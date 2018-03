TV PREPORUKA DANA: Opustite se i zabavite uz filmove Wolverine, Cafe Society i Dome, pakleni dome

HRT2, 13.35, BIOGRAFSKA DRAMA, Kathe Kruse – Lutke dječjeg lica

Katharina Simon rođena je kao izvanbračno dijete visokog državnog činovnika i siromašne švelje. Kad je prvi put, kao mala djevojčica, ušla u kazalište za koje je njezina majka šivala, doznala je da glumice zarađuju više nego švelje i odlučila je postati glumica. To se i dogodilo. Već prvom predstavom požnjela je uspjeh i dobila niz pozitivnih kritika. Među onima koji su je zapazili bio je i tada slavni kipar Max Kruse (F. Karl), dosta stariji od Kathe (F. Becht) i već rastavljen. Njihova veza i Kathina trudnoća prekinuli su joj glumačku karijeru, no kako se Max i ona nisu vjenčali, on je zbog toga počeo gubiti poslove, pa je Kathe poslao da s djetetom i drugim na putu ode živjeti izvan Berlina. Njezina kći Maria žudi za ocem kako je i Kathe nekada žudila za svojim, i željno čeka kad će doći i iz Berlina joj donijeti lutku. No, Max ne dolazi, a Kathe, kako bi je utješila, sama izrađuje krpenu lutku. Maria je oduševljena lutkom, a sviđa se i drugim djevojčicama: na sajmu na kojemu Kathe prodaje domaći pekmez neka bogata gospođa naruči odjednom tri lutke kakvu ima Maria. Tako je počela svjetska slava žene koja je kreirala prvu lutku koja je bila “dijete djetetu”, lutka s dječjim licem – koje više nije bilo krpeno nego sadreno i obojeno trajnim uljnim bojama. Nova lutka djevojčicama se mnogo više sviđala od uštogljenih porculanskih lutku, a svidjela se i proizvođačima igračaka.

RTL TV, 20.00, FANTASTIČNI AKCIJSKI FILM, Wolverine

Godina je 1945. Kao ratni zatvorenik Logan (Hugh Jackman) je smješten u logoru blizu Nagasakija. Za vrijeme bombandiranja grada, Logana spašava japanski oficir Ichirō Yashida, koji ga zaštiti od atomske eksplozije. Danas Logan živi u Yukonu i izbjegava svaki društveni kontakt. I dalje ga muče halucinacije Jean Grey (Famke Janssen), koju je morao ubiti kako bi spasio svijet. Pronalazi ga Yukio (Rila Fukushima), mutant koji ima sposobnost predvidjeti kada će neka osoba umrijeti. Šalje ga Ichirō, sada predsjednik Uprave velikog tehnološkog konglomerata u Japanu, koji želi da Logana dođe k njemu kako bi mu vratio davnu uslugu. U Tokiju se Logan susreće s Ichirōvim sinom Shingenom (Hiroyuki Sanada) i kćerkom Mariko (Tao Okamoto). Ichirō želi da Logan svoje moći iscjeljenja prenese u njegovo tijelo i tako mu spasi život te se ujedno oslobodi svoje besmrtnosti. Logan odbija, no te iste noći Ichirōv doktor ubrizga Loganu nešto u tijelo.

HRT1, 20.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Cafe Society

Tridesete godine 20. stoljeća u Hollywoodu. Moćni agent Phill Stern (S. Carell) na zabavi primi telefonski poziv od svoje sestre iz New Yorka koja ga moli da nađe neki posao njezinom sinu Bobbyju (J. Eisenberg) jer je odlučio preseliti se u Hollywood. Phil nećaka prepusti na brigu svojoj tajnici Vonnie (K. Stewart) da ga malo provede naokolo. Bobby se odmah zaljubi u nju iako ona ima dečka koji je navodno novinar i stalno na putu. Ispostavi se da je on oženjen i da je to njegov ujak Phil.

HRT2, 21.15, KRIMI SERIJA, Ubojstvo u Walesu

Vrhunac prve sezone serije bio je krvav, a budućnost višeg inspektora Toma Mathiasa visi o niti. Nekoliko tjedana poslije naš se izmučeni inspektor mora vratiti na prve crte nakon što je podmetnut požar na zabačenom imanju, a majka i dijete bore se za život. Mathias i njegova partnerica inspektorica Mared Rhys ulaze u svijet propadajućih imanja i davnih zavada. Morat će smognuti i zadnje atome snage kako bi riješili ovaj uznemirujući slučaj.

HRT1, 21.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Velike ljubavi 20. stoljeća: Novi svijet

Nastojimo shvatiti povijest našega doba kroz ljubavne strasti osoba koje su bile prepoznatljive za svoje vrijeme. Proživljavajući iznova svakodnevicu tih parova, nastojimo vidjeti što je iz njihova privatnog života zanimljivo za njihovo vrijeme i obrnuto. Ljubavnici 50-ih godina 20. stoljeća su baš poput svoga vremena – u paru odsad ključnu ulogu ima ljubav. Parovi su mobilni, okrenuti prema internacionalnom, osobito prema Sjedinjenim Američkim Državama. Žele moderan stil života i teže slobodi. Parovi koje upoznajemo: Edith Piaf i Marcel Cerdan, Roger Vadim i Brigitte Bardot, Pablo Picasso i Françoise Gilot te Jean-Paul Sartre i Simone de Beauvoir.

FOX CRIME, 22.00, KRIMI SERIJA, Allmen

Kolo sreće se okreće. Barem u slučaju osebujnog Johanna Friedricha von Allmena. Allmen je muškarac koji voli žene i luksuzan život, istovremeno je velikodušan i željan lijepih stvari ali – švorc. Iako to možda i nije baš najbolja kombinacija, Allmen će napraviti sve kako bi svoju viziju idealnog života i ostvario.

NOVA TV, 22.30, KRIMI KOMEDIJA, Dome, pakleni dome

Don Champagne naizgled ima sve: uspješnu tvrtku, savršen dom, savršenu obitelj. No, kada njegova supruga Mona sazna za aferu s novom prodavačicom, raj se pretvara u pakao te se situacija potpuno otme kontroli. Don shvati kako Mona ne preza ni pred čim, pa ni pred ubojstvom, kako bi održala idealan život iz bajke u kojem je najvažnije kako će ostali shvatiti njihov brak.

RTL TV, 20.00, PRIJENOS, Boks: Ivana Habazin vs. Elena Sikmashvili

Najbolja hrvatska boksačica Ivana Habazin kreće u osvajanje svjetske titule prema IBO-u. Na priredbi „Boxing Explosion – Europe Vs. Africa“, koja se održava u Beču, Ivana će se susresti s Gruzijkom Elenom Sikmashvili. Bivša svjetska prvakinja Habazin profesionalno se bavi boksom i surađuje s Vladom Božićem od 2010. Pobjedom nad Belgijkom Sabrinom Giuliani postala je prvakinja prema IBF-u 2014. da bi se iste godine susrela sa Cecilie Braekhus, koja je nosila WBC, WBO i WBA pojase te se borila za ujedinjenje titula. Njihov susret bio je najveći meč u povijesti ženskog boksa, prvi u kojem se borilo za ujedinjenu titulu kod žena. Ivana je izgubila na bodove nakon čega su kod mlade Hrvatice uslijedili zdravstveni problemi. Sada opravljena, Habazin, koja je ukupno u karijeri ostvarila 17 pobjeda i 3 poraza, uvjerena je da će odnijeti pobjedu nad Gruzijkom (10 pobjeda, 5 poraza) te očekuje obranu iste titule za 6 mjeseci. S druge strane, njezina protivnica Sikmashvili već je jednom pokušala osvojiti svjetsku titulu (WBC), ali je poražena u meču protiv Nikki Adler prije dvije godine.

HRT2, 22.55, DRAMSKA SERIJA, Ray Donovan

Paige Finney zove Raya da zaštiti nogometaša od ljutitog marinca, ali Ray doznaje da mu nije rekla sve. Frustrirana zbog Raya i primamljena drugom prilikom, Lena razmišlja o otkazu. Terry se u zatvoru pokušava pritajiti u grupi slabih zatvorenika, ali završi u zatvorskoj tučnjavi s opasnim posljedicama. Mickey želi preuzeti Garyjev posao, ali prostitutkama su njegove metode zastarjele. Bunchyja muči Teresa, privlačna hrvačica koja vrijeđa klub. Nakon sramotnog incidenta Abby se trudi motivirati Conora. Bridget nagovara Raya da dođe kući na obiteljsku večeru.

HRT3, 23.10, DRAMA, Otac i sin

Otac (A. Ščetinin) i sin (A. Nejmišev) žive godinama zajedno u potkrovlju. Imaju svoj vlastiti svijet kojim dominiraju uspomene i dnevni rituali. Ponekad se čini kao da su braća ili ljubavnici. I Aleksej je otišao u vojnu školu slijedeći stope svog oca. Voli sport, pomalo je neodgovoran te ima problema sa svojom djevojkom koja je ljubomorna na njegov bliski odnos s ocem…

Na festivalu u Cannesu film “Otac i sin” dobio je nagradu međunarodnog udruženja kritičara FIPRESCI za najbolji film u konkurenciji, a redatelj Aleksandar Sokurov nominiran je za Zlatnu palmu.

HRT1, 23.45, TRILER, Nuspojave

Uspješan njujorški par, Emily (R. Mara) i Martin Taylor (C. Tatum), žive u obilju i luksuzu dok Martin ne završi u zatvoru zbog malverzacija na burzi. Kad se nakon četiri godine vrati kući, već depresivna Emily tone još dublje. Poslije neuspjelog pokušaja samoubojstva, psihijatar Jonathan Banks (J. Law) počne liječiti Emily. Ona ne želi u bolnicu stoga pristane na terapiju i antidepresive, ali novi lijek koji joj pomaže ima teške nuspojave…

Za ovaj farmakološki triler redatelj Sodebergh nominiran je u Berlinu za Zlatnog medvjeda i tamo je ujedno najavio da će mu to biti zadnji filmski projekt u karijeri. Srećom, odustao je od toga.

NOVA TV, 00.30, KOMEDIJA, Dozvola za vjenčanje

Tek zaručeni Ben Murphy (John Krasinski) i Sadie Jones (Mandy Moore) jedva čekaju da započnu sretan zajednički život, no problem nastane kada Sadiena obiteljska crkva svetog Augustina pod vodstvom velečasnog Franka (Robin Williams) ne želi blagosloviti njihovo zajedništvo. Frank naime smatra kako Benov i Sadien brak neće uspjeti ukoliko oni ne polože njegov predbračni tečaj koji po njemu garantira uspjeh. Rigoroznim rasporedom, čudnim savjetima, pomalo otkvačenim zadacima i izravnim zadiranjem u njihov privatan život velečasni Frank stavlja njihov odnos na kušnju.

HRT3, 00.50, DRAMA, Raj na zemlji

Chand putuje iz Indije u Kanadu kako bi se udala za Rockyja kojeg do tada još nikada nije upoznala niti vidjela. Na aerodromu je dočeka cijela njegova obitelj te se mladi par smješta u jednu sobu stana u kojem žive i Rockyevi roditelji i njegov brat sa ženom i dvoje djece. Vrlo brzo lijepa i obrazovana Chand počinje spoznavati narav svoga muža koji je izuzetno agresivan i sklon fizičkom nasilju, a osim njegovog zlostavljanja mora trpjeti i ljubomornu svekrvu. Zaposlena u tvornici tekstila, Chand se zbližava i sprijateljuje s jednom radnicom koja joj počne davati savjete.