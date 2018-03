TV PREPORUKA DANA: Opustit ćete se uz filmove Egzodus: Bogovi i kraljevi, Priča o dupinu, Utočište te Razum i osjećaji

HRT2, 13.25, DRAMA, Saulov put obraćenja

Priča o Šaulu (K. Schmid) iz Tarza smještena je u vrijeme oko pet godina nakon Isusova raspeća. U filmu pratimo kako je Šaul u Jeruzalemu dao kamenovati Stjepana (D. Cade), pred očima okupljenih kršćana i njegove žene Ester (L. Bonaci). Prije nego što je izdahnuo, Stjepan je rekao: Opraštam ti. Kasnije će taj glas i tu rečenicu Šaul u glavi čuti mnogo puta. To su bile prve sumnje da način na koji on štiti vjeru možda nije ispravan.

VIASAT HISTORY, 19.00, DOKUMENTARNI FILM, Reformacija: Europski sveti rat

Obilježavajući petstotu obljetnicu reformacije, donosimo vam priču o vizionarskom vjerskom reformatoru Martinu Lutheru i njegovim suvremenicima. Povjesničar David Starkey prati Lutherov put, kao i ključne figure koje stoje iza jednog od najvećih pokreta u povijesti i ljudi koji su promijenili društvena uvjerenja u vrijeme kad je njima dominirala Katolička crkva.

RTL TV, 20.00, EPSKA DRAMA, Egzodus: Bogovi i kraljevi

Godina je 1300. prije Krista. Mojsije (Christian Bale), cijenjeni član egipatske kraljevske obitelji, zajedno s princem Ramzesom (Joel Edgerto) priprema se napasti vojsku Hetita. Božica rata Sekhmet (Indira Varma) proriče da će jedan od njih dvojice spasiti život drugome i postati vođom, pa tako, prema proročanstvu, u bitci kod Kadeša Mojsije spasi život Ramzesu. Kasnije, Mojsije odlazi u Pitom, svjedočiti groznim uvjetima života Židova u ropstvu te se upoznaje s robom Jišajom (Aaron Paul), Josipovim pretkom. Ubrzo nakon toga Mojsije upoznaje i Nauma (Ben Kingley), koja mu otkriva njegovu pravu lozu i govori mu da je dijete židovskih roditelja te da ga je njegova sestra Mirjam dala kćeri faraona, koja ga je odgojila. Zatečen ovim otkrićem, Mojsije ljutit odlazi. No dvoje Židova čuli su priču o njegovom pravom podrijetlu te sve ispričaju čuvaru robova (Ben Mendelsohn).

KANAL FOX, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Imperij

U četvrtoj sezoni, nastavljaju se eksplozivni zapleti i preokreti, a Empire Entertainment priprema se za proslavu svoje 20. godišnjice. Lucious se prvi put pojavljuje u javnosti nakon eksplozije,a a preostali članovi obitelji Lyon uključujući i medicinsku sestru Claudiu koju glumi hollywoodska zvijezda Demi Moore, žele da se Lucious u potpunosti oporavi. Dok se on bori s oporavkom, Cookie proživljava najizazovnije doba svog života. Tijekom sezone, Lucious, Cookie i njihova tri sina bit će prisiljeni dobro razmisliti o svojim odlukama kako bi zaštitili svoje nasljeđe i spasili svoj imperij.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Hodočasnik u Rim

Jedan od naših najboljih poznavatelja Rima, prof. Ivan Golub, otkrit će nam znamenitosti Vječnoga Grada. Iz posebnog kuta upoznat ćemo rimske znamenitosti: od bazilika sv. Petra, sv. Marije Velike i sv. Petra u okovima do rimskih trgova i parkova. Prof. Golub istodobno će nam otkriti i tragove mnogih Hrvata koji su živjeli i djelovali u Rimu: Julija Klovića, Franje Petrića, Jurja Križanića, Bartola Kašića, Ruđera Boškovića i mnogih drugih.

HRT2, 20.05, OBITELJSKA DRAMA, Priča o dupinu

Film je nadahnut pričom iz života o mladom dupinu Winteru koji je ostao bez repa i povučenom jednaestogodišnjaku Sawyeru (N. Gamble) s kojim se sprijateljio. Njihov prvi susret bio je u rehabilitacijskom središtu gdje je Sawyer okupio prijatelje i obitelj s namjerom da pomognu Winteru. Naime, nastoje uvjeriti dr. Camerona McCarthyja (M. Freeman) da za Wintera konstruira jedinstvenu protezu koja će mu omogućiti da ponovno pliva.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Dobar, loš…: Filmski psihopat

Karizmatičan i neovisan, varljiv i nemoralan, okrutan i nasilan… Lik psihopata omogućuje nam da izbliza vidimo ljudsku monstruoznost. Često nas psihopat intrigira ili fascinira, plaši nas ili nam se gadi. Katkad nam je čak i simpatičan.

Koje nam aspekte psihopata filmovi odlučuju pokazati? Kad je filmski psihopat u akciji, što ga muči i čemu se veseli? Je li gledatelj njegov sudionik, žrtva, sudac?

Prolazeći kroz desetljeća svjetske povijesti i umjetničkih struja, ovaj film riše portret najstrašnijih asocijalaca i sociopata na filmu, od tajanstvenih serijskih ubojica iz 30-ih godina do nasilnih psihopata postmodernizma.

HBO, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Trust

Serija govori o Johnu Paulu Gettyju III., nasljedniku Gettyjeva naftnog bogatstva. Radnja se događa 1973. godine, kada je u Rimu otet mladi Getty, a njegovi mafijaški otimači računaju na višemilijunsku otkupninu. Na kraju krajeva, koja bogata obitelj ne bi platila za povratak voljene osobe? „Trust“ prikazuje mračnu noćnu moru mladića u rukama otmičara koji ne shvaćaju zašto nitko ništa ne poduzima da im vrate svog zarobljenika. Talijanska policija smatra da je u pitanju psina i odbija istraživati. Paulov je otac izgubljen u heroinskoj omaglici u Londonu i ne javlja se na telefon. Paulov djed – vjerojatno najbogatiji čovjek na svijetu – zatvorio se u tudorsku palaču na engleskom ladanju, okružen s pet ljubavnica i lavom ljubimcem. Zauzet je. Samo Paulova majka pregovara sa sve očajnijim otmičarima, ali problem je u tome što je ona švorc.

HRT1, 21.00, PRIJENOS, Rim: Križni put iz Koloseuma

Papa Franjo i ove će godine predsjedati pobožnosti Križnoga puta iz Koloseja, građevine koju je papa Benedkt XIV. u 18. stoljeću posvetio muci Kristovoj, na spomen mučenika koji su žrtvovani u progonima. Vjeroučitelj, novinar i pisac Andrea Monda izabrao je skupinu mladih i prikupio njihova razmišljanja, čime se ispunja želja pape da o Kristovoj muci razmišljaju novi naraštaji. Četrnaest postaja opisuje 15 mladih jer su dvije djevojke odlučile zajedno razmišljati o drugoj postaji. Poruka koja proizlazi iz meditacija jest želja da ih se prati na putu života, da ih se ne osuđuje niti sažalijeva. Žele da ih prati Krist kojega su susreli na Križnom putu, koji se spotiče i trpi i, koji napušten i sam, dobro može razumjeti život adolescenata i mladog čovjeka koji se često bez ikakva uporišta mora suočiti sa svijetom.

HRT2, 22.00, DOKUMENTARNI FILM, Djeca s planine Napf

Priča o sasvim drugačijem odrastanju na planini s popisa UNESCO-ove prirodne baštine, u svijetu bez računala i interneta, gdje se za dopisivanje još uvijek koristi papir i olovka. Školarci u bogatoj Švicarskoj svaki dan deset kilometara pješače do škole, nisu opsjednuti Facebookom, a omiljene igre su im one u prirodi. Uz to, ova djeca suvereno upravljaju poljoprivrednim strojevima, pomažu na farmama svojih roditelja i žive život koji je gradskoj djeci potpuno nezamisliv. Kroz iskustva djece doživljavamo što znači kad se odjednom pojavi vuk ili jastreb i zgrabi kokoš ili kako se djeca suočavaju s hirovima vremena.

Redateljica Alice Schmid godinu dana živjela je u nestvarnom pejzažu oko sela Romoos, fokusirajući se na detalje koje tamošnji život čine tako posebnim. Mističnost planini Napf daju i sveprisutne legende koje kažu da se grmljavina zapravo stvara u obližnjem ponoru Aenziloch, a svemu tome kumuju i drevni demoni.

NOVA TV, 22.30, ROMANTIČNA DRAMA, Utočište

Kad tajanstvena mlada žena stigne u mali grad u Sjevernoj Karolini, njena nevoljnost da se pridruži zajednici poteže pitanja o prošlosti. Ona će polako skupiti hrabrost da započne vezu sa Alexom, udovcem sa dvoje djece. Ali mračne tajne počinju da ugrožavaju njen novi život.

HRT1, 23.15, MELODRAMA, Razum i osjećaji

Kad gospodin Dashwood (T. Wilkinson) umre, svoje imanje oporučno ostavi gramzivom sinu Johnu (J. Fleet) iz prvog braka, što ostavlja njegovu drugu ženu i njihove tri kćeri na pragu siromaštva, s jedva petsto funti godišnje. Nad ženama se sažali rođak i ponudi im stan u svojoj kućici, ali to im ne djeluje kao pomoć na duge staze: naime, usred takvih financijskih poteškoća, teško da će se kćeri Elinor (E. Thompson), vrlo realna i praktična, te Marianne (K. Winslet), razigrana i u oblacima, naći prikladnog udvarača. Elinor se zaljubi u bogatog Edwarda Ferrarsa (H. Grant), brata Johnove umišljene žene, ali s obzirom na njezinu neimaštinu, njegova ih obitelj razdvaja. Marianne pak mašta o jednom muškarcu iz okolice, unatoč činjenici da se u nju zaljubio bogati pukovnik Brandon.