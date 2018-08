TV PREPORUKA DANA: Opuštanje slijedi uz ove dvije komedije, Moja grčka avantura s Niom Vardalos i Kraljeve soula sa Samuelom L. Jacksonom i Berniejem Macom

HRT2, 13.25, DRAMA, Odljubljivanje

Laura (F. Pernel) i Bertrand (B. Wolkowitch) su u braku 12 godina. Laura ima 18-godišnju kćer Sophie (M. Béraud) iz prvog braka. Laura radi kao urednica u izdavačkoj kući, predana je svome poslu, više vremena provodi na poslu nego kod kuće i najuspješnija je u urednica u svojoj firmi. Betrand je arhitekt. Kad su se upoznali, bio je pun ideala, zbog čega mu se Laura neizmjerno divila i poštovala ga. Ali i Bertrand je pokleknuo pred svemoćnim diktatom zarade, što Lauru duboko razočara. Jedna stvar vodi drugoj: Laura previše radi, muči je Bertrandov odnos prema poslu, Bertrand sve više putuje, i to sa svojom seksi suradnicom Charlotte (C. Bois). Njihova veza, koja je bila uzor svim njihovim prijateljima, počinje pucati. Da stvar bude još gora, Laura dobiva otkaz, jer kompanija mora smanjiti troškove, a njezin direktor misli da je najbezbolnije da to bude ona, budući da ima bogatoga muža. Sophie, koja i sama ima problem, jer ne zna kako bi majci priznala da želi otići iz kuće i živjeti sa Samirom (K. Berkouz), osjeća da nešto nije kako treba u vezi Bertranda i Laure i da mora biti uz majku.

HRT1, 14.55, KRIMI SERIJA, Umorstva u Midsomeru

Kada dr. Alana Delaneyja usmrti vozač koji je pobjegao s mjesta nesreće, Barnaby dozna da je prava meta bio Delaneyjev stariji kolega dr. James Kirkwood. Pokušava li ubojica spriječiti Jamesa da se oženi prelijepom i razvedenom Delyth Mostyn? I kako je njegova smrt povezana s 30.000 funti koje su nestale s računa? Barnaby i Jones moraju otputovati u Snowdoniju kako bi otkrili istinu

HRT3, 19.00, GLAZBENA DRAMA, Bože, pomozi djevojci

Eve (E. Browning) pobjegne iz psihijatrijske bolnice, gdje se liječi zbog anoreksije i otputuje u Glasgow, u nadi da će postati glazbenica. Na koncertu upozna Jamesa (O. Alexander), koji kad ne radi posao spasioca piše glazbu. On je upozna s Cassie (H. Murray) koja k njemu dolazi na satove gitare, sprijatelje se i osnuju band God Help the Girl…

Na festivalu u Sundanceu 2014. Emily Browning, Olly Alexander, Hannah Murray i Pierre Boulanger dobili su posebnu nagradu žirija kao skupina; na festivalu u Berlinu redatelj Stuart Murdoch, inače vođa škotskog benda Belle and Sebastian, nominiran je za Kristalnog medvjeda, a nominiran je i u Sundanceu za Veliku nagradu žirija.

RTL2, 19.50, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Housea i njegov tim zainteresira slučaj Scotta (Ashton Holmes), podvrgnutog kolostomiji kako bi se izliječio od napada koje prouzrokuje epilepsija. Zbog operacije, sada se obje strane Scottovog mozga bore za prevagu nad upravljanjem tijela, što uzrokuje tzv. alien hand sindrom, što znači da osoba ne može kontrolirati pokrete lijeve ruke.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

Sarah se prepušta svom judaizmu i sumnja u Georgeovu privrženost. Elizabeth je sve zabrinutija za Douglasovo zdravlje. Sarah pronalazi Leu i dogovara njezin ostanak u Invernessu. George prihvaća Regininu ponudu rastave i uskoro poslije toga Reginu puštaju iz umobolnice.

HRT2, 21.00, KOMEDIJA, Moja grčka avantura

Georgia (N. Vardalos) je iz Amerike došla u Atenu, gdje je prihvatila posao turističkog vodiča, kad je ostala bez posla kao profesorica klasične povijesti. Ni turisti ni vlasnica agencije nisu zadovoljni, jer im ne ostavlja vremena za zabavu nego ih vodi po drevnim lokalitetima. Podmićivanje je dio svakodnevice pa drugi vodič, Niki, dobiva bolje grupe. K tome, zna sve jeftine trikove kojima mami turiste. Dok Niki dobiva izvrsne ocjene od turista, a time i sve bolje poslove, dotle Georgia pada sve niže, a najniži je pad autobus koji izgleda kao ruina, a vozi ga dugokosi, bradati i šutljivi vozač Poupi Kakas (A. Georgoulis). On joj prvi otkriva razlog njezina neuspjeha kod turista.

HRT1, 21.05, DRAMSKA SERIJA, Crno-bijeli svijet

Travanj je 1982. godine. Dok Dinamo ide prema tituli prvaka, Žac i Nenad vode bitku s jedinicama u školi, a Dominikova borba s nestašicom goriva i kolegama postaje sve složenija. Leo je unio nemir u Unin sastav, Jura i dalje bezuspješno pokušava doći u kontakt s Jagodom, a zahvaljujući komičnom spletu okolnosti Marina i Kipo ponovno su se našli u istoj priči.

DOMA TV, 21.15, KRIMI SERIJA, Tragovi zločina

Nakon niza bombaških napada u Jackson Heightsu, Eliot se sukobljava s načelnikom protueksplozijske službe NYPD-a nakon što svojim detektivima Odjela teških zločina naredi da saznaju sve što mogu o bombašu. Pregledavajući dokaze, Carrie opaža časnicu protueksplozijske službe Aishu Conway na svim mjestima eksplozije. Iako Carrie misli da je Aisha zbog traumatične službe u ratu u Iraku možda pukla i počela se osvećivati muslimanskoj zajednici u toj četvrti, otkriva da Aisha vodi vlastitu istragu bombaških napada. Dok njezini nadređeni krive islamističku terorističku skupinu Saif-al-Saliheen – “Mač pravednika” – Aisha u to sumnja što Carrie navodi na pomisao da krivac samo želi skrenuti pozornost sa sebe na terorizam. No dok su Carrie i Al u Jackson Heightsu u trgovini elektroničkom opremom koja je povezana sa slučajem, zajedno sa zapanjenim vlasnikom trgovine gledaju kako glasnogovornik Saif-al-Saliheena na televiziji preuzima odgovornost za napade i upozorava da će ih biti još. Kad 26-godišnju Suzanne Mills nađu zadavljenu, pretražujući njezin stan otkrivaju zalihu metamfetamina. Al i Carrie odlaze u ekskluzivnu agenciju za usamljena srca Platinum Select u kojoj je Suzanne radila i ispituju njezinu šeficu Gwen Stein, Gwenina dečka Jakea Thompsona i njezina asistenta Craiga Zadoca.

HRT3, 22.05, SF SERIJA, Zvjezdane staze: Voyager

Voyager nailazi na još jedan federacijski brod. No, umjesto da udruže snage, brod im samo donosi nevolje.

HRT2, 22.35, GLAZBENA KOMEDIJA, Kraljevi soula

Kad su se razdvojili prije trideset godina, Floyd Henderson (B. Mac) i Luis Hinds (S. L. Jackson), bili su poznati prateći vokali. Od tada nisu razgovarali možda zato što je Luisa ostavila žena i udala se za Floyda. Pred njima je ponovni susret nakon svih tih godina jer su pozvani na nastup u spomen pjevačkoj legendi Marcusu Hooksu (J. Legend) koji je iznanada umro. Hoće li uspjeti stići do New Yorka, Floyd kojega muči kuk i Louis koji ima problema s bubrezima, i zapjevati zajedno?

RTL TV, 23.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Kriza

Jose kod veterinara čeka ishod operacije. Aleš izlazi iz ambulante krvavih fleka na mantilu i po rukavicama te na žalost mora priopćiti Joseu da njegovog psa Rokija nije uspio spasiti. Jose je pun razumijevanja i zahvaljuje se Alešu na pokušaju jer je bio jedini veterinar koji je dao sve od sebe. Nekoliko dana kasnije Jose ponovno dolazi u Alešovu ordinaciju, ali da mu uruči tužbu – ništa osobno, ali morao ga je tužiti za ubojstvo Rokija.

NOVA TV, 23.55, KOMEDIJA, Mlađa punoljetnica

Mavis Gary (Charlize Theron) je spisateljica knjiga za mlade koja se nakon rastave vraća u rodni grad. Tamo želi prisjetiti se starih vremena i pokušati osvojiti bivšeg dečka iz srednje škole koji je sada sretno oženjen i ima kćer. Ipak, povratak kući mnogo je teži nego što je mislila te se Mavis na neobičan način zbliži s bivšim kolegom koji također nije prebolio srednjoškolsko doba.