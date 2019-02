TV PREPORUKA DANA: Oklada stoljeća snimljena prema romanu Michaela Lewisa iz 2010. govori o financijskoj krizi 2007. i 2008.

HRT2, 13.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Sve o Eveinu domjenku

Evelyn Wright (H. Duff) radi u agenciji za planiranje zabava raznih namjena. Život joj je neprastana strka, jer je stanje uvijek napeto i neizvjesno: agencija, pa tako i njezina plaća, ovise o svakom poslu. Najveći posao sezone stiže od nekoga tko inzistira da planerica bude upravo ona. Tek kad je šefica upozna s izbirljivim klijentom, shvati da je to mladić kojega je večer ranije upoznala u baru. On je iz Los Angelesa i želi da mu Eve organizira zabavu za 300 ljudi. Evina šefica Elizabeth (C. Sellecca) prijeti joj da će je otpustiti ako nešto zabrlja. Eve i ne sluti da će ostatak njezinoga života ovisiti o tome hoće li sljedeće jutro stići na sljedeći let za Los Angeles. Ali mi pratimo obje verzije razvoja događaja: ako stigne, i ako ne stigne na avion.

HRT1, 15.45, KRIMI SERIJA, Don Matteo

Šesta sezona serije don Matteo zbiva se dvije godine nakon završetka prethodne. Je li nakon dvije godine provedene u Brazilu don Matteo i dalje isti kakvog znamo? Narednik Cecchini misli da nije. Don Matteo se doima drukčijim, nerado sudjeluje u istragama. Što mu se dogodilo? Zapravo don Matteo traži Beatriz, mladu Brazilku koju je sklonio s ulice našavši joj posao u Gubbiu, no potom je djevojka nestala. Bit će još puno raznih slučajeva s kojima će se don Matteo morati suočavati, od kojih će se neki ticati glavnih likova serije. I u ovim novim uzbudljivim epizodama naš svećenik uz sebe ima prijatelja, narednika Cecchinija koji se i dalje svojski trudi pobijediti ga u šahu, a tu su naravno i odani ukućani Natalina i Pippo.

HRT2, 16.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Divlja Patagonija: Vatra i led

Patagonija vas poziva u rijetko viđenu južnoameričku divljinu gdje žive neobična stvorenja koja preživljavaju u različitim okolišima, od velebnih Anda do rta Horn. Otkrijte tajni život puma i kolibrića. Vinite se u zrak s kondorima iznad ledenjačkih vrhova i istražite šumu araukarije iz doba dinosaura. Veslajte s ekstremnim kajakašima po divljim slapovima i jašite s gaučima dok love divlje konje.

HRT1, 20.05, TALK SHOW, U svom filmu: Veleposlanik SAD u RH, Robert Kohorst

Gost emisije je veleposlanik Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj, Robert Kohorst. Otkrit će zašto je izabrao baš našu zemlju za svoje prvo diplomatsko odredište i kako nakon godinu dana mandata vidi strateško partnerstvo s Hrvatskom.

DOMA TV, 20.55, KRIMI SERIJA, Tragovi zločina

Netom nakon što je TV reporterka Annabel Parker optužila zamjenika direktora NSA-a Calvina Claridgea da je umiješan u seksualni skandal s jednom pripravnicom, nalaze je mrtvu u hotelu na Manhattanu. Al vjeruje da je riječ o slučajnom predoziranju heroinom, no Carriena sjećanja o Annabel i Websterina obdukcija ukazuju na ubojstvo. Kad Carrie vidi dokaze koji nagovještavaju uredsku romansu, upravitelj televizijske mreže WHN Donovan Gates inzistira da on i Annabel nisu bili u ljubavnoj vezi. Kad njezina šefa Pembertona Warda ispituju o hotelskoj sobi, on otkriva da ju je mreža unajmila za Annabeline sastanke s povjerljivim izvorima, no kaže da za večer kada je ubijena nije bio predviđen sastanak. Za to vrijeme Alova bivša djevojka koja radi za NSA, pukovnica Emily Connors, upozorava Ala da generalu Claridgeu netko želi smjestiti. Nakon što je potajno opet počela kockati, Carrie prepoznaje žrtvu ubojstva, načelnika urbanističkog odbora Scotta Standleyja, s jedne od ilegalnih kartaških partija. Webster je upozorava da bi ubojica mogao opet napasti ako ništa ne kaže pa Carrie sve priznaje Alu i Eliotu. Kad Standleyjevu pomoćnicu Suzy Houchen pitaju zašto je nedavno navedena kao korisnica na njegovoj polici životnog osiguranja, iznenađena je tom viješću koliko i oni.

HRT2, 21.05, BIOGRAFSKA HUMORNA DRAMA, Oklada stoljeća

Film se sastoji od tri priče koje su odvojene, no događaju se istodobno, a povezuje ih radnja smještena u godine što su prethodile kolapsu stambenog tržišta 2007. U razdoblju od 2006. do 2007. godine skupina ulagača investicije je usmjerila protiv američkog hipotekarnog tržišta. U svom istraživanju otkrili su koliko je ono krhko i korumpirano… Film je dobio izrazito pozitivne kritike koje su isticale vrhunske glumačke izvedbe (pogotovo Balea, Carrella i Goslinga), McKayovu režiju i scenarij. Oscara je osvojio za najbolji adaptirani scenarij, a nominiran je u kategoriji najboljeg filma, najboljeg redatelja, najboljeg sporednoga glumca (Bale) i najbolje filmske montaže.

HRT1, 21.05, DOKUMENTARNI FILM, Neandertalci – Upoznajte svoje pretke

Holivudska zvijezda Andy Serkis u ovom dvodijelnom dokumentarnom filmu surađuje s iskusnom paleontologinjom Ellom Al-Shamahi kako bi doznao više o našim drevnim precima i oživio ih s pomoću iznimno realistične animacije. Zaboravite pogrbljene ljude majmune kakve ste dosad gledali. Znanstvena otkrića pobijaju stereotipnu sliku o izgledu, inteligenciji i kulturi neandertalaca te važnosti DNK koji smo naslijedili od njih. Ekipa prvi put slaže sve dijelove slagalice stvarajući posve realističan i precizan 3D prikaz s animiranim avatarima pravih neandertalaca na osnovi neočekivanih otkrića.

RTL2, 21.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Penny mora prespavati kod Leonarda i Sheldona jer je Wolowitz zaveo njezinu prijateljicu i s njom otišao u apartman. U međuvremenu, dok je Wolowitz zauzet, momci otkriju da bez četvrtog člana grupe druženje nije ono što je bilo. Očajni pitaju Penny da im se pridruži kako bi mogli imati igrača za drugi par u igranju igrice.

NOVA TV, 22.15, HUMORISTIČNA SERIJA, Lud, zbunjen, normalan

Dok Izet (Mustafa Nadarević) zadovoljno trlja ruke zbog dobro odrađenog kupoprodajnog transfera i broji hrpu novca, Faruk (Senad Bašić) lista oglase tražeći auto. Kao posrednika u ovom poslu angažira rođaka Samira, ne sluteći što ga čeka. Spomenka prihvata Izetov poziv da se provozaju novim džipom, međutim Izetovo zadovoljstvo ne traje dugo.

HRT3, 23.10, DRAMA, Čuda

Život obitelji pčelara u Toskani poremećen je istodobnim dolaskom problematičnog tinejdžera i “reality-showa” koji želi pratiti obitelj… Redateljica i scenaristica ovoga filma Alice Rohrwacher, među osvojenim brojnim nagradama i nominacijama, na festivalu u Cannesu 2014. dobila je nagradu žirija i nominirana je za Zlatnu palmu.

HRT2, 23.55, VESTERN, Dvije mazge za sestru Saru

Hogan (C. Eastwood) se dvije godine borio u američkom građanskom ratu, a sad mu je samo do novca. U meksičkoj pustoši naiđe na tri muškarca koji pokušavaju silovati polugolu ženu. On ih ubije, uzme njihovo oružje i novac, a onda se upozna sa ženom koju je spasio. Ona je časna sestra Sara (S. MacLaine). Hogan i Sara kreću zajedno kroz pustoš i on joj predloži da je dalje otprate francuski vojnici koji su se upravo pojavili na horizontu. Ona to uplašeno odbije, jer će je oni uhititi budući da skuplja novac za pomoć meksičkim revolucionarima. Hogan želi napasti francusku tvrđavu u Chichuahui za račun meksičkih pobunjenika. Kako je Sara živjela nekoliko godina u samostanu u tom mjestu, može dati dragocjene informacije.