TV PREPORUKA DANA: Od večeras gledajte šestu sezonu serije Domovina s Claire Danes u ulozi agentice CIA-e

HRT2, 13.30, DRAMA, Posljednji lijepi dan

Za Larsa (W. Wilke Möhring), Maike (M. Merkel) i Pieta (N. J. Schuck) dan je počeo kao i svaki drugi: Lars je otišao na posao, a četrnaestogodišnja Maike i sedmogodišnji Piet u školu. Majka ih je, kao i svako jutro, ispratila. Možda se s njima pozdravila na poseban način, ali nitko od njih to nije primijetio. Kasnije je nazvala muža, potom Pieta da mu kaže da te večeri može prespavati kod prijatelja.

Kad je Lars došao kući i našao prazan stan, isprva se nije brinuo, no kako je dan odmicao, postajao je sve nemirniji. Iako je znao da Sybille (J. Koschitz) pati od depresije i uzima lijekove, ono što se dogodilo nije mogao predvidjeti: dan poslije našao ju je u šumi, mrtvu. Sybille je sve pomno isplanirala i ostavila pismo.

24KITCHEN, 14.00, KULINARSKI SHOW, Nešto slatko s Pavelom Pavlovim

U novom serijalu, Pavel Pavlov će s gledateljima podijeliti slatke recepte i kulinarske tehnike koje su potrebne za izradu njemu omiljenih deserata. Ono što je najbitnije za ljubitelje slatkog jest da svatko može naučiti stvoriti savršeni uravnoteženi desert po vlastitim željama. Uz malo entuzijazma i želje, uronite u umjetnost pravljenja neodoljivih deserata s Pavelom Pavlovim!

HRT2, 15.15, DOKUMENTARNA SERIJA, Italijo, ljubavi moja: Abruzzo

Dokumentarna serija predstavlja različite talijanske regije i njihove stanovnike. U ovoj epizodi – Abruzzo, divalj i grub. Ondje slobodno žive medvjedi i vukovi. Taj krajolik oduzima dah spektakularnim prizorima nepoznate Italije u kojoj ljudi žive od neobičnih poslova. Zoologinja Roberta Latini jedna je od njih. Ona u nacionalnom parku promatra medvjede i tumači njihovo ponašanje. Osim toga se brine i za jednu medvjedicu koja se previše pripitomila i sada mora živjeti u odvojenoj nastambi.

U selcu Scanno živi Eugenio De Rienzo. On je zlatar po obiteljskoj tradiciji i izrađuje posebno bračno prstenje, sada za jedan mladi par iz susjednog sela. Gore visoko u brdima nacionalnog parka Gran Sassa, gdje vukovi svako toliko kolju ovce, žive Valeria i njezina prijateljica. One vunu svojih ovaca boje prirodnim proizvodima koje same prikupljaju. Šogorica Gabriella za njih navečer kuha špagete alla chitarra, tipično jelo ove regije.

HRT3, 18.00, DRAMSKA SERIJA, Mala kuća u preriji

Godina je 1878. U tijeku je osvajanje zemlje, a među mnogima koji su u potrazi za novim životom na novoj zemlji je i obitelj Ingalls: Charles, njegova mlada žena Caroline i njihove tri kćeri – Mary, Laura i Carrie.

Ukrcavši to malo stvari koje posjeduju u kola, oprostili su se s prijateljima i rođacima u Wisconsinu i pridružili se onima koji su krenuli na Zapad. Putovanje ih dovodi u novi dom u Plum Creek, na ravnice Minnesote.

VIASAT NATURE, 20.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Grabežljivi junaci

Iako većina nas to smatra pretjeranim, tisućama ljudi diljem svijeta kućni su ljubimci grabežljivci. U bilo kojem većem gradu brzo ćete otkriti životinju koja tu jednostavno ne pripada. Od aligatora i zmija pa sve do vukova, medvjeda, bizona, čimpanza te mnoštva drugih životinja, ti nekonvencionalni i smrtonosni ljubimci predstavljaju iskustvo prepuno adrenalina koje s nekom pudlicom jednostavno ne možete doživjeti. Faktor opasnosti i jest ono što je u svemu tome toliko atraktivno. Preko razgovora s vlasnicima, susjedima, veterinarima, vlasnicima zooloških vrtova, gradskim dužnosnicima i članovima policije, ova serija istražuje jesmo li prešli granicu kad smo dopustili da divlje životinje žive među nama.

HBO, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Kronike Times Squarea

Serija i u novoj sezoni prati niz barmena, prostitutki, svodnika, policajca i noćnih ptica dok se kreću svijetom seksa, zločina, odlične zabave i nasilja, kao i uspon biznisa pornografije od salona za masažu i filmskih laboratorija koje financira mafija do legitimnosti i kulturne permanencije.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

Reginin plan spašavanja obitelji od toga da ih Sir Richard kontrolira zahtijeva povjerenje i Jackovo sudjelovanje. Sarah i dalje sumnja u Reginine motive za pomaganje obitelji. Annu privlači Matthew, ali očijukanje ne urodi plodom. Svi se iznenade kad se pokaže da Matthewa zanima Olivia. Sir Richard posjećuje Elizabeth. Njegove prijetnje prestraše obitelj i Jack odluči nešto poduzeti.

HRT1, 20.50, DRAMSKA SERIJA, Novine

Maskirani napadači premlaćuju šefa Krim policije Juru Jolića (Dražen Mikulić), još jednog sudionika u zataškavanju prometne nesreće koju je skrivila Dubravka Kardum (Edita Karađole). Premlaćivanje je naručio novi vlasnik “Novina”, njezin sin Mario Kardum (Aleksandar Cvjetković), a organizirao Kardumov ortak, šef policije Toni Nardelli (Alen Liverić), nakon što ga je Jolić pokušao ucijeniti fotografijom koja je nastala kad je natjerao novinara “Novina” Andreja Marinkovića (Goran Marković) da se fotografira s njim. Dubravka Kardum naslućuje da će moćni gradonačelnik Ludvig Tomašević (Dragan Despot), nakon u “Novinama” objavljenog članka uperenog protiv njega, krenuti i na njezinog sina pa dogovara susret s gradonačelnikom na grobu pokojnog supruga koji je svojedobno zadužio Tomaševića. Kardumova žena Vanja (Sandra Lončarić) pokušava napustiti supruga i obnoviti vezu s bivšim ljubavnikom Tomaševićem.

RTL TV, 21.00, KOMEDIJA, Johnny English

Kad se dozna da je omiljene britanske dragulje netko ukrao, služba poziva svog najboljeg čovjeka, kremu nad kremama, agenta broj jedan, ali gotovo isto tako brzo kako se pojavio, agent završava tri metra ispod zemlje. Nažalost, i svaki sljedeći agent doživi isto. Ostao je još samo jedan čovjek, Johnny English (Rowan Atkinson), za kojeg se svi nadaju da će zaštititi svoju državu, doznati tko stoji iza ubojstava njegovih prethodnika i demonskog plana krađe Kraljevskih dragulja, simbola nekadašnjeg Britanskog Carstva. Glavni osumnjičenici su tajanstveni francuski poduzetnik Pascal (John Malkovich) i zavodljiva Lorna (Natalie Imbruglia). Johnny nije dugo u tajnoj službi i većinom je bio uredski štakor. No kada Kraljevski dragulji nestanu iz Tower of Londona, upitna je sigurnost cijelog svijeta. Nespretan, ali optimističan i nadobudan Johnny s pomoćnikom Boughom (Ben Miller) brzo djeluje u svom odlično opremljenom i specijaliziranom Aston Martinu, koristi najnovije oružje i ima pristup povjerljivim dokumentima tajne službe.

HRT2, 21.00, POLITIČKA DRAMA, Istina

Mjesecima uoči američkih predsjedničkih izbora 2004. Mary Mapes (C. Blanchett), producentica udarne informativne emisije 60 Minutes Wednesday, i njezina ekipa u kojoj su Mike Smith (T. Grace), Lucy Scott (E. Moss) i pukovnik Roger Charles (D. Quaid) traže dokaze koji bi potvrdili je li George W. Bush imao povlastice dok je služio u vojsci ili nije. U potrazi za informacijama Mapes i njezina ekipa naposljetku dođu do Billa Burketta (S. Keach). On tvrdi da posjeduje materijalne dokaze u obliku dopisa i pisama kojima se zaista propisuje da se Bushu omoguće povlastice. Mapes producira reportažu koju Dan Rather (R. Redford) najavi u 60 Minutes.

HRT2, 23.00, DRAMSKA SERIJA, Domovina

Nakon spriječenog terorističkog napada na berlinskome glavnom kolodvoru u posljednjoj epizodi pete sezone, šesta sezona počinje nekoliko mjeseci poslije, netom nakon izbora nove predsjednice Sjedinjenih Američkih Država. Carrie Mathison ponovno je na američkom tlu, živi u Brooklynu u New Yorku te radi u zakladi koja osigurava pomoć muslimanskoj zajednici u SAD-u. Dok njezin distancirani mentor Saul Berenson i Dar Adal počinju s pripremama za novoizabranu predsjednicu, Quinn, čiji je život na kraju prošle sezone visio o niti, oporavlja se u Americi.

15 godina poslije napada 11. rujna Carrie se, zajedno s američkim protuterorističkim aparatom, i dalje pokušava priviknuti na posljedice i dužnosti balansiranja sigurnosti i građanskih sloboda, koje su rezultirale složenom birokracijom u ime nacionalne sigurnosti te propisima koji utječu na svakog Amerikanca. U ovoj sezoni pratit ćemo različite sukobljene interese te komplicirane motivacije koje će izaći na vidjelo tijekom 70-dnevnog razdoblja promjene Administracije, kao i pojedince čiji je zadatak štititi živote Amerikanaca i američke vrijednosti.

HRT3, 23.00, TRILER, Trans-Europ-Express

U vlaku iz Pariza u Antwerpen trojica snimaju gangsterski film o krijumčarenju droge na vlakovima na liniji Pariz – Antwerpen i obrnuto. Scenarist nije sasvim siguran u kojem smjeru krijumčarenje teče. Junak nije sasvim siguran što od njega žele krajnje nesposobni filmaši u vlaku, a ni krijumčarski lanac u Antwerpenu. Jurca naokolo, s ravnodušnim izrazom lica, u potrazi koliko za drogom, toliko i za radnjom filma. Usput okiva lancima, siluje te o svojim nevoljama raspravlja sa ženom koju na kraju zadavi.

HRT1, 23.25, TALK SHOW, Romano Bolković – 1 na 1

Daniel Mondekar, bivši saborski zastupnik, predsjednik Odbora za europske poslove od 2011. do 2015., direktor je konzultantske firme EuroNavigator, savjetnik za europske javne politike s klijentima u Bruxellesu i na zapadnom Balkanu.

S Mondekarom razgovaramo o tome što za Hrvatsku znači petogodišnje iskustvo članstva u Europskoj uniji, u kojoj se mjeri Hrvatska snašla kao članica EU, što je propušteno i zašto, je li moguće voditi nedvosmislenu politiku u EU koja je izgubila svoje jedinstvo, hoće li se Europa kakvu poznajemo nepovratno izmijeniti upravo pod pritiskom migracijskih promjena, uzmiču li proeuropske politike u članicama EU pred preporodom nacionalnih politika, kakva je alternativa za Hrvatsku, ako nekom nesrećom Europsku uniju zadesi veća dezintegracija, koliko su uopće relevantni prijedlozi nekih novih asocijacija, što za izvornu ideju EU znači francuska vizija Europe koncentričnih krugova, koliku prijetnju viziji europskoga jedinstva predstavlja rastući populizam.

NOVA TV, 23.55, TRILER, Živ zakopan

Paul Conroy (Ryan Reynolds) američki je vozač kamiona koji radi u Iraku i tijekom jedne dostave kuhinjskih potrepština kao dijela humanitarne pomoći napadnu ga pobunjenici koji ga zadrže kao taoca. Kad se probudi dva metra ispod zemlje, u hipu život obiteljskog čovjeka pretvori se u paklenu bitku za preživljavanje. Zakopan samo s mobitelom i upaljačem, ograničenost kontakta s vanjskim svijetom i nemogućnost da poveže detalje koji bi mu pomogli odrediti njegov položaj tjeraju ga u ludilo. Loš signal i baterija koja se brzo prazni, zaliha kisika koja ponestaje najgori su mu neprijatelji u vrlo ograničenoj utrci s vremenom – boreći se s panikom i očajem, Paul ima samo 90 minuta da se izbavi.