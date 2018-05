TV PREPORUKA DANA: Novu humorističnu seriju Kad susjedi polude punu spletki, prijevara i neobičnih događaja pratite od večeras

HRT2, 13.25, TRILER, U hakerskoj mreži

Usred noći u stan Juliane Schubert (C. Peters) i njezinog dečka Philippa (F. Knopp) upadaju specijalni policajci, uhite Juliane i vode je u postaju pod optužbom za terorističko djelovanje. Isprva Juliane vjeruje da je u pitanju nesporazum koji će brzo biti riješen, no zbivanja je demantiraju. Sve ukazuje na njezinu nedvojbenu krivnju: na njezino ime unajmljen je stan u kojemu su nađeni planovi za konstrukciju bombe; novac s njezinog računa prebačen je na račun terorističke organizacije; na njezino ime unajmljivana su sumnjiva vozila. Juliane počinje shvaćati da je netko jednostavno ukrao njezin identitet, no policija joj ne vjeruje. Iako na slobodi, ona živi u mreži kojoj ni sama ne može pojmiti razmjere: ne može dignuti novac s računa, ne može otputovati na službeni put, nema više ni povjerenje poslodavca, te je suspendirana. Počinje osjećati kako je netko danonoćno prati, u sve oko sebe sumnja i sama počinje istraživati.

RTL2, 19.50, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

House pokušava zaustaviti širenje meningitisa, tj. virusa koji uzrokuju upalu. Cuddy daje timu sat vremena da stigne do rješenja nakon što izdvoji mladog pacijenta čiji se simptomi ne uklapaju u one koje prouzrokuje upala. U međuvremenu, House pokušava nagovoriti Cameron da se vrati jer Vogler odlazi.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Iz nesigurnosti u neizvjesnost

Nakon dugo pripremane propagandne akcije jugoslavenski brod “Partizanka” godine 1948. uplovljava u Australiju po iseljenike koji su se odlučili vratiti u domovinu. U nekoliko plovova više tisuća emigranata odlučilo se za povratak. Mnogi australski gradovi izgubili su svoje stanovnike, a ovo je iseljavanje u Australiji zabilježeno kao najveće iseljavanje u njezinoj povijesti!

Ova je priča desetljećima bila tabu i u Australiji i u Jugoslaviji. Iseljavanje je bilo posljedica stanja u Australiji. Naime, nepoznata je činjenica da je kasnih tridesetih godina prošlog stoljeća izbio “rasni” rat između “starih” Australaca i novih doseljenika: Engleza te Talijana i “Slavena” (uglavnom Hrvata). Bilo je poginulih, spaljeno je više stotina kuća. Hrvati u to doba nisu smatrani bijelcima!

Gotovo 90 posto povratnika, nakon što su u Jugoslaviji prevareni, politički i ekonomski marginalizirani, vratili su se u Australiju.

Pratimo priče nekih od njih.

HRT2, 21.00, DRAMA, Dosje General

Godina je 1959. Njemački državni odvjetnik Bauer uvjeren je da je našao dugo traženog ratnog zločinca Adolfa Eichmanna u Argentini zbog čega je privatno putovao u Izrael i sastao se s Mossadom. Tada počinje Bauerova borba da Eichmana izvede pred lice pravde pri čemu ga ometaju stari nacistički kadrovi u strukturi vlasti Zapadne Njemačke, kao i sumnje da je istočnonjemački špijun. Bauer se nada da će suđenje Eichmannu pokrenuti još optužnica protiv nacista.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Duga mračna noć

Smrt oca pojačava Ivin osjećaj razočaranja i izgubljenosti, a pogreb u pratnji svećenika donijet će mu nove nevolje. Brak s Verom na sve većoj je kušnji, a susreti s njezinim bratom Jokom, agentom OZNE, sve su teži i napetiji. U jednom takvom oštrom razgovoru Iva će ogorčeno izreći kritičke riječi na račun Tita. Joka ga odmah prijavi Špancu, koji je na visokoj partijskoj dužnosti, i njegov bijes zbog tog čina dovest će do potpunog razlaza među njima. Iva postaje kontrarevolucionar, nad kojim se sve više steže obruč za konačni obračun.

DOMA TV, 21.25, KRIMI SERIJA, Škorpion

Tim Škorpion nastoji spriječiti ulazak krijumčarene droge u zemlju preko dronova, a Walter postavlja ultimatum Happy i Tobyju u vezi s njihovom novom vezom. Nakon što Sylvester osvoji mnogo novca u kvizu THE PRICE IS RIGHT, tim Škorpion mora se infiltrirati u bandu krijumčara skupih automobila koji kane prebaciti biološko oružje u Južnu Ameriku.

NOVA TV, 22.15, HUMORISTIČNA SERIJA, Kad susjedi polude

Stanari kuće su budni jer u stanu u potkrovlju netko vrlo glasno vodi ljubav. Kada se otkrije tko, susjeda Ruža od uzbuđenja doživi infarkt i umre. Uhvaćeni bivši ministar u zamjenu za šutnju obećaje svima sve. Tako Marta dobiva priliku da useli u Ružin stan svog sina Krunu, nezaposlenog profesora politike i gospodarstva i njegovu djevojku Tomislavu. Davor kontaktira Franjinu skoro bivšu ženu i najam stana dogovara s njom, Franji iza leđa. Useljavanje i iznošenje lijesa sa Ružom se iskomplicira do te mjere da mora intervenirati policija. Kruno i Tomislava nakon povratka s Mrežnice zatiču stan bez svojih stvari i pomisle da su opljačkani. Franjo prije njihovog dolaska promijeni bravu, pa Kruno i Tomislava moraju prespavati kod Marte i Željka.

HRT2, 22.35, DRAMSKA SERIJA, Doktorica Foster

Gemma ne preza ni pred čime kako bi izborila pobjedu i vratila život u normalu. Ali je li ovaj put ipak pretjerala?

HRT3, 22.45, DRAMA, Vjetar puše kako hoće

Plaćeni ubojica dolazi u metropolu po naručenom zadatku. U mozaičnoj strukturi i sudaru nadrealnih i stvarnih situacija putanja glavnog junaka ispreplest će se s još nekoliko likova. Njegova prošlost i nepažnja uzrokuju brojne nesporazume, a posljedice su tragične.

NOVA TV, 23.30, AKCIJSKI TRILER, Južnjački bijes

Snažan film koji pripovjeda isprepletene priče o braći Lindel; Mikeyju i JP-u, koji su odrastajući imali samo jedan drugog. JP je postao vlasnik uspješne građevinske tvrtke, dok je Mikey postao mafijaš i sitni kriminalac. Kad Mikeyja otme nemilosrdni kriminalac Eddie King i zatraži otkupninu, JP se za pomoć obrati bratovom starom prijatelju Salu. Ne bi li spasio brata, JP mora riskirati sve i osloboditi svoju potrebu za osvetom protiv Kingove vojske kriminalaca.

HRT2, 23.50, AKCIJSKI KRIMI FILM, Posljednja pljačka

James (H. Christensen) duguje život svom starijem bratu Frankieju (A. Brody), jer je otišao u zatvor za zločin koji su počinili zajedno. Dok stariji brat u zatvoru odrađuje kaznu za obojicu, James je sredio svoj život, ima posao i djevojku. Kad Frankie izađe iz zatvora, ponovno je na ulici bez prihoda i stana, a i James mu duguje…

Snimljeno prema filmu iz 1959. “The Great St. Louis Bank Robbery”, redatelja Charlesa Guggenheima i Johna Stixua sa Steveom McQueenom u glavnoj ulozi.