TV PREPORUKA DANA: Nova dramska serija u osam nastavaka priča je o Njemačkoj s obje strane zida, Istočnoj i Zapadnoj (Njemačka 83)

HRT1, 13.15, TALK SHOW, Dr. Oz

Danas ćemo razgovarati o ovisnosti o ugljikohidratima. Ne morate se odreći kruha i tjestenine nego otkrijte kako ih konzumirati. Član žirija Plesa sa zvijezdama Bruno Tonioli pomoći će dr. Ozu da ocijeni najnovije zdravstvene trendove koje prakticiraju Gwyneth Paltrow i Jennifer Lopez.

HRT2, 13.30, DRAMA, Sad ti je žao!

Jochem (S. Collier) je žrtva. Povod za to je njegova debljina, iako nije jako debeo. Pravi razlog je što su u njemu namirisali žrtvu, nekoga tko se ne može braniti. Zlostavljače predvode jedna djevojka, Sanne (C. Bakker), i dvojica dječaka uz nju. Svaki dan ga tuku, ucjenjuju, stavljaju mu na nos svinjsku njušku, za vrijeme razrednog fotografiranja njega skidaju do gola, a odjeću mu vješaju na stablo, tako da njega nema na zajedničkoj fotografiji, na ručku mu u lice guraju tanjur s pomfritom; mora umjesto jednoga od njih raznositi novina, majci kaže da to vrijeme provodi pišući zadaću s Davidom (R. Boissevain).

HRT2, 20.05, TALK SHOW, Žene, povjerljivo!: Strankinje u Hrvatskoj

Neprestano slušamo o novim i boljim životima na nekim drugim meridijanima, ali – postoji i migracija u suprotnom smjeru. Razlozi, naravno, nisu gospodarske već ljubavne prirode. Govorimo o strankinjama koje su se zaljubile u naše dečke i odlučile tu zasnovati obitelj. Dakle, govorimo o izazovu kakvog se ne bi posramili ni oni najhrabriji. S hladnog i dalekog Islanda došla nam je Elin Kostelić. Prijateljsku Poljsku zastupa Regina Roslaniec Bavčević, a Renata Carola Gatica pobrinuti će se da osjetimo i malo argentinskog temperamenta.

HRT1, 20.55, DRAMSKA SERIJA, Njemačka 83

Jonas Nay u seriji se pojavljuje u glavnoj ulozi 24-godišnjaka rođenog u Istočnoj Njemačkoj kojeg 1983. šalju na Zapad kao špijuna za Stasijevu obavještajnu službu HVA.

Martina Raucha, mladog špijuna rastrganog između dva svijeta, istočnonjemačka obavještajna služba HVA šalje da se domogne NATO-vih vojnih planova. Dok se političke strasti rasplamsavaju, a nuklearni rat sve zlokobnije prijeti, Martin mora napustiti sve što poznaje radi novog života pod lažnim identitetom na Zapadu. Ali nitko i ništa nije ono što se na prvi pogled čini. Svaki prijatelj potencijalni je neprijatelj, svaki neprijatelj potencijalni agent, a na kocki je apsolutno sve.

NATIONAL GEOGRAPHIC, 20.55, DOKUMENTARNI FILM, Sjeverna Koreja iznutra

Povodom otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Pyeongchangu, Sjeverna Koreja na čelu s Kim Jong Unom organizirala je vojnu paradu u Pjongjangu od oko 13 tisuća vojnika. Vojnu paradu na glavnom trgu gledalo je više od 50 tisuća ljudi. Ovakav potez iznenadio je čitav svijet, a pogotovo visoke državne dužnosnike koji takvo nešto nisu očekivali. Sjeverna Koreja se tijekom godina uzdignula do moćne vojne velesile koja raspolaže najmodernijim vojnim naoružanjem, a ovaj događaj prije otvaranja Zimskih Olimpijskih igara zabrinuo je, ali i zbunio mnoge. Kim Jong Un odlučio je surađivati s Južnom Korejom na igrama što može biti početak smanjivanja napetosti.

NOVA TV, 22.30, INFO MAGAZIN, Provjereno

Provjereno istražuje: Prijeti li deložacija gotovo 2500 obitelji zbog novog zakona o najmu? Je li državni tajnik ministarstva graditeljstva u sukobu interesa, kao i sam vlasnik stana u kojem je bio zaštićeni najmoprimac? On tvrdi sam je iselio, bivši stanar pak: „To je laž, izbačen sam na silu!“ Provjereno donosi nesvakidašnju priču o čovjeku koji pokušava spriječiti rad tvrtke za proizvodnju povrća – baca se pod kombije, razbija šofer šajbe, izaziva tučnjave, pali plastenike. Narudžbe kolača za Božić, karmine, poslovne partnere, pa čak i u Ministarstvo i to sve na račun studenata. Radnici koji ne rade ništa, a dobivaju plaću, izmišljena radna mjesta. Provjereno je istražilo malverzacije u zagrebačkom SC-u! Ekipa Provjerenog istražila je što kada briga o starim i nemoćnim roditeljima padne na leđa djece. Ne mogu ostvariti pravo na status njegovatelja niti dobiti bolovanje na račun roditelja, ali zato je zakon propisao kaznu za njihovo zanemarivanje!

HRT3, 22.50, DRAMA, Kaos

Film je snimljen na Siciliji, gdje se odvijaju Pirandellove priče.

U prvoj priči, “Drugi sin”, starica šalje pismo dvojici sinova koji su otišli u Ameriku i odbija pomoć trećeg sina, kojega je zanijela s odmetnikom, ubojicom njezina muža u doba Garibaldijeve revolucije.

Junak druge priče proživljava patnje sa svojom mladom ženom jer za puna Mjeseca postaje vukodlak. Treća priča govori o neobičnom sporu zbog razbijenog i ponovno sastavljenog vrča.

“Rekvijem”, četvrta priča, prati spor bogatog posjednika i njegovih pastira koji su se godinama naseljavali na rubu imanja. Sad im ne dopušta da imaju groblje.

“Razgovor s majkom” peta je i posljednja priča tog omnibusa. Luigi Pirandello vraća se u svoj sicilijanski zavičaj, sjeća se djetinjstva i dijeli tugu s duhom svoje majke.

RTL2, 23.50, HUMORISTIČNA SERIJA, Moderna obitelj

Kompletna se obitelj okuplja kod Jaya prije odlaska na Alexinu ceremoniju podjele svjedodžbi. No Jayeva glavna preokupacija jest kako zamaskirati loše izvedenu intervenciju botoksom.

NOVA TV, 23.55, AKCIJSKA DRAMA, Posejdon

Stara je godina i na luksuznom putničkom brodu u sjevernom Atlantiku zabava je u punom jeku. Odjednom golem val udara u brod, baca ga ustranu, a zatim ga prevrne. Počinje očajnička borba ljudi da prežive i pobjegnu s Posejdona, prevrnutog broda koji tone. Putnici i posada nemaju kamo, završavaju zarobljeni pod ruševinama u moru dok voda nadire kroz razbijene prozore. Pomoćni čamci se raspadaju, pokidane cijevi za gorivo izazivaju požare i nestaje svjetla pa je velik dio broda u mraku i kaosu. Naposljetku ostaje tek nekoliko stotina preživjelih, naguranih u neoštećenoj glavnoj dvorani, koja je sad ispod razine vode. Kapetan kaže da bi se trebali držati zajedno i čekati spasioce. No jedan čovjek, profesionalni kockar Dylan Johns (Josh Lucas), odluči iskušati sreću sam. Ne obazirući se na zapovijedi, napušta dvoranu s malom skupinom ljudi koji odluče poći s njim. Odlučni u namjeri da se probiju do kopna, moraju zajedno pronaći put kroz ostatke oštećenog broda, dok on polako tone.

HRT2, 00.45, GLAZBENI FILM, Kisela faca

Olivia (B. Mendler), Wen (A. Hicks), Stella (H. Kiyoko), Mohini (N. Scott) i Charlie (B. Michael) svako su na svoj način neka vrsta autsajdera u svojoj školi. Kad se jednom zateknu u isto vrijeme u kazni, počnu slučajno udarati u instrumente koje tu zateknu i pjevušiti, što čuje profesorica glazbe i nagovara ih da počnu vježbati kao bend.

Situacija u školi je takva da ravnatelj Brenigan (C. McDonald) potiče samo sportske aktivnosti, jer to donosi najviše sponzorstava i novca za školu. Sve druge aktivnosti i skupine smjestio je u podrum: glazbenu, novinarsku, likovnu, informatičku.