TV PREPORUKA DANA: Nova BBC-jeva serija prati život problematične obitelji koji se uglavnom vrti oko autističnog djeteta (Ona riječ na A)

HRT2, 13.50, TRILER, Porotnica br. 5

Laura Price (A. Scott) bila je porotnica pod rednim brojem pet na suđenju na kojemu je, pet godina ranije, na smrt osuđen Evan Lucas, navodni serijski ubojica. Kad u novinama pročita da je ubijen predsjednik porote Nathan, koji je o samom slučaju napisao i knjigu, Laura odlazi posjetiti Franka, također člana porote, s kojim je ostala u prijateljskim odnosima. Malo potom i Frank je pronađen mrtav. Sljedeća je ubijena Sonia…

U strahu za vlastiti život, Laura odlazi razgovarati s detektivom Lyonsem (B. Chase) i moli ga da ponovno istraži slučaj. On ne može službeno otvoriti istragu, ali istražuje na svoju ruku. Uz Laurinu pomoć otkriva kako su mnoga svjedočenja na suđenju bila namještena.





RTL2, 19.50, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Zapovjednik obuke (Sasha Roiz) u kampu za problematične tinejdžere sruši se uslijed jakih bolova u leđima, a House i tim pokušavaju doznati na koji su način povezani jedan od novaka u kampu (Tyler James Williams), koji ima iste simptome, i njegov nadređeni. U međuvremenu, Chase mora pronaći osobu koja ga provocira preko društvene mreže, dok House pomaže Rachel da se upiše u prestižnu školu.

HRT2, 20.05, TALK SHOW, Žene, povjerljivo!: Živim i uživam

Žene, povjerljivo otkrivaju tajne misterija zvanog treća životna dob. Kako da o godinama ne razgovaramo u rukavicama jer one su naš kapital i ponos? O tome kako su aktivne iako su već odavno bake govore: Nada Rocco, glumica te voditeljica radionica o zdravom životu, Zvončica Vučković, žena koja i u trećoj dobi kroči modnim pistama te Sanja Sarnavka, aktivistica za ženska prava i vrtlarica.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Ona riječ na A

Okosnicu obitelji čine Alison i Paul Hughes, bračni par u srednjim 30 ima. Par pokušava u Lake Districtu izgraditi život za sebe i svoje dvoje djece: kći tinejdžericu Rebeccu i petogodišnjeg sina Joa. Joe je prekrasan dječačić koji se ne odvaja od svojih slušalica i živi u svom svijetu u kojem se sve odvija po dobro ustaljenoj rutini, slušajući klasike panka, novoga vala i indiea. Do polaska u školu svi ga smatraju ekscentričnim, asocijalnim, pomalo zaostalim i, u najgorem slučaju, čudnim. Ali stvari se mijenjaju kad se Alisonin brat Eddie i njegova supruga Nicola vrate u obiteljski dom kako bi pokušali spasiti brak. Oni su jedini dovoljno hrabri ili možda dovoljno netaktični da izraze svoje sumnje da su uzroci Joevog ponašanja puno dublji. Nakon što Nicola kaže naglas ono što se nitko nije usudio reći, Maurice, glava obitelji, iznosi svoje sumnje u vezi unuka.

HRT2, 21.00, KOMEDIJA, Karaula

U malenoj karauli na jugoslavensko-albanskoj granici još jedna generacija vojnika čeka kraj vojnog roka, broji dane do trenutka kada će skinuti uniforme. Proljeće je 1987. i oni ne slute da će ih uskoro ponovno obući i krenuti u rat, jer posljednji su dani zemlje koja se zvala Jugoslavija. No tada to još nitko nije mogao znati. Svakodnevni vojnički život narušen je neobičnim okolnostima. Frustrirani i uvijek pijani poručnik Safet Pašić (Emir Hadžihafisbegović) osjeti čudnu bol u preponama. U pomoć zove jedinog liječnika među vojnicima, Sinišu Siriščevića (Toni Gojanović), koji u potpunoj diskreciji utvrdi da se radi o spolnoj bolesti. Ne želeći da njegova supruga sazna što se dogodilo i tražeći razlog da ne ode kući, Pašić objavi izvanredno stanje, tvrdeći da se albanska vojska sprema napasti Jugoslaviju. Lakrdija se pretvara u ratnu psihozu: vojnici kopaju rovove, Pašić je iz dana u dan sve nekontroliraniji, Siniša se upušta u opasnu ljubavnu pustolovinu, a njegov najbolji prijatelj Ljuba Paunović (Sergej Trifunović) odluči napustiti vojsku. Situacija polako izmiče kontroli.

NATIONAL GEOGRAPHIC, 21.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Ratna braća: Američki heroji

Vijetnamski rat bio je oružani sukob u eri tzv. hladnoga rata koji se odvijao na prostorima država Vijetnama, Laosa i Kambodže, a u američkoj je povijesti okarakteriziran i kao jedan od najnepopularnijih ratova. Osim što je trajao čak 20 godina, Vijetnamski rat bio je i najduži rat u američkoj povijesti. Rat je počeo 1954. godine, a žrtve koje su morale podnijeti obje strane bile su goleme – Vijetnamsko vodstvo naredilo je evakuaciju čitavih gradova – čak 600.000 od 800.000 ljudi iz grada Hanoj preselilo se u okolna naselja, a manje poznata činjenica je da su gotovo dvije trećine američkih vojnika u Vijetnamu činili vojni dobrovoljci. Jedna od posljednjih satnija američkog bojnog pješaštva koja je okupljena, obučena i poslana na bojišnicu u Vijetnam bila je i tzv. Charlijeva satnija.

HRT3, 23.55, TRILER, Crni ugljen, tanki led

Kad je krajem devedesetih bio u policiji, detektiv Zhang (Liao Fan) i njegova ekipa istraživali su ubojstvo muškarca čiji su se dijelovi tijela našli u pošiljkama ugljena u različitim gradovima. Identificirali su žrtvu, ali ne i počinitelja, čak su neki od njih u istrazi smrtno stradali. Detektiv Zhang zbog tih je događaja napustio policiju, radi kao zaštitar i pije. Pet godina poslije slučajan susret s bivšim kolegom Wangom otkrio je da su ponovno počela ubojstva čiji je modus operandi kao u njegovom starom slučaju. Odlučio je istražiti što se zbiva.

NOVA TV, 22.30, INFO MAGAZIN, Provjereno

Jednog zatvorenika su 8 sati zaboravili na slobodi. Drugi je pokušao silovati službenicu. Treći je nožem napao zatvorenika. A sad i masovna pobuna zbog trovanja. Njih 150 sa istim simptomima! Što se događa u Glinskoj kaznionici? Prvo su godinama zbog cementare udisali otrovne čestice – a sada na klizištu koje je tamo stvoreno, najvećem u ovom dijelu Europe – grad planira napraviti reciklažno dvorište za građevinski otpad. Građani Podsuseda revoltirani! Pištoljem na konje! Dva ubijena, dva ranjena u Novom Vinodolskom, a u Gospiću nesreća jer je konj izletio na cestu! Ukazujemo na to godinama – konji na koje neodgovorni vlasnici dobivaju poticaje problem je pred kulminacijom. Oni sviraju iako ne čuju! Bend gluhi i nagluhih osoba – dokaz je kako ništa nije nemoguće. Amerikanki Vanessi Raney prva presuda – 6 mjeseci psihijatrije.

NATIONAL GEOGRAPHIC, 22.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Air Force One: Američki ponos

Iako predsjednici SAD-a uživaju ogromne povlastice tijekom svog mandata, ali i nakon njega, jedne stvari se zaista teško odriču – predsjedničkog zrakoplova. Simbol Amerike odnosno predsjedničke dužnosti, Air Force One u potpunosti je prilagođen zrakoplov koji predsjednika SAD-a prati na svim njegovim putovanjima. Zovu ga i „Bijela kuća u zraku“, a opremljen je najboljom tajnom tehnologijom i zaštitom od nuklearnog zračenja. Novi specijal National Geographic-a „Air Force One: Američki ponos“ vodi gledatelje u obilazak ovog zrakoplova te ih upoznaje s predsjedničkim pilotom i posadom koja neumorno upravlja tzv. svjetskim zapovjednim centrom u zraku.

DOMA TV, 23.10, AKCIJSKA SERIJA, Castle

Beckett mora pomoći Castleu i Alexis kada je zračni pozornik ubijen na njihovu letu. Ubijen je autor humorističnog skeč-showa, a istraga otkriva iznenađujuću tajnu o njemu.

HRT1, 23.25, KRIMI SERIJA, Nijemi svjedok

Nova sezona donosi nam tematski vrlo različite epizode čija je zajednička odlika precizno oslikavanje života u suvremenom Londonu. Kroz te priče otkrivamo goleme razlike i suprotnosti koje vladaju u ovome gradu – bogati i siromašni, moćni i obespravljeni, elitne četvrti i sirotinjska naselja, iznureni radnici u raljama potplaćene birokracije, razočarana mladež zaboravljena od svih.

Kad dozna da je troje ljudi ustrijeljeno i ubijeno na benzinskoj postaji, viša inspektorica Jane De Freitas shvati da joj svađa sa šefom i partnerom, glavnim inspektorom Robertom Drakeom, predstavlja najmanju brigu. Nikki i Jack zaključuju da je na žrtve pucano iz zasjede s velike udaljenosti – Londonom hara snajperist. Pokušavaju suziti broj osumnjičenih s pomoću rezultata balističkog vještačenja i vještačenja patologa, a u tome im pomaže i iskustvo više inspektorice De Freitas u profiliranju žrtava i ubojica. De Freitas skriva svoje neprijateljstvo prema Drakeu, dok ekipa pokušava uhvatiti ubojicu koji očigledno nasumično bira svoje žrtve.

NOVA TV, 23.55, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Sve što trebaš je ljubav

Dankinja Ida (Trine Dyrholm), koja je upravo završila terapiju liječenja raka, uhvati svojega supruga u krevetu s njegovom mladom kolegicom s posla. Stoga sama otputuje na vjenčanje svoje kćeri u Italiju. Ondje upozna oca mladoženje, Philipa (Pierce Brosnan), i odmah ostavi loš prvi dojam. No Ida će možda ipak dobiti priliku da započne novi život. Za to vrijeme, u vili gdje je Philip nekoć živio sa suprugom stvaraju se napetosti između budućih mladenaca.

KANAL FOX, 01.45, HUMORISTIČNA SERIJA, Povratak kući

Tig Bavaro je poznata voditeljica na radijskoj postaji te živi i radi u Los Angelesu, a njezina karijera postaje sve uspješnija. No, nakon što primi potpuno neočekivane vijesti o svojoj majci, ona se vraća u svoj rodni kraj u Mississippiju, a život joj se mijenja iz temelja.