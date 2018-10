TV PREPORUKA DANA: Nekadašnja Hitlerova osobna tajnica Traudl Junge govori o svojoj ulozi tijekom Drugog svjetskog rata (Hitler: Konačni pad)

HRT2, 13.35, TRILER DRAMA, Slatka malena ovisnica

Jennifer Phillips (A. Bowen) teško je podnijela očevu smrt, kao i njegovu dugotrajnu bolest, za vrijeme koje ga je njegovala i više nego njezina prezaposlena majka. Možda je to bio razlog što je počela sve više piti. Na jednoj zabavi tako se napila da je jedva znala što čini. U takvom je stanju sjela u automobil i u vožnji udarila Colina Browna (K. Tracey). Mladić je preživio, ali su izgledi da prohoda bili mali. Colin je bio atletska zvijezda, trkač koji je već osvojio niz nagrada, a na sve to bio je i mezimac svojega oca, koji je u Colinu vidio sve ono što stariji brat Alex (S. Lyster) nije bio. Alex je bio prijestupnik, socijalno neprilagođen, agresivan, najčešće nezaposlen jer nijedan posao nije mogao zadržati na dulje vrijeme. Iako se Alex osjećao odbačenim od roditelja, obožavao je svog mlađeg brata, kao i Colin njega. Stoga, kad je Colin doživio nesreću, odlučio se osvetiti.

HRT1, 18.05, DOKUMENTARNI FILM, Posljednji morski nomadi

Morski nomadi već tisuću godina obitavaju na području Koraljnog trokuta, između Malezije, Indonezije i Filipina. Danas tek malobrojne obitelji iz etničke skupine Sama-Bajau i Moken stalno žive u čamcima, poput njihovih predaka. Pridružit ćemo se tim jedinstvenim pustolovnim ribarima te otkriti neke tajne o njihovom životu i svijetu. Ovo je posljednja prilika da upoznamo kulturu koja nestaje.

VIASAT NATURE, 19.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Dosjei o vremenu

Uragani, vrtače, tajanstvene smrznute meduze; stručnjaci za vrijeme otvaraju svoje dosjee. Što znanstveno stoji iza najstrašnijih i tajanstvenih susreta s majkom prirodom? Od meteorologa i ljudi koji prate vremenske uvjete do farmera, pilota i vodiča po divljini, svaka epizoda ove serije uvlači gledatelja u dramatične izvještaje profesionalaca koji su neprekidno izloženi hirovima majke prirode. Od kopna do mora i dalekog Sjevera, donosimo vam pustolovine onih koji se svakodnevno bave nepredvidljivošću i opasnostima ekstremnih i tajanstvenih vremenskih nepogoda.

HRT1, 20.05, POVIJESNA DRAMA, Hitler: Konačni pad

Godina je 1942. Dvadesetdvogodišnja Traudl Junge (A. M. Lara) iz Münchena s još četiri djevojke stiže u stožer vođe Trećeg Reicha Adolfa Hitlera (B. Ganz). Nacistički vođa, naime, bira svoju tajnicu i to mora biti osoba od najvećeg povjerenja. Privučen njezinom ljupkošću i uljudnošću, Hitler se odluči upravo za Traudl. Tri godine poslije. Berlin je u ruševinama i pitanje je dana kada će u njega umarširati sovjetske postrojbe. Adolf Hitler s Evom Braun (J. Köhler) i nekolicinom najbližih suradnika među kojima je i Joseph Goebbels (U. Matthes) živi u bunkeru ne odustajući od planova o ratnoj pobjedi i obnovi Berlina po zamislima arhitekta Alberta Speera (H. Ferch).

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Endeavour, mladi Morse

Nestanak profesora u privatnoj školi prisili Endeavoura da se upusti u tajnu operaciju. Dok se istraga o Eddieju Neru produbljuje, dolazi do krvoprolića.

HRT2, 21.40, KRIMI SERIJA, Nezaboravljeni

Marion je ugrozila svoj brak jer suprugu nije htjela priznati tajne svoje prošlosti. Colina dalje ucjenjuju. Tajne Sarine prošlosti prijete da će uništiti njezinu obitelj. Uznemirujuća optužba iznesena protiv Davida odvodi istragu u drugome smjeru. Tessa je ponovno pozvana na razgovor, što prijeti da će uništiti njezin odnos s mužem i sinom.

RTL TV, 22.20, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Zauvijek djeveruša, nikad nevjesta

Dvije stvari morate znati o Jane (Katherine Heigl). Prva je da ona nikada neće odbiti prijateljicu, što potvrđuje da je bila čak 27 puta djeveruša i organizatorica vjenčanja, a druga je da je zaljubljena u svog šefa Georgea (Edward Burns), kojeg vidi kao svog muškarca u romantičnom vjenčanju iz snova. Jane upozna Kevina (James Marsden), cinika i pisca kojemu se svidi. Isti tjedan u grad stiže njezina koketna sestra Tess (Malin Akerman) te Jane po strani promatra kako se George polako okreće Tess. Da bi stvari bile još gore, čini se da bi uskoro Tess mogla zatražiti sestru da isplanira i njezino vjenčanje.

HRT2, 22.25, KRIMI DRAMA, Na granici

Lauren (J. Lopez) je novinarka Chicago Sentinela, koja dođe u Juarez, neugledan meksički gradić na granici Sjedinjenih Država, zbog izvještaja o napredovanju istrage vezane uz slučaj ubojstava i silovanja tamošnjih tvorničkih radnica. Strahotnih slučajeva je na stotine, no to ne pokoleba sposobnu i odvažnu novinarku. Uskoro joj priđu siromašna žena i Eva (M. Zapata), njezina kći koja je čudom preživjela silovanje i zakapanje, moleći je za pomoć i zaštitu. Odlučivši zauzeti se za Evu i razriješiti njezin slučaj, Lauren ne sluti na koliko će problema naići.

NOVA TV, 22.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Profesionalci u akciji

Bruce Willis glumi detektiva veterana kojem je rijetka bejzbolska sličica jedina nada da plati skorašnje vjenčanje svoje kćeri, a Tracy Morgan je njegov partner u borbi protiv zločina. Dvojica policajaca nađu se licem lice s nemilosrdnim mafijašem opsjednutim vrijednim kolekcijama, spase meksičku ljepoticu opranim prljavim milijunima zarađenim od prodaje droge i svime ostalim što nosi jedan uobičajeni dan u životu detektiva.

HRT1, 22.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Slavni holivudski parovi: Jean Harlow i William Powell

Jean Harlow, zvana Platinasta plavuša i Vamp, bila je prva plavokosa zvijezda u povijesti kinematografije, savršena kombinacija senzualnosti i nevinosti prije pojave Marilyn Monroe. Nije ni sanjala da će se udati i imati djecu s obzirom na to da je potekla iz razorene obitelji. Njezina je majka i sama željela postati glumica te ju je odvela u Hollywood gdje je Jean ostvarila iznimnu karijeru dok je njezina majka proživljavala vlastite snove o slavi preko svoje kćeri. Redatelj Bertrand Tessier prati njezinu karijeru, od uloga u nijemim filmovima do velikih uspješnica studija MGM. U Williamu Powellu, koji je diplomirao na Američkoj akademiji dramskih umjetnosti i uspješno glumio na Broadwayu prije negoli je došao u Hollywood, Jean Harlow pronašla je očinsku figuru i bila bi pristala na obiteljski život da se MGM nije protivio njihovu braku i da nije prerano umrla.

NOVA TV, 00.35, KOMEDIJA, Urnebesni praznici

Djevojke u tridesetima Gayle (Amy Poehler), Becky (Parker Posey ) i Judi (Rachel Dratch), najbolje prijateljice i štreberice od davnih dana, odlaze na teksaški otok South Padre, odmaralište mladih, prekrasnih i divljih studenata. No sa sobom su morale povesti i Ashley (Amber Tamblyn), zloglasnu, divlju kćer senatorice Kay Bee Hartmann (Jane Lynch). No kada njih tri otkriju da Ashley nije zaslužila tu reputaciju i da je veća štreberica od svih njih, sve četiri odluče da je to tjedan kada treba podivljati i poludjeti prvi put u životu.

RTL TV, 00.40, HOROR KOMEDIJA, Moj susjed je vampir

Tinjedžer Charley Brewster (Anton Yelchin) živi u predgrađu Las Vegasa. Jednog dana otkrije da ima novog susjeda, vrata do svojih. Charleyev prijatelj Edward ‘Evil Ed’ Lee (Christopher Mintz-Plasse) govori mu da je mnoštvo studenata, uključujući njihovog prijatelja Adama Johnsona (Will Denton) jednostavno nestalo. Jednu večer nakon škole Charley upoznaje Jerryja Dandrigea (Colin Farrell), novog susjeda. Nakon što se posvađa s Charlyjem, jer vjeruju da je Jerry vampir kriv za nestanke, Ed dozvoli da ga Jerry ugrize nakon čega mu se gubi trag. U potrazi za prijateljem, Charley se ušulja se u Jerryjevu kuću i otkrije da vampir u tajnoj sobi drži nestale osobe.