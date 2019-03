TV PREPORUKA DANA: Nastavak filma “Nada i slava” iz 1987. s nekoliko istih likova i radnjom u ranim pedesetima (Za kraljicu i domovinu)

HRT2, 13.15, KOMEDIJA, Dan očeva

Colette Andrews (N. Kinski) iznenada u San Franciscu posjeti uglednog odvjetnika i svog bivšeg dečka Jacka Lawrencea (B. Crystal), s kojim se nije vidjela sedamnaest godina. Jack joj priopći da iza sebe ima dva braka i da je sad u trećem s Carrie (J. Louis-Dreyfus). Ona otkrije da ima šesnaestogodišnjeg sina Scotta (C. Hofheiner) koji je sa svojom djevojkom Nikki (H. Johnson) pobjegao od kuće, no da dječakov otac nije njezin suprug Bob (B. Greenwood), nego Jack. Jack je isprva konsterniran, ali povjeruje Colette i da se u potragu za dječakom. Istu priču koju je ispričala Jacku Colette ispriča i svom drugom dečku iz tih davnih dana, učitelju engleskog i životnom gubitniku Daleu Putteyju (R. Williams). Tražeći informacije o Scottu kod Nikkinog oca mehaničara, Jack i Dale se susretnu, ali još ne shvate da traže istog dječaka. Tek kod Nikkine majke shvate da je Colette obojici prodala istu priču. Jack ju nazove i zatraži objašnjenje, a ona mu kaže da nije sigurna koji je od njih dvojice otac pa im se odlučila obojici obratiti. Zadovoljni objašnjenjem, Jack i Dale nastave slijediti Scottov trag koji ih vodi u Sacramento, na koncert hardcore skupine Sugar Ray.

HRT1, 20.05, TALK SHOW, U svom filmu: Damir Vanđelić

Čut ćemo priču Damira Vanđelića o tome kako je kao najbolji student otišao u Domovinski rat, preživio šest mjeseci pakla u logoru u Glini, da bi danas bio jedan od najuglednijih hrvatskih menadžera.

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA DRAMA, Ondine

Irski ribar Syracuse (C. Farrell) nema sreće s ulovom, a sreća mu je daleka i u drugim stvarima: bivši je alkoholičar koji dvije godine i sedam mjeseci nije okusio alkohol, umrla mu je majka uz koju je bio snažno vezan, rastavljen je od žene alkoholičarke. Njegov se život vrti oko desetogodišnje kćeri Annie (A. Barry), djevojčice koja se kreće u invalidskim kolicima, otkazali su joj bubrezi i čeka transplantaciju za koju ima malo izgleda. Jedan dan njegova je mreža posebno teška. Nije znala kako je dospjela u more, ni svoje ime pa je rekla neka je zove Ondine (A. Bachleda-Curus), što je naziv za vodenu nimfu ili vodenog duha. Syracuse vodi Ondine u kuću svoje majke i nudi joj da ostane. Ondine mu je donijela sreću: njegove su mreže pune otkad je vodi sa sobom na more, divne pjesme koje ona pjeva kao da privlače ribe k brodu. Usrećuje ga i njezino prisustvo, pa, kao i Annie, počinje vjerovati da Ondine ima moć da ispunjava želje. Istodobno, strepi da će se nešto dogoditi, strašno ili lijepo, i da će sve ona opet nestati.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Živi svemir: Lovci na planete

Otkako naše oči gledaju i naši umovi maštaju, zvijezde plijene našu maštu. No tek na pragu 21. stoljeća šačica znanstvenika odvažila se baciti pogled u međuzvjezdanu tamu uvjerena da negdje postoje planeti slični Zemlji. Od otkrića prvog tzv. egzoplaneta 1994. lovci na planete promijenili su naš pogled na svemir. Sada znamo da oko svake zvijezde kruži najmanje jedan planet. Na koliko njih postoje uvjeti za život?

DOMA TV, 21.40, KRIMI SERIJA, Kosti

Serijski ubojica opet napada; a Brennan se ponovno nalazi sa svojim bratom u nimalo idealnim okolnostima. Isprva se čini da je ubijeni Djed Mraz bio pravi dobrotvor, no uskoro otkriju njegove tajne, a Booth i Brennan moraju se nositi s obiteljskim problemima za Božić.

HRT2, 22.50, KRIMI SERIJA, Zločinački umovi

JBA dolazi u New Orleans gdje je policija otkrila masovnu grobnicu unutar vandalizirane nadzemne kripte na lokalnom groblju.

HRT3, 22.50, BIOGRAFSKA DRAMA, Život u ružičastom

Mala Edith nije rođena pod sretnom zvijezdom: majka joj je ulična pjevačica koja posljednji novčić troši na alkohol, otac cirkuski akrobat, a baka joj vodi javnu kuću. S dvadesetak godina, ona radi na Montmartreu kao ulična pjevačica, što urodi plodom: njezin izuzetan glas nije mogao proći nezapaženo. Vlasnik obližnjeg kluba angažira je kao pjevačicu, no ubrzo je ubijen. Njegov suradnik odluči ustrajati na tome da od nje izvuče ono najbolje: uskoro, već prilikom prvog velikog koncerta, Edith (M. Cotillard) postigne neviđen uspjeh koji je lansira u zvijezde.

HRT2, 23.30, DRAMA, Za kraljicu i domovinu

Bill Rohan (C. Turner) je sada osamnaestogodišnjak i dobio je poziv za vojsku. Tamo se ubrzo sprijateljio s vojnikom Percyjem (C. Landry Jones) te su obojica postali narednici. Dok je većina kolega odlazila u korejski rat, ova su dvojica učila strojopis. Život im u vojarni zagorčava odlikovani veteran iz Drugog svjetskog rata insistiranjem da se sve odvija po propisu, a slobodno vrijeme u gradu provode u potrazi za djevojkama.

RTL2, 23.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Alan saznaje da mu je Charlie ukrao djevojku u koju je bio zaljubljen u srednjoj školi i odluči za osvetu oteti Charlievu francuskinju Gabrielle (Justine Eyre). Ali stvari ne ispadaju baš kako je planirao… Jake dobiva nogu od svoje djevojke i traži savjet od Charliea.

NOVA TV, 23.50, KOMEDIJA, Mlađa punoljetnica

Mavis Gary (Charlize Theron) je spisateljica knjiga za mlade koja se nakon rastave vraća u rodni grad. Tamo želi prisjetiti se starih vremena i pokušati osvojiti bivšeg dečka iz srednje škole koji je sada sretno oženjen i ima kćer. Ipak, povratak kući mnogo je teži nego što je mislila te se Mavis na neobičan način zbliži s bivšim kolegom koji također nije prebolio srednjoškolsko doba.