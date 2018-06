TV PREPORUKA DANA: Nastavak filma Borsalino iz 1970. u kojem je naslovna uloga kao i u ovom pripala Alainu Delonu (Borsalino & Co.)

HRT2, 12.15, TRILER, Internetska otmica

Isabel (B. Butler) je trinaest godina starija od svog brata Tommyja, pa ga često mora čuvati kad roditelji rade. Jednog dana u parku, kad ga je na tren ispustila iz vida dok je uzimala sendviče iz torbe, Tommy je nestao. Roditelji je, osobito njezin očuh, okrivljavaju za nepažnju, misle da je Tommy odlutao, no Isabel je uvjerena da ga je netko oteo. Tog dana u parku zapazila je samo jednu ženu koja je ondje bila sa svojim djetetom i koja se predstavila kao Elise (H. Fielek).

Policija bezuspješno istražuje. Najveća pomoć stiže upravo od Isabel, koja je aktivna na svim društvenim mrežama.

HRT3, 19.00, KRIMI FILM, Borsalino & Co.

U Marseilleu tridesetih godina mučki je ubijen François Capella, pripadnik mafijaškoga klana. U pozadini događaja krije se talijanska mafija koja bi željela proširiti svoju moć na francuski teritorij. Kako to tamošnjima nije nimalo u interesu, najjači marsejski klan odluči pozabaviti se time, osobito njihov pripadnik Roch Siffredi (A. Delon). Budući da je njegov najveći motiv osveta kolege i prijatelja Capelle, Siffredi neće prezati ni od čega, a put će ga spontano dovesti k ljudima iz talijanskoga klana. Tako će prvom prilikom ubiti desnu ruku zloglasnoga Volponea (R. Cucciola), šefa talijanske mafije. Naravno, ni Volpone neće premišljati o osveti.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Obitelj Durrell

Larry ima mums i Vasilija je kriva. Louisa objavljuje kako je to dobar izgovor da tetu Hermione ne prime u kuću, jer dolazi u posjet iz Engleske. Teta Hermione i njezina suputnica gđa Haddock dolaze dan ranije i od oluje se sklone u Theovoj kući. Gđa Haddock je medij i objavljuje da će održati seansu da Louisa može posljednji put razgovarati s mužem.

HRT1, 20.55, PRIJENOS, Glazba i grad: Zbor, Simfonijski i Tamburaški orkestar HRT-a pod ravnanjem Jiříja Rožeňa – Trg Kralja Tomislava

Zbor, Simfonijski i Tamburaški orkestar HRT-a te Zbor Cantores Sancti Marci uz soliste Krešimira Špicera (tenor), Martinu Zadru (sopran), Ivanu Lazar (sopran) te mladog Jana Tominića na saksofonu, priredit će tako svečanost glazbe te Zagrepčanima i svima koji se u gradu zateknu ponuditi široki izbor glazbenih poslastica kao i brojnim gledateljima Hrvatske televizije u izravnom prijenosu.

KLASIK TV, 22.10, DOKUMENTARNI FILM, Gazda: Početak

Drugi film iz serijala Gazda, priča je o Agrokoru prije Agrokora, o debaklu privatizacije, tranzicije i pravosuđa te njegovu nasljeđu koje i danas baštinimo. Okosnica filma je priča o Globus grupi i Miroslavu Kutli, jednom od najvećih tajkuna devedesetih i jednom od utemeljitelja Hrvatske demokratske zajednice.

Za ovaj dokumentarac autori su, kažu, obradili 10 tisuća stranica sudskih dokumenata koji govore o Miroslavu Kutli. Cilj im je bio na cjelovit način prikazati sve velike afere tih godina. Rekonstruirali su priču o medijskom kartelu, dok su se najviše bavili privatizacijom 90-ih godina. Među sugovornicima u filmu se pojavljuju Stipe Mesić, Ivić Pašalić, Vladimir Šeks, Tomislav Karamarko, i drugi.

DOMA TV, 22.20, AKCIJSKA SERIJA, Škorpion

I u četvrtoj sezoni skupina zajedničkim snagama rješava visokotehnološke slučajeve te se suočava s raznoraznim situacijama: od zaustavljanja skupine krivolovaca do sprječavanja globalnih katastrofa. I dalje su posljednja crta obrane protiv složenih, visokotehnoloških prijetnji modernog doba dok rješavaju ekstremne, za život opasne slučajeve, kao što su mogućnost nestanka cijelog čovječanstva, lansiranje nuklearnog projektila na američkom tlu te čak i opasnost da genijalci osnuju vlastitu obitelj.

NOVA TV, 23.10, KOMEDIJA, Predigra za brak

Kao desetogodišnji dječak Chuck (Dane Cook) odbio je poljubiti djevojku koja zbog toga baca prokletstvo na njega koje ga prati i sada kad je odrastao. Chuck je sada u svojim tridesetima, uspješan je zubar, no ima veliki problem kada su u pitanju odnosi sa ženama. Naime on ne može reći djevojkama da ih voli jer ga to uvijek dovode do prekida veze i vjenčanja djevojke s nekim drugim. Jednog dana, upravo na jednom takvom vjenčanju njegove bivše djevojke, Chuck postaje svjestan te okrutne činjenice, ali i upoznaje djevojku koja mu se svidi na prvi pogled. Cam (Jessica Alba) ga odbija, no okolnosti ju dovode u njegovu ordinaciju te se ponovno sreću. Nakon zubarskog tretmana ona u zamjenu neplaćanja računa pristaje izaći sa Chuckom. Što više vremena njih dvoje provode zajedno to se Chuck više zaljubljuje u nju ali kada mu prijatelj Stu objasni teoriju o njegovim bivšim ženama Chuck se zabrine za svoju vezu s Cam. Chuck mora nekako razbiti čaroliju zbog koje nema sreće u ljubavi.

HRT2, 23.50, AKCIJSKI KRIMI FILM, Kordon

Ben Shockley (C. Eastwood) je policijski detektiv sklon piću. Ni on sam a ni njegovi pretpostavljeni u Phoenixu ne drže mnogo do njega. Zato mu šef i povjerava, kako sam kaže, potpuno nevažan zadatak. Iz Las Vegasa u susjednoj državi Nevadi treba u Phoenix sprovesti zatvorenicu koja će svjedočiti u posve beznačajnom suđenju. Shockley u Las Vegasu ubrzo shvati dvije stvari. Zatvorenica Gus Mally (S. Lock), prostitutka, svjedočit će u vrlo važnom procesu mafijašima jer zna mnogo o njihovim vezama na najvišim mjestima, a mafijaši i Shockleyev šef ne žele da Shockley i prostitutka živi stignu u Phoenix. Zbog toga im je već u Las Vegasu automobil dignut u zrak, a nakon toga policija, zbog pogrešne dojave, mitraljira njezinu kuću. Shockley prisili revolverom jednog policajca u patrolnom automobilu da ih odvede do granice s Arizonom kamo mu je šef obećao poslati kolonu policijskih automobila koja će ih odvesti do Phoenixa. Ali, sad je i Shockleyu, doduše pod utjecajem pametne zatvorenice, postalo jasno da nešto nije u redu.

RTL2, 00.05, HUMORISTIČNA SERIJA, Moderna obitelj

U trenutku potresa Claire se nađe zarobljena u kupaonici s vodoinstalaterom. Dok Cameronu i Mitchellu potres dobro posluži kao izgovor za izbjegavanje dosadnog kostimiranog tuluma kod prijatelja, Manny preispituje smisao života za vrijeme kraćeg puta s Jayem.