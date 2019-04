TV PREPORUKA DANA: Nasmijat ćete se uz komedije I to se zove ljubav s Jennifer Aniston i Steveom Zahnom i Ponovno 17 sa Zachom Effronom

HRT2, 13.25, ROMANTIČNA DRAMA, Bolje tri oca nego nijedan

Maike (J. Hartmann) živi u Bremenu sa svoje dvoje djece, Jasperom (S. O’Leary) i Luise (M. Schwertfeger). Dok Luise zna tko joj je otac, iako više ne živi s njima, Jasper ne zna, a želio bi znati. Kako je njihov odnos otvoren i pošten, Maike priznaje Jasperu kako nije sigurna, jer je bila s trojicom mladića, no obeća mu da će sve učiniti kako bi doznala s kojim je od njih začela dijete. Vraća se u selo u kojemu je odrasla i iz kojega je pobjegla u grad kako bi se oslobodila licemjerne sredine koja ju je gušila, a i zbog loših odnosa s majkom. Inge (S. von Borsody), njezina majka, sretna je što vidi unuke, ali ne uspijeva se približiti svojoj kćeri.

HRT1, 15.45, KRIMI SERIJA, Don Matteo

Nakon što tijekom poroda umre mlada žena, ginekologinju ubiju. U međuvremenu, Tommasi se priprema za boksački meč, te je prisiljen birati trenera između revnog i spremnog Cecchinija, te profesionalne državne odvjetnice Conti.

HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Dobra borba

Lucca brani televizijskog scenarista i producenta u parnici o autorskim pravima u koju je upleten i predsjednik Sjedinjenih Država. Mike Kresteva kreće u pohod na Reddick, Boseman & Kolstad. U epizodi gostuju Carrie Preston, Matthew Perry i John Benjamin Hickey.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Pavao VI: Papa u oluji

Papa prima pismo od Alda Mora: Aldo apelira na papu da prihvati zahtjeve Crvenih brigada. Pavao VI. je u velikoj moralnoj dilemi. Što učiniti? U tako dramatičnom trenutku papa se u mislima vraća u prošlost, razmišlja o prijateljstvu s Aldom Morom i o teškoj odluci da ostavi koncil otvorenim. Koncilu je prijetila propast zbog proturječnih stavova, no Pavao VI. je preuzeo inicijativu i pozvao sudionike na predah uz molitvu. A papa je odlučio posjetiti Jeruzalem kako bi se vratio kolijevci kršćanstva. To je prvi papa koji je sjeo u avion! Putovanje u Svetu zemlju pravi je uspjeh, te na povratku u Rim papu dočekuju mase ljudi koji slave. Bit će to prvo od njegovih brojnih putovanja, među koje ubrajamo i ono u Indiju majke Tereze, na kojima će se Pavao VI. osobno upoznati s problemima koji muče vjernike diljem svijeta. U međuvremenu svećenici na koncilu postižu dogovor glede raznih tema: Crkva počinje hvatati korak s vremenom.

RTL2, 20.20, KRIMI SERIJA, Zločinački umovi

Agenti putuju u Atlantu istražiti ubojstva prostitutki, a istraga ih vodi do osobe koja je imala pomoćnika u zločinu.

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, I to se zove ljubav

Film prati slučajan susret Mikea Cranshawa (S. Zahn) i Sue Claussen (J. Aniston). Kad se Sue u Arizoni prijavi u motel uz cestu čiji su vlasnici Mikeovi roditelji, ono što počinje buteljom vina na račun uprave ubrzo se pretvara u kompleksno putovanje dvoje ljudi koji traže osjećaj svrhe. Mike, sanjar bez cilja, riskira sve i putuje u Maryland gdje Sue radi – samo kako bi otkrio da ona za njega nema mjesta u svom pomno uređenom životu.

DOMA TV, 22.20, KRIMI SERIJA, Kosti

Vladini agenti zatvaraju Jeffersonianov institut i zahtijevaju da Brennan i njezin tim utvrde uzrok smrti neidentificiranih, ali veoma povjerljivih ostataka. Dok tim počinje sumnjati da istražuje poznati atentat na jednog predsjednika, Boothu njegov šef pomaže provaliti u labos i otkriti istinu, a frustrirana se Cam brine da Michelle možda od nje skriva veliku tajnu.

HRT3, 23.00, DRAMA, Uskrsnuće

Krajem 19. stoljeća u Rusiji kneza Dimitrija Nehljudova (T. Peach) pozovu na suđenje kao porotnika. Optuženica je Kaćuša Maslova (S. Rocca), a sudi joj se za ubojstvo trgovca koje nije počinila. Dimitrij prepozna Kaćušu, ona je djevojka koju je prije puno godina zaveo te ju odluči spasiti… Film je dobitnik nagrade Golden St. George na 24. Moskovskom međunarodnom filmskom festivalu.

NOVA TV, 23.50, KOMEDIJA, Ponovno 17

Srednja škola baš i nije bila najsretnije razdoblje za tatu Mikea O’Donnela (Zac Efron) koji se sada vratio u tijelo sedamnaestogodišnjaka. Sada Mike mora pohađati školu zajedno sa svojom kćerkom i sinom. Stvari postanu dodatno komplicirane za Mikea kada se u njega zaljubi njegova kćerka tinejdžerka, ne znajući da joj je on ustvari otac.