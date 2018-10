TV PREPORUKA DANA: Napeta priča treće sezone nagrađivane serije zbiva se 13 mjeseci nakon završetka druge sezone (Most)

HRT2, 13.35, TRILER, Paklena medicinska sestra

Mladi par Lance (S. Good) i Brooke (S. Butler) doživjeli su prometnu nesreću koju nisu skrivili. Iako je čovjek koji je od udara njihovog vozila smrtno stradao bio pijan, oni osjećaju žaljenje i krivnju. Brooke je prošla samo s ogrebotinama, ali je Lance imao prijelom i operaciju noge, zbog čega imaju pravo na kućnu njegu. Djevojka koju im pošalje agencija čini se savršena, možda za Brookin ukus i presavršena: Chloe (L. Hartley) je vrlo lijepa i vrlo stručna njegovateljica.

HRT1, 15.55, KRIMI SERIJA, Velečasni Brown

Striko Veselko izlazi iz crkve svete Marije u fraku i polucilindru s trbuhozborčevim lutkom. Za njim idu policajci i zadrže ga. Velečasni Brown mu se ispričava što ih je pozvao, no striko Veselko ga optuži da je Juda. Nakon dvije godine velečasni Brown pretpostavlja da mu je oprošteno jer dobiva poziv na strikinu povratničku proslavu, a to potvrđuje i posjet brata strike Veselka, Henryja. No, veseli Henry na odlasku počne hvatati dah i pada mrtav grčevito se držeći za prsa. Ožalošćeni velečasni Brown odluči poći na proslavu da striki Veselku objavi lošu vijest, a gđa McCarthy ga prati kao moralna podrška. No kad stigne na mjesto proslave, neko ruševno zdanje, velečasni Brown nalazi smrtovnicu sa svojim imenom. Gosti uđu u zgradu i nađu se u klopci, a iz filma strike Veselka doznaju da će svi umrijeti.

DOMA TV, 17.35, DOKUMENTARNA SERIJA, U divljini s Bearom Gryllsom

Bear Grylls, britanski avanturist, pustolov i stručnjak za preživljavanje, vodi poznate glumce i slavne osobe na divlje avanture, tjerajući ih da prijeđu sve svoje granice. U svakoj nas epizodi očekuje nova zvijezda, a na lude avanture će, među ostalima, krenuti i Zac Efron, Ben Stiller i Channing Tatum. Svi oni suočit će se sa svojim najvećim strahovima i okušati u vještinama poput skakanja padobranom ili spuštanja užetom niz stijene. Umirovljena zvijezda NFL-a Deion Sanders prvi je Bearov suputnik, a pridružuje mu se u avanturi kroz pustinju u južnom dijelu države Utah.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Obiteljski zločini

Kraj močvare u Virdžiniji živi sretna i pobožna obitelj. Patrijarhov uspješni golemi otpad omogućava lagodan život cijeloj obitelji, a čak mogu pomoći i bliskim prijateljima. Izvana se sve možda doima savršenim, ali iza zatvorenih vrata vreba sotona. Zli grijesi isplivaju na površinu kad jednog člana obitelji nađu na mjestu obrednog ubojstva, što baca sumnju na svakoga iz te navodno svete obitelji. A pravi je ubojica netko na koga nitko nije sumnjao.

HRT2, 21.00, TRILER, Utjeha

Kako bi uhvatili zloglasnog serijskog ubojicu, FBI zatraži pomoć vidovnjaka dr. Johna Clancyja (A. Hopkins) koji bi im pomogao u lovu na tog iznimno opasnoga čovjeka.

HRT1, 21.15, DOKUMENTARNA SERIJA, Preživljavanje: Priča o globalnom zdravlju

Možemo li se dogovoriti oko ciljeva važnih za budućnost čovječanstva koji bi svima bili prihvatljivi? Milenijski razvojni ciljevi Ujedinjenih naroda pomogli su napretku svijeta u 21. stoljeću, te su učinjeni veliki pomaci u obrazovanju stanovništva, poboljšanju higijenskih uvjeta, dostupnosti vode, u jednakosti spolova, smanjenju smrtnosti djece, zauzdavanju pandemija poput AIDS-a, tuberkuloze i malarije.

HRT2, 22.40, KRIMI SERIJA, Most

Saga Norén radi u malmöškoj krimpoliciji, ali joj nedostaje jedini prijatelj Martin Rohde koji odslužuje zatvorsku kaznu od deset godina. Saga je ipak uvjerena da je postupila jedino kako je mogla. Kad se na gradilištu u Malmöu pojavi prvo tijelo, nakon kojeg će uslijediti još niz spektakularnih ubojstava, Saga mora surađivati s novim danskim kolegom. Suradnja u početku ne ide glatko, pa će se Saga zapitati hoće li moći izdržati istragu. Prošlost će sustići Sagu kad joj se iznenada pojaviti majka koja želi obnoviti kontakt. U središtu pozornosti serije su obiteljske vrijednosti, odnosno sukob tradicionalnih i suvremenih pogleda na obitelj.

HRT3, 23.20, BIOGRAFSKA DRAMA, Cartesius

Film prikazuje raskošni život francuskog filozofa Renéa Descartesa (1596. -1650.).

RTL TV, 23.25, TRILER, Prevoditeljica

Prevoditeljica u Ujedinjenim narodima, Silvia Broome (Nicole Kidman) igrom slučaja čuje plan o ubojstvu afričkog predsjednika koji se trebao obratiti Vijeću Ujedinjenih naroda pa i sama postane lovina i meta atentatora. Iako pod zaštitom specijalnog agenta Tobina Kellera (Sean Penn), Silivija proživljava najgore dane u životu. Keller istražuje sve dublje u njezinu prošlost i počinje vjerovati da je povezna s pučistima. Je li ona svjedok i žrtva ili je umiješana u političku zavjeru?

HRT2, 23.40, KRIMI FILM, Charley Varrick

Charley Varrick (W. Matthau), sa suprugom i dvojicom partnera, opljačka malenu banku u Novom Meksiku pri čemu supruga i jedan partner poginu, a Charley i Harman (A. Robinson) uspiju pobjeći. Shvate da je plijen puno veći od očekivanog i otkriju da novac pripada mafiji. Charley je svjestan da će im osim policije na tragu ubrzo biti i mafijaši pa počne organizirati bijeg.

NOVA TV, 23.55, AKCIJSKA KOMEDIJA, Na tajnom zadatku

Molly je tinejdžerica koja radi sa svojim ocem, umirovljenim policajcem. FBI želi od nje da motri kćer čovjeka koji će svjedočiti protiv kriminala, stoga je šalju na fakultet koji njegova kćer pohađa. Dok se Molly pokušava uklopiti i budno motriti svoju metu, nastoji otkriti pojavljuje li se netko tko se ne predstavlja svojim punim identitetom.