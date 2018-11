TV PREPORUKA DANA: Nakon velikog poraza u njihovom prošlom susretu Hrvatska protiv Španjolske ide po pobjedu

HRT2, 13.25, DRAMA, Belinda i ja

Jacqueline (L. Renaud) se s tugom sjeća svoje najbolje prijateljice Marie-Louise, koja je preminula. Bila je učiteljica klavira i svoj je klavir – prototip specijalno načinjen za nju – oporučno ostavila svom najdražem učeniku Jeanu (A. Styker). Kad se Jean javi da stiže, stara ga gospođa dočekuje na kolodvoru. Kad svi putnici prođu, obrati joj se visoka, vitka djevojka: Jean. Jean odmah kaže kako više voli da ga zovu Belinda, njegovo je ponašanje gotovo agresivno, jer očekuje da će se Jacqueline prema njemu ponašati kao svi ostali otkako se usudio, tj. usudila priznati da se osjeća kao žena, iako je rođena s tijelom muškarca. Zbog toga ga je odbacila obitelj i zbog toga je nekadašnje pijanističko čudo od djeteta prekinulo pijanističku karijeru, jer, kaže, nitko ne želi slušati kako svira jedan transseksualac. Zato klavir koji je naslijedio namjerava prodati, novac mu treba za operaciju promjene spola u Brazilu. Kao magarac koji je navikao na batine, Belinda isprva ne primjećuje da je Jacqueline osoba bez predrasuda, mudra, pravedna, stroga i brižna poput majke. Zbog štrajka željezničkih radnika, Belinda kod Jacqueline ostaje duže nego što je planirala, što im objema daje vremena da se bolje razumiju i zbliže. Osim što joj da stan i uzdržava je kako ne bi bila prisiljena prostituirati se, Jacqueline pomaže Belindi u onome što joj je najneophodnije: pomaže joj da izgradi samopoštovanje, a da je pri tome ne ograničava i ne sprečava u njezinim odlukama.

HRT1, 15.55, KRIMI SERIJA, Velečasni Brown

William lovi svoju kćer Charlotte kroz mračnu šumu iza kuće. Pogled mu se zamuti i padne na koljena. Idući dan velečasni Brown i gđa McCarthy posjete dezorijentiranog Williama koji im kaže da je Charlotte nestala. Charlotte poslije dotetura u policijsku postaju, vičući da “ono pokušava izaći”. Onesvijesti se te je odvezu u bolnicu gdje je dr. Ashley i medicinska sestra Alisha njeguju. Kad mladi muškarac Sean dođe vidjeti kako je ona, William plane i otjera ga. Velečasni Brown otkrije da je Sean bio Williamov vrtlar i nedavno je otpušten. Te noći William se uspaniči kad kroz prozor ugleda nepoznat oblik. Sutradan pronađu njegovo tijelo u zaključanoj sobi, a velečasni Brown posumnja da je otrovan.

HRT3, 18.00, DRAMSKA SERIJA, Mala kuća u preriji

Kad se velečasni Alden razboli prilikom prikupljanja donacija za grad, k sebi ga prime bivši robijaš Caleb Hodgekiss i njegova brižna žena. Caleb pristane pomoći velečasnom i otputovati u Walnut Grove kako bi ljude motivirao da doniraju novac. Međutim, umjesto toga velečasnom ukrade odjeću i počne se predstavljati kao brat Hodgekiss. Suosjećajan i brižan, brzo stekne povjerenje ljudi, ali zbog mračne prošlosti njegove je postupke teško predvidjeti.

HRT2, 20.05, ZABAVNA EMISIJA, Klub 7

Tko je sve bio na novom modnom događaju Zagreb Fashion Destination te čije su kreacije dobile najveći pljesak publike? Tko su ruske poduzetnice u Zagrebu te zbog čega su baš našu metropolu izabrale za svoj novi dom? Saznali smo tko je sve bio na susretu kolekcionara i umjetnika u zagrebačkoj kući za ljude i umjetnost Laubi te o čemu se razgovaralo i pregovaralo, kao i koje su umjetnine trenutačno najveći hit. Bili smo u Cannesu, družili se s filmoljupcima te isprobali delicije u restoranima s Michelin zvjezdicama. Klub 7 donosi i opsežnu priču o hrvatskoj Champagni – vodeći plešivički vinari otkrili su nam tajne pjenušavih vina na hrvatskom tržištu. Isprobali smo i najbolje odreske te saznali gdje se može kupiti i kako pripremiti carsko meso. Razgovarali smo s Dinom Šaranom, pjevačem benda Letu štuke i autorom velikog broja hitova raznih izvođača – od Severine, Natali Dizdar i Luke Nižetića, do Crvene jabuke, Vanne i Ede Maajke, te glumcem i redateljem Brankom Đurićem Đurom koji je upravo objavio svoju prvu knjigu “Mojih pedeset”.

NOVA TV, 20.15, NOGOMET: Hrvatska – Španjolska

Hrvatska večeras na Maksimiru igra susret protiv moćne Španjolske. Španjolcima je ovo posljednji susret u skupini i ako pobjede završit će kao pobjednici skupine. Vatrenima pak trebaju dvije pobjede u preostala dva susreta da bi se kvalificirali na završni turnir i još jednom razveselili naciju.

HRT2, 21.00, PSIHOLOŠKI TRILER, Buick Riviera

Priča o dvojici emigranata iz Bosne i Hercegovine. Njihov susret u Americi pretvara se u dramu koja će im zauvijek promijeniti živote. A sve je započelo još početkom rata, daleko od Amerike, u njihovoj bivšoj domovini. Buick Riviera je inače stari automobil prema kojem Hasan Hujdur (Slavko Štimac) gaji veliku privrženost i ljubav. Hasan živi sa Angelom (Aimee Klein), ali je njegova prava ljubav stari automobil. Igrom slučaja Hasan upozna Vuka Šalipura (Leon Lučev), također emigranta iz Bosne i Hercegovine, koji se na prevaru uselio u SAD. U početku, obojica se rado sjećaju djetinjstva i života u bivšoj domovini… Film “Buick Riviera” dobio je Zlatnu arenu za najbolji scenarij na festivalu u Puli 2008. godine (Goran Rušinović i Miljenko Jergović), Srce Sarajeva za najbolji film na Sarajevo Film Festivalu 2008., Srce Sarajeva za najbolju mušku ulogu Sarajevo Film Festivala 2008. – Slavko Štimac i Leon Lučev (prvi put u povijesti SFF-a, dvojica glumaca su dijelila nagradu, i to za isti film), FIPRESCI (nagrada udruženja kritičara) za najbolji film Sarajevo Film Festivala. Film “Buick Riviera” sudjelovao je na nizu festivala diljem svijeta, a tu svakako treba izdvojiti Karlovy Vary i prestižnu selekciju Variety Critics Choice 2009. godine.

RTL TV, 21.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Francuski poljubac

Životi Kate (Meg Ryan) i Charlieja (Timothy Hutton) izgledaju savršeno. Zajedničku egzistenciju isplanirali su do detalja – od kuće do braka i djece. No sve će se promijeniti kada, zbog straha od letenja, Kate odustane od puta, a Charlie odlazi sam u Pariz na konvenciju. Njega uskoro osvoji prekrasna Juliette (Susan Anbeh) i on otkaže vjenčanje s Kate. Odlučna vratiti ga, ostavljena zaručnica sjeda u avion, u kojem upoznaje sitnog francuskog lopova Luca Teyssiera (Kevin Kline), koji sakrije ukradenu ogrlicu u njezinu torbu kako bi je lakše prokrijumčario.

HRT1, 21.00, MOZAIČNA EMISIJA, Puls

Reporteri emisije pričaju ove priče: U ovo doba godine prisjećamo se vukovarskog stradanja i odajemo počast žrtvama. U studenom se mnogo govori o Gradu heroju, ratnim ranama, ožiljcima koje su ostavile, ali i o teškoćama sadašnjosti, odlascima mladih, podjelama stanovništva. No Sanja Pražen odlučila je ispričati neke dobre priče iz Vukovara. Ivana Antunović Jović posjetila je izložbu u Muzeju ratne fotografije u Zagrebu i razgovarala s ljudima koji su fotoaparatima i kamerama hrabro kročili kroz ratna vremena. Pred jednom od fotografija organizirala je susret na koji se čekalo 26 godina. S Aljaske su krenuli na put oko svijeta u godinu dana. Na Braču brali masline. Na Hvaru kušali čokoladu. Zašto je američka obitelj, umjesto redovite škole, svojoj djeci odlučila pružiti životnu, otkriva Franka Jović Tonkli. Jesu li i dokumentaristi skupina građana koja može mijenjati svijet, zapitali su se organizatori najstarijeg američkog festivala dokumentarnog filma koje nosi ime antropologinje Margaret Mead. Dokumentarni film “Leteći fratar” HRT-ovih autora, Ljiljane Šišmanović i Davora Borića, prikazan je u službenoj konkurenciji Festivala, a oni su iz New Yorka donijeli priču za Puls.

FOX LIFE, 22.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Mlađa

Liza se vraća u Empirical u nadi da nastavi život kao do sada, ali Charles najavljuje novi projekt koji otkriva nekoliko uznemirujućih stvari.

HRT3, 22.55, HOROR, Kanta krvi

Walter je konobar u jednom njujorškom lokalu u kojemu se okupljaju tobožnji umjetnici i snobovi. Iskompleksirani i ponižavani Walter bi se htio istaknuti i uključiti u umjetničko stvaralaštvo sredine. Na ideju dolazi kad slučajno ubije jednoga mačka.

NOVA TV, 23.05, INFO MAGAZIN, Provjereno

Broj žrtva svakim danom raste. Sada ih je 1500 koji tvrde – injekcija botulin toksina uništila im je živote. Iščekujući presude za švicarce, donosimo potresnu priču, Ivanino srce nije izdržalo kredit. Mrtav-pijan zapalio najboljeg prijatelja i sad mora u zatvor, a niti jedan se ne sjeća zašto.

DOMA TV, 23.25, AKCIJSKA SERIJA, S.W.A.T.

Nakon spašavanja talaca s radnog mjesta tim odmah odlazi na novi poziv – u pljački marihuane dogodilo se dvostruko ubojstvo. Ali ovisnik Landry Belmont optužio je Honda za ilegalnu pretragu i konfiskaciju droge pa dok Unutarnja kontrola istražuje, vodstvo tima preuzima Deacon. Sličnost ta dva zadnja slučaja S.W.A.T. tima odvodi Victora do njegove bivše doušnice Ally s kojom je bio u ljubavnoj vezi.

HRT2, 23.25, KRIMI FILM, Jakuza

Nakon što mu japanska mafija otme kćer, George Tanner (B. Keith), brodovlasnik iz Los Anglesa, obraća se za pomoć svom prijatelju Harryju Kilmeru (R. Mitchum), bivšem privatnom detektivu, koji je nakon Drugog svjetskog rata bio u Japanu s američkom vojskom. Po dolasku u Japan, Kilmer stupa u kontakt sa svojim nekadašnjim neprijateljem Kenom (K. Takakura), kojemu je nakon rata pomogao, a koji dobro poznaje “podzemlje”. Akciju spašavanja otete djevojke komplicira nekadašnja Kilmerova veza s Kenovom sestrom Eiko, uloga Tannera u cijelom slučaju, te japanski kodeks časti koji može razdvojiti pripadnike različitih kultura.

NOVA TV, 00.05, DOKUMENTARNI FILM, Sva lica rata

Dokumentarac autora Zorana Marinovića koji kroz razgovor sa stanovnicima ratom pogođenih područja, odraslima i djecom, pripadnicima domaćih i stranih oružanih snaga koji se bore protiv ISIL-a te izbjeglicama u kampovima, oslikava strahote s kojima se tamošnji ljudi svakodnevno susreću, dok slike porušenih gradova svjedoče o razmjerima sukoba koji su iz domova prognali nebrojene obitelji. Film je sniman u razdoblju od 2013. do 2018. godine u Alepu, Homsu, Raki, Mosulu te u izbjegličkim centrima u Makedoniji i Grčkoj.