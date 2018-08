TV PREPORUKA DANA: Nakon što mu prijatelj pogine pod tajanstvenim okolnostima Rollie Taylor baca se u akciju (F/X – Ubojstvo trikom 2)

HRT2, 11.40, SF KOMEDIJA, Povratak u budućnost II

Subota, 26. listopada 1985. Nakon što je izmijenio prošlost u svoju korist, Marty McFly (M. J. Fox) nema mnogo vremena za uživanje u blagostanju svoje obitelji. Dr. Emmett Brown (C. Lloyd) stiže ravno iz budućnosti, točnije iz godine 2015. i upozorava Martyja i njegovu djevojku Jennifer (E. Shue) da su im buduća djeca u velikoj opasnosti. Zabrinuti par sjeda u vremeplov ekscentričnog izumitelja, te zajedno s doktorom stižu trideset godina u budućnost.

HRT2, 13.25, DRAMA, Riječ na R

Kad je doznala da ima rak, Lisa (S. Smith) je bila tek godinu i pol u braku. Imala je 28 godina. Nakon prvog šoka, Lisa je zatražila od svoje obitelji da budu uz nju na način na koji ona to treba, ne da strahuju i plaču nego da na njezinu bolest gledaju s optimizmom. “Jedino što u ovoj stvari mogu kontrolirati”, rekla, “jest način na koji se s tim nosim.”

Počela je pisati blog, dnevnik onoga što je doživljavala, od operacije, do rekonstrukcije dojke, kemoterapija, mučnine, opadanja kose, ali je o svemu pisala duhovito i na način koji je ohrabrivao sve koji su čitali. A na svoje čuđenje, ustanovila je da čitaju mnogi, jer su joj se čitatelji počeli javljati.

Promjena koju je najteže podnijela bila je da će postati drugačija osoba, zločesta i mračna, a to nije željela dopustiti. Nastavljala je pisati, i dvije godine nakon dijagnoze objavila je knjigu C Word. Knjiga je postala priručnik za oboljele od raka. Jednom se dogodilo da je i Lisi psihijatrica preporučila njezinu vlastitu knjigu kao pomoć u svladavanju bolesti, što Lisi u tom trenutku čak nije bilo ni smiješno, ma koliko po naravi bila duhovita. Borba s teškom bolešću Lisu nije slomila nego je, naprotiv, pokrenula njezin briljantan dar za pisanje. Svoje muke opisala je inteligentno i nadasve duhovito, pa je ta potresna životna drama pretočena u lijep, nimalo turoban, nego duhovit, topao, pa i vedar film, koji budi optimizam i vjeru u vlastitu snagu da se nosimo i s najtežim nevoljama.

Ova izvrsna BBC-jeva drama bila je nominirana za nagradu BAFTA, kao i Sheridan Smith za glavnu ulogu.

HRT3, 19.00, KOMEDIJA, Prljavština i mudrost

Film u čijem su središtu ukrajinski imigrant A. K. (E. Hütz) koji je došao u London ostvariti svoje snove o rokerskoj slavi i njegove cimerice Holly (H. Weston), balerina koja radi kao plesačica u lokalnom klubu i Juliette (V. McClure), koja sanja da ode u Afriku pomagati izgladnjeloj djeci.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Horvatovi

Horvatovi su dobili nove susjede – u kuću preko puta se doselilo neobično i vrlo glasno društvo. Stjepan se odlazi obračunati s ekipom zbog koje nitko u obitelji ne može spavati, no stvari ne završe onako kako je planirao. Evu nervira tolika pažnja koju joj Grga posvećuje, ali glumi da joj paše kada se nađu pred Bornom kako bi ovaj bio ljubomoran. Borna se ne može naviknuti na nedostatak Violetine pažnje i smatra da će darom popraviti stvar te uopće ne želi prihvatiti da je između njih gotovo. Branimir, pak, mora prihvatiti poraznu činjenicu da su mu potrebne naočale.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

Sarah i Roy odlaze u Sydney zbog optužbi narednika Taylora i ona nailazi na poznato lice koje treba spasiti. Jack brani Saru i suprotstavlja se naredniku Tayloru. Carolyn svojim priznanjem izazove Elizabeth prije premijerovog posjeta. Henryjevo priznanje natjera Jamesa da prije povratka u Ash Park preispita svoje istinske osjećaje. Olivia se nauči nositi sa sjećanjima koja je progone. Anna dobije kontroverznu ideju za novu knjigu. Gino Reginu stavi na mjesto. Ali naziru li se pukotine u njegovom braku?

VIASAT HISTORY, 20.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Djeca kraljice Viktorije

Zahvaljujući ovoj fascinantnoj seriji koja istražuje osobne odnose između kraljice Viktorije, njezina supruga princa Alberta i njihovih devetero djece, dublje ćete proniknuti u život britanske kraljice koja je najduže vladala tom zemljom. Kraljica Viktorija i princ Albert živjeli su u strastvenom braku, no povjesničari tvrde da je obiteljski život iza zatvorenih vrata nalikovao bojnom polju. Obiteljska saga u trajanju od 60 godina priča priču o manipulacijama, sukobima, zastrašivanjima, emocionalnim ucjenama te grozničavim pokušajima Viktorijine djece da se otmu iz kandži svoje dominantne i zahtjevne majke. Serija se oslanja na pisani materijal i obiteljske fotografije pomoću kojih oživljava njihove karaktere i složene odnose prema životu.

DOMA TV, 21.15, KRIMI SERIJA, Tragovi zločina

Carrie i Al ne mogu shvatiti zašto je poslovni čovjek ubijen u svojoj hotelskoj sobi dok ne otkriju da je njegova smrt bila kolateralna šteta u većem planu da se ubije diplomat. Nakon što je znanstvenik koji je pomogao Carrie razumjeti svoje sposobnosti pamćenja ubijen, ona mora naći druge ljude s istim sposobnostima u nadi da jedan od njih može pomoći otkriti ubojicu.

HRT1, 21.45, KRIMI SERIJA, Počivali u miru

Novinarki Luciji se u istraživanju zatvorskog groblja u Vukovšćaku aktivnije pridužuje Željko, policijski glasnogovornik i dobar prijatelj iz studentskih dana, ponajprije s namjerom da je zaštiti. Željko je zabrinut jer Lucija dobiva nove prijetnje smrću, iako je čovjek koji ju je pokušao ubiti iza rešetaka. Ali, pomažući joj u “otkopavanju” groba Darija Mareka, mladića koji se objesio u zatvoru, zapravo će joj pomoći da otkrije strašnu istinu koja će je slomiti i u potpunosti joj promijeniti život kao i život njoj bliske osobe. Emocionalno shrvana, Lucija odlučuje prekinuti istraživanje groblja.

FOX LIFE, 22.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Mick

Mickey (Kaitlin Olson) je mlada inteligentna žena koja spletom okolnosti dolazi sestri i šogoru milijarderu u posjet u grad Greenwich u Connecticutu. Nakon savezne optužbe za prijevaru, sestra i suprug bježe iz države te svoje troje djece ostavljaju na brigu neodgovornoj Mickey. San o životu u izobilju pomalo mijenja svoje lice i postaje noćna mora uz Sabrinu, Chipa i Bena nepopravljivo razmažene nećake. Međutim, Mickey prihvaća izazov i želi da djeca odrastu kao iskreni, radišni i pristojni članovi društva. Njezine nekonvencionalne odgojne metode dovest će djecu u neobične situacije u kojima ne samo da ona odgaja njih, već i oni nju. Dečko Jimmy (Scott MacArthur) s kojim povremeno prekida i spremačica Alba (Carla Jimenez) koja živi s djecom, potpora su s kojima Mickey pokušava sve uskladiti i držati pod kontrolom.

KANAL FOX, 22.00, KRIMI SERIJA, Quantico

U trećoj sezoni serije, Alex živi mirnim, anonimnim životom negdje u Italiji. Prošle su tri godine otkako je riskirala život za dobrobit domovine, a ujedno i morala pobjeći iz SAD-a kako bi izbjegla uhićenje. Međutim, idila života van opasnosti nije mogla potrajati dugo i Alex se na Ryanov (Jake McLaughlin) poziv mora vratiti dinamičnom i riskantnom životu. Međunarodna trgovkinja oružjem, poznatija pod nadimkom Udovica, drži Shelby (Johanna Braddy) kao taoca i jedina osoba koja ju može spasiti jest Alex. Udovica u zamjenu za Shelbynu slobodu zahtjeva nešto što joj samo Alex može dati. Kako bi što uspješnije izvršili zadatak, Alex i Ryan regrutirat će Owena (Blair Underwood) i Harryja(Russel Tovey). Pridružit će im se i bivša agentica Jocelyn Turner čija mračna prošlost je upravo povezana s Udovicom. Novu elitnu jedinicu za crne operacije čekaju novi izazovi i posve neizvjesna budućnost.

HRT2, 22.05, AKCIJSKI TRILER, F/X – Ubojstvo trikom 2

Stručnjak za specijalne efekte Rollie Taylor (B. Brown) povukao se iz filmova kako bi se bavio smišljanjem i konstruiranjem neobičnih dječjih igračaka. Kad ga detektiv Mike Brandon zamoli za pomoć pri hvatanju opasnog ubojice, on nerado pristaje. Mike Brandon ubijen je u akciji, a Tyler sumnja da se iza njegovog ubojstva krije nešto više. U pomoć zove starog prijatelja detektiva Lea McCarthyja (B. Dennehy) koji pokreće vlastitu istragu. Otkrivaju veliku zavjeru oko ukradenih vatikanskih zlatnih medaljona u koju su upleteni i policija i mafija.

RTL2, 22.15, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Charlie i Herb izašli su u ‘lov na nove djevojke’. U trenutku kada trebaju voditi ljubav s dvije prostitutke, Herb doživi prosvjetljenje! Shvatio je da i dalje voli Judith pa odjuri kući kako bi je pokušao ponovno osvojiti. Alan i Judith sve se više svađaju pa odluče prekinuti. Za to vrijeme Jake otkriva da je Judith trudna, što potpuno šokira Alana… Kako bi pred Jakeom sakrio Alanovo ‘muljanje’ s Judith, Charlie mu spomene da ga majka želi poslati u vojnu školu.

NOVA TV, 23.50, FANTASTIČNI AKCIJSKI FILM, 300: Uspon carstva

Novo poglavlje epske sage i nastavak blockbustera ‘300’ prati grčkog ratnika Temistokla (Sullivan Stapleton), koji pokušava ujediniti Grčku i vodi napad koji će promijeniti tijek rata. Temisoklo se bori protiv masovne invazije perzijskih sila pod vodstvom podmuklog Kserksa (Rodrigo Santoro) i zavodljive Atemizije (Eva Green), osvetoljubive narednice perzijske mornarice. Iako je njegova vojska mnogo manja, Temisoklo je spreman staviti sve na kocku zbog plana koji bi mogao zapečatiti sudbinu Grčke i budućnost demokracije.