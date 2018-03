TV PREPORUKA DANA: Nakon prve utakmice bez pogodaka na Old Traffordu će snage odmjeriti Manchester United i Sevilla

HRT2, 13.30, DRAMA, Fluke

Mladi čovjek, kasnije ćemo doznati da se zove Tom Johnson (M. Modine), pogine u automobilskoj nesreći. Istodobno, u jednom se leglu nađe štene čiji je prvi dodir s vanjskim svijetom nježno lizanje njegove majke. Tko zna kakav bi bio njegov život da i on i cijela njegova obitelj nisu odvedeni u kafileriju. On je vrlo inteligentan, inteligentniji od normalnih pasa i uspije se osloboditi. Ne uspije, na žalost, osloboditi svoju majku, pa svijetom luta sam, sve dok ga ne uzme jedna stara beskućnica i da mu ime Fluke. Život bi mu bio lagan da njegova vlasnica ne umre i on opet ostaje sam. Od samoće i bespomoćnosti spasit će ga iskusni pas Rambo s kojim će se sprijateljiti. Fluke otkrije Rambu da ima neobične snove: u nepovezanim slikama vidi neki ljudski život koji ne može razumjeti, sve dok ga instinkt ne odvede pred školu u koju ide Brian Johnson (M. Pomeranc). Kad vidi Briana i njegovu majku Carol (N. Travis), Fluke je tako uzbuđen da gotovo nasrće na automobil, a kad ga Carol odgurne, zadnjim snagama trči za automobilom sve do njihove kuće.

HRT2, 20.05, GLAZBENA EMISIJA, Koktel-bar: Miroslav Škoro

Uoči rasprodanih koncerata u Lisinskom Miroslav Škoro nastupa u Koktel-baru! Jedan od mnogima najdražih pjevača zapjevat će uživo svoje najveće hitove, otkriti planove ali se i prisjetiti, uz pomoć arhive, nekih zabavnih trenutaka iz prošlosti. A nešto manje poznato o Škori pokušat ćemo doznati u rubrici Nešto drugo Koraljke Maričić.

I dalje pratimo našeg glazbenika u usponu (igra ga Hrvoje Kečkeš) u rubrici Snimam ti pismo, stari prijatelju moj te se informiramo u Koktelu vijesti.

RTL2, 20.40, KRIMI SERIJA, Zločinački umovi

Agenti putuju u Santa Monicu kako bi zaustavili ubojicu beskućnika koji ostavlja tijela blizu poznatog pristaništa. U međuvremenu, Rossi se prisjeća rata u Vijetnamu kada sretne bivšeg suborca, vodnika Harrisona Scotta (Meshach Taylor).

ARENA SPORT3, 20.45, NOGOMET, LIGA PRVAKA: Manchester United – Sevilla

ManU je dobio 17 od posljednjih 20 domaćih utakmica u svim natjecanjima, uz dva remija, a jedini poraz doživio je od Manchester Cityja u prvenstvu 10. prosinca. S druge strane, Sevilla je na posljednjih šest gostovanja izgubila samo jednom. Međutim, Sevilla nikada nije pobijedila u Engleskoj. Na šest gostovanja upisala je tri poraza i tri neodlučena ishoda.

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Divlja salsa

S trinaest godina bio je britanski juniorski pobjednik u salsi. Na ulicama Londona doživio je zlostavljanje i to je uništilo njegovo samopouzdanje te život skrenulo drugim tokom. Odrasli Bruce Garrett (N. Frost) nije više u formi, ima viška kilograma i uglavnom žali sam sebe. Međutim, njegova nova šefica, veličanstvena, pametna i zabavna Amerikanka Julia (R. Jones), dala mu je nov poticaj u životu. Iako mu se čini nedostižna, mašta o njoj, a kad sazna da je njezina tajna strast ples, vraća se na plesni podij.

HRT1, 21.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Snovi o budućnosti: Prijevoz budućnosti

Bilo da je riječ o poslu, prijevozu robe ili čak odlasku na odmor, neprestano smo u pokretu. No na početku 21. stoljeća postojeći načini prijevoza, koji zagađuju okoliš i troše previše energije, dosegnuli su granice, a emisija CO2 drastično je narasla. Klimatske promjene postale su stvarnost i situacija je kritična. Što nas očekuje 2050. godine kad na Zemlji bude živjelo više od devet milijarda ljudi, od kojih dvije trećine u gradovima? Hoće li automobili letjeti? Kako ćemo se kretati gradom? Kako ćemo dostavljati robu? U ovoj epizodi otkrijte kakva nas budućnost očekuje, nevjerojatna i neočekivana: gradski modeli, ekološka mobilnost, auti sa samoupravljanjem, električni zrakoplovi, revolucionarni brodovi i mnogo više.

DOMA TV, 21.30, KRIMI SERIJA, Laži mi

Cal se obraća skupini agenata i objašnjava im izraze lica koje osoba pokazuje prije počinjenja planiranog nasilja. Agent Paul Aronson iz Tajne službe doveo je agente jer u posjet dolazi ambasador Park Jung-Soo iz Južne Koreje, a oni su zaduženi za njegovu sigurnost. Ambasador je objavio kandidaturu za predsjednika Južne Koreje, a postoje informacije o mogućem atentatu na današnjem vjenčanju njegova sina. Cal i njegov tim priključuju se agentima Tajne službe na vjenčanju i počinju promatrati goste i tražiti znakove bijesa, uznemirenosti ili gnjeva. Cal i Gillian nalaze se s ambasadorom koji želi njihovo jamstvo da će uočiti ubojicu prije nego što napadne. Cal primjećuje mikroizraz neiskrenosti kada ambasador govori o svom šefu osiguranja. Gillian poslije primjećuje da se čuvar plitko poklonio mladencu i nije sigurna što da misli o tome.

HRT3, 21.35, HUMORISTIČNA SERIJA, U autobusu

Dođu nove djevojke kondukterke pripravnice, a među njima i Sally za kojom svi muškarci izgube glavu. Jack i Stan ozbiljno se međusobno natječu za njezinu naklonost. Nažalost, Stan će uskoro otkriti da dobro poznaje njezina ujaka.

HRT3, 22.45, ROMANTIČNA DRAMA, Samo ljubavnici preživljavaju

Depresivni glazbenik Adam (T. Hiddleston) ponovno se susreće sa svojom životnom ljubavi Evom (M. Wasikowska), ali ljubav je na kušnji kad se pojavi divlja i nekontrolirana Evina sestrica (T. Swinton)…

U već kultnom filmu redatelja Jima Jarmuscha sofisticirani vampirski par druži se s velikanima kao što su Schubert, Shelly i Byron, vozi se u starinskim automobilima i skuplja rijetke električne gitare. “Samo ljubavnici preživljavaju” prikazan je na mnogobrojnim međunarodnim filmskim festivalima, a od popriličnog broja nominacija i nagrada spomenut ćemo nominaciju za Zlatnu palmu 2013. u Cannesu, nominaciju za Grand Marnier Fellowship 2013. u New Yorku, nagradu VFCC za najbolju glumicu Tildi Swinton u Vancouveru 2015. itd.

NOVA TV, 23.05, KOMEDIJA, Ponovno 17

Srednja škola baš i nije bila najsretnije razdoblje za tatu Mikea O’Donnela (Zac Efron) koji se sada vratio u tijelo sedamnaestogodišnjaka. Sada Mike mora pohađati školu zajedno sa svojom kćerkom i sinom. Stvari postanu dodatno komplicirane za Mikea kada se u njega zaljubi njegova kćerka tinejdžerka, ne znajući da joj je on ustvari otac… Film je 2009. godine osvojio nagradu ‘Blimp’ te nagradu ‘Teen Choice’, a dobio ih je glumac Zac Efron. Godine 2010. film je nominiran za nagrade ‘Blimp’, ‘MTV Movie’ te ‘People’s Choice’.

HRT1, 23.30, KRIMI SERIJA, Scott i Bailey

Iako se Rachel klela da je njezin kaotični privatni život stvar prošlosti, razdiru je osjećaji kad otkrije da je novi dečko njezine majke obiteljski zlostavljač. Janet se užasava prvog spoja i pomisli da mora impresionirati neznanca. Odjel traži ubojicu Richa Hutchingsa, koji je nađen mrtav u stanu koji dijeli sa svojim mužem Adamom. Glavni je sumnjivac njihov nasilni susjed Barry, otvoreni homofob. Ali kad se Adamov prijatelj Tim teškom mukom prisjeti događaja s njihovog izlaska, čini se da Barry nije kriv. Rachel je užasnuta kad joj dođe njezina majka Sharon i zatraži pomoć.