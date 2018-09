TV PREPORUKA DANA: Nakon izjednačenog rezultata s Portugalom, hrvatska reprezentacija u prvoj utakmici Lige nacija igra sa Španjolskom

HRT2, 13.15, LJUBAVNA DRAMA, Ljubav i ples

Jake (T. Malloy), bivši šampion u swingu, oglušio je kad je imao šesnaest godina. Kako je bio daroviti plesač, odlučio se baviti plesom, jer je želio da ga ljudi zapažaju zbog onoga što on želi pokazati, a ne zbog toga što je gluh. Njegova plesna partnerica Corinne, s kojom je osvojio prvenstvo u “Swingu Zapadne obale” bila je i njegova zaručnica, sve dok nije otkrio kako ga vara s drugima. Jake se prestao baviti plesom, najviše zbog toga što više nije imao partnericu, i bavi se koreografijom te motivacijskim govorima. Na jednom od motivacijskih govora u osnovnoj školi upozna mladu nastavnicu Jessicu (A. Smart). Jessica ga nakon predavanja zamoli da njoj i njezinom zaručniku Kentu (B. Zane) daje satove plesa, jer planiraju skoro vjenčanje. No, Kent, mlad i poduzetan čovjek, nema vremena za ples, a čini se ni za Jessicu. Jessica na sate plesa odlazi sama.

HRT1, 15.55, KRIMI SERIJA, Grantchaster

Geordie i Cathy traže Sidneyu djevojku i vode ga na niz spojeva u četvero sa svojim neudanim prijateljicama. Ali jedna je preglasna, druga pretiha, jedna pregruba, druga preljubazna, i nijedna nije dovoljno dobra za izbirljivog župnika. Geordiejeve planove dodatno pokvari dolazak Sidneyeve stare ljubavi Amande Hopkins dok joj je muž na putu. Ni gđa Maguire ne odobrava da se udana žena druži sa Sidneyem… Geordie moli Sidneya za pomoć oko navodnog samoubojstva Sidneyevog kolege s Cambridgea. Sveučilišni nastavnik Valentine Lyall pao je sa zvonika kapele King’s Collegea. Njegova žena, Burmanka Mya u šoku je, a spominjanje Burme kod Geordija budi neugodne uspomene na rat.

HRT1, 17.20, MOZAIČNA EMISIJA, Kod nas doma

Što jedemo, kakvu hranu volimo i koje okuse ne zaboravljamo? U emisiji gostuju glumica Kostadinka Velkovska, majstor kuhar Branko Ognjenović i psiholog Hrvoje Maleković od kojih saznajemo kako hrana prenosi emocije, koje im je jelo omiljeno i kako jednostavno i brzo pripremiti dobar obrok.

RTL2, 19.00, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Nakon lacrossea, drevne indijanske igre, Dan (Scott Mechlowicz) u školi počne patiti od noćnih mora i halucinacija pa ga roditelji odvedu Houseu. Nakon što House upozna majku i oca počne se pitati jesu li oni doista njegovi biološki roditelji. Danu se pojavljuju novi simptomi poput začepljenih krvnih žila i epileptičnog napada te House iznosi dijagnozu. No za vrijeme terapije Dan ponovno halucinira pa House odluči napraviti test kako bi utvrdio biološko roditeljstvo, i to bez znanja roditelja.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

Elizabeth predstavlja Douglasovu zakladu za veterane predstavnicima Australsko-aboridžinske zajednice. Sir Richard dolazi do neugodnih informacija kojima kani uništiti Jackove političke ambicije. Čini se da će jednim vještim udarcem Sir Richard potpuno uništiti Jacka Duncana. Iz rijeke izvlače truplo. Reginino. Je li riječ o ubojstvu ili samoubojstvu?

NOVA TV, 20.15, NOGOMET, PRIJATELJSKA UTAKMICA: Španjolska – Hrvatska

Nakon prijateljske utakmice s Portugalom, Hrvatska će zaigrati u novom UEFA-inom natjecanju pod nazivom Liga nacija. Kao dio najjače lige (Lige A), naša će reprezentacija zaigrati protiv Španjolske, nakon čega je čeka susret s Engleskom.

HRT2, 21.00, KOMEDIJA, Ona je tako zabavna

Izzy je mlada nezaposlena glumica koja se prehranjuje radeći povremeno kao prostitutka. Poziv na broadwaysku audiciju potpuno će promijeniti njezin život, posebno kada ispadne da je jedna od njezinih mušterija redatelj koji je u potrazi za glavnom glumicom. Da stvari budu zanimljivije, on je oženjen, a ona briljira pred ostatkom ansambla.

RTL TV, 21.00, KOMEDIJA, Čuvar životinja

Simpatični debeljko Griffin Keyes (Kevin James) odluči zaprositi ljubav svog života, Stephanie (Leslie Bibb), no ona ga odbije objasnivši kratko da se ne želi udati za čuvara u zoološkom vrtu i time mu slomi srce. Ipak, Griffin nastavi pokazivati iznimnu brižnost prema životinjama te nakon pet godina postaje glavni čuvar u Franklin Park zoološkom vrtu. U čast svome bratu Daveu (Nat Faxon), koji se ženi, Griffin odluči organizirati tulum u ZOO-u, no sav se pogubi kada dozna da je njegova bivša pozvana na slavlje. Dave ponudi Griffinu posao u autokući, objasnivši mu kako je to najbolji način da vrati Stephanie. Kasnije te večeri životinje održe sastanak te zaključe kako je Griffin najbolji čuvar kojeg su ikada imale te mu odluče pomoći da ponovno osvoji Stephanie.

DOMA TV, 21.20, KRIMI SERIJA, Ubojstvo prvog stupnja

Dok se grad oporavlja od tragičnog napada na bus, novoimenovani okružni tužilac Mario Siletti žrtvama obećava pravdu. Terry dobiva novi dokaz o nedavnoj smrti policajca, zbog kojeg povjeruje da je riječ o prljavoj igri. U međuvremenu truplo Kineza, mladog člana bande, nađeno u urbanom uzgajalištu marihuane odvede Hildy u opasan svijet droge i politike banda. Raphaelle “Raffi” Veracruz boji se da će Hildyna istraga ubojstva u uzgajalištu marihuane negativno utjecati na njezin slučaj. Tim branitelja Dustina Makera unajmi pomoć slavne odvjetnice Jamie Nelson. Kad novi dokazi upute na to da je ubijen inspektor, Terry se boji da je to povezano s nekim iz sjedišta policijske uprave.

HRT3, 23.05, DRAMA, Dječak A

Prošlo je mnogo godina, Jack (A. Garfield) je izašao iz zatvora i dobio novi identitet u novom gradu. Njegov nadzornik pomaže mu snaći se u svakodnevnom životu, gotovo kao otac. Uz njegovu potporu Jack nađe posao, prijatelje i djevojku. Međutim, tajna o odvratnom zločinu koji je počinio kao dječak pritišće ga i Jack spoznaje kako nije lako pobjeći od prošlosti…

“Dječak A”, snimljen prema romanu “Boy A” Jonathana Trigella, dobitnik je brojnih nagrada na festivalima, među ostalim televizijske BAFTA-e u četiri kategorije, nagrade ekumenskog žirija u Berlinu i dr.

HRT1, 23.20, HUMORISTIČNA SERIJA, Brooklyn 99

U petoj sezoni Jake i Rosa teškom se mukom privikavaju na život iza rešetaka. Jake, koji se zbližio s cimerom iz ćelije Calebom (Tim Meadows), mora se pridružiti zatvorskoj bandi, na čijem je čelu zloglasni Romero (Lou Diamond Phillips), ne bi li dobio zaštitu. Za to vrijeme Rosa zahtijeva da joj Holt i Terry čine neobične usluge, dok se Amy i Charles svim silama trude da svoje kolege oslobode krivnje.

NOVA TV, 23.25, AKCIJSKA KOMEDIJA, Gas do daske 2

Nakon uspješno obavljenog zadatka u Sjedinjenim Državama, inspektor Lee (Jackie Chan) vodi brbljavog policajca Cartera (Chris Tucker) u Hong Kong na odmor. Kratkotrajno opuštanje ubrzo prekida napad na američko veleposlanstvo, a Lee i Carter odmah kreću tragom zločinaca. Osobe odgovorne za napad nalaze se u visokim redovima zloglasnih trijada, čiji šef je Ricky Tan, a njegova smrtonosna zamjenica je lijepa Hu Li (Zhang Ziyi). No iza napada, čini se, stoji krivotvoriteljski lanac, a detektivi u potrazi za istinom stižu natrag u Ameriku. Film i glumac Chris Tucker nominirani su za nagradu Image 2002.godine.