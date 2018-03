TV PREPORUKA DANA: Nagrađivana drama Ivone Juke o tri kćeri koje se bore za prihvaćanje, iskupljenje i nove prilike (Ti mene nosiš)

HRT2, 13.15, FILM ZA MLADE, Podigni glas

Terry (H. Duff) je darovita pjevačica i željela bi usavršiti pjevanje na uglednom konzervatoriju Bristol-Hillman u Los Angelesu, koji ima poseban ljetni program za iznimno darovite mlade glazbenike. Otac (D. Keith) se protivi, jer misli da je za 16-godišnju djevojku prerano da ode od kuće na cijelo ljeto, ali je podržava njezin brat Paul (J. Ritter), s kojim je vrlo bliska i koji i sam trpi zbog očeve autoritarnosti i nerazumijevanja. Paul bez njezinog znanja uz Terrynu prijavu šalje DVD, na kojemu je Terry briljantna i zbog kojega dobije poziv da se javi na audiciju. No, kad Terry i Paul odluče proslaviti njegovu maturu, dožive prometnu nesreću, Paul pogine, a Terry je samo ozlijeđena, ali neutješna zbog bratove smrti. Terry nakon bratove smrti više nema volje ići na konzervatorij ni pjevati, ali je majka (R. Wilson), a osobito teta Nina (R. DeMornay), nagovore da ipak ide, protiv očeve volje. I dok otac vjeruje da Terry provodi ljeto s Ninom, Terry je u Los Angelesu.

HRT1, 15.45, KRIMI SERIJA, Zagonetni slučajevi dr. Blakea

Blake se vraća u Ballarat bez Jean i odmah ga dočekuje ubojstvo. U Ballaratu završava etapa utrke po Australiji, a mladi mehaničar nađen je mrtav ispod auta drugog natjecatelja. Lokalni poduzetnici požuruju istragu, ali Blake je imun na takve pritiske. Ali kad auto udari Lawsona, Blake odjednom ima posve drukčiji slučaj, a Jeanino izbivanje i dolazak agresivne novinarke samo još više kompliciraju situaciju.

HRT2, 16.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Morski psi – Grabežljivci iz dubina

U ovoj nenadmašnoj dokumentarnoj seriji prikazano je mnoštvo različitih morskih pasa koji žive u svim svjetskim morima, u njoj se pojavljuje više od 30 vrsta morskih pasa i raža – od vobegonga i grenlandskog morskog psa, koji nikada dosad nisu snimljeni, do dobro poznatih vrsta kao što su velike bijele psine i morski psi čekićari.

Serija je snimljena na nekoliko desetaka lokacija diljem svijeta, od zaleđenih polarnih mora do močvara mangrova, od brodskih olupina do koraljnih grebena. Tu je i jedan morski pas koji se kreće po kopnu!

Prva se epizoda bavi njihovom sposobnošću prilagodbe različitim tipovima staništa, zahvaljujući kojoj su postali tako uspješni grabežljivci. Morski pas kučak kralj je brzine, dok grenlandski uspijeva preživjeti u ledenim arktičkim vodama koristeći se samo svojim njuhom. Na stotine crnovrhih grebenskih pasa zajedno opkoljavaju mamce od ribljega mesa, morski pas vobegong munjevito napada iz zasjede, a bjelotočkasti bambu opremljen je posebnim osjetilom za lov u mraku.

HRT2, 20.05, TALK SHOW, Žene, povjerljivo!: Život na određeno

One rade, ali o plaćenom godišnjem odmoru, bolovanju ili božićnici mogu samo sanjati. Nemaju niti staž, socijalno ili mirovinsko osiguranje, osim ako si to ne plaćaju same. One su honorarke, samostalne profesionalke, sezonke, radnice na određeno. U Hrvatskoj, od ukupnog broja zaposlenih žena, više od 54 posto radi na temelju ugovora na određeno vrijeme. Gošće emisije također žive na određeno, to su glumica Judita Franković, prevoditeljica i književna kritičarka Jagna Pogačnik te fotografkinja Mare Milin.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Zapisano u kostima: Mala od Caske

Lude ljetne zabave, čipka, janjetina, sir, pa čak i izvanzemaljci… Sve se to veže uz otok Pag. No i arheološka baština ima svoje adute. U istraživanjima utvrde i crkve sv. Jurja iznad Caske iskopan je tisuću godina star kostur djevojčice, s bogatim nakitom, dosad neviđenim na našim prostorima. Koje to dijete na drugi svijet prati tako iznimna popudbina i zašto je umrlo? Je li riječ o nasilju ili bolesti?

HRT1, 20.55, DRAMSKA SERIJA, Njemačka ’83.

Baš kad je počeo uživati u životu na Zapadu, Moritz dobiva puno opasniji zadatak: mora provaliti u hotelsku sobu i ukrasti tajne NATO-ve dokumente.

HRT2, 21.00, DRAMA, Ti mene nosiš

Dora (Helena Beljan) je zanemarena djevojčica koja sanja da postane nogometna menadžerica i počinje se zbližavati s ocem kriminalcem. Ives (Lana Barić) je redateljica sapunica koja se brine o ocu oboljelom od Alzheimerove bolesti. Nataša (Nataša Dorčić) je uspješna producentica koja saznaje da je trudna i odlučuje se suočiti sa svojim otuđenim ocem. Glavne likove povezuje rad na sapunici čiji je virtualni svijet iluzija postavljen kao kontrast realizmu svakodnevnog života.

TLC, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Medij s Long Islanda

Na seansu s Theresom čeka se preko dvije godine, a brojne je skeptike preobratila nakon što im je omogućila komunikaciju s preminulim članovima obitelji, prijateljima, ljubavima…

Osim što posjeduje ovaj poseban dar, Theresa je baš poput bilo koje druge majke s Long Islanda. Zajedno sa svojom živahnom obitelji vraća se s još više mističnih trenutaka iz svijeta duhova. U ovoj ćemo sezoni imati prilike vidjeti vrlo emotivnu seansu sa slavnim osobama, među kojima je i TV ikona Kelsey Grammer. Ostat će zapanjeni jer će uz Theresinu pomoć komunicirati s preminulim članovima svojih obitelji. Theresa će pomoći i mladiću, čiji je brat poginuo u prometnoj nesreći, da nastavi normalno živjeti. Usto, Theresa će svoj 50. rođendan proslaviti prijavom na natjecanje u dizanju utega!

Ova jedinstvena serija prati Theresu i njezinu obitelj dok pokušavaju pronaći ravnotežu između obiteljskog života, posla i života poslije smrti.

RTL2, 21.25, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Howard ne želi naljutiti majku i novopečenu suprugu Bernadette, pa objema laže o svojim odlukama kod koga će živjeti nakon povratka iz svemira. Sheldon pozove usamljenog Raja da mu se pridruži na proslavi druge godišnjice ‘veze’ s Amy, što naljuti slavljenicu. S obzirom da je kod njih nepoželjan, Raj se uputi k Leonardu i Penny, koji još uvijek ne znaju u kojem se smjeru kreće njihova veza.

NOVA TV, 22.30, INFO MAGAZIN, Provjereno

Sve plaće javnih dužnosnika su poznate i javne, osim jedne, a ona ju unatoč presudi da mora- ne želi otkriti! Nije to jedina presuda koju predsjednica komore fizioterapeuta- ignorira. Za kamere Provjerenog, žene u Iloku tvrde: u projektu ‘Zaželi’ zapošljavalo se po rođačko-stranačkom kriteriju! Gradonačelnica se rasplakala. Provjereno donosi šokantan slučaj smrti bebe iz Bjelovara. Protiv troje liječnika podignuta optužnica zbog nesavjesnog liječenja. 98 cm, 20 kg i prema statistici, još samo nekoliko godina života ima nevjerojatna 22-godišnjakinja. Unatoč tome, Kristina je ovoj bolesti prkosila sve do sada i nema se namjeru predati. Kako izgleda život s rijetkom bolešću od koje boluju još svega dvije osobe u Hrvatskoj, ne propustite doznati!

HRT3, 22.55, DRAMA, Babilone, tu smo!

Braća, Toskanci, Nicolo i Andrea (V. Spano i J. De Almeida) iz obitelji su koja je generacijama davala građevinske radnike za gradnju katedrala. Godine 1915. njihovi poslovi idu sve lošije pa oni obavijeste oca (O. Antonutti) da odlaze u Ameriku. Nadaju se da će otac poživjeti dok se oni vrate s dolarima. U Americi se vrlo brzo snađu i sudjeluju u gradnji talijanskog paviljona na svjetskoj izložbi. Kako je glasoviti redatelj D. W. Griffith (C. Dance) oduševljen talijanskim filmskim spektaklima, osobito scenografijom u njima, on pozove braću u Hollywood kako bi u njegovu spektaklu “Netrpeljivost” sudjelovali u gradnji veličanstvene scenografije. Tako se braća nađu u Hollywoodu u njegovim pionirskim danima.

NOVA TV, 23.50, TRILER, Ubojstva na rijeci

Istražujući niz slučajeva, detektiv odjela za umorstva Jack Verdon (Ray Liotta), ubrzo će i sam postati osumnjičenik. FBI otkriva da su žrtve seksualnih zločina sve redom njegove bivše djevojke. Agent Vuckovitch (Christian Slater) koji je preuzeo slučaj, sumnja da je Jack počinitelj zločina, a nakon što ga njegov načelnik Langley suspendira, Jack mora raditi na svoju ruku kako bi se izvukao iz velikih problema.