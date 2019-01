TV PREPORUKA DANA: Nagrađivana drama Hane Jušić o odrastanju i obiteljskim odnosima (Ne gledaj mi u pjat)

HRT2, 13.45, OBITELJSKI FILM, Mama, tata i ona

Sydney (B. Wilson) živi s majkom. Majka (S. Deakins) ima agenciju za nekretnine, uspješna je u poslu i dobro zarađuje, pa Sydney živi u priličnom blagostanju. Zbog toga, ali i zbog toga što majka radi i po šesnaest sati na dan, a najviše zbog činjenice da su se otac i majka razveli, te da se otac ponovno oženio, Sydney kao da čini sve kako bi roditelje učinila nesretnima. Ponaša se obijesno i neodgovorno, ne zanima je škola, druži se sa sebi sličnom bogataškom djecom, krade po dućanima, opija se. Stoga je Lynn vodi k ocu da s njim i njegovom novom ženom provede ljeto. Sydney je ogorčena zato što mora napustiti Chicago i cijelo ljeto provesti u provinciji pa namjerava ocu i Emmi zagorčiti ljeto. Emma (M. Hardin) mora čuvati trudnoću jer ima četrdeset godina, a uz to nastoji “pripitomiti” buntovnu Sydney.

HRT1, 15.55, KRIMI SERIJA, Detektiv Murdoch

Crabtree i pozornik John Brackenreid na tajnom zadatku u uglednoj školi za dječake trebaju razbiti kockarsku bandu i otkriti ubojstvo.

RTL TV, 16.15, ROMANTIČNA DRAMA, Koktel

Mladi Brian Flanagan (Tom Cruise) danju se školuje, a noću radi kao barmen. S vremenom je naučio mnoge trikove koktel-majstora, svog mentora Douga Coughlina (Bryan Brown), štoviše postao je vrlo vičan u miješanju koktela. Iako Brian i dalje ima poslovne ambicije, Doug želi da njih dvojica pokrenu zajednički posao i otvore bar koji bi se zvao „Cocktails & Dreams“. S vremenom njihov barmenski nastup postane toliko popularan da se obojica zaposle u trendi noćnom klubu. Kako njihova popularnost raste, na Briana baci oko lijepa Coral (Gina Gershon).

HRT2, 20.05, ZABAVNA EMISIJA, Klub 7

Tko je bio na filmskoj premijeri remakea francuskog hita iz 2011. godine “Nedodirljivi”? Koji su najbolji prijatelji poznatih? Je li snimanje reklama unosnije od snimanja filmova i serija? Da su sedamdesete nove pedesete, otkrio nam je uspješan poduzetnik i glazbenik Davor Štern, a sve o tajnama poslovnog ručka te kako ga najbolje pripremiti saznali smo od generalnog tajnika Atlantic Grupe Ivana Mišetića. Bili smo na Baliju, Otoku bogova, i doznali zašto je to jedno od najpopularnijih odredišta jugoistočne Azije. Družili smo se s umjetnicima na prvoj prodajnoj izložbi “Fascinacije” u zagrebačkoj Laubi. U intervjuu tjedna jedna od naših najnagrađivanijih glumica Marija Škaričić otkrila nam je sve o svojim novim uspješnim projektima.

DOMA TV, 20.50, KRIMI SERIJA, Tragovi zločina

Tijekom suđenja u slučaju ubojstva, u kojemu je mogul koji se bavi prodajom nekretnina optužen da je ubio vlastitu suprugu, iznenada nestaje ključni svjedok. Carrie i Al moraju pronaći svjedoka i riješiti slučaj unutar 48 sati ili će optužbe biti povučene. Žrtva ubojstva pronađena je usred bejzbolskog terena. Žrtva je bankar koji je sudjelovao u pljački svoje banke, iako njegova djevojka tvrdi da je nevin.

HRT2, 21.00, DRAMA, Ne gledaj mi u pjat

Nakon što joj otac strada od moždanog udara, Marijana zauzima njegovo mjesto glave obitelji. Dok njezini neodgovorni majka i brat situaciju čine sve težom, Marijana radi dva posla kako bi ih uzdržavala. Kada stvari postanu nepodnošljivima, ona počne iskušavati svoje osobne granice susretima s nepoznatim muškarcima. No odlučiti što bi zapravo trebala učiniti sa svojom slobodom veliko je iskušenje.

RTL TV, 21.00, AKCIJSKI KRIMI FILM, Bus 657

Luke Vaugh (Jeffrey Dean Morgan) radi u casinu u vlasništvu The Popea (Robert De Niro). Svu svoju zaradu daje za liječenje bolesne kćeri, no njegova plaća nije dovoljna za podmirenje bolničkih računa, koji na naplatu dolaze sljedeći petak te on sada očajnički treba 300 000 dolara. Pope odbija njegovu molbu za posudbom te ga čak i otpusti, a njegova desna ruka, Dog (Morris Chestnut), pretuče Vaugha jer se usudio protestirati. No Vaughu priđe Cox (Dave Bautista) s pričom i planom pljačke casina jer ionako casino taj novac pere za mafiju. Nakon pljačke maskirane lopove presretnu Dogovi plaćenici te započne žestoka pucnjava. U bijegu su pljačkaši prisiljeni oteti autobus broj 657. Policajka Kris Bajos (Gina Carano), koja se nalazi u blizini, začuje pucnjavu te krene u potjeru.

HRT3, 21.00, DOKUMENTARNI FILM, Funne – djevojke koje sanjaju more

Priča o dvanaest 80-godišnjih “djevojaka” iz zabačenog talijanskog planinskog sela koje odluče prkositi reumatizmu, strahovima i ekonomskoj krizi kako bi otišle na more prvi put u životu, i to u Hrvatsku. Filmsko putovanje u zajednicu žena odlučnih da učine sve – čak i da poziraju za kalendar ili se uhvate u koštac s internetom – kako bi prvi put umočile stopala u more.

HRT1, 21.00, INFO MAGAZIN, Puls

Kampanja “Prekinimo šutnju”, koju je potaknula udruga RODA zainteresirala je domaće, a nedavno i svjetske medije, poput britanskog BBC-ja. Potaknulo je to našu ekipu da istraži kakvo je stanje danas te što bi se i kako trebalo mijenjati. Već 45 godina, još od turske invazije 1974., Cipar živi podijeljen na dva dijela. Južni, grčki dio, međunarodno je priznat, za razliku od samoproglašene Turske Republike Sjeverni Cipar. Kad politiku ostavimo po strani, život u izolaciji, uvjerila se i naša ekipa, nije ni jednostavan ni lak. U knjizi “Ništa lažno” svoje je ratne, ali i logoraške dane opisao Predrag Fred Matić. Njegova sjećanja na dane provedene u srpskim logorima potaknuli su Matiju Vukšića da ih pretvori u scenarij. Prije nego što napravi igrani film, za Puls ih je pretočio u televizijsko svjedočanstvo. U tinejdžerskim danima sve su slobodno vrijeme posvećivali rock ‘n’ rollu. U međuvremenu su odrasli, završili fakultete, izgradili respektabilne karijere, zasnovali obitelj, a onda shvatili da im nešto silno nedostaje: glazba njihove mladosti! Priču o osječkim Lavinama donosi Sanja Pražen.

RTL2, 22.20, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Charliev odnos s Angie nađe se pred izazovom, nakon što upozna zaručnicu njenog sina (Virginia Williams), i postaje svjestan da mu to nije prvi put. Alan pokušava natjerati Jakea da uči za ispit iz matematike, ali Jakeu su druge stvari na pameti.

NOVA TV, 22.30, INFO MAGAZIN, Provjereno

Nevjerojatan slučaj: mladić je glumio da je svećenik, a pritom je služio mise, pričešćivao te ispovijedao. I tako godinama, a sve je počelo kada je imao samo 13 godina! Ovoga četvrtka ‘Provjereno’ istražuje kako je maloljetnik sve uspio nasamariti. Afera kupljene diplome: U suradnji s kolegama iz BiH koji su razotkrili posrednika – ‘Provjereno’ otkriva hrvatski krak afere. Ekipa ‘Provjerenog’ istražila je tko su ljudi s kupljenim diplomama! Ekipa ‘Provjerenog’ istražuje malverzacije s poljoprivrednim poticajima: zemlju uzimaju oni koji od nje ne žele živjeti i raditi, već uzimaju od države! Najstariji girl band: dream team Babe! Zajedno imaju 650 godina, a nema koga nisu opjevale: od muževa do impotencije. One su duhovite i otkačene, rijetko viđene penzionerke.

HRT3, 22.55, MELODRAMA, Frizerkin muž

Ostarjeli Antoine (J. Rochefort) sjeća se svog djetinjstva na morskoj obali i ljeta koja je provodio u igri na plaži. Kad je mali Antoine zakoračio u pubertet, njegova prva ljubav bila je vlasnica frizerskog salona za muškarce, čiji se miris i dodir zauvijek usjekao u njegovo pamćenje. Tada je odlučio da će se jednog dana s njom oženiti. Njezino samoubojstvo bilo je velik udarac tako da sa svojih pedeset i dalje traga za lijepom frizerkom koja će mu postati žena. Jednog dana uđe u nepoznat salon spazi mladu frizerku, zaljubi se i ponudi joj brak… Nostalgična melodrama koja počinje u stilu Fellinijevog “Amarcorda” o dječačkoj fascinaciji zrelom ženom bujnih grudi, u kojoj su dječačke fantazije ispunjene u zreloj životnoj dobi. Film prati vrlo zanimljiva glazba Michaela Nymana, glasovitog po sjajnoj partituri za film “Piano”.

HRT2, 23.35, AKCIJSKI KRIMI FILM, Klopka za inspektora Callahana

Policijski inspektor Harry Callahan (C. Eastwood), poznat i kao Prljavi Harry, premješten je iz Odjela za umorstva zbog samovolje. Dok je Callahan na manje zahtjevnim policijskim zadacima, netko počne ubijati lokalne kriminalce. Ulicama San Francisca ponovno vlada strah, ali sada razlog za nj imaju samo veće i manje kriminalne ribe. Ubrzo je Harry vraćen u Odjel za umorstva i sa svojim novim partnerom, inspektorom Smithom, počne istragu. Njihov pretpostavljeni, poručnik Briggs, inzistira na tome da je počinitelj mafijaški ubojica Frank Palancio, no Callahan sumnja u to. U međuvremenu upozna skupinu polcijskih novaka, prometnih policajaca na motociklima, koji izvanredno barataju oružjem.

NOVA TV, 23.55, KOMEDIJA, Kako se riješiti šefa?

Nick (Jason Bateman), Kurt (Jason Sudeikis) i Dale (Charlie Day) strašno su ogorčeni poslom i svojom dnevnom rutinom. Jedina stvar koja bi im malo olakšala stvari je da svoje šefove doslovno pretvore u prah i pepeo. Ne mogu si priuštiti dati otkaz, a jednom prilikom, nakon nekoliko pića i savjeta bivšeg robijaša, trojica prijatelja smišljaju uvrnuti i naizgled siguran plan da se riješe svojih šefova – zauvijek! Postoji samo jedan problem – čak i najbolji i najpromišljeniji planovi vrijede onoliko koliko i mozgovi koji su ih smislili.