TV PREPORUKA DANA: Na večerašnjoj prvoj poluzavršnoj večeri nastupa naša predstavnica Franka Batelić s pjesmom Crazy

HRT2, 13.30, TRILER, Točno vrijeme za smrt

Triler u kojemu su na neobjašnjiv način ubijeni glavni šefovi kompanije, uz posebno misteriozan detalj, svi su ubijeni točno u 10 sati i 44 minute.

Prva žrtva je Robert Loring. Vrijeme ubojstva 22:44. FBI šalje svoju najvještiju i najoštroumniju agenticu, Jordan Price (K. Robertson), da riješi slučaj. Slijedi i drugo ubojstvo, ponovno u 22.44. Jordan je svjesna da je vrijeme ubojstava ključ za razrješenje zagonetke, no ne nalazi nikakvu vezu, sve dok ne počne istraživati prošlost. Svjesna je da mora biti brža od ubojice, kako bi spriječila novo ubojstvo.

HRT1, 15.55, KRIMI SERIJA, Velečasni Brown

Robert Twyman psihoanalitičaru Mordauntu povjeri da je dobio pismo u kojem od njega traže da prizna nešto o čemu ne želi govoriti. Ako ne prizna, prijete da će mu iste večeri ubiti sina. Robert dolazi po sina Calvina na pokus za varijetetsku predstavu, gdje njegovu partnericu Rosie zanima što svira na glasoviru. Calvin kaže da je riječ o iznenađenju. Velečasni Brown prati Mordauntovo predavanje u seoskom domu: natuknut će da ledi Felicia nastupa kao pjevačica da privuče pozornost jer je muž zanemaruje. Na tu sugestiju ledi Felicia otkriva da više ne može pjevati. Dotle pak Twymanima stiže još jedno pismo, ovaj put samo note za Calvina. Dok vježba na glasoviru, iza leđa mu se pojavi sjena i nečije mu ruke stegnu vrat. Calvin pada na pod, zadavljen.

HRT2, 20.05, GLAZBENA EMISIJA, Koktel-bar: Zorica Kondža

Dalmatinska glazbena diva, Zorica Kondža, stiže u večerašnji Koktel-bar! Uoči svog zagrebačkog koncerta Zorica će sa svojim sastavom uživo zapjevati u Koktel-baru, prisjetiti se najznačajnijih ali i najzabavnijih trenutaka svoje karijere te najaviti planove za ljeto.

Nešto drugo o Zorici doznat ćemo u istoimenoj rubrici, nasmijat ćemo se uz rubriku Snimam ti pismo…, a informirati u Koktelu vijesti.

HRT1, 21.00, PRIJENOS, Pjesma Eurovizije 2018.

Od ukupno 19 natjecatelja, Hrvatska nastupa 12. po redu, a u završnicu ulazi deset država. Uz Franku Batelić na pozornici će nastupiti Martina Ivanković i Djordjija Palić kao prateći vokali. Za vizualni identitet zadužena je Jasenka Tudor Bevanda, haljinu su dizajnirali Vjeko Franetović i Nikica Ivančević, za šminku je zaslužna Kristina Hošnjak, za frizuru Zvonimir Franić, a koreografiju Igor Barberić.

Ovogodišnje 63. natjecanje za pjesmu Eurovizije održava se prvi put u povijesti u glavnome gradu Portugala, Lisabonu, i to, pamtimo svi, zaslugom njihova prošlogodišnjeg predstavnika Salvadora Sobrala, koji je pjesmom Amar Pelos Dois očarao Europu i svojoj državi donio prvu pobjedu poslije 53 godine od njihova prvoga sudjelovanja. Natjecanje će se održati u Altice Areni, a kroz trodnevni zabavni program gledatelje će voditi Catarina Furtado, Daniela Ruah, Filomena Cautela i Sílvia Alberto. Sudjelovat će 43 države, čime je izjednačen rekord iz 2008. i 2011. godine.

Geslo je ovogodišnjega natjecanja za pjesmu Eurovizije Svi na okup! (eng. All Aboard). Ono nas poziva da se okupimo na jednome mjestu i zajedno proslavimo glazbu i kontinent, a stilizirane inačice školjaka, morske trave, planktona, meduza i ostalih živih bića koja se mogu pronaći u vodenome ekosustavu na logotipima su natjecanja. Inačicama logotipa želi se prikazati kako su ključne teme različitost, poštovanje i snošljivost.

Večeras gledatelji Hrvatske radiotelevizije mogu i glasovati za svoje favorite (za sve, osim za Hrvatsku), a detalje o tome potražite na ttx stranicama 422 i 423.

HRT2, 21.00, POVIJESNA DRAMA, Diplomacija

Savezničke snage približavaju se Parizu pa Adolf Hitler zapovjedi generalu Dietrichu von Choltitzu (N. Arestrup) da razori grad. Choltitz šalje tim da uništi slavne građevine i Seineom poplavi grad, pod vodstvom poručnika Heggera kojeg savjetuje zarobljeni pariški inženjer Lanvin (J.-M. Roulot). Među znamenitim metama su Eiffelov toranj, Louvre, Place de la Concorde i katedrala Notre-Dame. Švedski diplomat Raoul Nordling (A. Dussollier) uspije doći do generalovog ureda u hotelu Meurice i pokušava ga uvjeriti da odustane od plana zbog nevinih koji će stradati. Međutim, general se ne da pokolebati.

DOMA TV, 21.20, DRAMSKA SERIJA, Laži mi

Cal istražuje troje srednjoškolaca odgovornih za fatalnu prometnu nesreću. Tužitelj želi mladog vozača optužiti za ubojstvo, ali Cal ima drukčiji pogled na slučaj kad shvati da bolničar hitne pomoći pokazuje znakove krivnje.

RTL2, 22.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Charlie ima problema sa zdravim životom koji provodi Mia, pa počinje iza njezinih leđa švercati cigare, pivo i hamburgere. Nakon što ga Mia otkrije, Charlie mora odlučiti je li stvarno zaljubljen u nju ili se tu radi o pukoj očaranosti.

HRT3, 22.45, DRAMA, Macondo

Jedanaestogodišnjem čečenskom izbjeglici u Beču život se dramatično promijeni kad se pojavi prijatelj njegova pokojnog oca…

Redateljica Sudabeh Mortezai bila je nominirana za najboljeg debitanta na Berlinskom međunarodnom filmskom festivalu 2014. godine.

HRT1, 23.40, KRIMI SERIJA, Nijemi svjedok

U ovoj sezoni Nikki se nađe u sablasnom paranoidnom trileru u epizodi The Dying of the Light. Nakon što stigne na poprište ubojstva, Nikki ne treba puno da shvati da je posrijedi kopija slučaja iz njezine prošlosti pa posumnja da su ubojstva vezana za nju osobno. Ali tko će joj povjerovati i komu ona može vjerovati?

Samoubojstvo D. J.-a potakne Nikki da se zapita o svojoj procjeni frapantno sličnog slučaja iz prošlosti. Sličnosti između dva slučaja otkrivaju da je ubojica imitator, netko forenzički upućen i vjerojatno medicinski obrazovan. Kako se pojavljuju daljnje paralele između ubojstava i Nikkine prošlosti, ona uskoro posumnja da su ubojstva povezana s njome osobno. U međuvremenu Tony, obiteljski čovjek nedavno pušten s odsluženja kazne za pokušaj ubojstva za koji navodno nije kriv, teško podnosi novi život. Poveznice između Tonyjevog privođenja i Nikkine prošlosti izađu na vidjelo nakon što ona krene u potragu za starim suparnikom koji možda zna odgovore o aktualnim ubojstvima.

NOVA TV, 23.45, TRILER, Izvan dometa

Arogantni biznismen dolazi u pustinju kako bi s vodičem otišao u lov. Nakon nesretnog događaja započinje igra mačke i miša koju će preživjeti samo jedan od njih. Na nišanu i ispod vrelog pustinjskog sunca jedino pitanje je kakve su im šanse za opstanak.

HRT2, 00.25, KOMEDIJA, 2 dana u New Yorku

Nevjenčani par, fotografkinja Marion i radijski voditelj Mingus, živi zajedno na Manhattanu. Svatko ima po jedno dijete iz prijašnjih brakova, slažu se i vode uobičajen život sve dok Marionina obitelj, otac, sestra i sestrin dečko koji je ujedno i Marionin bivši, ne dođu u posjet iz Francuske. Opušteno ponašanje Marionine luckaste obitelji ostavlja Mingusa u konstantnom stanju nevjerice i šoka. Za koji dan Marion ima otvorenje svoje izložbe što unosi još veću nervozu u njihov život. U okruženju obitelji Mingus teško može prepoznati Marion kakvu je do sada poznavao, a i sam se počne nalaziti na rubu strpljenja i živaca.