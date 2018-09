TV PREPORUKA DANA: Na Santiago Bernabeu Real Madrid dočekuje Romu. Obje ekipe u prestižnom natjecanju žele startati pobjedom

HRT1, 13.15, TALK SHOW, Dr. Oz

Sjećate se kada je piletina zbilja imala i okus po piletini? Otišli smo na uzgojnu farmu i doznali što se dogodilo. Donosimo činjenice o tome što doista jedete i odakle hrana dolazi. Kako prigrliti emocionalno jedenje, a da se ne udebljate?

HRT2, 13.25, TRILER, Svjedokinja

Sharon (B. Brannagh) jedva nagovori svoju sedamnaestogodišnju kćer Cassie (L. Bateman) da zajedno odu na jednodnevni izlet i na rafting, koji je Cassie nekad jako voljela. No, sad je ljuta i natmurena što mora ići, jer bi radije ostala s dečkom. Kad Cassie za vrijeme jednog brzaca u rijeci izgubi torbicu, pristanu na obalu kako bi je našle, jer je u torbici Cassiein inzulin: ako je ne nađu, bit će u životnoj opasnosti. No, majci i kćeri prijeti još neposrednija opasnost: stjecajem okolnosti one vide kako dvojica muškaraca progone trećega, prijete mu pištoljem i traže da nešto prizna, potom muškarac, bježeći, padne s litice. Prije nego što je izdahnuo, uspio je nešto prošaptati Cassie, koja je pritrčala da mu pomogne. Činjenica da joj je umirući nešto šapnuo, te da je to ono što su od njega tražila druga dvojica, na neko će vrijeme odagnati smrtnu opasnost od Sharon i Cassie, jer progoniteljima Cassie treba živa.

HRT2, 16.45, DOKUMENTARNI FILM, Odjek dinosaura

Dokumentarac o preporodu paleontologije u današnjoj Kanadi i o tome što nas dinosauri mogu naučiti o klimatskim promjenama. Film nam predstavlja nov naraštaj paleontologa koji u kanadskoj Alberti i Britanskoj Kolumbiji dolaze do nevjerojatnih otkrića o dinosaurima.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Mijenjamo svijet: Bankarski kriminal

Autori dokumentarnog filma “Goldman Sachs – Banka koja upravlja svijetom” vraćaju se s novom velikom reportažom o korupciji u jednoj od najvećih svjetskih financijskih institucija – HSBC-u.

Da je HSBC država, bio bi peta gospodarska sila u svijetu. Osnovan je tijekom zlatnog doba trgovine opijumom kako bi omogućio Britanskomu Carstvu pristup na kinesko tržište, a odonda je stvorio jedinstvenu mrežu za financijske prijevare diljem svijeta. Od porezne utaje preko pranja novca za mafiju do manipulacije valutama, “ova je banka učinila sve loše stvari koje jedna banka može učiniti”.

Godine 2012. HSBC je gotovo izgubio dozvolu za rad u SAD-u zbog pranja novca za meksičke i kolumbijske narkokartele.

DOMA TV, 20.30, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS

McGee i Torres odlaze u kuću srednjoškolke koja je svjedočila prometnoj nesreći u kojoj je vozač pobjegao. Ali kada djevojka pobjegne sa svojim roditeljima, ekipa se nađe u škripcu. Vanceova je kći uhićena zbog krađe u prodavaonici.

HRT2, 20.50, NOGOMET, LIGA PRVAKA: Real Madrid – Roma

U Ligu prvaka, prestižno natjecanje europskih nogometni klubova koje već godinama privatiziraju, Real Madrid ove sezone u bitno drugačijem izdanju. U klubu je završila era Cristiana Ronalda, nema više rekordera čijim su pogocima kovane titule, bitno drugačije to sada izgleda s Modrićem, Baleom i Benzemom u glavnim ulogama. Dobra vijest za obojicu trenera pred ogled u Madridu je ta što mogu slagati momčadi s najjačim adutima jer nema ozljeda, a to je i odlična vijest za sve zaljubljenike u nogomet jer susret Reala i Rome ne može biti ništa drugo nego – spektakl.

HRT1, 21.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Preživljavanje: Priča o globalnom zdravlju

Dokumentarna serija dr. Igora Rudana, hrvatskog znanstvenika sa Sveučilišta u Edinburghu, približava nam goruća pitanja suvremene biomedicine i njezinog utjecaja na budućnost cijelog čovječanstva. U biomedicinskim se istraživanjima svakodnevno događaju veliki prodori koje mediji često senzacionalistički najavljuju.

Zemljom je do sada hodalo više vrsta ljudi, možda desetak ili čak i više, i sve su te vrste, osim naše, do sada već izumrle. Epizoda razmatra osobine koje su nam omogućile da jedini preživimo te postanemo prva vrsta na Zemlji koja je razvila znanost i tehnologiju.

RTL2, 22.15, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Alan nagovori Cahrlieja da se pridruži njemu i Judith u godišnjem glazbenom showu, u kojem sudjeluje i Jake. Charlieju se to na početku ne sviđa, ali kasnije se stvar promijeni, jer ispada da klinci poznaju i vole njegove omiljene jinglove. Na kraju ispadne da se Charlijeve pjesme više sviđaju klincima, nego pjesme koje su im priredili Alan i Judith. U međuvremenu Alan saznaje da je Judith potpisala dokumente za razvod i to ga dodatno deprimira.

HRT3, 22.50, DRAMA, Nasilje

Jedan dan, trojica muškarca iz tri različite sredine i sveprisutno nasilje koje prožima Kolumbiju i isprepleće njihove sudbine.

NOVA TV, 23.55, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Nema rezervacija

Glavna kuharica Kate (Catherine Zeta-Jones) živi svoj život kao što vodi svoju kuhinju u elitnom restoranu ’22 Bleecker’ na Manhattanu – intenzivno i prizemljena što očarava, ali i zastrašuje ljude u svojoj blizini. Energično odrađuje svaku smjenu nevjerojatnom preciznošću koordinirajući stotine jela, pripremajući delikatne umake, dodajući začine i pripremajući svako jelo do savršenstva. Iako je radije iza scene, napušta utočište svoje kuhinje samo da primi komplimente za svoje kulinarske kreacije ili da se suoči s gostom koji se usuđuje preispitivati njezinu ekspertizu. Nakon posla odlazi kući i liježe prije ponoći da bi ustala u zoru i preduhitrila svoje suparnike u jutarnjem izboru najsvježije ribe na tržnici. Pojava drskoga novog pomoćnog kuhara, vatrenog i pomalo neodgovornog Nicka (Aaron Eckhart) predstavlja prijetnju Kateinu perfekcionizmu. Nick je kulinarska zvijezda u usponu koja voli slušati operu dok radi i nasmijavati kuhinjsko osoblje. Njegov ležeran pristup životu i kulinarstvu itekako se razlikuje od Kateina, no kemija između njih dvoje je više nego očita, a nesuglasice odzvanjaju kao vilice kad padaju s granitne radne površine. Kate bi bilo lakše da se nosi s takvom turbulencijom na poslu da nema probleme i kod kuće, devetogodišnju nećakinju Zoe (Abigail Breslin), koja se nedavno i iznenada doselila k njoj i s kojom se trudi naći zajednički jezik. Zoe je bistro dijete koje zamjećuje sve oko sebe i koje radije jede pohanu ribu iz zamrzivača nego foie gras. Zoe se očito ne uklapa u Kateinu rutinu, no Kate joj želi pružiti dom, samo kad bi znala kako. Tjedni prolaze, a Kate ne zna što je više uznemiruje – to što se Nickov dar sviđa vlasnici restorana Pauli (Patricia Clarkson) i izbirljivoj klijenteli ili to što svojim šarmom uspijeva osvojiti sramežljivu Zoe koja mu se lakše povjerava nego njoj.