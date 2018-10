TV PREPORUKA DANA: Na Rujevici se igra susret između Hrvatske i Engleske u kojem Gordi Albion traži osvetu za poraz u polufinalu Svjetskog prvenstva

HRT2, 13.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Odjednom 70

Melanie (Y. Catterfeld) je vrlo darovita dizajnerica, u jednoj modnoj kući radi kao pripravnica. Vrlo je ambiciozna, pa zbog posla zapostavlja i svog dečka Marka (S. Groth) i majku. Kako u poslu ne štedi sebe, tako ne štedi ni druge i ne vjeruje da stariji uopće nešto mogu načiniti, poput ostarjele krojačice Magde, čijim rukama ne želi povjeriti svoju kolekciju. No, morat će zbog roka koji se približava, jer je šef prvi put i njoj ukazao povjerenje: glavna kreatorica Sarah i ona radit će kolekciju za stjuardese i stjuarde, a avionska kompanija će odlučiti čija je kolekcija bolja. Ta poslovna prilika za Melanie dolazi u lošem trenutku, upravo kad je Marku obećala da će zajedno otputovati na godišnji odmor. Mark je razočaran i ljut što ona odgađa put, jer ju je ondje namjeravao zaprositi. Umorna od posla, vječne žurbe i napetosti, Melanie odlazi na masažu gospođi Chao (S. Kang). Chao je odmah shvatila kakvim životom Melanie živi i odluči malo joj ga promijeniti.

HRT1, 15.55, KRIMI SERIJA, Velečasni Brown

U ovoj sezoni čovjek koji je nestao prije mnogo godina vraća se baš kad mu se supruga ponovno udaje. Kad ga nađu mrtvoga, sumnja pada na njegove najbliže. Dolazak filmske ekipe selu donosi dozu holivudskog glamura. A Sidova će se romansa s pivarevom kćeri zapetljati kad dozna da ona ima muža i da joj treba dati alibi za noć očeva ubojstva.

HRT3, 20.00, PRIJENOS, 13. Zagrebački međunarodni festival komorne glazbe

Prvu koncertnu večer 13. izdanja ovog jedinstvenog festivala posvećenog vrhunskom muziciranju pratimo iz Preporodne dvorane palače Narodnog doma Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Pod vodstvom umjetničke ravnateljice i violinistice Susanne Yoko Henkel nastupaju sjajni internacionalni glazbeni individualci: violinist Stefan Milenković, violist Guy Ben-Ziony, čelisti Santiago Canon Valencia i Monika Leskovar te klaviristica Ewa Kupiec, udruženi u različitim komornim sastavima koje možete čuti i vidjeti samo na Zagrebkomu.

HRT1, 20.05, DRAMA, Paklena kuhinja

Chef Adam Jones (B. Cooper) imao je sve i sve je izgubio. Rock-zvijezda s dvije Michelinove zvjezdice, lošim navikama i reputacijom bivšeg enfant terriblea pariške ugostiteljske scene svaki bi put sve učinio – drugačije. Jedino do čega mu je ikad bilo stalo bilo je uzbuđenje stvaranja eksplozije okusa. No, da bi dobio svoju kuhinju i onu treću zvjezdicu koju Michelin dodjeljuje, a njemu neprestano izmiče, morat će na svoju stranu pridobiti one najbolje, uključujući prelijepu Helene (S. Miller).

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Endeavor, mladi Morse

Umorstvo u vojnoj bazi prijeti razotkrivanjem vojnih tajni. Prosvjed u frizerskom salonu razotkrije prikriveni rasizam u Oxfordu.

NOVA TV, 20.15, NOGOMET, LIGA NACIJE: Hrvatska – Engleska

Obje momčadi desetkovane su ozljedama, ali uzbuđenja na terenu prazne Rujevice ne bi trebalo nedostajati jer imena poput Modrića, Kanea i Rakitića garantiraju spektakl.

HRT2, 21.35, KRIMI SERIJA, Nezaboravljeni

Nakon što su identificirali žrtvu, Cassie i Sunny počinju otkrivati pojedinosti o Davidu Walkeru, i to zahvaljujući razgovoru s njegovom bivšom suprugom inspektoricom Tess Nixon koja otkriva da se borio protiv depresije. Pretraga dosjea iz originalne istrage te brojeva s Davidova “pagera” pomaže oblikovati njegov portret, ali i dovodi do novih potencijalnih osumnjičenika. Međutim, njegov sin Jason nikako se ne može pomiriti s viješću da je netko ubio njegovog tatu.

HRT1, 21.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Slavni holivudski parovi: Clark Gable i Carole Lombard

Clark Gable vječni je veliki zavodnik: muževan, snažan, taman, ali je i tješitelj i zaštitnik. Njegovo ćemo ime zauvijek povezivati s ulogom Rhetta Butlera u filmu Prohujalo s vihorom. No veoma malo ljudi zna kako je on postao slavan. Redatelj Bertrand Tessier govori nam da ga je ravnateljica njegova kazališta Josephine Dillion, 17 godina starija od njega, pripremila za veliku karijeru.

Carole Lombard bila je kraljica američke komedije. Svojoj upadljivoj ljepoti pridodala je oštar humor i neobuzdanu maštovitost. Njih su se dvoje upoznali na snimanju filma Bez vlastitog muškarca. Kad su se zaljubili i vjenčali, bili su utjelovljenje idealnog para u očima cijelog svijeta. No iznenadna smrt Carole Lombard u avionskoj nesreći 1942. tragično je okončala njihovu romansu. Njezin je posljednji film bio Biti ili ne biti.

FOX CRIME, 22.00, KRIMI SERIJA, Maigret

Međunarodna filmska zvijezda Rowan Atkinson vraća se ulozi legendarnog francuskog detektiva Julesa Maigreta smještena u Pariz ’50-ih godina. U televizijskom filmu ‘Noć na raskrižju’ pronađeno je tijelo židovskog draguljara u autu danskoj državljanina koji živi sa sestrom. Osumnjičeni jednostavno nema nikakva saznanja o umorstvu. Međutim, njegov identitet je dosta problematičan. Ako je zaista nevin kao što tvrdi, zašto je onda tijelo trgovca dijamantima nađeno na njegovom imanju, u njegovom autu te ubijeno njegovim pištoljem?

RTL TV, 22.20, POVIJESNA DRAMA, Kraljevstvo nebesko

Francuska, 1184. godine. Kovača Baliana (Orlando Bloom) progoni smrt supruge koja je počinila samoubojstvo. Kada križar prođe kroz selo, ovaj se predstavi kao njegov otac i baron Godfrey od Ibelina (Liam Neeson) te traži od njega da pođe u Svetu Zemlju, no ovaj odbija. Svećenik u mjestu, Balianov polubrat, želi da ovaj otputuje jer želi njegovu imovinu pa mu otkriva da je njegovoj supruzi dao odrubiti glavu prije pokopa kako bi spriječio da se ona uzdigne u raj. Razljućen Balian ubija svećenika te bježi iz sela. Ubrzo se pridruži ocu, nadajući se da će dobiti oprost za sebe i svoju suprugu u Jeruzalemu. Vojnici koje je poslao biskup dolaze uhititi Baliana, no Godfrey odbija predati sina te je u borbi smrtno ranjen. Prije smrti Godfrey proglasi Baliana križarom te ovaj u pratnji pomoćnika Hospitalera (David Thewlis) odlazi u Jeruzalem

HRT2, 22.25, DRAMA, Koma

Liječnica otkriva neobjašnjivo povećanje smrtnosti mladih pacijenata na jednom bolničkom odjelu. Dr. Susan Wheeler (G. Bujold) je slomljena kad njezin prijatelj i pacijent nakon rutinske operacije završi u komi. Budući da je bio mlad i zdrav, takav ishod je začudi pa odluči malo bolje pregledati bolničku dokumentaciju. Otkrije da su mnogi završili u komi nakon operacije u dvorani 8, a tijela su im transportirana u Institut Jefferson. Čini se da iza svega stoji šef kirurgije dr. George Harris (R. Widmark). Svoje otkriće Susan povjeri dečku dr. Marku Bellowsu (M. Douglas), očekujući pomoć, ali više nije sigurna kome može vjerovati.

NOVA TV, 23.05, AKCIJSKI TRILER, Bez izlaza

Casey je Amerikanac koji živi u Kölnu i radi sa svojim prijateljem Matthiasom za dilera drogom kao utjerivač dugova. Jedne noći u baru susreće Juliette, još jednu Amerikanku. Iako ju zanima, ona ga odbacuje jer ne želi imati ništa s nekim tko je povezan s Geranom. Casey prestaje raditi za Gerana i počinje izlaziti s Juliette. Sve je dobro za njih do trenutka kad Juliette postane teško bolesna i primorana je vratiti se u Ameriku na liječenje. Kako bi dobio novac za operaciju i spasio Juliette, Casey se vraća raditi za Gerana.