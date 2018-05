TV PREPORUKA DANA: Na redu je drugi dio epskog obračuna između Reala iz Madrida i Bayerna iz Munchena

HRT2, 12.15, DOKUMENTARNA SERIJA, Novi Zeland s Nadiom Lim

Nadia posjećuje regije Nelson i Marlborough na vrhu Južnog otoka, gdje odlazi na more u potrazi za slasnim svježim školjkama. Kuha začinjeno jelo od morskih plodova i rezanaca s kokosom i čilijem.

Odlazi i u jedan od ekološki najsvjesnijih vinograda u Novom Zelandu gdje priprema svinjske odreske s maslacem s crnim češnjakom i bere sočne Boysenove bobice za spektakularnu panakotu.

HRT2, 13.20, KOMEDIJA, Slađa strana života

Desiree Harper (K. Morris) na samu godišnjicu braka doznaje da je muž napušta, jer se zaljubio u dvadesetogodišnju akupunkturisticu. Kako je prije udaje potpisala predbračni ugovor, ništa od muževog bogatstva neće joj pripasti, a do sudske rasprave ne može ni do svoje skupe odjeće i obuće. Nijedna je prijateljica ne želi primiti k sebi, a kartice su joj već blokirane. Sva izgubljena nasred Manhattana doživljava čak i lakšu prometnu nesreću. Iz nesvijesti se budi u roditeljskoj kući, u New Jerseyju, gdje njezin otac (J. Best) još uvijek vodi svoju malu Paddyjevu pekarnicu. Pomažu mu pekar Dino (S. Douglas) i dostavljač Calvin (J. Holder).

Paddy je sretan što se Desiree vratila, nikad mu se nije sviđalo to što je postala otmjena bogatašica s Manhattana, i podsjeća je kako je nekad radila odlična peciva i kolače. Ono što joj ne otkriva jest da i sam teško preživljava, jer njegova pekarnica ima veliki promet samo ujutro, kad susjedi kupuju kruh. No, kruh kod Paddyja kupuje i poznati šef Benny Christophe (A. MacKenzie), koji ima svoj restoran u obiteljskom dvorcu u New Jerseyju.

Kad Desiree dozna situaciju s poslovanjem, daje ocu ideje kako će proširiti posao i ne sluteći kamo će ih to sve kupa odvesti.

HRT2, 20.05, GLAZBENA EMISIJA, Koktel-bar: Psihomodo pop

Uoči svog velikog koncerta na Šalati, Psihomodo pop, jedan od najboljih hrvatskih rock-bendova dolazi i na pozornicu Koktel-bara! Osnovani 1983., ove godine slave 35 godina postojanja i 30 godina od objave prvijenca, Godina zmaja. Upravo po tom prvom albumu koncertni zagrebački spektakl nosi ime a mogla bi nositi i večerašnja emisija jer će uz odličnu svirku uživo ponuditi i duhovit i zanimljiv pogled unatrag. Naravno, i ovaj put, uz pomoć bogate arhive HTV-a.

Nešto drugo o Psihomodu doznat ćemo u istoimenoj rubrici Koraljke Maričić, Hrvoje Kečkeš će nas i ovaj put oduševiti u ulozi glazbenika u usponu u Snimam ti pismo…, a sve važne i aktualne glazbene informacije servirat će nam Dinko Komadina u Koktelu vijesti.

ARENA SPORT3, 20.45, NOGOMET, LP: Real Madrid – Bayern

Nakon prvog polufinala Lige prvaka odigranog u Munchenu, u kojoj su Madriđani sretno i spretno došli do slavlja 2-1, društvo iz Bavarske ide na nužnu pobjedu s kojom bi izborili plasman u finale ovog elitnog klupskog nogometnog natjecanja.

Bavarci su se u prvoj utakmici ispromašivali i zbog toga su izgubili. Međutim, ovog će puta biti posebno motivirani, koncetrirani, jer je ovo za njih utakmica “biti ili ne biti”.

Nema sumnje, Kraljeve čeka paklenih 90 minuta na Santiago Bernabeu, a nogometne zaljubljenike svijeta jedna prava nogometna poslastica.

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Junfer u 40-oj

Andy Stitzer (S. Carell) živi sam, radi u trgovini elektroničkom opremom, privatno se zabavlja skupljanjem figurica akcijskih junaka, igra videoigrice, a društveni život mu se svodi na gledanje televizije sa starijim susjedima. Kad njegovi kolege, David (P. Rudd), Cal (S. Rogen) i Jay (R. Malco), slučajno otkriju da Andy još nikad nije imao seksualne odnose, odluče mu pomoći da napokon izgubi nevinost. Svatko od njih ima neki prokušani recept koji mu nudi, ugovaraju mu spojeve koji loše završavaju sve dok Andy ne upozna Trish (C. Keener), samohranu majku…

Za mnoge filmske kritičare bila je to najbolja komedija u 2005.

HRT1, 21.05, DOKUMENTARNI FILM, Svijet bez posla?

Čini se da je dugoročna zaposlenost pojam koji pripada prošlosti. Upravo nas zamjenjuju inteligentni strojevi koji su pouzdaniji i jeftiniji od ljudi, dok sve razvijeniji algoritmi pridonose sve većoj automatizaciji poslova. Idući su na meti ove četvrte industrijske revolucije kvalificirani, uredski radnici, srž srednje klase.

Svijet bez posla? istražuje tvrdnju da je ovo kraj “rada”. Upoznajemo znanstvenike, poslovne ljude i one koji upozoravaju na negativne trendove ovog svijeta koji se suočava s jedinstvenim tehnološkim i društvenim potresom.

RTL2, 21.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Sheldon i Leonard odlaze na sveučilište Berkeley održati predavanje na temu rada koji su zajednički napisali. No na putu prema tamo odluče posjetiti Skywalker ranč. Sheldon se nada, već kada su tamo, da će upoznati Georgea Lucasa, no već na ulazu Leonard otkrije zaštitaru zašto su došli te je Sheldon, u pokušaju neautoriziranog ulaska, morao biti „smiren“ elektrošokerom. U međuvremenu, ostatak društva čisti Wolowizevu kuću i priprema stvari za prodaju u dvorištu.

DOMA TV, 22.20, KRIMI SERIJA, Škorpion

Kad se vojni zrakoplov sruši u Bosni, tim Škorpion mora pronaći i vratiti tajnu tehnologiju koju je prevozio da ne padne u neprijateljske ruke. U međuvremenu Walterova sestra dolazi s liječenja multiple skleroze te provodi vrijeme u garaži sa Sylvesterom.

HRT2, 22.55, HUMORISTIČNA SERIJA, Mućke

Damienove su krstitke, odnosno prilika da Del zaradi nešto novca sa svojim vinom, te da Rodney i Cassandra pokušaju spasiti brak. Nakon što Rodney dobije novac iz svog mirovinskog fonda, Del kupi dvije karte za Miami za njega i Cassandru. No, Cassandra ne može ostaviti posao, pa se Del dobrovoljno ponudi da otputuje umjesto nje.

HRT3, 22.55, DRAMA, Dvorana snova

Jimmy Gralton (B. Ward) u Leitrimu je bio vođa Revolucionarne radničke grupe, preteče Irske komunističke partije. Rođenjem Irac, imao je američku putovnicu, a Irsku je morao napustiti zbog političkih aktivnosti…

Film je izabran u glavnu konkurenciju za Zlatnu palmu na Filmskom festivalu u Cannesu 2014. godine.

HRT1, 23.40, KRIMI SERIJA, Nijemi svjedok

U pucnjavi u hotelu u središtu Londona ubijena je mlada dadilja iz Ukrajine, Sofia Teplov, kao i počinitelj čiji se identitet ne zna. Stvarna meta napada, ruski oligarh Maksim Bazhanov, za dlaku je izbjegao smrt. Nikki i Jack surađuju s mladom inspektoricom gradske policije Sarom Parks kako bi utvrdili identitet mrtvog plaćenog ubojice i doznali tko i zašto želi ubiti Bazhanova. Jacka privlači Sarah. Impresioniran je načinom na koji ona vješto uspijeva uskladiti posao i obitelj, osobito kad sazna da joj kći boluje od rijetke vrste raka koji se javlja u dječjoj dobi. Saznanje da je plaćeni ubojica bivši vojnik frustrira naše junake jer shvaćaju da je bilo tko mogao biti njegov nalogodavac.

NOVA TV, 23.50, KOMEDIJA, Svita

Filmska zvijezda Vincent Chase vraća se u grad s lokalnom svitom – Ericom, Turtleom i Johnnyjem „Dramom“. Također, vraća se u biznis sa super agentom Arijem Goldom. Iako su im se ambicije promijenile tijekom godina, veza između njih ostala je jaka te ih vodi do Hollywooda.