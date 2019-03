TV PREPORUKA DANA: Na prepunom maksimirskom stadionu nogometaši Dinama dočekuju Benficu. Čeka nas spektakl

HRT2, 12.20, DOKUMENTARNA SERIJA, Nećemo reći mladenki

U 10. sezoni serije Nećemo reći mladenki kroz osam epizoda pratimo parove tijekom cijelog procesa organizacije vjenčanja, ali caka je u tome da mladenka nije ni na koji način uključena jer mora potpunu kontrolu nad vjenčanjem prepustiti mladoženji. Nema pojma gdje će se vjenčati ni tko će doći sve do samog vjenčanja, a vjenčanicu neće vidjeti sve do samo nekoliko sati prije nego što u njoj krene prema oltaru. Parovi su razdvojeni mjesec dana prije vjenčanja, a mladoženja mora sve izvesti u tajnosti. Hoće li veza preživjeti pritisak? Hoće li mladoženja uspjeti prirediti savršeno vjenčanje? I podudara li se njegovo shvaćanje savršenstva barem približno s njezinim?

HRT2, 13.45, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Kako ne zaprositi

Travis (R. Merriman) je pisac, iako mu još nijedan roman nije prihvaćen. Iako on više ne vjeruje u sebe, njegov brat Cedric (A. Korson) i njegova djevojka Lina (K. Ewell) vjeruju. Travis je zaljubljen u Linu, već je kupio i prsten, ali odgađa prošnju. Lina je mlada pedijatrica. To je i željela. No, kad joj se pruži prilika za znanstveno usavršavanje na studiju u Berlinu, što je u njezinoj struci vrlo prestižno, gotovo da je spremna otputovati, samo ne zna kako će to reći Travisu. Odluku mora donijeti do nedjelje u podne. Travis predlaže da odu kampirati za vikend, odlučan da će tada zaprositi Linu, a Lina misli da je to prilika da mu kaže svoju odluku.

ARENA SPORT1, 18.55, NOGOMET, EL: Dinamo – Benfica

Na rasprodani stadion Maksimir u prvoj utakmici osmine finale Europske lige stiže portugalska Benfica, momčad čija je forma zastrašujuća. Devet uzastopnih pobjeda ima Dinamov suparnik nakon što je u zadnjem kolu portugalskog prvenstva na gostovanju pobijedio i Porto te time preuzeo vodstvo na ljestvici tamošnje brobe za naslov. Ipak, Dinamov strateg Nenad Bjelica, koji zbog suspenzije neće moći voditi utakmicu, obećao je napadački nogomet svoje momčadi i zagolicao maštu navijača riječima da su šanse hrvatskog prvaka u ovom ogledu velike. Rasplet počinje večeras u utakmici koja nudi – spektakl.

DOMA TV , 19.20, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS LA

Sam je ranjen u pucnjavi s kartelom, a osumnjičeni otkrivaju nove podatke o kretanju Spencera Williamsa, čovjeka koji je prije pet godina oteo Moselyna sina. Ekipa je zabrinuta jer Mosley prijeti da će prekršiti sva pravila kako bi vratila sina.

RTL2, 20.00, KRIMI SERIJA, Zločinački umovi

Prije deset godina Hotch i Ross, kao dio BAU tima, radili su na slučaju masovnog ubojstva u Idahu, gdje je inteligentan, popularan i samoljubivi student Randy Slade ubio trinaest svojih školskih kolega za vrijeme pauze za ručak, pucajući i detonirajući bombu u školskom kafiću. Nekolicina preživjelih vraća se u školu obilježiti godišnjicu tužnog događaja, ali samo kako bi doznali da strahoti nije kraj jer netko ponovno ubija, kopirajući Sladea.

HRT2, 20.05, ZABAVNA EMISIJA, Klub 7

U Splitu smo s pobjednikom Dore, Rokom Blaževićem. Glumac Rene Bitorajac gost je u intervjuu tjedna. Upoznajte Anu Ivančić, donedavno jednu od najmoćnijih žena hrvatskog bankarskog i korporativnog svijeta, a danas vlasnicu concept-storea. Za Dan žena imamo glazbeni dar Ive Gamulina Giannija. Željka Maras u svom domu nam priprema ukusnu i laganu hranu. Za vas smo obišli zagrebački Mali plac. Saznajemo što je novo u modnoj riznici dizajnerica, sestara Viljevac, posjetili smo atelje hvaljenog slikara mlađe generacije – Zlatana Vehabovića, a zavirili smo i u jednu od najljepših obiteljskih kuća na Jadranu.

HRT2, 21.00, DRAMA, Kenjac

Boro (Nebojša Glogovac) sa ženom Jasnom (Nataša Janjić) i sinom Lukom vraća se nakon sedam godina u svoje rodno mjesto Drinovce, selo u Hercegovini. Njegov brat (Emir Hadžihafizbegović) izišao je iz okupiranog Sarajeva. Božo zna da mu je brat ranjen, ali tek sada otkriva da je on za cijeli život prikovan za invalidska kolica. Uza sve, Boro je u neprekidnoj svađi sa suprugom Jasnom, a s ocem Paškom (Tonko Lonza), kojeg optužuje za majčinu smrt, uopće ne razgovora… Na Pula film festivalu “Kenjac” je osvojio Zlatnu arenu za najbolji scenarij, za kameru (Mirko Pivčević), i za glazbu (Srđan Gulić Gul). Stručna, filmska kritika je ovom filmu dodijelila nagradu Oktavijan.

HRT1, 21.00, MAGAZIN, Puls

Šestogodišnja Šibenčanka Eva Rožajac boluje od rijetke bolesti nedostatka enzima, Battenove bolest. Već dvije godine, svakih 15 dana, s roditeljima putuje u Rim po lijek spasa. Sanja Jurišić pratila je Evu i njezinu majku na putu u Rim i saznala što sve proživljavaju djeca koja boluju od rijetkih bolesti i njihovi roditelji te hoće li i maloj Evi biti omogućeno liječenje u Hrvatskoj. Ljubav Hrvata prema nekretninama dobro je poznata. Kupnju kuće ili stana mnogi smatraju najboljom i najsigurnijom investicijom. Istodobno građani najbogatijih europskih zemlja u znatno većem postotku žive u unajmljenim stanovima. Matija Vukšić istražio je što je isplativije – kupiti stan ili unajmiti ga? Mnogi koji rade noću dok većina spava – kažu – noću je cijeli svijet drugačiji. Junakinja naše priče također radi noću. Ona je taksistica. Jednu noćnu smjenu u vožnji s kraja na kraj Zagreba s njom je provela i naša ekipa. “Idemo slikati”, tim je riječima Ljubica Becić poticala svog supruga, velikog slikara Vladimira Becića na stvaralaštvo. Njegovo je slikanje doživljavala kao zajednički rad. Otkrivamo manje poznate pojedinosti iz života istaknutog umjetnika i žene koja mu je cijeli život bila najveća potpora. Priču o velikoj ljubavi Milki Barišić povjerili su njihovi najbliži – kćeri i unuke.

NOVA TV, 22.30, INFO MAGAZIN, Provjereno

Slučaj s Paga otvorio je Pandorinu kutiju u slučaju rada centara za socijalnu skrb. Ovoga tjedna ‘Provjereno’ donosi snimku koja sablažnjava: četverogodišnje godišnje dijete luta samo šumom i vrišti. Susjedi godinama prijavljuju slučaj, a ‘Provjereno’ istražuje: je li problem u Centru, što su smjeli napraviti, a što su napravili i gdje sustav zakazuje? Stočari na nogama: njih stotinjak preko noći izbrisano je iz sustava korisnika zemlje. Istovremeno, jedan čovjek nije, a on je otac ravnateljice Agencije za plaćanje u poljoprivredi. To nije jedina afera u Agenciji, svojedobno je ravnateljica sama sebi isplatila poticaje pa je nakon otkrića slučaja vratila novac. Nakon dvije godine istraživanja i priče ‘Provjerenog’ podignuta je optužnica protiv tate Slavena Vujića! Uhićenja na granici: U akciji „Brend“ pali carinici koji su propuštali švercere i zauzvrat dobivali novac. Akciju su provele službe bosanskohercegovačke SIPA-e, ali što je s hrvatskom stranom? Ovoga tjedna ‘Provjereno’ donosi slučaj čovjeka koji šverca inkubatore za piliće iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. Zašto naše institucije ne reagiraju? Priča koja vraća vjeru u ljubav: barba Šime svakoga je dana posjećivao svoju suprugu u bolnici, iako ga ona često zbog Alzheimera ne bi prepoznala.

HRT3, 22.45, DRAMA, Obalna straža

Nakon korejskog rata na obalu Južne Koreje postavljena je bodljikava žica kao obrana od napadača i špijuna. Tko god dođe na obalu u sumrak, smatra se špijunom i ubiju ga. Usprkos zabrani, mladi se ljudi okupljaju na obali, druže se i piju. Za vrijeme straže vojnici Kang i Kim porječkaju se sa skupinom mladih, a nekoliko noći poslije Kang ubije mladića koji se našao na zabranjenom području u društvu djevojke. Iako je mecima izrešetao i bombom raznio civila, Kang dobije nagradu od 7 slobodnih dana, međutim, nesretni događaj ostavlja duboki trag na vojniku i na mladićevoj djevojci.

HRT2, 23.15, KOMEDIJA, Brza promjena

Kad u jednu njujoršku banku ušeta simpatični pajac, nitko od bankovnih službenika i klijenata ne zna da se iza maske krije Grimm (B. Murray), dobrodušan momak koji je odlučio izvesti savršenu pljačku. Dok banku opkoljavaju policijske jedinice predvođene iskusnim inspektorom Rotzingerom (J. Robards), Grimm traži da mu dostave autobus i divovski kamion te omoguće siguran put do zračne luke. No Rotzinger i Grimmovi zarobljenici ne znaju da se među njima nalaze atraktivna pljačkaševa djevojka Phyllis Potter (G. Davis) i njegov najbolji prijatelj, ne osobito bistri Loomis (R. Quaid).

HRT1, 23.25, HUMORISTIČNA SERIJA, Ludnica u Clevelandu

Glumice i ostala ekipa serije razgovaraju o svojim omiljenim epizodama, neuspjelim snimkama i trenucima iza kulisa koje su doživljavale u šest sezona serije Ludnica u Clevelandu.

NOVA TV, 00.00, AKCIJSKA DRAMA, Bijeg

Mladi brat i sestra odlaze na kampiranje koje doživi mračni obrat kada postanu svjedocima ubojstva, a zatim i novim metama ubojica koji ih proganjaju kroz divljinu. Njihov otac, koji služi zatvorsku kaznu, smišlja plan za bijeg iz zatvora kako bi spasio svoju djecu od dvojice kriminalaca, Tommyja (Dominic Purcell) i Kennyja (Ethan Suplee). Uslijedit će prava borba za preživljavanje.