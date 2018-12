TV PREPORUKA DANA: Na početku vikenda pogledajte filmove U mreži prijevare, 21, Starci te novu seriju na HBO-u Bijeg iz Dannemore

HRT2, 13.35, TV DRAMA, Korablja

Novija televizijska verzija starozavjetne priče o Noinoj arki. Noa (D. Threlfall), njegova žena (J. Whalley), sinovi Šem (M. Fox), Ham (I. Smith) i Jafet (A. Hawley) sa ženama, te najmlađi sin Kenan (N. Mirallegro), još dječarac, žive zajedno i obrađuju zemlju koja zbog suše škrto rađa. Kad se najstariji sin želi odvojiti i izgraditi vlastitu kuću, Noa to dopusti i ostalim sinovima, pa će samo najmlađi ostati s njima. Kenan se u gradu zbližava s lijepom Sabbom (A. Thomas), kćeri Noinog prijatelja koji ne vjeruje u Boga nego ističe znanost kao jedini izvor spoznaje. K tome, ljudi su u gradu obijesni, bezbožni, odani grijehu, lakomi za materijalnim dobrima. Na Boga zaboravljaju. U to se vrijeme Noi dogodi neobičan susret: priđe mu nepoznati čovjek i kaže mu kako je on, Noa, izabran da spasi sebe i svoju obitelj i sve životinje tako da sagradi veliki brod u kojemu će preživjeti potop koji će Bog poslati na Zemlju. Čak mu daje i točne dimenzije broda koji mora sagraditi. Noa u čudu odlazi ženi i ispriča joj što je doživio, no ona misli da je lud ili Noa ili onaj tko mu je to rekao. Isto misle i njegovi sinovi, sva trojica, jedino Kenan drži da treba vjerovati. Kad Noa ode u grad svima objaviti što se sprema, svi mu se smiju i rugaju.

VIASAT NATURE, 19.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Vulkani: Razaranje i stvaranje

Novi Zeland i susjedna Australija leže na jugozapadu zone koja ima oblik potkovice i mjesto je intenzivnih vulkanskih erupcija i potresa. To cjelovito područje koje okružuje Pacifički ocean poznato je kao Pacifički vatreni prsten. Vulkani su odigrali značajnu ulogu u evoluciji Novog Zelanda i Australije. Ova se serija bavi njihovom ulogom u nastanku i formiranju obaju zemalja kakve ih znamo danas. Zahvaljujući složenoj znanosti i računalnoj grafici, ispričat ćemo vam fascinantnu priču o vulkanskoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Istraživači, znanstvenici i pustolovi istražuju daleke lokacije i pritom nailaze na nove tragove pomoću kojih otkrivaju tajne tog područja.

HBO, 20.00, DRAMSKA MINI SERIJA, Bijeg iz Dannemore

Serija se temelji na neobičnom bijegu iz zatvora u državi New York 2015. koji je izazvao masovnu potragu za dvojicom osuđenih ubojica. U bijegu im je pomogla udana zaposlenica zatvora koja je s obojicom imala afere koje su trajale mjesecima. Benicio Del Toro igra osuđenog ubojicu Richarda Matta, umjetnički nastrojenu, ali zastrašujuću silu unutar zatvora, koji je osmislio bijeg. Patricia Arquette igra Tilly Mitchell, ženu i majku iz radničke klase koja nadgleda zatvorsku krojačnicu i započinje seksualnu vezu s obojicom, na koncu pristavši skriti oštrice za piljenje u zamrznutom mesu za hamburgere kako bi im pomogla pobjeći. Paul Dano igra David Sweata, osuđenog ubojicu policajca koji možda gaji iskrene osjećaje za Tilly i postaje nevoljki partner u zavjeri Richarda Matta.

HRT1, 20.05, POLITIČKI TRILER, U mreži prijevare

Nakon još jedne dobivene sudske parnice, mladoj se odvjetnici Claire Kubik (A. Judd) čini da je cijeli svijet njezin. Udana je za zgodnog i požrtvovnog Toma (J. Caviezel), karijera joj strelovito napreduje, a i dijete je na putu. Jedne noći Tom u njihovoj kući iznenadi dvojicu napadača, a već ga za nekoliko dana u spektakularnoj akciji uhite agenti FBI-ja. Uz to Claire sazna da je Tomovo pravo ime Ron Chapman i da je 1988. u Salvadoru sudjelovao u tajnoj američkoj vojnoj akciji čije su žrtve bili civili. Suborci za taj zločin optužuju Toma, muškarca kojeg Claire, čini se, zapravo i ne poznaje. Unatoč tomu odluči braniti ga u procesu pred vojnim sudom. Tomov službeni odvjetnik je neiskusni poručnik Terence Embry (A. Scott) i Claire je jasno da treba stručnu pomoć. Odluči angažirati nekad uspješnog vojnog odvjetnika Charlieja Grimesa (M. Freeman), liječenog alkoholičara i ne osobito pouzdanu osobu.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Umorstva u Midsomeru

Kad Mahesha Sidanu, skupljača leptira i osnivača elitnog društva genija, nađu mrtva i pribijena za zid poput njegovih dragocjenih leptira, viši inspektor Barnaby i narednik Winter moraju istražiti zločin koji ne pogađa samo njihovu zajednicu, nego i međunarodnu. Mogu li, uz pomoć stare prijateljice, pronaći krivca prije nego što padne sljedeća žrtva?

HRT2, 21.40, KRIMI SERIJA, Osumnjičeni: Tennison

Ova vizualno veličanstvena drama u filmskom stilu vraća nas u London sedamdesetih kako bi prikazala početak karijere fantastične istražiteljice, detektivke Jane Tennison, koju je bila tumačila oskarovka Helen Mirren. Helen Mirren je za prve četiri sezone “Osumnjičenih” osvojila nagradu Emmy, za petu i šestu sezonu je nominirana, a u posljednjoj, sedmoj sezoni ponovno ju je osvojila. Serija je, dakako, osvajala nagrade Emmy i u ostalim kategorijama, od najbolje serije, scenarija, režije itd. Sad upoznajemo Jane Tennison kao ambicioznu 22-godišnju policajku zaduženu za nadzor uvjetno puštenih zatvorenika koja se mora snaći u svijetu u kojem su šovinizam i zaobilaženje pravila sasvim normalni. Janeina posvećenost poslu i intuitivnost postaju očiti čim je bace u istragu okrutnog ubojstva u kojem iz prve ruke doživljava razorne posljedice nasilnog zločina. Uronjeni u glazbu, modu i politiku koje su definirale njezin naraštaj, pratimo Jane Tennison koja se nameće u muškome svijetu, otkrivamo njezine složene ambicije i privatni život, koji su oblikovali jedan od najlegendarnijih ženskih televizijskih likova današnjice.

HRT1, 22.05, KRIMI DRAMA, 21

Film snimljen prema istinitoj priči o šestero studenata MIT-a koji su svladali vještine potrebne da postanu stručnjaci za varanje na kartama, nakon čega su u kockarnicama u Vegasu osvojili milijune.

NOVA TV, 22.30, KOMEDIJA, Starci

Trideset godina nakon što su završili srednju školu, petorica prijatelja koji su zajedno igrali za školski košarkaški klub okupe se u kući na jezeru kako bi se zajedno oprostili od svojeg pokojnog trenera. Tijekom vikenda shvate da samo zato što su sada odrasli i imaju obitelji ne znači da su izgubili staru iskru mladosti u sebi, pa će dati sve od sebe da učine ovaj vikend nezaboravnim.

HRT2, 22.30, DOKUMENTARNA SERIJA, Kraljica Elizabeta II: Snažna i stabilna

Vjenčanje princa Charlesa i ledi Diane 1981. označilo je početak zlatnoga doba za kraljicu i monarhiju. Kraljica je rijetko kada bila popularnija, no ni to desetljeće nije prošlo bez izazova, osobito u političkoj sferi. Kraljica je prvi put imala premijerku – Margaret Thatcher. Veći dio osamdesetih obilježila je neumorna potpora javnosti kraljici i njezinoj djeci, no jedan događaj 1987. označio je svršetak zlatnog doba. Mladi članovi kraljevske obitelji sudjelovali su u posebnom izdanju emisije Igre bez granica.

RTL TV, 23.15, KOMEDIJA, Tesna koža 3

U gužvi autobusa Pantić (Nikola Simić) izgubi torbu s poslovnim projektima, no zato pronađe drugu, punu strane valute. Pronađeni novac mijenja njegov život, ali i utječe na ponašanje kolega oko njega. Direktor Šojić (Milan Gutović) planira novcem otplatiti dugove prema gangsterima, no Pantić želi ostati čista obraza pa vraća novac vlasniku, no za svoje poštenje ne dobiva nikakvu nagradu.

NOVA TV, 00.35, TRILER, Razotkrivanje

U svijetu brojnih brakorazvodnih parnica, Tom (Michael Douglas) i Susan Sanders (Caroline Goodall) su skladan par koji odolijeva svim životnim nedaćama. U svakoj situaciji spremni podržati jedno drugo, sretno nastanjeni u domu iz snova i roditelji dvoje djece, Tom i Susan žive život bez razmirica – sve do trenutka kada Tom sazna da ga je zaobišlo dugo očekivano promaknuće. Iako je upravo on bio zaslužan za novi uspjeh tvrtke, Tom otkriva kako je šefovsko mjesto pripalo ambicioznoj Meredith Johnson – njegovoj bivšoj ljubavnici. Zabrinut za svoj posao, Tom odlazi na večeru s Meredith (Demi Moore), samo kako bi doznao da atraktivna poslovna žena želi uložiti u njega mnogo više od dionica.