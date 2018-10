TV PREPORUKA DANA: Na malim ekranima pogledajte komediju Dobar savjet, ratnu dramu Pakleni jahači te triler Put osvete

RTL TV, 12.40, KRIMI SERIJA, Smrt u raju

Goodmanova teta, koja je u posjeti, svjedoči smrti prodavača Johna Greena, koji je pao s balkona. Bio je to njegov prvi dolazak na otok na kojemu nikoga nije poznavao. Nesretni prodavač nije bio opljačkan, a prvi osumnjičeni je bivši kriminalac Neil Jenkins, no Jenksinsova partnerica daje mu alibi.

HRT2, 13.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Smanjili smo šefa

Alex Keiser (S. Luca) dizajnira igračke. Pozvan je u malu njemačku tvornicu koja je pred propadanjem kako bi kreirao igračku koja bi osvojila kineske partnere, jedine koji tvornicu mogu spasiti od propasti. Dotadašnja glavna dizajnerica Simone Berger (S. Kirchberger) dočeka ga neprijateljski, a tako se odnosi i prema svojoj mlađoj kolegici Ini Hofmann (F. Woll), kojoj ne da priliku da pokaže svoj dar. Umjesto da bude dio kreativnog tima, Ina je dodijeljena Keiseru kao osobna asistentica. Kad je Keiser pozove na zabavu kojom će proslaviti početak suradnje, Ina povjeruje da ga je krivo procijenila, da nije arogantan i egocentričan, te mu kupuje i dar, ribicu za njegov prazan akvarij u uredu. Ribicu joj proda prodavač patuljastog rasta, kojemu su oči zasjale žutim sjajem kad je birao ribu. Na zabavi, Ina je razočarana kad shvati da ju je Keiser pozvao samo da pomogne posluživati, na veliku radost zlobne Simone. Ali, neće na tome završiti. Kad ostane sam i kad krene darovanu ribicu baciti u slivnik, ribica ga pogleda istim onakvim pogledom kakav je imao patuljasti prodavač i Alex se nađe na podu, gotovo ugušen vlastitom odjećom, prignječen vlastitim ručnim satom, manji od mobitela… Od tog trenutka slijedi niz neopisivo smiješnih, zabavnih i poučnih situacija koje će sve voditi lijepom sretnom završetku.

DOMA TV, 19.20, KRIMI SERIJA, Navy CIS LA

Ekipa NCIS-a nastavlja s istragom smrti agenta CIA-e koja ih dovodi do opasnoga kruga ruskih superagenata. U utrci s vremenom Hanna riskira otkrivanje jedne tajne.

HRT1, 20.05, TALK SHOW, U svom filmu: Gordana Buljan Flander

Gošća emisije je utemeljiteljica Hrabrog telefona, koja se već trideset godina bori za zaštitu djece i njihova prava, dr. Gordana Buljan Flander, klinička psihologinja i psihoterapeutkinja. Hrabri telefon postoji dvadeset godina i tijekom toga razdoblja odgovorio je na više od 200.000 dječjih poziva.

HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Milijarde

Axe priprema ratni plan u The Hamptonsu poslije katastrofalnog neuspjeha za Axe Capital u Sandicotu. Sudbina grada nesigurna je dok Axe traži savjet o tome kako da najbolje nadoknadi gubitak. Chuck postiže važnu pobjedu, no pritom udalji Wendy od sebe i par promijeni status svoje odvojenosti.

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Dobar savjet

Broker i ženskar Ryan Turner (C. Sheen) živi jako dobro ponajprije zahvaljujući tome što klijentima daje interne poslovne informacije, što po zakonu ne smije. Jedan od klijenata, iz osvete što je spavao s njegovom ženom, da mu krivu informaciju, zbog koje se otkriva Ryanova ilegalna praksa i on ostaje bez posla. Iz svog luksuznog stana seli se svojoj djevojci Cyndy (D. Richards), uobraženoj kolumnistici niskotiražnog ženskog časopisa. No, kad Cindy sazna da je Charlie otpušten, napušta ga i odlazi na odmor u Brazil. Charlie ne zna što će, a onda mu padne na pamet da Cyndynoj urednici Page (A. Harmon) slaže da je Cyndy bolesna, te da zbog toga kolumnu mora pisati kod kuće u krevetu. Zapravo, on počne pisati kolumnu, da joj senzitivniji ton i preko noći počinje žnjeti uspjeh. Paralelno, između Ryana i Page počinju se razvijati iskrene emocije.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Putovanje prostor-vremenom: Svemirska putovanja za sve – san o zaradi iz svemira

Počela je nova svemirska utrka i već je u punom jeku. Poduzetnici vizionari spremaju se na komercijalno osvajanje svemira. Šalju satelite u svemir, proučavaju podatke iz orbite i planiraju slati turiste u svemir. To je golemo novo tržište za te smjele pionire. Nekoliko tvrtki samo čeka da počnu nuditi svemir kao fascinantan doživljaj za turiste. Pomisao na promatranje Zemlje u bestežinskom stanju jamči veliku zaradu. A to nije puka mašta. Rusi su već nekoliko puta poslali bogate pojedince na svoju svemirsku postaju. Tržište satelita također postojano raste. Nagli porast u podatkovnom prometu zahtijeva sve novije postaje za prijenos podataka u svemiru.

RTL2, 23.05, HUMORISTIČNA SERIJA, Moderna obitelj

U trenutku potresa Claire se nađe zarobljena u kupaonici s vodoinstalaterom. Dok Cameronu i Mitchellu potres dobro posluži kao izgovor za izbjegavanje dosadnog kostimiranog tuluma kod prijatelja, Manny preispituje smisao života za vrijeme kraćeg puta s Jayem.

HRT3, 23.15, ROMANTIČNA DRAMA, Samo ljubavnici preživljavaju

Depresivni glazbenik Adam (T. Hiddleston) ponovno se susreće sa svojom životnom ljubavi Evom (M. Wasikowska), ali ljubav je na kušnji kad se pojavi divlja i nekontrolirana Evina sestrica (T. Swinton)… U već kultnom filmu redatelja Jima Jarmuscha sofisticirani vampirski par druži se s velikanima kao što su Schubert, Shelly i Byron, vozi se u starinskim automobilima i skuplja rijetke električne gitare. “Samo ljubavnici preživljavaju” prikazan je na mnogobrojnim međunarodnim filmskim festivalima, a od popriličnog broja nominacija i nagrada spomenut ćemo nominaciju za Zlatnu palmu 2013. u Cannesu, nominaciju za Grand Marnier Fellowship 2013. u New Yorku, nagradu VFCC za najbolju glumicu Tildi Swinton u Vancouveru 2015. itd.

HRT1, 23.25, HUMORISTIČNA SERIJA, Uvijek je sunčano u Philadelphiji

Stara zamjeranja isplivaju na površinu kad odvjetnik pristane tužiti Billa Ponderosu u ime Liama McPoylea i njegovog izgubljenog oka.

HRT2, 23.40, RATNA DRAMA, Pakleni jahači

U havanskoj luci 15. veljače 1898. eksplodirao je američki bojni brod “Maine”. Iste godine počeo je španjolsko-američki rat, jer se Španjolci, unatoč američkom ultimatumu, nisu povukli s Kube. Theodore Roosevelt (T. Berenger), mladi mornarički dužnosnik, toliko je uzbuđen ratom da ga je odlučio iskusiti i iz prve ruke. Osnovao je dobrovoljačku postrojbu u koju se prijavljuju dobrovoljci iz svih dijelova SAD-a i postaju poznati pod nazivom Rough Riders. Nakon obuke postrojba kreće prema Kubi i iskrcava se u blizini Daiquirija. Američki senator, bivši južnjački general Joe Wheeler, na zamolbu predsjednika SAD-a predvodi Rough Riderse i želi da on i njegove trupe uvijek budu u prvim redovima.

NOVA TV, 23.35, AKCIJSKI TRILER, Put osvete

Opaki bjegunac iz Pakla kojeg prati mračna prošlost, zagonetni Milton (Nicholas Cage), juri apokaliptičnom pustinjom u potrazi za Sotonskim kultom pod vodstvom Jonaha Kinga (Billy Burke) koji je ubio Miltonovu kćer i oteo dijete njegove kćeri. Ima samo tri dana da nađe dijete, uništi štovatelje kulta i zato vozi najbrže aute koje uspije ukrasti. U čast špageti-vesterna i filmova 70-ih, filmaš Patrick Lussieru ovome filmu otpušta kočnice i stišće gas do kraja. Piper (Amber Heard) je opaka konobarica glumi koja zna s upravljačem, a lik Williama Fichtnera ima zadatak uhvatiti Miltona.