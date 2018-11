TV PREPORUKA DANA: Na malim ekranima možete pogledati čak četiri drame, Tu, Zauvijek Alice, Amarcord i Mračna mjesta

RTL TV, 10.30, DRAMSKA SERIJA, Budva na pjeni od mora

Jovo se želi odseliti iz zajedničke kuće u kojoj živi s Olgom, a mora i vratiti dugove kamatarima. Zbog toga zamoli oca da mu proda dio svog zemljišta uz more na kojem bi, tobože, živio sa svojom budućom suprugom Ninom. No, najstariji Radmilović odbio je razdijeliti obiteljsko zemljište, te tim potezom posvadio sina i buduću snahu. Bojana i Luka odlaze po Lunju koji je pretrpio teške batine od strane pomoćnika talijanskog mafijaša jer nije donio Savin dug. Iako je Lina uništila brak njezinih roditelja, Bojana odluči pomoći Lunji u pronalasku novaca za vraćanje duga i Linine otkupnine.

24KITCHEN, 13.00, ZABAVNA EMISIJA, Hrana i piće

Ovu edukativnu emisiju vodi popularni glavni kuhar s dvije Michelinove zvijezdice Michel Roux Jr., čija strast za hranom i pićem otkriva ključna pitanja potrošača i trendova kroz zanimljive recepte, prekrasne proizvode i kuhinjske tajne. Legendarnom chefu se pridružuje nagrađena stručnjakinja za pića Kate Goodman, koja će s gledateljima podijeliti svoje znanje o vinima, žestokim pićima i pivu. Kate će ujedno i otkriti na koje se nove načine može pripremati bezalkoholna pića. Tijekom emisije Michelu se pridružuju velika imena iz prehrambene industrije, koji – uz živahne razgovore i zdravu konkurenciju – otkrivaju zanimljive činjenice i slasne ideje, a raspravljaju i o aktualnim pitanjima vezanim uz hranu i piće.

HRT2, 13.35, VESTERN, Kanjon osame

Olivia (K. Overton) živi sama na ranču s dvoje djece, Molly i Abbyjem. Hrabra mlada žena uvijek je oprezna kad se stranci približavaju njezinoj kući, no ipak je nespremnu zatekne dolazak bande u kojoj je njezin odmetnuti bivši muž Johnny (V. Browne). Banda je upravo opljačkala banku. Kako bi spriječili potjeru da krene za njima, Johnny odvodi Abbyja, a njegovi kompanjoni prijete Oliviji da će dijete nastradati ako obavijesti šerifa. Šerif Lundstom (P. Duffy) ipak organizira potjeru. Uz njega je samo neiskusni došljak iz Bostona, Edwin (D. Rees Snell), mladić koji je zaljubljen u Oliviju i namjerava je zaprositi. Šerif odlazi po Samuela Kendricka (S. Keach), glasovitog odmetnika i revolveraša. Samuel je Johnnyjev otac, pa, iako sa sinom nije u dobrim odnosima, odbija krenuti u potjeru za rođenim sinom, no kad čuje da je Johnny oteo Abbyja, ne oklijeva ni trenutka.

RTL2, 14.50, KRIMI SERIJA, CSI: Miami

U nacionalnom parku Jason Reger se budi iz noćne more i shvaća da je okružen istražiteljima CSI-ja. Natalia mu govori da je zvao policiju kako bi prijavio svoje ubojstvo. Horatio promatra rupu koju je Jason iskopao, a u njoj pronađe ljudsku glavu. Prisjećajući se sna, Jason vodi Waltera do ostatka tijela. U laboratoriju Jason govori Delku da ne konzumira drogu već duže od godinu dana te da pokušava srediti svoj život.

HRT3, 20.05, KOMEDIJA, Roko i Cicibela

Televizijska komedija premijerno prikazana 1978. godine inspirirana je istinitom zgodom koja se zbila u Splitu početkom dvadesetog stoljeća i govori o životu dvoje siromaha koji su cijeli svoj život proveli u jednoj staroj gajeti usidrenoj u luci Matejuški. Kroz životnu sudbinu tih ljudi Miljenko Smoje opisao je najsiromašniji društveni sloj staroga Splita, koji je od vlastitog siromaštva znao stvoriti životnu filozofiju što spašava i u najtežim trenucima. Glavni lik Roko živi kao ptica na grani i veliki je anarhist. Njemu se pridružuje Cicibela te oni nastavljaju živjeti u gajeti koju jednog dana slomi oluja.

HRT2, 20.05, ZABAVNA EMISIJA, Klub 7

U sedmoj emisiji pogledajte: Tko su Hrvatice s najviše stila i što uopće znači imati stila? U čemu je tajna norveškog glazbenog fenomena, blizanaca Marcusa & Martinusa, za kojima lude tinejdžerice i koji gotovo bez reklame pune dvorane u Hrvatskoj? Kako dizajnirati za poznate, otkriva modni dizajner Ivan Alduk. Bili smo u najboljim restoranima u Zagrebu te saznali kako vrhunski chefovi oblikuju jesen na tanjuru. Uputili smo se i u Istru te zavirili u ekskluzivnu rustikalnu vilu, čiji interijer zaustavlja dah. Saznali smo kako globalno zatopljenje utječe na proizvodnju vina te kako žive stranci u Hrvatskoj i koje nekretnine najčešće kupuju. Klub 7 donosi i sve detalje o novom filmu Vinka Brešana, koji je podigao veliku prašinu te veliki intervju s Natali Dizdar koja nam ekskluzivno otkriva sve o svojoj ljubavi sa strancem zbog kojeg često izbiva iz Hrvatske.

HRT2, 21.00, DRAMA, Tu

Metodom koja podsjeća na isprepletene kriške života, film stvara panoramski prikaz ovdašnje sredine. Desetak likova prati se izdvojeno, na prvi pogled čak i nasumično, da bi se ponovno pojavili, ponekad i susreli. Likovi tvore galeriju marginalaca (umirovljenik, narkomanka, bivši ratnici…), ljudi mahom bez perspektive, pa je i sveukupna slika ovdašnje stvarnosti poprilično tmurna.

HRT1, 21.55, DOKUMENTARNI FILM, Laž ili zatvor

Veseljko Kralj je u prometnoj nesreći, vozeći kamion, pregazio dvoje ljudi. Nije bio pijan, nije vozio brzo, ali je bio nepažljiv. I odlučio je slagati kako ne bi završio u zatvoru. Prije izricanja gotovo sigurne oslobađajuće presude, odlučio je da ipak neće lagati. Priznao je istinu i… završio u zatvoru.

NOVA TV, 22.25, INFO MAGAZIN, Provjereno

Mirno naselje svakodnevno paraju zastrašujući krikovi! Bolesna žena susjedima život pretvara u pakao. Istražujemo, što učiniti kada je susjed psihički bolesna osoba i zbog toga zagorčava i život svima oko sebe? Dječaka su skinuli golog, zavezali za drvo i polili uljem, drugom dječaku su udarali glavom o pod, a ravnatelju su kao poruku nožem izboli fotelju. Sva ta strašna zlodjela čine maloljetnici i nitko im godinama ne može stati na kraj. “Dragi Osječani, ako sretnete Domagoja – dečka koji prodaje igračke na tržnici ili po kafićima, želim da znate da je to moj bivši učenik koji je najdivnije i najtoplije biće na svijetu… ” U nekoliko je dana ovaj post postao viralan. Učiteljica je imala pravo, Domagoj je najdivnije i najtoplije biće na svijetu. Mi smo ga pronašli i donijet ćemo vam njegovu priču. Nisu imale želja, samo da mama Elizabeta više ne brine toliko, da se više smije. I to ste im vi ostvarili! Jutro, nakon što ste upoznali samohranu majku Elizabetu i njezine skromne kćerke, preokrenuli ste njihov svijet.

HRT1, 23.20, DOKUMENTARNI FILM, Put do čuda

Što je za nas, ljude koji živimo u doba raznih znanstvenih i tehnoloških čuda, uistinu čudo? Vjerujemo li da neprotumačiva i znanstveno neobjašnjiva čuda postoje i danas? Katolička crkva upravo takvo čudo traži kako bi nekoga tko se za života trudio živjeti svetim i kreposnim životom službeno proglasila blaženikom ili svecem. Koji su kriteriji da bi se nešto proglasilo čudom? Odgovore znaju samo u Vatikanu.

HRT2, 23.30, DRAMA, Zauvijek Alice

Međusobna povezanost članova obitelji profesorice lingvistike nađe se na kušnji nakon što njoj dijagnosticiraju Alzheimerovu bolest. Alice Howland (J. Moore) predaje lingvistiku na Sveučilištu Columbia, a pedeseti rođendan proslavlja s mužem liječnikom Johnom (A. Baldwin) i njihovo troje odrasle djece. Nakon što na jednom predavanju zaboravi riječ i izgubi se prilikom rekreativnog trčanja, Alicein liječnik dijagnosticira početni stadij Alzheimerove bolesti. Njezina starija kći Anna (K. Bosworth) i sin Tom (H. Parrish) podvrgavaju se genskom testiranju kako bi utvrdili hoće li i oni podleći istoj bolesti. Aliceina mlađa kći i najmlađa od troje djece, buduća glumica Lydia (K. Stewart), odluči da se ipak neće testirati.

HRT3, 23.35, DRAMA, Amarcord

Rimini tridesetih godina ovog stoljeća. Federico Fellini rekonstruira rodni grad neposredno pred Drugi svjetski rat. Njegovo sjećanje obuhvaća jednu godinu: od proljeća do proljeća. To je rekonstrukcija rodnoga grada kakvog se autor sjeća iz djetinjstva: s karnevalima, polnoćkama, školskim zločestoćama, čudnovatim i smiješnim profesorima, debelom trafikanticoma i dječačkim maštanjima o ženi Gradisci, lokalnoj ljepotici s čijim vjenčanjem film i završava. To su istodobno i sjećanja na članove obitelji: djeda koji se gubi u magli ispred kuće, umobolnog ujaka koji s drveta vapi za ženom, temperamentnog oca koji se u nastupu bijesa hladi dajući sam sebi pljuske itd. Istodobno, to je i film pun mediteranske otvorenosti, života na ulici, ali i mediteranske tjeskobe i okrutnih šala koje nastaju iz dosade i jednostavnog ubijanja vremena. Film je 1973. nagrađen Oscarom za najbolji film s neengleskoga govornog područja, dok je Fellini bio nominiran za režiju i scenarij.

NOVA TV, 23.40, DRAMA, Mračna mjesta

Libby Day bila je osmogodišnja djevojčica kada joj je obitelj brutalno ubijena. Trideset godina nakon tog događaja ona odluči vratiti se na mjesto zločina. Tamo otkriva mnoge istine koje su vodile do tog čina.