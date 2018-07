TV PREPORUKA DANA: Na Maksimiru zagrebački Dinamo dočekuje Hapoel Beer Shevu iz Izraela u 2. pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka

HRT2, 11.35, KOMEDIJA, Istjerivači duhova

Peter Venkman (B. Murray) je sveučilišni profesor i radi na istraživanju paranormalnih pojava. Njegov kolega Raymond Stantz (D. Aykroyd) podržava Venkmana, no ravnatelj sveučilišta nije sklon otkvačenom Venkmanu i njegovim projektima pa mu daje otkaz. Venkman nagovari Raymonda da se samostalno počnu baviti istraživanjem paranormalnih pojava. Istodobno, u gradskoj knjižnici knjižničarki se učini da tamo ima duhova. Njih dvojica odlaze na mjesto događaja, a pridružuju im se novinar Egon Spengler (H. Ramis) i Winstone Zeddemore (E. Hudson). Njih četvorica osnovat će grupu za istjerivanje duhova.

HRT2, 13.25, OBITELJSKA DRAMA, Moj sin

Mathilde (M. Laroque) je predana svom poslu, iskusna, savjesna i suosjećajna socijalna radnica koja je kroz godine službe susrela mnogo mladih, izgubljenih djevojaka koje su se našle pred odlukom kako nakon neplanirane i neželjene trudnoće nastaviti dalje. Sve su te djevojke u Mathildi imale pomoć kakva im je trebala. Kad joj u ured dođe 16-godišnja Lea (R. Bret) kako bi dobila pilulu koja se daje nakon snošaja da se izbjegne trudnoća, iskusna Mathilde osjeća da strah od trudnoće nije jedini problem. Navodeći djevojku na razgovor, otkriva da je Lea bila silovana na tulumu. Bez oklijevanja, nagovara Leu da silovatelja prijavi policiji, no kad djevojka spomene ime mladića, Mathildi se zaledi krv u žilama: ime Florian (M. Perrin) nije tako često, a njezin se šesnaestogodišnji sin tako zove. Otkrivajući malo-pomalo što se uistinu dogodilo, Mathilda vodi dramatičnu borbu sama sa sobom: instinkt majke koja želi zaštititi svoje dijete počinje prevladavati nad njezinim istinoljubljem i savjesti.

HRT1, 15.00, KRIMI SERIJA, Umorstva u Midsomeru

U mjestu Fletcher’s Cross u engleskom Midsomeru zareda niz brutalnih ubojstava. Prva je žrtva lokalni biznismen Patrick Pennyman, a nakon njega i Elizabeth Key, prijateljica Joyce Barnaby, te John Whittle. Svo troje ubijeno je na isti način, udarcem u glavu nakon čega su im prerezana zapešća. Mještani su podijeljeni glede spiritualističkog kruga koji u njihovim krajevima predvodi medij Rosetta Price, a Barnaby i Scott otkrivaju vezu između pogreba Patricka Pennymana i porukâ s one strane.

RTL TV, 17.25, LIFESTYLE EMISIJA, Shopping kraljica

Nakon što je Kristina jučer otvorila tjedan crno-bijelog damskog stila, danas je došao red da bolje upoznamo 49-godišnju Tatjanu Barković.

Tatjana se smatra vedrom i veselom osobom, u slobodno vrijeme puno planinari, a jako voli i plesati te joj je većina cipela istrošena upravo zbog rasplesanih koraka. Priznaje kako u ormaru ima najviše komada odjeće od trapera, koji obožava, te se u tome može poistovjetiti s modnim kritičarom Robertom Severom.

No danas Tatjana mora odbaciti traper i ubaciti se u crno-bijele krpice kako bi zadovoljila temu tjedna i postala elegantna diva. U toj transformaciji će joj pomoći njezina shopping partnerica, inače najbolja prijateljica, vjenčana kuma i imenjakinja Tatjana Topolovec.

HRT3, 19.00, BIOGRAFSKA DRAMA, Nevidljiva žena

Sredinom 19. stoljeća ne baš talentirana osamnaestogodišnja glumica Ellen Ternan (F. Jones) zapela je za oko poznatom britanskom piscu Charlesu Dickensu (R. Fiennes), kojemu je tada bilo 45 godina. Dosadila mu je vlastita žena koja ga nije intelektualno stimulirala, pa se okrenuo obrazovanoj Ellen. Postala mu je ljubavnica, uz blagoslov njezine majke (K. Scott Thomas). Iako je njihov odnos bio buran, s njim je ostala trinaest godina, do kraja njegovog života. Književna veličina omogućila je ljubavnici život koji je rijetko koja žena toga doba mogla uživati…

Priču o engleskom književnom velikanu i ljubavnici, snimljenu prema istoimenom romanu Claire Tomalin, kritičari su ocijenili vrlo pozitivno jer je ispričana izuzetno delikatno. Također su istaknuli dojmljivo redateljsko i glumačko postignuće Ralpha Fiennesa.

DOMA TV, 19.50, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS LA

Slučaj u kojem je ubijen diler droge specijalni agent Sam Hanna počne shvaćati osobno kad otkrije da su u njega umiješani njegovi bivši kolege iz mornaričkih SEAL-ova.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Raj za dame

Teresa pokušava zaboraviti seksualni napad koji je doživjela od bivšega dečka i ne zna koga odabrati – Pietra ili Vittorija. Njezina bliskost s Pietrom se nimalo ne sviđa Andreini.

RTL2, 20.40, KRIMI SERIJA, Monk

Tijelo nestale supruge policijskog komesara (John Bourgeois) uskoro pronađe žena koja tvrdi da ima duhovne moći. Svi vjeruju da je ona uspjela otkriti tijelo zahvaljujući svom daru, no Monk tvrdi drugačije.

ARENA SPORT1, 20.45, NOGOMET, KVALIFIKACIJE ZA LP: Dinamo – Hapoel

Bjeličin Dinamo bitno je izmijenio kadar u ovom prijelaznom roku i zbog toga se s nestrpljenjem, ali i s nesigurnošću očekuje utakmica protiv možda najtežeg protivnika s kojim se Dinamo susretao u ovoj fazi natjecanja u zadnjih nekoliko godina. U igri je potencijalno i 15 milijuna eura nagrade.

HRT1, 21.50, KRIMI SERIJA, Počivali u miru

Ne obazirući se na prijetnje niti protivljenje šefa, dečka i obitelji, novinarka Lucija Car nastavlja svoju privatnu istragu o pokopanima na zatvorskom groblju u Vukovšćaku. Tajnoviti umirovljeni čuvar Martin Strugar joj pomaže, no čini se da i on sam krije mnoge tajne i zna daleko više nego što Luciji pokazuje. Zajedno istražuju okolnosti pod kojima je u ženskom zatvorskom krilu Vukovšćaka umrla lijepa i mlada Irena Lolić zvana Lola te zašto nitko ne želi preuzeti njezino tijelo. Uz pomoć Martinove bivše kolegice, umirovljene zatvorske čuvarice i alkoholičarke Josipe, kroz niz retrospekcija, otkriva se potresna životna priča nesretne djevojke.

HRT2, 21.55, KOMEDIJA, Michael

Frank Quinlan (W. Hurt), novinar čikaškog lista “National Mirror”, dobije pismo u kojem ga obavještavaju da se u gradiću u Iowi pojavio anđeo Michael (J. Travolta). Frank u to uopće ne vjeruje, no njegov se urednik nada senzaciji. U pratnji lijepe novinarke početnice Dorothy (A. MacDowel) i još jednoga kolege odlazi pronaći Michaela. I doista, oni pronađu neobičnu osobu koju od anđeoskih svojstava rese samo krila, ali koja se ne ponaša prema ustaljenim predodžbama o anđelima. Kad krenu s Michaelom u Chicago, Michael počinje opovrgavati njihove sumnje.

HRT1, 23.20, DRAMSKA SERIJA, Motel Bates

Norman planira poseban događaj za Normu. Romera sa svih strana pritišću zbog njegovih postupaka. Dylan razmišlja o kontaktu s Normanom, ali ne želi ništa imati s Normom.

HRT2, 23.35, DRAMA, Povjerenje

Annie (L. Liberato) živi u predgrađu Chicaga i za 14. rođendan roditelji (C. Owen i C. Keener) joj daruju kompjutor. Tako upozna Charlieja za kojeg pretpostavlja da ima 16 godina. Nakon dvomjesečnog dopisivanja Charlie (C. H. Coffey) predloži da se sastanu u trgovačkom centru. Tamo Annie otkrije da se radi o muškarcu od četrdeset godina. Uzruja se zbog toga otkrića, ali ipak popusti njegovom šarmu i nagovaranju da odu u hotel gdje je on siluje i sve to snimi…

“Povjerenje” govori o žrtvi pedofilije, gdje je silovanje tek prvi u nizu tragičnih događaja u životu četrnaestogodišnjakinje i njezine obitelji.

NOVA TV, 23.55, AKCIJSKA KOMEDIJA, Ja, špijun

Specijalni agent Alex Scott (Owen Wilson) i svjetski boksački prvak u srednje teškoj kategoriji Kelly Robinson (Eddie Murphy) udružuju se radi opasna zadatka. Dvojac, naime, mora vratiti ukradeni Switchblade, najsofisticiraniji prototip američkog borbenog zrakoplova. Avion je pao u ruke trgovcu oružjem Arnoldu Gundarsu (Malcolm McDowell) koji ga namjerava prodati teroristu koji ima pristup nuklearnim bombama.