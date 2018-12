TV PREPORUKA DANA: Na Božić vas čekaju filmovi Pravi trenutak, Sam u kući 2, Majko, slušaj moju pjesmu, Legenda o Tarzanu, Raj postoji i Zapravo ljubav

NOVA TV, 12.10, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Četiri Božića

Brad McVie (Vince Vaughn) i Kate (Reese Witherspoon) sretno su oženjen bogati par bez djece iz San Francisca čije su obitelji po mnogočemu slične – imaju rastavljene roditelje, ratobornu braću s neodgojenom djecom te općenito nezgodna sjećanja i pritajena zamjeranja iz prošlosti koja im je neugodno dijeliti s partnerom. Kako bi izbjegli svoje obitelji za Božić, Brad i Kate se pretvaraju da rade na humanitarnim projektima dok zapravo bježe na egzotične lokacije poput Fidžija gdje mogu provesti opuštene praznike. Nesrećom, na svoj treći zajednički Božić Brad i Kate zapnu na aerodromu u San Franciscu gdje su zbog magle otkazani svi odlazni letovi. Stvari pođu po zlu kada ih ekipa vijesti CBS 5 ondje snimi i intervjuira, tako otkrivajući njihovu lokaciju cijelom gradu i, što je još gore, njihovim obiteljima.

HRT2, 12.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Susret na vjenčanju

Bivša direktorica marketinga u modnom časopisu dobila je posao iz snova: da organizira savršeno božićno vjenčanje. Ali postoji jedna kvaka: fotograf s kojim mora surađivati njezin je bivši dečko.

RTL TV, 14.35, POVIJESNA MINI SERIJA, Ben Hur

Bogati židovski princ i trgovac, Ben Hur (Joseph Morgan) živi u Jeruzalemu sa svojom obitelji. Zajedno s upraviteljem (Hugh Bonneville), u grad stiže i novi zapovjednik rimskih legija Massala (Stephen Campbell Moore), inače Ben Hurov stari prijatelj. Isprva, obojica su sretni što se ponovno vide, iako ih politička gledišta razdvajaju. Za vrijeme parade rimskih legija, s Ben Hurovog krova padne crijep i rani novog upravitelja. Iako Massala zna da ni Ben Hur ni njegova obitelj nisu krivi, on ga baca u roblje, a sestru (Kristin Kreuk) i majku (Alex Kingston) u zatvor. No Ben Hur se zaklinje da će se vratiti i osvetiti.

HRT3, 14.40, KOMEDIJA, Što te tata pušta samu?

Rastreseni i smušeni Howard Bannister (R. O’Neal) dolazi u San Francisco na prezentaciju svojih muzikoloških istraživanja, sa svojom zaručnicom Eunice (M. Kahn). Tu sretne otkvačenu i nepredvidljivu djevojku (B. Streisand), koja ga izgleda ne želi ostaviti na miru, te ga dovodi u mnoge neobične, katkad i krajnje neugodne situacije. Kad se svemu pridoda i zbrka s nekoliko identičnih putnih torbi raznolikih sadržaja (od povjerljivih vladinih dokumenata, preko neprocjenjivih dragulja, do intimnoga rublja) zamijenjenih na najneprikladnijim mjestima, za kojima tragaju vrhunski špijuni, lopovi, ali i obični protagonisti, dobivamo izvrsnu i krajnje zabavnu komediju redatelja Petera Bogdanovicha.

HRT2, 15.35, OBITELJSKA KOMEDIJA, Stuart Mali

Obitelj Little posvoji dražesnog mišića Stuarta, ali obiteljska mačka kuje planove da ga se riješi… Film je 2000. osvojio nagradu Young Artist u kategoriji najboljeg obiteljskog filma u žanru komedije, a Jonathan Lipnicki nagrađen je za najbolju ulogu u filmskoj komediji.

HRT1, 15.15, KRIMI SERIJA, Murdochov Božić

U snježnoj noći prije Božića Murdoch (Yannick Bisson) i dr. Ogden (Hélene Joy) prisustvuju zabavi u domu McGowanovih s inspektorom Brackenreidom (Thomas Craig), njegovom ženom Margaret (Arwen Humphreys) i pozornicima Crabtreejem (Jonny Harris) i Higginsom (Lachlan Murdoch). Svatko ima svoje viđenje izgleda i duha blagdana i dr. Ogden je drago što se Murdoch sve više zagrijava za proslavu njihovog prvog Božića u braku. Gosti, među kojima je siročad i pacijenti iz dječje bolnice, mogu uživati u predstavi Djevojčica sa žigicama s mladom Mary Pickford (Peyton Kennedy) u naslovnoj ulozi. Ali djeca se najviše vesele kad g. Rankin (Brendan Coyle) i domaćica gđa Millicent McGowan (Kelly Rowan) predstave posebnoga gosta, Sv. Nikolu. Nažalost, kad se zastor digne i otkrije domaćina, dobrotvora Alistera McGowana u odijelu Djeda Mraza, on je mrtav, a darovi za potrebitu djecu su ukradeni.

HRT2, 17.00, DRAMA, Vuk samotnjak

Dječak (S. Štimac) u planini nađe velikog psa sličnog vuku i sprijatelji se s njim. Međutim, seljani vjeruju da je riječ o opasnom vuku samotnjaku i da ga treba ubiti. Dječak zbog toga strahuje za svog ljubimca. Kriomice mu nosi hranu u planinu. Pas ga jednom čak spasi od vuka. No, hajka počinje, jer seljaci vjeruju da je taj samotnjak poklao ovce u jednom toru.

DOMA TV, 19.55, ANIMIRANI FILM, Štrumpfovi

Simpatični Štrumpfovi stižu u novome izdanju u ovoj dugometražnoj avanturi za cijelu obitelj! Kad zli čarobnjak Gargamel (Hank Azaria) protjera Štrumpfove iz njihova sela, magični portal transportira ih u naš svijet, i to u središte njujorškog Central Parka. Štrumpfovi sada moraju pronaći put prema svojem domu prije nego što im Gargamel uđe u trag!

RTL TV, 20.00, KOMEDIJA, Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku

Kevin (Macaulay Culkin) je siguran da se riješio napornog para zločinaca, ali Harry (Joe Pesci) i Marv (Daniel Stern) doputovali su u New York s genijalnim planom pljačke velikog dućana igračaka. Ne znajući da su njegovi stari protivnici u gradu, Kevin uživa “peglajući” očevu karticu dok se roditelji bezbrižno odmaraju na Floridi. Susret ljutih rivala neminovan je.

HRT1, 20.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Pravi trenutak

S 21 godinom Timu (D. Gleeson) je njegov otac (B. Nighy) otkrio da muškarci iz njihove obitelji mogu putovati kroz vrijeme. Nadnaravne moći imaju i ograničenje, putovati može samo na mjesto gdje je već bio. Budući da ga je otac uputio da ne koristi svoj prirodni dar za stjecanje slave i bogatstva, Tim je svoju pozornost usmjerio na poboljšavanje vlastitog ljubavnog života.

HRT3, 20.05, GLAZBENA DRAMA, Majko, slušaj moju pjesmu

Priča o Joselitu koji je siroče i pjeva u cirkusu da preživi. Njegov prekrasan glas donio mu je nastup na televiziji. Gledajući ga, plemkinja koja je rodila izvanbračno dijete u njemu prepoznaje svojeg sina.

NOVA TV, 21.20, PUSTOLOVNI FILM, Legenda o Tarzanu

Prošlo je mnogo godina otkako je Lord Greystoke, nekada poznat kao Tarzan, napustio afričku džunglu. Greystoke već duže vrijeme živi u civilizaciji sa svojom suprugom Jane. Kada dobije poziv da se vrati u Kongo kao trgovački izaslanik, ponovno se ujedinjuje sa starim prijateljima. Avantura počinje u trenutku kada shvati da je samo obični pijun u smrtonosnoj igri pohlepe i osvete koju je osmislio belgijski kapetan Leon Rom.

RTL2, 21.45, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Sheldon se nevoljko prisjeti božićnih uspomena tijekom živahne igre „Tamnice i zmajevi“ s prijateljima. Za to vrijeme, Raj se pridruži Penny, Berndette i Amy u noćnom izlasku, koji ubrzo postaje potraga za savršenom djevojkom za Raja.

RTL TV, 22.15, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Zapravo ljubav

Svega je nekoliko tjedana do Božića, a u životima Londončana uzbudljivo je kao i uvijek. Pratimo osam vrlo različitih parova i individua koji pokušavaju riješiti svoje ljubavne probleme i zavrzlame. Pa tako ostarjela rock zvijezda Billy Mack (Billy Nighy), priželjkujući veliki povratak, nevoljko snima božićnu obradu „Love is all around“. Na drugom dijelu grada Daniel (Liam Neeson) se ne zna nositi s problemima svog posinka nakon smrti njegove majke. Juliet (Keira Knightley) i Peter (Chiwetel Ejiofor) upravo su se oženili, a Peter vjeruje da njegov najbolji prijatelj i kum Mark (Andrew Lincoln) mrzi Juliet, no ne želi mu to reći u lice, dok ostali misle da je Mark ljubomoran jer je zaljubljen u Petera. Malo dalje, Jamie (Colin Firth) traži mirno mjesto u Francuskoj kako bi mogao pisati knjigu.

HRT1, 22.35, DRAMA, Raj postoji

Četverogodišnji Colton Burpo (C. Corum) sin je Todda Burpa (G. Kinnear), pastora u crkvi Crossroads Wesleyan u Imperialu u Nebraski. Colton tvrdi da je otišao u raj dok su ga operirali. Svojoj šokiranoj obitelji opisuje da je vidio kirurga kako ga operira. Također spominje što je doživio s ljudima koje nikad nije sreo niti je za njih ikada čuo: susreo se s pradjedom koji je umro davno prije nego što se on rodio, nerođenom sestrom za koju nije ni znao, a sreo je i Isusa.

HRT3, 23.05, GLAZBENI FILM, Smiješno lice

Modni fotograf Dick Avery (F. Astaire) u potrazi je za pozadinom koja bi imala intelektualni štih za prilično praznoglavi model i izabere knjižaru u Greenwich Villageu. Kad je fotografiranje završeno, trgovina je u neopisivom neredu na veliko zaprepaštenje i nezadovoljstvo sramežljive prodavačice Jo Stockton (A. Hepburn). Da popravi stvar, Avery ostane i pomaže u čišćenju. Kad Avery s urednicom vodećeg modnog magazina Maggie Prescott (K. Thompson) pregledava fotografije iz knjižare, u pozadini se nazire Jo. Oboje su zadivljeni njezinim izgledom i ponude joj ugovor. Jo ga prihvati jedino zbog puta u Pariz.