TV PREPORUKA DANA: Na Badnjak pogledajte filmove Daj mi sebe, Sam u kući, Batman v Superman, Brooklyn i Luda božićna zvona

NOVA TV, 11.50, KOMEDIJA, Duh Božića

Sloane (Christina Milan) je lijepa moderna žena koja napreduje u uspješnoj kompaniji za odnose s medijima. Njezina klijentica, starleta Caitlin (Ashley Benson) iznenada umre, ali se vrati kao duh Božića koji će Sloan odvesti na putovanje kroz vrijeme – prošlost i budućnost kako bi Sloan vidjela kako se odnosila prema bivšem dečku te doznala što je čeka u budućnosti. Sloan shvati da mora promijeniti način života te da njezini radoholičarski dani i način ponašanja moraju doći svom koncu.

HRT2, 11.50, ANIMIRANI FILM, Božić ružnog pačeta

Došla je zima i sve životinje na farmi pripremaju se za božićno slavlje. Ružno pače i njegov prijatelj praščić Nico krenut će na neobično putovanje sa snjegovićem koji ih je zamolio da mu pomognu pronaći čarobnu planinu. Na toj planini sastaju se snjegovići kako bi kasnije postali svjetlucave zvijezde na nebu… Ovo je samo jedna od čudesnih zgoda koje će Ružno pače doživjeti u ovoj posebnoj božićnoj pustolovini. Španjolski crtani film iz serije čiji se glavni lik temelji na liku iz bajke Hansa Christiana Andersena.

HRT2, 13.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ljepotica i duh

Kate (J. Lilley) ima problem: još nije otkrila kako se zaljubiti. Zbog njezine hladnoće i nezainteresiranosti ostavljaju je svi mladići s kojima pokušava uspostaviti vezu. No, zato je u poslu itekako uspješna, čeka je promaknuće, jer je najbolja u svojoj kompaniji koja se bavi nekretninama. Kako je zapelo s prodajom Hollygrove Inna, njezin šef šalje nju da riješi problem. Jer problem nije običan: priča se da gostionicu i cijelu kuću zaposjeda duh.

NOVA TV, 13.40, KOMEDIJA, Božić kod Cooperovih

Charlotte ima samo jednu jednostavnu želju za blagdane, želi da njezina obitelj pamti savršen Božić. No, okupljanje četiri generacije obitelji Cooper pod istim krovom je sve samo ne savršeno. Ugodnu atmosferu i sreću neće biti lako postići – past će hrpa snijega, hrana će letjeti, a neočekivani gosti će banuti na vrata. Kada se četiri generacije klana Cooper okupe na proslavi Badnjaka, niz neočekivanih posjetitelja i nepredvidivih događaja preokrene večer naopako i odvede ih prema iznenađujućem ponovnom otkrivanju obiteljskih veza i blagdanskog duha.

RTL TV, 14.00, KOMEDIJA, Kolo sreće

Louis Winthorpe III (Dan Aykroyd) uspješan je filadelfijski poslovni čovjek koji posjeduje prekrasan stan, luksuzni automobil i gomilu novca, a ima i zanosnu djevojku. Billy Ray Valentine (Eddie Murphy) običan je prosjak i sitni džepar. Winthorpeovi poslodavci, braća Duke, oklade se da će zamjenom životnih stilova dvojice navedenih promijeniti i njihove navike – Billy Ray će postati cijenjeni broker, a Louis će se vrlo brzo okrenuti kriminalu. Odjednom, Louis se nađe bez posla i kuće, u društvu glamurozne prostitutke Ophelije (Jamie Lee Curtis).

HRT1, 15.15, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Obećanje pod imelom

Iako je Elise (J. King) osnovala svoju uspješnu putnu agenciju, ona i njezin muž bili su ravnopravni suvlasnici, no, nakon rastave, Dan (L. Munro) je želi na svaki način natjerati da njemu proda svoj udio. Božićno vrijeme, doba kad su samci najranjiviji, on izaziva Elise novim djevojkama i poslovnim odlukama o kojima je i ne konzultira. Nick (L. Macfarlane), s druge strane, već dulje vrijeme očekuje kako će biti promoviran, no ovaj put ga pretekne kolega čija je djevojka trudna i koji se time šefovima predstavlja kao ozbiljan obiteljski čovjek. Stoga Nick izmisli da ima djevojku koju treba dovesti na božićni domjenak.

TV1000, 19.00, OBITELJSKI PUSTOLOVNI FILM, E.T.

Nezaboravna priča o izgubljenom izvanzemaljcu i desetogodišnjem dječaku koji mu pomaže da pronađe put kući. Sada u novom, digitalnom izdanju, uz bezvremenske poruke o povjerenju, hrabrosti i snažnom prijateljstvu, ova će prekrasna priča zacijelo ponovno oduševiti gledatelje svih dobnih skupina.

RTL2, 19.15, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

CIA angažira Housea da im pomogne dijagnosticirati bolest od koje jedan agent umire. No House od CIA-e ne može dobiti nikakve informacije o prijašnjim slučajevima na kojima je ovaj radio. S malo informacija koje ima, House koristi neuobičajene metode kako bi čovjeku spasio život.

DOMA TV, 19.55, PUSTOLOVNA DRAMA, Gospodar prstenova: Povratak kralja

Sauronove sile su opkolile Minas Tirith, glavni grad Gondora, u želji da eliminiraju cijelu ljudsku rasu. Nekadašnje veliko i snažno kraljevstvo dugo nije toliko trebalo svog kralja i vođu kako bi pobijedilo sile tame. Sudbina Sredozemlja je položena u Aragornove (Viggo Mortensen) ruke. Može li on ispuniti svoju sudbinu i postati vođa koji je prijeko potreban svom narodu? Frodo (Elijah Wood) je također na kušnji. Što se više približava konačnoj destinaciji, postaje sve slabiji na iskušenja koja mu priređuje Prsten pa se sve više oslanja na prijatelja Samwisea Gamgeea (Sean Astin). Gollum i Prsten testirat će Frodovu humanost i namjeru da zauvijek uništi Prsten.

RTL TV, 20.00, KOMEDIJA, Sam u kući

Kada Kevinova mnogobrojna obitelj u potpunoj strci odjuri na aerodrom odakle leti u Pariz, gdje će provesti tri dana božićnih praznika, nitko ni ne sluti kako su za sobom ostavili zaspalog dječaka. Majka primijeti neprisutnost Kevina tek u zraku nasred Atlantskog oceana, a sva njezina nastojanja da se vrati u Chicago ne daju velike rezultate. Za to vrijeme Kevin uživa u svojoj nenadanoj slobodi sve dok kuća McCallisterovih ne postane meta dvojici provalnika, Harryju (Joe Pesci) i Marvu (Dan Stern), koji očekuju lak posao u kući koju čuva samo, po njihovoj procjeni, bespomoćni dječarac. Ali procjena im se pokaže krivom.

HRT3, 20.05, KOMEDIJA, Obiteljsko slavlje

U jednoj večeri i tijekom jednog obroka sukobljavaju se te isprepleću obiteljska povijest, tenzije, kolektivna i pojedinačna zamjeranja, radosti i uspomene… Film je osvojio Césara 1997. u kategorijama najbolji sporedni glumac (Jean-Pierre Darroussin), najbolja sporedna glumica (Catherine Frot), najbolji originalni ili adaptirani scenarij (Cédric Klapisch, Agnes Jaoui, Jean-Pierre Bacri).

HRT1, 20.15, FANTASTIČNA KOMEDIJA, Daj mi sebe

Godina je 1987. Budući burzovni mešetar Jack Campbell (N. Cage) prihvaća jednogodišnje pripravništvo u uglednoj londonskoj banci i privremeno se, barem tako misli, rastaje od svoje velike studentske ljubavi Kate (T. Leoni). Kate predosjeća da Jackov odlazak znači svršetak njihove veze i moli ga da ostane. No, ambiciozni mladić odlazi u London… Badnjak, trinaest godina poslije. Jack je uspješni poslovni čovjek s Wall Streeta koji je upravo zaključio iznimno vrijedan posao spajanja poduzeća. I dalje samac, Jack se povremeno upušta u kratkotrajne veze, a jedino su mu društvo kolege s posla, Peter (J. Sommer) i Alan (S. Rubinek). Otuđen i usamljen na Badnju večer, Jack se iznenadi kada nakon toliko godina primi Kateinu poruku. Pitajući se kako bi mu život izgledao da ju nije napustio, na putu do stana naleti na beskućnika Casha (D. Cheadle) i spriječi ga u provali male prodavaonice ponudivši mu novac u zamjenu za lutrijski listić. Međutim, njihov je susret bio sudbonosan, jer se sutradan Jack probudi kao skromni obiteljski čovjek s dvoje djece iz predgrađa New Jerseya, zaposlen u prodavaonici automobilskih guma i oženjen upravo s Kate.

NOVA TV, 21.20, PUSTOLOVNO-AKCIJSKI FILM, Batman v Superman

Batman i Superman sukobljavaju se zbog različitih filozofija u vezi s vrstom junaštva potrebnim da se zaštiti svijet. Ipak, dvojac je ubrzo prisiljen suočiti se s još većom prijetnjom koju je stvorio opaki miljarder Lex Luthor. Bojeći se postupaka superjunaka s božanskim moćima čije je djelovanje van svake kontrole, moćni osvetnik iz Gotham Cityja kreće u borbu s najcjenjenijim spasiteljem modernog doba, dok se svijet pita kakav mu junak zapravo treba. Sada kad su Batman i Superman u sukobu, ubrzo raste nova prijetnja, a čovječanstvu prijeti veća opasnost od bilo koje s kojom je dosad bilo suočeno.

HRT2, 21.25, DOKUMENTARNI FILM, Hodočasnik u Rim

Jedan od naših najboljih poznavatelja Rima, prof. Ivan Golub, otkrit će nam znamenitosti Vječnoga Grada. Iz posebnog kuta upoznat ćemo rimske znamenitosti: od bazilika sv. Petra, sv. Marije Velike i sv. Petra u okovima do rimskih trgova i parkova. Prof. Golub istodobno će nam otkriti i tragove mnogih Hrvata koji su živjeli i djelovali u Rimu: Julija Klovića, Franje Petrića, Jurja Križanića, Bartola Kašića, Ruđera Boškovića i mnogih drugih.

RTL TV, 21.50, KOMEDIJA, Luda božićna zvona

Na badnju večer prezaposleni Howard Langston (Arnold Schwarzenegger) nađe se u velikim problemima. Zbog čestog izbivanja iz kuće odlučio je odužiti se svojem sinu Jamieju (Jake Lloyd) nabavkom popularne igračke TurboMan. Skrušeni tata kreće u božićnu nabavku, ne sluteći da je potražnja za igračkom daleko nadmašila proizvodnju. Zamišljajući neutješno Jamiejevo lice, Howard se odlučno suprotstavlja svima koji mu stanu na put, baš kao i pravi TurboMan.

HRT3, 21.50, KOMEDIJA, Mjesec od papira

Na pogrebu svoje “poznanice” sitni prevarant upoznaje njezinu malu kćer koja je uvjerena da joj je on otac. On u to nije siguran, no djevojčica ga vješto ucijeni i natjera da ostane s njim. Ona mu pomaže u njegovim prijevarama diljem Juga, a na kraju je zavoli kao da je zbilja njegovo dijete, što možda i jest… Djevojčicu glumi Tatum O’Neal, kći Ryana O’Neala, koja je za tu svoju prvu ulogu dobila Oscara.

HRT2, 22.25, ROMANTIČNA DRAMA, Brooklyn

Eilis Lacey (S. Ronan) živi u kući s majkom i sestrom Rose (F. Glascott) u malom gradu na jugoistoku Irske. Radi jedino vikendom u trgovini jer ne može naći posao. Stoga njezina sestra piše irskom svećeniku (J. Broadbent) u Brooklyn moleći ga da pomogne Eilis naći posao u SAD-u. Tako je Eilis napustila Irsku i počela raditi u robnoj kući u Brooklynu, a živi u pansionu. Povučena je i sramežljiva i neizrecivo pati za domom sve dok na plesu ne upozna Tonyja (E. Cohen) koji joj je postao dečko. Odjednom se budućnost činila svijetla, ali iz Irske je stigla vijest da je Rose iznenada umrla, pa je Eilis krenula kući.