TV PREPORUKA DANA: Može li Sevilla na Allianz Areni iznenaditi Bayern i tako izboriti svoje prvo polufinale?

HRT2, 13.20, OBITELJSKA DRAMA, Konji McBridea

Obitelj Davidson živjela je u podnožju planine Renshaw, u Kanadi. Zbog novčane situacije morali su prodavati svoje konje, jer ih više nisu mogli ni hraniti, a počeli su planirati i prodaju kuće. Kad su usred zime naišli na dva napola smrznuta konja, tako mršava da su im kosti stršale kroz kožu, s ranama na leđima, bili su uvjereni da konjima nema spasa i da će morati biti uspavani, jer put do ceste bio je zatrpan snijegom debelim oko tri metra, kroz koji ni jaki i snažni konji ne bi mogli hodati tri milje. No, kad je Mattova (A. Quinn) mlađa kći Nicki (M. Porter) nagovorila oca da je pusti da ih i ona vidi, pridobila je oca da konje pokušaju spasiti.

NOVA TV, 17.30, ZABAVNA EMISIJA, IN magazin

Današnji IN magazin donosi intervju s članovima grupe Jinx, kao i pregled showbiz aktualnosti. U svijetu, pa tako i kod nas, sve su češći primjeri osoba koje su u zreloj životnoj dobi postale modne ikone. Žar za stilskim igrama nije ih napustio, a to nije promaknulo fotoreporterima, pa tako često zbog živopisne odjeće dospiju u medije. Kako novi trend objašnjavaju poznate zvijezde i stručnjaci doznajte u IN magazinu. U rubrici Kuhanje je IN Sanja Doležal priprema tradicionalno međimursko jelo.



RTL2, 19.50, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Liječnički tim preuzima slučaj mladoženje (Adam Garcia), koji krije informacije iz prošle veze. I dok njegova djevojka pokušava doći do odgovora, tim postaje sve nervozniji. Kasnije, nakon radnog vremena, House se zabavlja s kolegama na karaokama.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Mijenjamo svijet: Južna Koreja – Uspjeh pod svaku cijenu

Sa svojim dugim radnim danima, kulturološkom opsjednutošću radom i nemilosrdnim obrazovnim sustavom stanovnici Južne Koreje žive u najvišoj brzini. Svi imaju isti cilj – da budu uspješni i svladaju konkurenciju. Zahvaljujući dijelom takvoj radnoj etici, Južna Koreja postala je jedno od najmoćnijih svjetskih gospodarstava.

Danas je Južna Koreja najumreženija zemlja na svijetu. Preobrazila se u laboratorij budućnosti. Tableti su zamijenili knjige u školama, roboti čuvaju djecu umjesto dadilja, a profesionalni igrači videoigara imaju status bogova.

U Seulu je čak i čovjekov fizički izgled važan kriterij uspjeha. Mnoge žene odlaze na plastične operacije, a muškarci ubrizgavaju botox u glasnice kako bi si produbili glas. No, čini se da su danas ti ekstremi dosegnuli granicu. Iako su gospodarski pokazatelji dobri, u Južnoj Koreji sve je veća nezaposlenost.

HRT2, 20.35, NOGOMETNA LP: Bayern – Sevilla

Nogometaši Bayerna u Münchenu danas dočekuju španjolsku Sevillu u uzvratnoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka. Bavarci iz prve utakmice imaju prednost od 2-1, ali očekuje ih težak susret protiv upornih Španjolaca. Poljak Robert Lewandowski predvodi Bayern koji želi izboriti šesto polufinale Lige prvaka u posljednih sedam sezona.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Dhruv Baker: Iz Hrvatske s ljubavlju – Koprivnica

Grad je to renesanse, kopriva i modernog načina proizvodnje hrane. Ništa što bi Dhruv volio propustiti. Sve u Koprivnici podsjeća ga na hrvatsku raznolikost. U gradu gdje se sve vrti oko hrane pravo je mjesto za našeg gurmana. Kuhanje s koprivom, po kojoj je grad dobio ime, pravi je izazov. Dhruva posebno oduševi posjet seoskom imanju Sunčano selo s obiljem sjajnih namirnica.

HRT3, 22.45, SF FILM, 2001: Odiseja u svemiru

Astronaut David Bowmann (K. Dullea) pozvan je u glavni stožer svemirskih istraživanja da preuzme, zajedno sa svojom skupinom, nov i vrlo neobičan zadatak. Zapovijed je dokučiti tajanstvenu, misterioznu funkciju geometrijski pravilnog crnog monolita iz Mjesečeva kratera. Kontrola leta povjerena je najnovijem modelu računala – HAL-u 9000. Računalo zakazuje i David ostaje u svemiru doživjevši potpunu preobrazbu.

NOVA TV, 23.10, KRIMI TRILER, Teret krivnje

Uspješan odvjetnik Mitch Brockton (Dominic Cooper) izazove nesreću, pobjegne s mjesta zločina i za sobom ostavi žrtvu. Clinton Davis (Samuel L. Jackson) nađen je uz stradalu osobu i okrivljen za zločin. Mitch brani Clintona na sudu i odluči podmetnuti dokaze kako bi oslobodio svog klijenta. Clinton je ubrzo pušten na slobodu. No, ubrzo nakon toga Broctonov savršen život počinje se raspadati kada sazna da je oslobodio čovjeka koji skriva tajnu koja će ga uništiti.

HRT2, 23.20, HUMORISTIČNA SERIJA, Mućke

Na putu na more ne očekujete da će autobus eksplodirati.

Cassandra je organizirala svečanu večeru i pozvala Stephena, svojega šefa yuppieja, i njegovu ženu u nadi da će dobiti promaknuće. Del i stric Albert stižu i kvare joj svaku šansu. Iako su Rodney i Cassandra tek proslavili prvu godišnjicu braka, on odlazi na redoviti godišnji izlet s dečkima u Margate. Svi redoviti gosti puba Kobilja glava okupili su se i čini se da će to biti još jedan zabavan izlet za momke. Zapravo, sve ispada prilično dobro s obzirom na činjenicu da se vozač autobusa Harry napije, Rodney završi u zatvoru, a radio kupljen od tvrtke Trotterovi nezavisni trgovci d.o.o. eksplodira u autobusu.

Bez prijevoza kući, prisiljeni su potražiti prenoćište, no jedine slobodne sobe su kod neke žene koja bi mogla biti u rodu s obitelji Adams. Još jednim neobičnim zapletom sudbine Del sretne svoju izgubljenu ljubav Raquel koja sada radi kao iluzionistova pomoćnica.