TV PREPORUKA DANA: Mourinhova momčad ide u goste nimalo lakom protivniku, andaluzijskoj momčadi Sevilli

NOVA TV, 17.30, ZABAVNA EMISIJA, IN magazin

Kako je skupocjeni sat poklonjen Miši Kovaču posvađao Zdravka Mamića i Ćiru Blaževića? Bi li Tony Cetinski ponovno nosio fudbalerku? Koji su sportaši bili najžešći u tulumarenju? Na sva ova pitanja odgovore ima monografija kultnog zagrebačkog kluba Saloon čiji je prvi primjerak prolistala ekipa IN magazina. Samanthu, Carrie, Mirandu i Charlotte pamtimo kao četiri najbolje prijateljice iz kultne serije „Seks i grad“. Nažalost, u pravome životu njihovo prijateljstvo puklo je još davnih dana, a nedavno je o tome po prvi puta javno progovorila Kim Cattrall, publici poznata kao Samantha. Današnji IN magazin donosi priču o slavi i novcu koji je ovu slavnu četvorku razdvojio na žalost obožavatelja diljem svijeta. U rubrici Kuhanje je IN Sanja Doležal danas priprema ukusno prisiljeno zelje i restani krumpir.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Mijenjamo svijet: Liječenje Alzheimerove bolesti

Nakon godina neuspjeha potraga za lijekom za Alzheimerovu bolest napokon napreduje velikim koracima. U ovom dokumentarcu upoznajemo znanstvenike i pacijente koji se bore protiv ove razorne bolesti.

Alzheimerova bolest sve se brže širi među starijom populacijom. Od Alzheimerove bolesti ili srodnih oblika demencije u svijetu boluje 44 milijuna ljudi. Tijekom proteklih deset godina utrošene su milijarde dolara na pokušaje razvoja protutijela ili cjepiva za suzbijanje ili liječenje te bolesti, ali sve je bilo uzalud. Sve dosad.

Nedavna otkrića omogućila su napredak borbe na svim poljima. Prvi put smo u stanju identificirati rane znakove bolesti. Sada mnogo bolje razumijemo što uzrokuje Alzheimerovu bolest. Izumljeni su novi lijekovi, a njihovo djelovanje ubrzao je razvoj novih laboratorijskih metoda testiranja.

HRT2, 20.35, NOGOMET, LIGA PRVAKA: Sevilla – Manchester United

Sevilla i Manchester United odigrat će danas u Španjolskoj prvu utakmicu osmine finala Lige prvaka. Englezi u dvoboj ulaze kao favoriti za ulazak u četvrtfinale, ali očekuje ih težak ispit protiv andaluzijske momčadi. Bit će to prvi europski ogled Seville i Uniteda premda ova dva kluba zajedno imaju 11 europskih trofeja.

HRT3, 20.35, DOKUMENTARNI FILM, Rani radovi

U drugoj emisiji gledamo kratkometražni igrani film “Priča o Mari iz Velog Varoša”, redatelja Igora Šeregija. Film je nastao 2013. godine u produkciji ADU, a snimljen je u Splitu. Kako je nastao film i kako su, kao studenti, uspjeli okupiti doista respektabilnu glumačku i filmsku ekipu, predvođenu nagrađivanim direktorom fotografije Mirkom Pivčevićem, otkrit će redatelj Igor Šeregi i producentice Rea Rajčić i Marina Jurišić.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Dhruv Baker: Iz Hrvatske s ljubavlju – Grad Zagreb

Grad Zagreb je metropola prepuna kulinarskih utjecaja sa svih strana svijeta. No, Dhruva prvenstveno zanimaju autentična jela i kvalitetne namirnice kojima Zagreb itekako obiluje. U ovoj epizodi Dhruv nas oduševljava kuhanjem ajngemahtesa na Zrinjevcu, pripremom zagrebačkog odreska na Strossmayerovom šetalištu i patke s mlincima ispred zagrebačkih fontana.

VIASAT EXPLORE, 21.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Bijeg

Temeljena na događajima iz stvarnog života, ova serija prati skupinu ljudi koji su zaglavili na mjestu prometne nesreće. Mogu pobjeći samo ako od krhotina izrade novo vozilo.

FOX CRIME, 22.00, KRIMI SERIJA, Bull

Vrhunski majstor manipulacije koji uz pomoć psihologije, vlastite intuicije i podataka suvremene tehnologije želi doznati što motivira porotnike, odvjetnike i optužene, vraća se u novoj drugoj sezoni. Dr. Bull sve je samo ne običan konzultant, a jedini cilj u sudnici mu je pobjeda. Ova uzbudljiva dramska serija “Bull” nadahnuta je karijerom dr. Phila McGrawa, osnivača jedne od najuspješnijih tvrtki svih vremena za savjetovanje u pravnim sporovima, a zvijezda serije je Michael Weatherly u ulozi dr. Jasona Bulla.

RTL2, 22.15, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Jake je oduševljen majčinim novim dečkom, Greggom, pogotovo nakon što ga ovaj nauči vještinama koje Alanu iznimno idu na živce. U međuvremenu Evelyn posuđuje Charliejev auto jer želi zadiviti arapskog princa kojem namjerava prodati stan. U zamjenu Charlieu posuđuje svoj električni auto, koji Alan i Charlie koriste za poduku Jakea u vožnji. Judith ubrzo prekida s Greggom, a Allan joj pruži podršku. I baš kada su se htjeli prepustiti strastima, u kuću upadaju Jake i Charlie.

NOVA TV, 23.10, ROMANTIČNA DRAMA, Jedi, moli, voli

Liz Gilbert (Julia Roberts) ima sve o čemu bi suvremena žena trebala sanjati – supruga, kuću i uspješnu karijeru. Usprkos tome, osjeća se izgubljeno i želi pronaći što zapravo želi od života. Nakon što se razvede, Liz se nalazi na

životnom raskrižju i odluči izložiti se novim iskustvima te kreće na putovanje po svijetu koje se pretvori u misiju za otkrivanjem same sebe. Na svojem putovanju otkriva užitak u hrani u Italiji, snagu molitve u Indiji i naposljetku, potpuno neočekivano, unutarnji mir i istinsku ljubav na Baliju… Film se temelji na istoimenom besteleru Elisabeth Gilbert.

HRT2, 00.15, KRIMI DRAMA, Krivotvoritelji

Jedan Nijemac dolazi nakon rata u Monte Carlo, odsjeda u skupom hotelu i potom odlazi u otmjenu kockarnicu. Ondje upozna predivnu ženu s kojom potom provede noć. Godine 1936. taj se čovjek zvao Salomon Sorowitsch (K. Markovics). Kao vrhunski krivotvoritelj, živio je na visokoj nozi u Berlinu, sve dok ga nacističke vlasti nisu uhvatile i strpale u koncentracijski logor. Vođen prirodnim nagonom za preživljavanjem, snalažljivi Sorowitsch uspijeva ostati živ u nemogućim situacijama, stavljajući nacistima na raspolaganje svoju nevjerojatnu vještinu krivotvorenja svega i svačega.

HRT3, 00.40, DOKUMENTARNI FILM, Žilave tete

Neustrašive i odlučne ”Žilave tete” divljenja su vrijedna skupina žena koje ustraju u svom naumu da zaštite i zbrinu zlostavljanu, zapostavljenu i napuštenu djecu u Durbanu u Južnoafričkoj Republici. Ovaj dokumentarni film međunarodno priznate redateljice Kim Longinotto (Sestre u zakonu, Rastava na iranski način) prati glasnu i multirasnu skupinu žena – Thuli, Mildred, Sdudlu, Eureku i Jackie – tijekom njihove svakodnevne borbe s apatijom, korupcijom i pohlepom u nastojanju da pomognu najranjivijim i obespravljenim članovima društva.

Unatoč okrutnoj zbilji, nasilju, neimaštini i rasizmu s kojima se tijekom svog rada susreću žene iz organizacije ”Bobbi Bear”, te unatoč nedaćama u njihovom privatnom životu, portreti ovih žena odišu toplinom, mudrošću, prijateljstvom i dirljivom predanošću. Ni politika, ni društvene i rasne podjele nemaju šanse pred ovom ujedinjenom ženskom snagom. Kim Longinotto nam je još jedanput uspjela dočarati sliku promjena koje se zbivaju u Africi, ovaj put u postaparthejdovskom društvu Južnoafričke Republike koja energično i puna nade počinje prihvaćati demokraciju.