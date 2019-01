TV PREPORUKA DANA: Mickey Rourke kao posrnuli profesionalni hrvač koji smisao života vidi samo u ringu (Hrvač)

HRT2, 13.35, KOMEDIJA, Rokeri Mongoletti

Tom Berger (M. von Thun), rock-gitarist, ostao je bez svoje vrlo vrijedne električne gitare, kolekcionarskog primjerka, zbog duga od četiri tisuće eura. Kako bi skupio novac da otkupi gitaru, Tom prihvaća posao koji u normalnim okolnostima nikad ne bi prihvatio: da bude učitelj glazbe mentalno hendikepiranoj djeci u katoličkoj školi. Kako bi dobio posao, prisiljen je lagati: da je završio studij, da je katolik, da je oženjen, odnosno udovac… A djeca, tinejdžeri čiji mentalni hendikep ima različite uzroke, daleko su od toga da proizvedu išta nalik glazbi. Od Toma se traži da djecu pripremi za proslavu dvadesete godišnjice škole i da ih nauči svirati i pjevati neke svete pjesme. Međutim, Hank (B. Seidel), Mark (C. Puttins), Fredi (A. Lange), Luna (N. Lawiszus), Johannes, Felix i ostali bune se protiv te glazbe i kažu da je dosadna. Kad na internetu otkriju da Tom ima rock-sastav, traže od njega da ih podučava takvoj glazbi. Tom je iznenađen njihovim zahtjevom, ali i motiviran kad vidi kako su djeca živnula. K tome, među nastavnicama je privlačna Maria (K. Wackernagel), čija je kći također polaznica Tomovih satova, simpatična i privržena Fredi. Ukratko, ono što je za Toma počelo kao neugodan posao pretvorilo se u nešto mnogo više.

HRT1, 20.05, PRIJENOS, CESARICA – dodjela nagrade za hit godine

Odabir pjesama i glasovanje publike trajali su cijelu prošlu godinu, a u konkurenciji su se našla najbolja glazbena ostvarenja iz 2017. i 2018. Svaki mjesec predstavljalo se 5 pjesama odabranih s pomoću kvalitetnog digitalnog rješenja te na temelju pozicije na aktualnim i relevantnim radijskim top listama i popularnosti kod publike, pritom uzimajući u obzir i javno dostupne videobrojeve na servisu YouTube. Sa željom da se što preciznije osjeti puls šire publike, a također i očuva hrvatska glazbena baština, predstavljena su i najbolja izdanja tamburaškoga i klapskog žanra. Konkurencija je bila jaka, no publika je rekla svoje i tijekom cijele 2018. svaki je mjesec glasujući birala mjesečni hit te tako jednu pjesmu nominirala u finale. U finalu se našlo 14 pjesama, a ona koja je dobila najviše glasova publike u finalnom krugu glasovanja, bit će okrunjena Cesaricom, titulom glazbenog hita godine. Za prestižnu titulu Cesarica – hit godine nominirano je sljedećih 14 pjesama: Hit siječnja: Ivan Zak “Da si tu”, hit veljače: Željko Bebek “Ono nešto naše”, hit ožujka: Željko Bebek & Oliver Dragojević “Ako voliš ovu ženu”, hit travnja: Petar Grašo “Ako te pitaju”, hit svibnja: Franka “S tobom”, hit lipnja: Zsa Zsa “Pruži mi ruku”, hit srpnja: Vatra ft. Massimo “Nama se nikud ne žuri”, hit kolovoza: Mia “Do posljednjeg retka”, hit rujna: Zaprešić Boys “Igraj moja Hrvatska”, hit listopada: Franka “Kao ti i ja”, hit studenoga: Domenica & Kedžo “Mi protiv nas”, hit prosinca: Opća opasnost “Da je Bog dao”. Tamburaški hit: Najbolji hrvatski tamburaši “Odlazim”, Klapski hit: Klapa Rišpet “Šta mi ljube oćeš kazat” Završna manifestacija i dodjela Cesarice održava se večeras u studiju “Anton Marti” na Hrvatskoj radioteleviziji.

HRT2, 21.35, SPORTSKA DRAMA, Hrvač

Priča o profesionalnom hrvaču Randyju Robinsu (M. Rourke), poznatom kao Ram Jam, čiji su dani slave i uspjeha u ringu davno iza njega. A sad mu je i zdravlje ozbiljno načeto… Među brojnim nominacijama i nagradama spomenut ćemo nominacije za Oscara 2009. (najbolja uloga M. Rourke i najbolja spredna uloga M. Tomei); iste godine M. Rourke dobio je nagradu BAFTA te Zlatni globus za najbolju ulogu.

RTL2, 21.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Sheldon je zapeo u istraživanju tamne tvari i raspada protona pa mu Penny pokuša pomoći dobrim savjetom. Naime, fitnes rutina koju prakticira svaki dan živcira Penny, ali ju ujedno pokreće i motivira pa Sheldon odluči pokušati nešto slično. Od prijatelja traži da ga iživciraju te aktiviraju osjećaj tjeskobe kako bi doživio prosvjetljenje pri istraživanju.

HRT3, 22.10, DOKUMENTARNA SERIJA, Ratovanje u moderno doba: Zrakoplovi

Od početka ratovanja u zraku u Prvom svjetskom ratu dobivanje bitke na nebu postalo je ključem dobivanja rata. Od dvokrilca Sopwith Camela i P-51 Mustanga do supermodernog F22 Raptora i Harrier Jump Jeta, koji je donio prekretnicu u avijaciji, epizoda donosi najdramatičnije, rijetko viđene arhivske snimke i uz mišljenja stručnjaka pokušava odrediti najbolji avion u povijesti ratovanja.

DOMA TV, 22.20, KRIMI SERIJA, Zaboravljeni slučaj

Prevarant u bilijaru ubijen je 1963. na isti dan kad i predsjednik Kennedy. Tim ponovno otvara slučaj ubojstva mlade vojnikinje. Saznaju da je prije smrti na vojnoj akademiji bila maltretirana i zlostavljana. U međuvremenu se Lilly Rush suočava s ozbiljnom prijetnjom.

HRT3, 23.05, DRAMA, Ovnovi

U osami izolirane islandske doline dva brata, Gummi i Kiddi, bave se uzgojem ovaca. Iako žive na susjednim farmama, već 40 godina ne razgovaraju. Kada Kiddijevo nagrađivano stado pogodi smrtonosna zarazna bolest, u opasnosti se nađe cijela dolina. Kako bi se spriječilo širenje zaraze, vlasti odluče usmrtiti sve životinje. Za farmere, kojima su ovce glavni izvor prihoda, ta je odluka poput izricanja smrtne kazne te mnogi od njih napuštaju svoje domove. No Gummi i Kiddi odbijaju se predati. Kako bi spasili vrijednu pasminu uzgajanu generacijama, a time i same sebe, otuđena braća prisiljena su udružiti se.

HRT2, 23.25, TRILER, Crna nedjelja

U Bejrutu izraelski agenti predvođeni pukovnikom Mossada Davidom Kabakovom (R. Shaw) uništavaju palestinsku terorističku grupu, no njezina najopasnija članica Dahlia Ivay (M. Keller) uspijeva pobjeći. Dahlia potom stiže u Ameriku kako bi s vijetnamskim veteranom, pilotom Michaelom Landerom (B. Dern), tonama plastičnog eksploziva raznijela stadion u Miamiju tijekom održavanja Superbowla – finalne utakmice američkog nogometa. Lander je ratni veteran obolio od PTSP-ja, koji nakon raspadi obitelji i mučenja u vijetnamskim logorima priželjkuje osvetu domovini. U Ameriku stiže i Kabakov, neprekidno za petama lijepoj i okrutnoj Dahliji.

HRT1, 23.25, HUMORISTIČNA SERIJA, Ludnica u Clevelandu

Prijateljice putuju u L.A. da se ondje nađu sa Zedom Simmsom, autorom Victorijine nove TV serije. Elka nastoji nagovoriti Zeda da produkciju preseli u Cleveland.

NOVA TV, 23.50, AKCIJSKA KOMEDIJA, Policijska akademija 3

Država si ne može priuštiti dvije policijske akademije te je odlučeno da se jedna mora zatvoriti. Guverner Neilson (Ed Nelson) imenuje odbor za procjenu koji će odlučiti koja će akademija ostati otvorena. Hoće li to biti akademija zapovjednika Lassarda (George Gaynes) ili pak mišićavi, disciplinirani kadeti koji marširaju modernim centrom za zapovjednikom Mauserom (Art Metrano)? Lassardova se akademija suočava s velikim izazovom. No on je uvjeren da će preživjeti natjecanje zbog svojih novih regruta. Međutim i sam pogled na njih pokazuje da je Lassard u velikoj nevolji.