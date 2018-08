TV PREPORUKA DANA: Meryl Streep u ulozi požrtvovne majke i supruge koja je spremna na sve kako bi zaštitila obitelj (Divlja rijeka)

HRT2, 11.40, SF KOMEDIJA, Povratak u budućnost III

Mladi Marty McFly (M. J. Fox) jednoga dana dobiva razglednicu staru 70 godina koju mu šalje njegov stari prijatelj, ekscentrični Doc Brown (C. Lloyd), pronalazač stroja za putovanje kroz vrijeme. Doc izvještava Martyja kako se konačno odlučio skrasiti i stoga živi mirnim životom na Divljem zapadu. Nakon što otkrije kako je Doc ubrzo nakon slanja razglednice umro, Marty odluči otputovati u prošlost i upozoriti prijatelja na opasnost. Kad ga pronađe, shvaća kako je Doc ludo zaljubljen u jednu ženu (M. Steenburgen).

HRT2, 13.40, KRIMI FILM, McBride: Pasji život

Laurie Carter (S. Smith) dobila je glavnu nagradu na godišnjoj sjednici kluba vlasnika pasa za svog psa Kapetana. Kratko vrijeme nakon što je zahvalila na nagradi, nađena je u hodniku s pištoljem u ruci nad tijelom Franka Sinclaira, također člana kluba i njezinog bivšeg dečka. Uhićena je na licu mjesta, jedino McBride (J. Larroquette), koji stjecajem okolnosti preuzima njezinu obranu, uviđa kako sve previše očito upućuje na Laurie, te da se vjerojatno radi o namještaljki. Ipak, okolnosti su protiv Laurie, osobito zato što je Frank bio oženjen. Laurie povjerava McBrideu da isprva nije znala da je Frank oženjen, a da joj je kasnije rekao da se rastaje, te da ga je na kraju napustila kad je shvatila da ne namjerava ostaviti ženu. Stoga je prva osoba koju McBride ispituje Frankova udovica Sarah (J. Going), koja je nepokretna i u kolicima, a Laurie mrzi iz dna duše.

HRT2, 15.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Medicinska sestra

Patronažna sestra Gillian radi na istom području Yorkshirea već više od 20 godina. Danas su je pozvali da obiđe svog novog pacijenta Christophera koji se oporavlja od operacije karcinoma na želucu i istovremeno nastoji brinuti za svoje prvorođeno dijete. U Bathu, fizioterapeutkinja Jacqui pomaže Mary, ljubiteljici tandem bicikla, da se oporavi od ozljede – slomljenog gležnja. No Mary baš i ne sluša njezine savjete.

HRT1, 17.25, HUMORISTIČNA SERIJA, Kazalište u kući

Sanja se zaposlila. Svi su sretni, jer to znači još jednu plaću, ali i više posla u kući za ostatak obitelji. Tina iznenada otputuje u Pulu da izbjegne nove kućanske obveze. Melanija se razboli, a Zvone, kad shvati da je sve palo na njegova leđa, odluči uzeti bolovanje i omogućiti Sanji da se posveti svojoj novoj karijeri. U kući nastaje prava zbrka, pred Zvonom su naizgled nesavladivi zadaci domaćice, a nikog nema tko bi mu pomogao. Nikog, osim sveprisutne Cice, koja s oduševljenjem podržava susjedovu novu ulogu. Kako se snašao s kuhačom, peglom, usisavačem i krpom za prašinu? Je li spravljanje kolača za Zvonu viša matematička nepoznanica ili tek “piece of cake”?

HRT3, 19.05, KRIMI FILM, Charley Varrick

Charley Varrick (W. Matthau), sa suprugom i dvojicom partnera, opljačka malenu banku u Novom Meksiku pri čemu supruga i jedan partner poginu, a Charley i Harman (A. Robinson) uspiju pobjeći. Shvate da je plijen puno veći od očekivanog i otkriju da novac pripada mafiji. Charley je svjestan da će im osim policije na tragu ubrzo biti i mafijaši pa počne organizirati bijeg.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERJA, Mjesto koje zovem dom

Elizabeth na premijerovoj večeri iskorištava priliku da izravna račune i s Reginom i sa Sir Richardom. Regina reagira burno i George mora vratiti red i mir u Ash Park i pritom otkriva jednu tajnu. Ali Regina i dalje prijeteći kruži oko obitelji. Sir Richard iznosi zloguko upozorenje. Carolyn oprašta Elizabeth za prošlost. Jack se suprotstavlja naredniku Tayloru. Harry pomaže Sari da zaliječi duboke emocionalne ožiljke i stvara se neočekivano prijateljstvo. Roya iznenade Sarina priznanja. Gino čuje dobru vijest. Anna dobije divnu ponudu za Rose.

DOMA TV, 20.35, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS

Kada dozna da svjedoka u Navy CIS-ovu slučaju traži Američka imigracijska i carinska služba, Torres hrabro krši protokol. Uz to, Abby, Bishop i McGee ulaguju se stanodavcu Tonyju DiNozzu Starijem (Robert Wagner) u nadi da će unajmiti Tonyjev stan.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Crno-bijeli svijet

Kipo putuje na Kosovo u akciju spašavanja vojnika Žungula, vrativši se u Zagreb s neočekivanim “ulovom”. Jagoda sve više sumnja da su je u Adria Transu zaposlili samo radi njezinog davnašnjeg poznanstva s JAT-ovim direktorom Mitrom, koji prema njoj i dalje ima posebne simpatije. Odnos Ksenije i Dunje promijenit će jedna posve bizarna situacija, a Dominik ima “bliski susret” s Udbinim agentom, posve upućenim u tajne njegove prošlosti. Lada je i dalje s roditeljima na ljetovanju, dok Žac i Nenad uhode dedu Rudija, želeći vidjeti njegovu novu partnericu.

HRT2, 21.50, AKCIJSKI TRILER, Divlja rijeka

Kao supruga i majka dvoje djece Gail (M. Streep) nema puno slobodnog vremena, ali ga koristi onako kako najviše voli – veslajući. Stoga suprugu Tomu (D. Strathairn) predloži odlazak k svojoj majci (E. Hoffman) i ocu (V. Galloway) koji žive u Montani kako bi se zajedno odmorili na raftingu na tamošnjoj rijeci. Tom nerado pristane, dok se njihov sin Roarke (J. Mazzello) oduševi. Obiteljski odmor započne idilično unatoč ranijim nesuglasicama dvoje supružnika, a čini se da su pronašli i nove prijatelje u još jednom obožavatelju rijeke Wadeu (K. Bacon) i njegovom suputniku Terryju (J. C. Reilly), osobito kad Tom spasi Wadea od utapanja. Međutim, Wade i Terry nisu na odmoru, već u bijegu pred policijom.

RTL2, 23.35, HUMORISTIČNA SERIJA, Moderna obitelj

Nova, peta sezona započinje pričom o legalizaciji istospolnog braka u Kaliforniji, a Mitch i Cam smišljaju kako zaprositi jedan drugog na što savršeniji način. I dok Cam zove Jaya i Gloriju u pomoć, Mitch okuplja Claire i Phila kako bi večera i prosidba bili što čarobniji i perfektniji.

HRT2, 23.40, BIOGRAFSKA DRAMA, Aung San Sun Kyi: Istinita priča

Kad je 1947. Aung San Suu Kyi imala dvije godine, njezin otac Aung San Burmu je odveo u neovisnost. Ali nedugo potom, 19. srpnja 1947., njega i skupinu kolega ubili su naoružani ljudi u uniformama.

Odrasla Suu Kyi odlazi u Englesku i vodi sretan obiteljski život. Ali 1988. zbog majčina lošeg zdravlja primorana je vratiti se u Burmu, gdje njezina oca Aung Sana i dalje svi pamte. Shvaća da je Burmi potrebna politička promjena i ubrzo se uključuje u pokret koji zahtijeva reformu. Prihvaća ulogu ikone kako bi poduprla pravo burmanskog naroda na samoopredjeljenje te se posvećuje aktivnostima kojima je cilj izboriti veće političke slobode.

NOVA TV, 23.55, ROMANTIČNA DRAMA, Djevojka za pamćenje

Molly (Alexis Bledel), usamljena djevojka koja nema sreće u životu upoznaje Gusa (Zachary Levi), hirovitog prodavača u draguljarnici, i misli da je konačno pronašla pravu ljubav. Što ga više upoznaje, to je više zaintrigirana njime, ali muči je što je dosta odsutan i okupiran. Skriva li on nešto? Da. Međutim, to joj nikako ne može reći, iako je probao. Naime, prije nekoliko godina pretrpio je aneurizmu na mozgu i zbog toga je izgubio kratkotrajno pamćenje. Svaki dan mu je novi dan i ne sjeća se ničega što se dogodilo prije nesreće i svaki puta kada vidi Molly, mora kopati po bilješkama kako bi saznao tko je ona. Svaki dan se iznova zaljubljuje u nju… no, može li takva ljubav potrajati?