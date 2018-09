TV PREPORUKA DANA: Ljubav po mjeri komedija je o mladom piscu koji pokušava zadiviti djevojku svojim uljepšanim profilom

HRT2, 12.00, POLITIČKA KOMEDIJA, Moji dragi Amerikanci

Matthew Douglas (J. Garner) i Rusell Kramer (J. Lemmon) bivši su američki predsjednici i zakleti krvni neprijatelji koji sjede na suprotnim političkim stranama. Kramer, škrti i uglađeni republikanac, prešao je na pisanje kuharica, a demokrat Douglas i dalje obožava žene te bi već i napisao svoju biografiju da mu nije zanimljivije spavati s izdavačicom. Na posljednjim je izborima pobijedio novi kandidat William Haney (D. Aykroyd) koji odgovornost za skandal o korupciji u administraciji pokušava namjestiti njima dvojici. Dojučerašnji neprijatelji prisiljeni su surađivati i pokušati dokazati svoju nevinost. Da stvar bude gora, predsjednik uskoro šalje plaćenog ubojicu kako bi ih spriječio da progovore. Kramer i Douglas bježe preko cijelog SAD-a i na sasvim neočekivan način upoznaju državu kojom su upravljali i ljude koji su za njih glasali.

HRT2. 13.40, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Kao u bajci

Još otkako je bila djevojčica, Emma Graham maštala je o princu iz bajke. U igrama s mlađom sestrom Jane uvijek je ona bila kraljevna, a Jane obična djevojka. I sada, kad su odrasle, Jane (C. Wilson) je praktična i jednostavna, udaje se za građevinskog radnika, planira skromno vjenčanje, kupuje jeftinu vjenčanicu – točno ono što si ona i Greg (C. Carvin) mogu priuštiti. Emma (L. Renee), naprotiv, još uvijek čeka onoga pravoga. Radi u knjižari, što joj omogućuje da i dalje hrani svoju maštu. međutim, nema previše smisla za poslovnu stranu vođenja knjižare, pa joj njezin šef u pomoć šalje svog sina Erica (K. Turner), stručnjaka za nove poslovne ideje. Od prvog trenutka Emma pokazuje netrpeljivost prema Ericu. Osobito nakon što Eric shvati njezin stav prema životu i kaže joj da ima “kompleks bajke”. No, zato se upravo tih dana u knjižari pojavljuje mladić koji izgleda kao savršeni princ na bijelom konju: zgodan, pametan, voli čitati, k tome potječe iz bogate i ugledne obitelji. I Landon Kress (R. Bittle) od prve prema Emmi pokazuje kako mu se sviđa i na njezino oduševljenje zakazuje joj sastanak. Sve se odvija upravo kao u bajci, ali neće završiti kako završavaju bajke.

LAUDATO TV, 14.30, DOKUMENTARNI FILM, Od Hercegovine do Konga

Prvi je hercegovački franjevac stupio na afričko tlo prije 50 godina. Fra Blago Brkić je u misijama u Kongu proveo 25 godina. Slijedila su ga njegova subraća, svi sa istim ciljem: širiti Božju riječ na afričkom kontinentu, pomoći tamošnjem stanovništvu u dubokim teškoćama i velikom siromaštvu.

HRT3, 19.00, KRIMI FILM, Madigan

Jednog petka, rano ujutro, policijski detektivi Daniel Madigan (R. Widmark) i Rocco Bonaro (H. Guardino) upadnu u stan kriminalca Barneya Benescha (S. Ihnat) kako bi ga uhitili zbog rutinske provjere. Benesch najprije mirno krene iz stana, a onda otme pištolj Madiganu, razoruža i Bonara i pobjegne im. O tome je odmah obaviješten šef njihove 23. policijske postaje, komesar Anthony X. Russell (H. Fonda). Russell upravo sluša magnetofonsku snimku koja dokazuje da njegova desna ruka i najbolji prijatelj glavni inspektor Charles Kane (J. Whitmore) prima mito od kriminalaca. Premda je krut čovjek i sve radi točno po propisima, nema snage da to u uredu priopći Kaneu nego s njim krene na policijsku akademiju gdje će održati govor diplomantima. Russell drži da Madigan uvijek sve radi na svoju ruku, no složi se da ni njega ni njegovog kolegu ne kazne strogo nego samo da im neposredni pretpostavljeni naredi da Benescha uhvate u roku od tri dana.

RTL TV, 19.30, INFO MAGAZIN, Potraga

Istraživački magazin u više od godinu dana prikazivanja postao je neizostavan dio Informativnog programa RTL-a i utemeljio se kao jedna od najhvaljenijih i najgledanijih emisija. Svaki je radni dan vrhunska ekipa u potrazi za istinom gledateljima donosila istraživačku priču, ukazivala na probleme u društvu te radila na njihovu rješavanju i mijenjanju nabolje, a s čime će se sve nositi u novoj sezoni otkrila je reporterka i voditeljica emisije Danka Derifaj.

“Cijeli tim novu sezonu dočekuje u niskom startu i radi se s puno energije. Hvatat ćemo se teških, kontroverznih i kompleksnih tema koje oblikuju naše vrijeme i pokušat ćemo ih ispričati kroz važne i moćne priče naših protagonista. Osnovna je ideja snažne priče – snažno ispričane”, objašnjava Menđušić.

VIASAT EXPLORE, 19.30, DOKUMENTARNA SERIJA, Kako si olakšati život

Od paljenja vatre za roštilj čipsom, preko bušilice koja oštri olovke, do šetnje psa s dronom, ova serija istražuje najbolje, najgore i najneobičnije načine za rješavanje svakodnevnih problema pomoću neobičnih predmeta ili ideja. Služeći se snimkama s interneta serija odabire one najsmješnije iz cijelog svijeta o kojima se najviše govori, obuhvaćajući najsnalažljivije ljude iz Rusije, Amerike i Britanije. Svaka epizoda sadrži videoisječke koji obrađuju istu temu i kulminiraju krajnjim ‘legendarnim’ rješenjem. Iz tog će legendarnog rješenja nastati i legendarna majstorija, naše vlastito veliko rješenje za male i velike životne probleme, a sve to uz pomoć pirotehničara, kemičara i inženjera Mikea Sansoma te njegovih ljudskih zamoraca Marcusa Bronzyja i Stephena Granta.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

Na političkoj funkciji u Canberri Sarah doživi napadaj zbog posttraumatskog stresa kad prepozna ženu američkog dostojanstvenika – čuvaricu iz koncentracijskog logora Ravensbrück. U Invernessu Larry sudjeluje u Stanovoj osveti Franku, pomaže mu da zapale Frankovu kolibu.

HRT2, 21.00, KOMEDIJA, Ljubav po mjeri

Samu (J. Long) se sviđa Birdie (E. R. Wood) koja radi u njegovom omiljenom kafiću i k tome se bavi uličnom umjetnošću. Želi je impresionirati pa se okiti vještinama koje ona smatra privlačnima na svojoj Facebook stranici. Posjećuje tečajeve da potvrdi svoje opisane sposobnosti. I kad se “slučajno” sretnu, Sam shvati da mora nastaviti s pretvaranjem jer se Birdie sviđa njegova izmišljena osobnost.

DOMA TV, 21.25, KRIMI SERIJA, Ubojstvo prvog stupnja

Serija prati detektive Terryja Englisha i Hildy Mulligan dok istražuju dva naoko nepovezana ubojstva. Međutim, zagonetka se produbljuje kad otkriju da ubojstva imaju zajednički nazivnik, tehnološkog vunderkinda iz Silicijske doline Ericha Blunta.

HRT1, 21.50, EMISIJA O ŠKOLSTVU, Ima li što novo?

Nakon 28 godina početak školske godine donosi reformu školstva. Za sada eksperimentalnu u 74 škole. Što će se sve promijeniti u tim školama i što to znači za ostale škole, koliko su učitelji spremni za promjene? Uz ministricu obrazovanja Blaženku Divjak, gosti su predstavnici ravnatelja, učitelja, učenika i nakladnika.

HRT2, 22.30, DRAMA, Južnjačke priče

Davnih četrdesetih godina Naomi je napustila Jima Caldwella (R. Duvall) s kojim je imala četvero djece i iz Alabame otišla s Englezom Kingsleyjem Bedfordom (J. Hurt) u Europu. Krajem šezdesetih je umrla i njezin drugi suprug obavještava Caldwellove da je Naomina želja bila da bude pokopana u Alabami. Tako Jimu Caldwellu i trojici sinova (B. B. Thornton, K. Bacon, R. Patrick), ratnih veterana, te kćeri Donni (K. LaNasa) stižu iz Engleske Naomin drugi muž i njegovo dvoje djece iz prethodnog braka. Razlike između Starog svijeta i američkog Juga postaju pozadina za dugo potiskivano rivalstvo između Caldwellovih i Bedfordovih.

DOMA TV, 22.55, KRIMI SERIJA, Lucifer

U premijeri treće sezone, nakon što se zbunjeni Lucifer probudi usred pustinje s krilima, moli Chloe da mu pomogne otkriti što mu se dogodilo i zašto. Tijekom istrage nabasaju na mjesto zločina koje bi moglo biti povezano s Luciferovom otmicom. Kad se uključi policija okruga Lancaster, novopridošli poručnik Marcus Pierce ne ostavlja dobar dojam svojim krutim ponašanjem. Napetost i dalje raste između Lucifera i Chloe, ali oboje shvaćaju da moraju ostaviti razlike po strani kako bi riješili slučaj koji iznenada zanima Lucifera. No kad se otkrije prošlost detektiva Piercea, svi shvaćaju da je Grešnik mnogo opasniji nego što su mislili.

NOVA TV, 23.55, AKCIJSKI FILM, Radionica

Film prati skupinu kradljivaca automobila u Los Angelesu dok iz običnih kriminalaca iz podzemlja postaju veliki, međunarodni igrači u svijetu kriminala.