TV PREPORUKA DANA: Liverpool i Manchester City na Anfieldu igraju prvu utakmicu četvrtfinala nogometne Lige prvaka

HRT2, 13.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ljubav u eteru

Sonia (A. Sweeney) ima vrlo popularnu emisiju na radiju. Njezina je glavna teza da svaka žena mora biti sposobna živjeti neovisno o muškarcima, žena je otok na koji može pustiti samo onoga koga želi i kad želi. Nick (J. Scarfe) smatra da je brak najveća životna pogreška i da ga od smrtne kazne razlikuje samo to što duže traje. Njih dvoje se upoznaju slučajno, na ulici, samo dan nakon što je Soniu ostavio zaručnik, i to uživo, nazvavši je u toku emisije. Gotovo od prvog trenutka između njih dvoje frcaju iskre nadmetanja i nadmudrivanja, nakon čega Nick ustanovi da nije ni čudno što ju je zaručnik ostavio, a Sonia zaključi da je Nick nepopravljivi mužjak koji se boji vezati uz jednu ženu. Da stvar bude gora, producenti odluče da njih dvoje zajedno imaju emisiju.

HRT2, 15.10, DOKUMENTARNA SERIJA, Velika tura Švicarskom

Putopisna serija predstavlja golemu raznolikost švicarskih krajolika, najljepše kutke te zemlje i njezine pomalo osebujne, a ipak tipične stanovnike.

U sklopu legendarne “velike švicarske ture” putujemo prirodom koja oduzima dah, prolazimo pokraj palmi na jugu, snijega u Alpama, kristalno bistrih jezera i divljih rijeka u unutrašnjosti zemlje. Koliko su regije različite, toliko su i njezini stanovnici, a ipak ih nešto povezuje. To “nešto” ondje zovu “jedinstvom u raznolikosti”. Neki smatraju da je za slogu stanovnika različitih kantona zaslužna njihova čarobna usporenost.

Ovo putovanje Švicarskom inventura je zemlje i njezinih današnjih stanovnika, ali i potraga za onime što Švicarce spaja.

Putovanje počinje na krajnjem sjeveroistoku Švicarske i preko Luzerna i Berna vodi nas do Jungfraujocha na jugozapadu zemlje.

HRT2, 16.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Divlja Kolumbija – divlja obala Kolumbije

Zapadnom dužinom Kolumbije prostire se regija Chocó, jedno od biološki najraznolikijih mjesta na svijetu. Kada su se ovdje prije 60 milijuna godina uzdigle Ande, odijelile su ovaj dio obale i stvorile pravu evolucijsku oazu.

To je najvlažnije područje na svijetu. Ovdje u prosjeku svake godine padne 13 m padalina. Zbog topografske raznolikosti zapadnih Anda i tropskih vrućina koje vladaju cijele godine, ovo je okruženje savršeno za razvoj brojnih vrsta.

Dok ovdašnje džungle bujaju, netaknute obale i tropske otoke svake godine posjećuju mnogobrojne morske životinje. Chocó je jedina regija Južne Amerike koju oplakuju i Tihi i Atlantski ocean.

Iako je poznata po bogatstvu biljnih i životinjskih vrsta, regija Chocó je i dalje velikim dijelom neistražena i mnoge vrste tek trebamo otkriti.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Mijenjamo svijet: Camorra – Povijest napuljske mafije

Nasilna i kaotična, Camorra predstavlja izazove i postavlja pitanja. Francuski dokumentarni film istražuje podrijetlo napuljske mafije kako bismo bolje razumjeli njezinu povijest, djelovanje i utjecaj na grad.

HRT2, 20.35, NOGOMET, LP: Liverpool – Manchester City

Ove dvije engleske momčadi nikad se prije nisu susrele u UEFA-inim natjecanjima. Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren će zbog ozljede Joela Matipa vjerojatno krenuti od prve minute za Liverpool.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Dhruv Baker: Iz Hrvatske s ljubavlju – Hvar

Gotovo svi od tisuću hrvatskih otoka imaju svoje posebnosti. Hvar je otok s najviše sunčanih dana u godini i stalni je član svih top-ljestvica najljepših otoka na svijetu. Brudet od hobotnice, punjeni file zubaca, pijani jastog i što više može poželjeti nepce vrsnog gurmana?

RTL2, 21.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Nakon što društvo odbije otići na Rajevu tematsku večeru, on organizira društvenu igru detektiva. Za vrijeme istrage, Amy i Howard pronađu zajednički interes – oboje obožavaju Neila Diamonda, dok Bernadette pokaže svoje ružno natjecateljsko lice.

HRT1, 21.30, DOKUMENTARNI FILM, Istarske freske – Terra Picta

Na sačuvanim cjelovitim prikazima ili izvanrednim fragmentima očuvanih fresaka otkriva se višestoljetno kulturno-umjetničko stremljenje stanovnika oslikavanju prostora njihova boravka i kontemplacije. Stilovi, motivi i majstori različiti su od mjesta do mjesta.

DOMA TV, 22.30, AKCIJSKA SERIJA, Supergirl

Mxyzptlk, vilenjak iz pete dimenzije koji može manipulirati zbiljom, zaprosi Karu, a njezino odbijanje shvaća kao izazov. Mon-El joj predlaže da ubiju Mxyzptlka, ali ona to odbije. Mxyzptlk doziva Parazita da napadne National City prije nego što ga ubije kako bi zadivio Karu. Mon-El slučajno otkriva da se vilenjake može ukloniti ako ih se natjera da svoje ime izgovore unatrag. I Win u DEO-u otkriva zbirku povezanu s energijom iz pete dimenzije iz koje Mxyzptlk izvlači moć. Mon-El izaziva Mxyzptlka na dvoboj. Mxyzptlk pobjeđuje i sprema se ubiti Mon-Ela kad stiže Kara i pristaje da se uda za njega. On poslije stiže u Utvrdu samoće na njihovo vjenčanje, ali Kara tada kaže da se ne kani udati za njega. Bijesan, on je napada, ali ona prekida borbu tako što zaključa utvrdu i uključi slijed za samouništenje. Mxyzptlk preklinje Karu da mu da kod kojim zaustavlja smrtonosni slijed i shvaća da je on njegovo ime izgovoreno unatrag. Winn počinje izlaziti s Lyrom Strayd sa Starhavena, a Alex i Maggie slave svoje prvo zajedničko Valentinovo.

HRT3, 22.45, RATNA DRAMA, Full Metal Jacket

Godina je 1968. Mladi vojnici prolaze izrazito tešku obuku kod nemilosrdnog poručnika Hartmana (L. Ermey), a među njima se ističu Joker (M. Modine), Animal Mother (A. Baldwin), Eightball (D. Harewood) i Cowboy (A. Howard), a najviše nespretni i senzibilni Pyle (Vincent D’Onofrio) koji postaje predmet Hartmanovih iživljavanja…

Po nekima najbolji ratni film ikada snimljen, zapravo antiratna drama, bio je nominiran za Oscara za najbolji adaptirani scenarij, baš kao i za BAFTA-u, Zlatni globus i mnoge druge nagrade, a dobitnik je nagrada Boston Society of Film Critics, David di Donatello, Kinema Junpo te nagrade London Critics Circle. Zaplet je strukturiran poput dviju zasebnih i različitih cjelina: prva je obuka, a druga pravi ratni sukob u žarištu bitke. Jednostavna i precizna priča koja do kraja drži u napetosti, pamtljivi likovi i ime Stanleya Kubricka dovoljna su preporuka za gledanje ovoga filma.

NOVA TV, 23.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ljubav nema pravila

Producent iz New Yorka Harry Sanborn (Jack Nicholson), zavodnik je s libidom mnogo većim nego što bi se očekivalo za čovjeka njegovih godina. Obožava žene i to najčešće one znatno mlađe od sebe. Za vrijeme romantičnog vikenda s djevojkom (Amanda Peet) Harry dobije srčani udar. Za vrijeme oporavka pod skrbi svoje djevojke, njene majke (Diane Kreaton) i zgodnog mladog doktora, Harry otkrije nešto neobično – privlače ga žene njegovih godina. Jack Nicholson , glavni glumac u filmu ‘Ljubav nema pravila’ je, da bi mogao glumiti u ovom filmu, odbio ulogu u filmu ‘Bad Santa’. Redateljica i scenaristica filma ‘Ljubav nema pravila’ Nancy Meyer napisala je uloge Erice i Harry-ja baš za Diane Keaton i Jacka Nicholsona. Film je 2004. osvojio Zlatni Globus za najbolju glumicu i nominaciju u kategoriji za najboljeg glumca te nominaciju za nagradu Oscar.