TV PREPORUKA DANA: Leon Lučev kao muškarac koji nakon suprugine smrti gradi život s najboljom prijateljicom (Djeca jeseni)

HRT2, 13.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Slatka romanca

Marco Poloni (C. Mandylor) radi u obiteljskoj pekarnici i slastičarnici u Bronxu, koja se zove Poloni i braća i koju obitelj Poloni ima desetljećima. Marco je završio slastičarsku akademiju i većinu vremena radi kolače. Njegova mama i ostali rođaci boje se da se nikad neće oženiti. K tome, u zadnje vrijeme posao ne ide baš najbolje, pa Polonijevi razmišljaju o prodaji. O jednoj od ponuda pregovaraju s vlasnikom restorana Olivier’s koji bi Polonijevu pekarnicu utopio u lanac svojih restorana. Da bi im dokazao kako bi bili u dobrom društvu, nudi im probrane kolače kakvi se nude u njegovom otmjenom i skupom restoranu. Već prvi zalogaj jednog čokoladnog kolača Marcu je dovoljan da otkrije kako je riječ o kolaču spravljenom prema tradicionalnom talijanskom receptu. Ali otkriva i mali nedostatak bez kojega bi kolač bio savršen. Ipak, kolač odaje da ga je radio majstor i Marco poželi upoznati slastičara. Slastičar nije on nego ona, lijepa, ali arogantna Grace Carpenter (L. Holly). Misleći da Marco želi dobiti njezin tajni recept, bahato ga odbije, no on joj svejedno otkrije što kolaču nedostaje do savršenstva. Iako nevoljko, Grace će ga poslušati i biti razočarana u vlastite sposobnosti. Dok ona, već slavna slastičarka, dvije godina pokušava dobiti savršen omjer, anonimni Marc Poloni je to uspio nakon kušanja jednog zalogaja. Dovoljan razlog da ga više ne želi vidjeti, no Marko upravo dolazi na izvrsnu poslovnu ideju: predlaže Grace da se zajedno prijave na nacionalno slastičarsko natjecanje.

DOMA TV, 19.50, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS

NCIS-ovi agenti oslanjaju se na twitter u potrazi za nestalim mornaričkim poručnikom. U međuvremenu Mcgee je zametnuo značku, ali to krije od Gibbsa i nadređenih. Ubojstvo žene koja oponaša preminula vojnika dovest će Gibbsa do afganistanskog skloništa za žene za koje se nekoć zalagao Mike Franks. Muse Watson je u gostujućoj ulozi kao Mike Franks.

HRT3, 20.30, PRIJENOS, Ljetni koncert Bečke filharmonije u dvorskom perivoju Schönbrunn 2018.

Iz jedinstvenog dvorskog perivoja Schönbrunn u Beču pogledajte tradicionalni ljetni koncert Bečke filharmonije pod ravnanjem jednog od najboljih dirigenata današnjice, ruskog maestra Valerija Gergijeva. Na otvorenoj pozornici pridružit će im se miljenica svjetske operne scene, sopranistica Ana Netrebko, u brižljivo odabranom programu posvećenom talijanskom opernom repertoaru. Uživajte u spektaklu koji svake godine prate milijuni gledatelja diljem svijeta.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Ona riječ na A

Alison za vrijeme otvaranja gastropuba sklapa primirje s Paulom, ali svi njihovi planovi za svečano otvorenje padaju u vodu kad Joe nestane. Alison shvaća da je vrijeme da svima otkrije istinu o svom sinu.

HRT2, 21.50, DRAMA, Djeca jeseni

Markova supruga Maša nestala je prije tri godine u planinskoj ekspediciji, a njezino tijelo nikada nije pronađeno. On sada živi s desetogodišnjom kćeri Marijom, dok im u svakodnevnoj rutini pomaže Lidija, zajednička prijateljica koja sve teže skriva osjećaje prema Marku. S obzirom da je forenzičar, Marko je suočen s izborom – čekati i tražiti dokaze o supruginoj sudbini ili prihvatiti novi život koji nevidljivo stvaraju Marija i Lidija. Misteriozna pisma koja svaki mjesec dolaze navodno od Maše, kao i neočekivani razvoj događaja, otkrivaju da Marko zna puno više o sudbini svoje žene nego što to izgleda.

HRT3, 23.10, DRAMA, Alahu u ruke

Chloé (E. Brochu) je kanadska liječnica. Radi u klinici u Ramallahu na Zapadnoj obali i u Jeruzalemu. Svjedok je neprestanih izraelsko-palestinskih sukoba koji utječu na njezine prijatelje, kolege i pacijente s obje strane granice. A na kraju i na nju…

Film je na Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu 2013. godine dobio nagradu FIPRESCI i posebnu pohvalu ekumenskog žirija.

HRT1, 23.25, KRIMI SERIJA, Poirot

Britanski proizvođač aviona lord Mayfield pokušava u Poirotovoj nazočnosti uloviti u zamku ledi Vanderlyn za koju se sumnja da je njemačka špijunka. Ali plan se izjalovi pa Poirot mora spašavati stvar.

NOVA TV, 23.45, TRILER, Čovjek iz sjene

U izoliranom rudarskom gradiću koji polako umire, djeca nestaju bez traga. Stanovnici šapuću da ih otima nepoznato biće kojeg su nazvali „Visoki čovjek“. Medicinska sestra Julia Denning (Jessica Biel) pomalo je sumnjičava, sve dok usred noći ne nestane njezin maleni David. Očajna da ga spasi, Julia proživljava najgoru noćnu moru svakog roditelja.

HRT2, 00.30, GLAZBENA KOMEDIJA, Doma je sunčano

Priča o dvojici vojnika koji su se iz rata vratili kući u Edinburgh. Davy (G. MacKay) i Ally (K. Guthrie) bili su Afganistanu i sada su opet civili. Ponovno uče biti članovi obitelji, kolege na poslu i partneri u vezi…

“Doma je sunčano” snimljen je prema mjuziklu “Sunshine on Leith” i dobio je sjajne kritike.