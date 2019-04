TV PREPORUKA DANA: Laura Linney, Liam Neeson i Antonio Banderas nađu se u ljubavnom trokutu (Drugi muškarac)

HRT2, 13.35, DRAMA, Savlov put obraćenja

Film prema biblijskoj priči o Savlu iz Tarza, koji je, nakon progona kršćana, na putu za Damask čuo Kristov glas i oslijepio, te se obratio na kršćanstvo i postao Pavao. Priča o Savlu (K. Schmid) iz Tarza smještena je u vrijeme oko pet godina nakon Isusova raspeća. U filmu pratimo kako je Savao u Jeruzalemu dao kamenovati Stjepana (D. Cade), pred očima okupljenih kršćana i njegove žene Ester (L. Bonaci). Prije nego što je izdahnuo, Stjepan je rekao: Opraštam ti. Kasnije će taj glas i tu rečenicu Savao u glavi čuti mnogo puta. To su bile prve sumnje da način na koji on štiti vjeru možda nije ispravan.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Nesreća: Utrka brodova

Sudar manjeg broda Aurora s izbjeglicama iz Cavtata i velikog putničkog broda Ilirija u dubrovačkoj luci Gruž 6. svibnja 1992. bio je najveća pomorska nesreća u modernoj Hrvatskoj. O događaju s 10 civilnih žrtava u ratnom vremenu govore, među ostalima, obitelj koja je izgubila dvije kćeri, fotograf koji je zauvijek zabilježio događaj kao slučajni putnik na Iliriji i predstavnica Crvenog križa koja je svakodnevno brodom putovala Aurorom i do danas svake godine na dan tragedije baca buket u luci na mjestu događaja.

HRT3, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Klupa na Jurjevskom – Odmor

Protagonist serije (Sven Lasta) Klupa na Jurjevskom u pet epizoda, književnika Ivice Ivanca i redatelja Zvonimira Bajsića, u potrazi je za idealnom ženom, naravno kroz svoja snoviđenja, jer živi smirenim građanskim životom uz brižnu suprugu (Irena Kolesar). Razgovor između supružnika prije spavanja o tome treba li ići na odmor ili ne treba, redatelj Zvonimir Bajsić vrlo jednostavno uprizoruje poklanjajući najveću pažnju djetinjoj i pomalo razmaženoj gesti glavnog lika, prateći vrhunski i poetičan scenaristički predložak obavijen tajnovitom sjetom.

HRT2, 21.00, DRAMA, Drugi muškarac

Markantni Peter (L. Neeson) vlasnik je male, ali uspješne, informatičke tvrtke iz Londona, naizgled sretno oženjen Amerikankom Lisom (L. Linney), dizajnericom skupocjenih ženskih cipela, s kojom ima kćer Abigail (R. Garai). Peter je u braku već 25 godina, požrtvovno prati Lisu na modnim revijama i vjeruje da nakon toliko zajedničkog života zna sve o njoj. Nakon jednog njihova ozbiljnijeg razgovora o bračnoj nevjeri, Lisa otputuje u Milano gdje joj se izgubi svaki trag. Peter i Abigail su isprva zbunjeni i izgubljeni, a zatim pokušavaju rekonstruirati događaje i proniknuti u razloge Lisina nestanka. Nakon što Peter na crvenim cipelama u njezinom uredu pronađe zagonetnu poruku, te otkrije SMS-ove i mailove koje je razmjenjivala sa stanovitim Ralphom, odluči otputovati u Italiju i istražiti o čemu je riječ.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Snivaj, zlato moje

Treća i posljednja epizoda TV serije o zagrebačkom predgrađu pedesetih i šezdesetih godina 20. stoljeća, o odrastanju i ljudima koji se humorom i pjesmom spašavaju od tjeskobne svakodnevice te čuvaju svoje običaje i način života. Polazeći od obitelji, dočarana je Trešnjevka na način na koji je nekada disala, prikazujući trešnjevačke purgere, gdje u pozadini komedije vreba tragičnost ljudske sudbine.

RTL2, 22.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Sheldon, Leonard, Raj i Howard namjeravaju pogledati još neviđene epizode „Raiders of the Lost Ark“, no ekipi se ne da ići na projekciju u kazalište, posebno Sheldonu, koji je doznao da će tamo biti i njegov stari neprijatelj Wil Wheaton. Nakon što su ga nagovorili da ipak pođe s njima,momci otkriju da je Wil Wheaton, na Sheldonov veliki užas, bio jedini pozvan na projekciju. No, ipak, momci imaju sreće jer Sheldon otkriva vatrogasni ulaz.

DOMA TV, 22.30, KRIMI SERIJA, Kosti

Ispostavi se da su pougljenjeni ljudski ostatci člana egipatskog plemstva na posudbi Jeffersonianu. Kad Jeffersonianov kustos koji priprema mumiju za izložbu završi mrtav, tim posumnja na ubojstvo. Istraga kustosa baca novo svjetlo na život mumije i daje slučaju povijesne proporcije. Brennan ide na spoj s Boothovim supervizorom i bivšim pripravnikom, a vraća se Sweetsova djevojka Daisy Wick.

HRT2, 22.30, DRAMSKA SERIJA, Ray Donovan

Izbori su i Ray mora uništiti suparničkoga kupca momčadi i osigurati Veronin reizbor radi zaštite vlasništva. I Bridget sudjeluje u izborima, volontira da bi se približila učitelju matematike. Mickey mora nekako dobiti Ginger i ostale prostitutke da rade ili se suočiti s bijesom gđe Minassian. Da bi opet osvojio Teresu, Bunchy se povjerava Romeru, a Terry je sam u klubu i naslućuje da ga Arijci možda love.

HRT3, 22.50, HOROR, Frankestein

Ekscentrični znanstvenik sastavlja biće od dijelova ekshumiranih leševa i oživi ga… Scenarij prema romanu Mary Shelley.

HRT1, 23.25, TALK SHOW, Romano Bolković – 1 na 1: Ben Phasin

SED 2019, Summit energetske demokracije, ovih se dana održava u Puli. Riječ je o najkompleksnijem skupu o energetici u Hrvatskoj, a pokriva sve ključne aspekte i složenu problematiku vezanu uz najširi pojam energetike. Odgovore na pitanja ključna za naš svakodnevni život više od 300 sudionika tijekom tri dana skupa čut će od gotovo 150 lidera industrije iz 13 zemalja diljem svijeta, kao i čelnih osoba svih vodećih kompanija i institucija u Hrvatskoj, koji sudjeluju na 21 panelu. U radu skupa aktivno sudjeluju i ugledni novinari i urednici. Zemlja partner je Izrael i skupu će nazočiti i izraelski veleposlanik, zatim norveška veleposlanica te vodeći tajlandski, izraelski i talijanski stručnjaci kao predavači.

NOVA TV, 23.50, TRILER, Točka prednosti

Osam stranaca iz osam različitih kutova nastoje otkriti istinu tko stoji iza pokušaja ubojstva predsjednika SAD-a Ashtona (William Hurt). Thomas Barnes (Dennis Quaid) i Kent Taylor (Mathew Fox) su agenti koji čuvaju predsjednika prilikom njegovog odlaska na konferenciju u Španjolsku. No pri dolasku predsjednik biva ranjen, a na ulici nastaje velika panika. Nakon što se stvari smire počinje istraga. Postoje mnogi ljudi koji su bili tamo, no samo njih osam vidjelo je nešto značajno i bitno za istragu. Howard Lewis (Forest Whitaker) je američki turist koji je snimio napad svojom kamerom, a među važnih svjedocima istrage ubraja se i producentica vijesti Rex Brooks (Sigourney Weaver).