TV PREPORUKA DANA: Krimić o dvojici braće (Hayden Christensen i Adrien Brody) koji namjeravaju opljačkati banku (Posljednja pljačka)

HRT2, 11.55, PUSTOLOVNA DRAMA, Avantura života

Priča o devetomjesečnom putovanju Robyn Davidson (M. Wasikowska) od 2.700 kilometara preko australske pustinje, od Alice Springsa do Indijskog oceana, sa svojim vjernim psom i četiri deve…

Putem je srela fotografa National Geographica Ricka Smolana koji je počeo bilježiti njezin podvig i film je adaptacija Smolanovih memoara istoga imena.

HRT2, 13.45, DRAMA, Blagoslovljen

Peter (J. Nesbitt) je imao sve, ženu koju voli i dvije divne kćeri. Na poslu je bio uspješan, bio je burzovni mešetar koji je bolje od ikoga predviđao stanje dionica. U jednom trenutku izgubio je cijelu obitelj. Život za njega više nije imao nikakav smisao. Zaposlio se kao svjetioničar. Nakon tragedije više nije progovorio ni riječ. Nije vidio živog čovjeka osim, svaka tri mjeseca, kad su mu stizale pošta i potrepštine. Jednog dana more je na obalu nasukalo čamac s desetogodišnjom Charlotte (L. Wood), djevojčicom koja je očito preživjela brodolom. Vrlo bistra i zrela za svoju dob, tražila je od Petera da joj obeća kako je neće predati vlastima dok joj se ne vrati otac. Ona će ga čekati na otoku, jer je jedino tu tata može naći. U vijestima na radiju objavljuje se kako je potraga za brodolomcima završena i da nema preživjelih.

HRT3, 19.05, SPORTSKA DRAMA, Dan velikih valova

Priča filma zbiva se u četiri različita vremenska razdoblja. Godine 1962. trojica prijatelja zabavljaju se na kalifornijskoj plaži, daskaju na valovima, odlaze na zabave, putuju u Meksiko, traže djevojke… Tri godine kasnije susreću se na regrutaciji. Jack (W. Katt) je u međuvremenu počeo raditi kao spasilac na plaži, Matt (J. M. Vincent) se oženio i ima kćer, a tu je i Leroy Smith (G. Busey) o kojem sve govori njegov nadimak “Mazohis”… Godina 1968. Matt živi “normalnim” životom i vlasnik je poduzeća za čišćenje bazena. Jack se vraća iz Vijetnama… Godine 1974. trojica se prijatelja ne viđaju prečesto, no čini se da će dan biti izvrstan za daskanje i oni odlaze na plažu.

DOMA TV, 19.45, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS LA

Tijekom tajne operacije ekipa NCIS-a istražuje teretanu u kojoj vježbaju borci MMA-a. Sam Hanna dobiva zadatak da stavi rukavice, uđe u kavez i bori se jedan na jedan.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Superroditelji u životinjskom svijetu: Potrebno je dvoje

Možda jest potrebno dvoje da bi se dijete dobilo, ali ne nužno i da bi se odgajalo. Pa što to roditelja nagna da odluči ostati ili otići? Pogotovo ako je taj roditelj tata.

Od ženke kalifornijskog miša koja mora probuditi partnerove očinske instinkte, preko roditelja adelijskih pingvina koji svoja jaja ne mogu ostaviti sama ni na pet minuta pa sve do mama gepardica koje se ponašaju promiskuitetno kako bi tate zadržale uza se i roditelja plamenaca koji oboje daju mlijeko za svoje ptiće… Vidimo koliko daleko ti nevjerojatni roditelji idu kako bi što je moguće više mladunaca zaštitili i othranili do odrasle dobi.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

Jack i Douglas osobno se pozabave Sir Richardom kad prihvatilištu zaprijeti opasnost. Elizabeth doznaje neugodnu istinu o sebi, a Carolyn sve više voli Jacka. Sarah uskoro treba roditi i nešto moli i Georgea i Elizabeth. James se sjeća Harryja i bori se sa svojim starim osjećajima. Olivia donosi vrlo važnu odluku o budućnosti maloga Georgea. Anna i Gino odlaze u svoju talijansku pustolovinu i Rose će učiniti uslugu. Sarah i Elizabeth pomažu Doris u emocionalnoj situaciji. Regina ucjenjuje Harryja.

HRT2, 21.00, AKCIJSKI KRIMI FILM, Posljednja pljačka

James (H. Christensen) duguje život svom starijem bratu Frankieju (A. Brody), jer je otišao u zatvor za zločin koji su počinili zajedno. Dok stariji brat u zatvoru odrađuje kaznu za obojicu, James je sredio svoj život, ima posao i djevojku. Kad Frankie izađe iz zatvora, ponovno je na ulici bez prihoda i stana, a i James mu duguje…

Snimljeno prema filmu iz 1959. “The Great St. Louis Bank Robbery”, redatelja Charlesa Guggenheima i Johna Stixua sa Steveom McQueenom u glavnoj ulozi.

HRT1, 21.05, DRAMSKA SERIJA, Crno-bijeli svijet

Dok Kipo i Žungul polagano ulaze u svijet elitnog novinarstva, a Ksenija vodi bitku sa Žacom zbog jedinice iz daktilografije, Jagoda je i dalje u Beogradu gdje napokon doznaje što se dogodilo između njezinih roditelja. Incognito dolazi u Zagreb kako bi vidjela Uninu ispitnu predstavu, na koju dolazi i Jura.

KANAL FOX, 22.00, SF SERIJA, Tragom sjećanja

Ova serija prati Kirsten (Emma Ishta), mladu ženu koju je angažirala tajna vladina agencija kako bi ušla u umove nedavno preminulih te njihova sjećanja koristila u istragama ubojstava. Na takav način pomoći će u razotkrivanju tajni koje bi inače bile zaboravljene. Kirsten nije sama u ovom opasnom zadatku, već je prati tim stručnjaka koji joj pomaže u njezinoj novoj ulozi. Cameron (Kyle Harris) je briljantan neuro-znanstvenik s kojim Kirsten razvija poseban odnos. Linus (Ritesh Rajan) je staloženi inženjer i tehničar za komunikaciju, dok je Kirstenina cimerica – Camille (Allison Scagliotti) talentirana računalna vještakinja. Sam vrh ovog programa čini iskusna veteranka tajnih operacija – Maggie (Salli Richardson-Whitfield), ujedno i njegova voditeljica.

HRT2, 22.30, KRIMI KOMEDIJA, Ubojstvo i margarite

Julian Noble (P. Brosnan) plaćeni je ubojica vrhunske reputacije. Njegov izgled – nehajan hod, šarene košulje, zavodnički brčići i debeli zlatni lančić oko vrata – ne odaju koliko je zaista opasan. Na neki način, on je poput trgovačkog putnika, samo što ne prodaje robu, nego ubojstva. Putuje s kraja na kraj svijeta, gotovo se svaki dan budi u drugom hotelu, pokraj žene koje se uglavnom i ne sjeća. Na svoj rođendan zatekne se u Meksiku. Iako nije sentimentalan, neke ljudske žice u njemu tjeraju ga da pronađe društvo nekoga koga poznaje, pa zove brojeve iz adresara. No, nikoga ne zanimaju ni on ni njegov rođendan. Spusti se sam u hotelski bar i naruči margaritu. Za barom već sjedi Danny Wright (G. Kinnear), poslovni čovjek, također neka vrsta putujućeg trgovca, koji je sa svojim partnerom doputovao u Meksiko. Julian dozna da je Danny oženjen, da mu poslovi ne idu dobro i da je tri godine ranije izgubio sina u nesreći školskog autobusa. Nespretni Julian na Dannyjevu ispovijest odgovara prostačkim vicem, zato što ne zna kako bi se nosio ni s tuđim, kao ni sa svojim emocijama, to je nešto što je odavno izbrisao. Povrijeđen, Danny odlazi iz bara. No, to nije kraj njihovom poznanstvu. Naprotiv, njihove će se i privatne i profesionalne sudbine povezati više nego što Danny može i slutiti.

KANAL FOX, 22.55, DRAMSKA SF SERIJA, 100

Nuklearni armagedon poharao je Zemlju i izbrisao gotovo sve tragove života. Jedini preživjeli, sada su stanovnici 12 međunarodnih svemirskih postaja Zemljine orbite. Tri generacije poslije, točnije 97 godina nakon, oko 2000 ljudi nastanjuje postaje pod zajedničkim imenom – Ark. Međutim, populacija Arka, također je u opasnosti i prijeti joj izumiranje. Jedini način kako bi uspjeli spasiti populaciju jest da pošalju 100 mladih zatvorenika natrag na Zemlju. Njihov zadatak je istražiti mogućnost ponovnog uspostavljanja života. Ono što će otkriti pri svom povratku na Zemlju bit će iznenađenje za mnoge – čovječanstvo nije u potpunosti uništeno nakon armagedona. Grupacije preživjelih doživjeli su svakakve pretvorbe u pokušaju izbjegavanja istrebljenja. Mladi izaslanici morat će preživjeti teške životne uvjetne na Zemlji, izbjegavati sukobe s neprijateljskim plemenima i nekako uspostaviti komunikaciju s Arkom.

RTL2, 23.35, HUMORISTIČNA SERIJA, Moderna obitelj

Phil i Claire odvode Haley na večeru kako bi porazgovarali o njezinoj budućnosti, no ona uspijeva situaciju okrenuti u svoju korist. Jayov prijatelj Shorty i njegova žena Darlene ponovno su u posjeti te donose vijesti zbog kojih se Jay uzruja. Mitch i Cam odluče imati romantičnu večeru te žele izbjeći teme vezane za Lily i vjenčanje, no sve završi neugodnom tišinom.

NOVA TV, 23.55, HOROR, Annabelle

Nakon horor hita Prizivanja (The Conjuring), snimljenog prema istinitoj stravičnoj priči obitelji Perron koju su zle sile terorizirale cijelo desetljeće te zapisima najpoznatijih svjetskih demonologa Eda i Lorraine Warren koji su sudjelovali u cijeloj njihovoj borbi za preživljavanje, stiže nam Annabelle…. zastrašujuća priča o koja će nam otkriti povijest zlokobne lutke.