TV PREPORUKA DANA: Krimi priča u režiji Antoinea Fuquae o trojici policajaca čiji je odnos prema poslu vrlo različit (Zakon ulice)

HRT2, 13.30, DRAMA, Dok ništa više ne ostane

Frank (F. Klare) studira arhitekturu i vozi taksi kako bi uzdržavao sebe, svoju djevojku i njihovu kćerkicu Sarah. Ništa mu ne ide kako treba i Frank već samog sebe smatra gubitnikom. Kad dođe u dodir sa scientologijom, privuče ga mogućnost koju scientologija nudi: poboljšanje samopoštovanja a time i postizanje uspjeha u životu. Vodi i Ginu (S. Bodenbender) na predavanja, pa ona, isprva skeptična, postane gorljiva scientologinja, ulaže sav njihov novac i sve svoje vrijeme u sektu i brzo se uspinje na hijerarhijskoj ljestvici. Kad se njezina posvećenost scientologiji počinje odražavati na Saru, Frank uviđa da bi za oboje bilo najbolje da se malo odmaknu od sekte i njezinih članova, no za Ginu to ne dolazi u obzir. On uviđa da će zbog scientologije izgubiti i djevojku i kćer…

Priča filma odvija se na dva vremenska plana. Jedan plan su događaji u sudnici, gdje Frank pokušava dobiti skrbništvo nad djetetom, a na drugom se priča odvija kronološki.

HRT2, 15.10, DOKUMENTARNA SERIJA, Put pod noge, pamet u glavu: Meksiko

Kako obaviti sve s popisa onoga što želiš učiniti prije smrti a da pritom ne umreš? Voditelj Tobias Scott pokazuje gledateljima kako da bez straha iskušaju nešto novo i pritom uživaju u pustolovnom putovanju i ekstremnim aktivnostima. Bilo da je riječ o usponu na ledenu liticu visoku 30 metara, letenju parajedrilicom s klisure ili istraživanju podvodnih špilja, otkrivamo da neke ludosti koje smo oduvijek željeli iskušati nisu tako lude kako što se čini, ako to izvedemo kako treba. Uz pomoć stručnjaka i entuzijasta, otkrivamo zanimljive savjete i ključna rješenja za izbjegavanje raznih opasnosti koje vrebaju na putovanjima. Naoružan znanjem i novostečenim samopouzdanjem, Tobias vodi gledatelje u svoje pustolovine i otkriva da su aktivnosti kojih se pribojavao ustvari itekako zabavne i nimalo strašne, samo ako pazite na sigurnost jer bolje je spriječiti nego liječiti!

HRT1, 15.55, DRAMSKA SERIJA, Anno Domini – Kraljevstvo i carstvo

Petar i Ivan oslobođeni su kad narod prihvati da je ozdravljenje prosjaka bilo čudo. No Petra čekaju nove nevolje kada Bog usmrti dvoje novih obraćenika Ananiju i Safiru. Nakon atentata na Pilata, namjesnik počne svakodnevno ubijati civile u namjeri da pronađe atentatora.

RTL2, 19.30, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Housea i njegov tim zainteresira slučaj Scotta (Ashton Holmes), podvrgnutog kolostomiji kako bi se izliječio od napada koje prouzrokuje epilepsija. Zbog operacije, sada se obje strane Scottovog mozga bore za prevagu nad upravljanjem tijela, što uzrokuje tzv. alien hand sindrom, što znači da osoba ne može kontrolirati pokrete lijeve ruke.

DOMA TV, 20.00, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS

Istraga ubojstva tjera Gibbsa i njegov tim da glume obiteljske savjetnike njegovu bivšem mentoru, Mikeu Franksu, nadajući se da će spriječiti krvavi međunarodni sukob. Uz pomoć tima, Vance se suočava s vlastitim demonima dok otkriva složenu vezu s ubojicom koji dovodi cijelu njegovu obitelj u opasnost.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Mijenjamo svijet: Trgovina krvlju

Plazma je iznimno tražen sastavni dio krvi čija litra sada stoji više nego litra goriva. Farmaceutske tvrtke s pomoću te dragocjene tekućine proizvode skupe lijekove pa je postala unosna roba.

Ovaj dokumentarac istražuje jednu od najvećih korporacija na tom uspješnom tržištu, čija zarada premašuje milijardu eura. Njihovi donatorski centri uglavnom su smješteni u siromašnim četvrtima SAD-a. Darivateljima plaćaju krv, što je u Europi zabranjeno.

Siromašnim Amerikancima darivanje krvi postalo je izvor zarade, što predstavlja velik rizik za njihovo zdravlje budući da lažu o svom zdravstvenom stanju i stalno iznova daruju krv kako bi skrpali kraj s krajem.

Ostali darivatelji krv daju u nadi da će pomoći drugima, ali kamo njihova krv zapravo odlazi, može biti druga priča. Istražujemo globalnu trgovinu doniranom krvlju i plazmom.

HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Snivaj, zlato moje

Snimljena prema romanu Ivana Pahernika, scenarista Hrvoja Hitreca, priča je to o zagrebačkom predgrađu od svršetka Drugoga svjetskog rata i desetak godina poslije, o ljudima koji se humorom i pjesmom spašavaju od tjeskobne svakodnevice te vremenu usprkos čuvaju svoje običaje i način života. Polazeći od obitelji, dočarana je Trešnjevka na način na koji je nekada disala, prikazujući trešnjevačke purgere, gdje u pozadini komedije vreba tragičnost ljudske sudbine.

U tri nastavka pratit ćemo priču o odrastanju, čiji su protagonisti u prvom dijelu djeca, a zatim i djevojke i mladići. U središtu zbivanja je obitelj Škrinjar, koja živi u oskudici u trešnjevačkoj prizemnici. Tomica Škrinjar je od djetinjstva zaljubljen u lijepu Janju, pa kao dječak, a zatim i mladić, ne primjećuje da u kući do njegove izrasta jedna druga ljepotica, Tonka. Posebnu boju i atmosferu daje niz likova iz predgrađa, koji zajedno čine neponovljivi mikrokozmos.

HRT2, 21.00, KRIMI DRAMA, Zakon ulice

Tango (D. Cheadle) je policajac iz odjela narkotika na tajnom zadatku koji ga sili da bira između dužnosti ili odlaska. Prošao je više-manje sve i jedino što želi je otići. Detektiv Sal (E. Hawke) je obiteljski čovjek, pohlepan i sklon korupciji. Jedva spaja kraj s krajem i očajnički traži novu kuću jer prostor u kojem žive ugrožava zdravlje. Još tjedan dana i Edie (R. Gere) je u mirovini od policijskog posla prema kojem je već dugo indiferentan za razliku od whiskeyja kojim počinje svoj dan. Spletom okolnosti ova će se trojica naći na istom mjestu u isto vrijeme.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Dhruv Baker: Iz Hrvatske s ljubavlju – Rovinj/Lim

U ovom istarskom biseru Dhruv susreće svog zemljaka i chefa Andrewa Gaskina s kojim dijeli neizmjerni entuzijazam za hrvatsku gastronomiju. Dhruv otkriva stare tradicionalne drvene brodove batane te sluša pjesme, istarske bitinade. U prekrasnom Limskom kanalu kuša sirove škampe i uz pitoreskni zalazak sunca priprema školjke na vidikovcu iznad Lima.

NOVA TV, 23.10, AKCIJSKI TRILER, Smrtonosno oružje 2

Roger Murtaugh (Danny Glover) dosad je već trebao naučiti. Prošle su tri godine otkad je počeo raditi s Martinom Riggsom (Mel Gibson) i uzorak ponašanja sasvim je jasan. Murtaugh se uvijek trudi igrati po pravilima, dok Riggs više voli igrati spontano. Isto je s njihovim posljednjim slučajem. Nakon što su primili dojavu o velikoj narkoskupini, Murtaugh to želi prijaviti u stanicu, dok je Riggs već krenuo za njima… Film je bio treći na ljestvici najuspješnijih filmova 1989. godine.

HRT3, 23.10, HOROR, Isijavanje

Pisac Jack Torrance (J. Nicholson) u stvaralačkoj je krizi. Kad dobije ponudu za posao pazikuće u osamljenom hotelu Overlook u planinama Colorada, to mu se učini dobrim rješenjem njegovih problema. Zimi je hotel zatvoren te će on i njegova obitelj, supruga Wendy (S. Duvall) i mali sin Danny (D. Lloyd), nekoliko mjeseci biti njegovi jedini stanari. Uskoro snježna oluja odsiječe Torranceove od ostatka svijeta. Danny, koji je vidovit i ima sposobnost telepatskog komuniciranja – “isijavanja” – s onostranim, uskoro otkrije da je hotel napučen duhovima, bivšim zaposlenicima i gostima, još s početka 20. stoljeća. Nezadovoljan svojim pisanjem Jack počinje sve više piti, postaje mrzovoljniji i agresivniji, pogotovo nakon druženja s gospodinom Gradyjem (P. Stone), bivšim pazikućom koji je ubio svoju suprugu i kćeri blizanke.