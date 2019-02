TV PREPORUKA DANA: Krimi drama Tajne i laži savršenog zločina nadahnuta je životom optuženog ubojice Roberta Dursta

HRT2, 13.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ljepotica i duh

Kate (J. Lilley) ima problem: još nije otkrila kako se zaljubiti. Zbog njezine hladnoće i nezainteresiranosti ostavljaju je svi mladići s kojima pokušava uspostaviti vezu. No, zato je u poslu itekako uspješna, čeka je promaknuće, jer je najbolja u svojoj kompaniji koja se bavi nekretninama. Kako je zapelo s prodajom Hollygrove Inna, njezin šef šalje nju da riješi problem. Jer problem nije običan: priča se da gostionicu i cijelu kuću zaposjeda duh… Zanimljivo smišljena, lijepo snimljena fantastična božićna priča o duhu koji je zbog kletve osuđen da se vraća među žive dvanaest dana u godini i kojega ljubav oslobađa kletve.

DOMA TV, 20.00, KRIMI SERIJA, Mentalist

Nakon šokantnih događaja u Janeovoj kući, popis osumnjičenih da su Red John dodatno se sužava, a prioritet CBI-a su preostali osumnjičeni.

VIASAT HISTORY, 20.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Drugi svjetski rat u boji

Uz pomoć najnovijih restauracijskih i kolorizacijskih tehnika, kojima su obnovljeni najdramatičniji trenutci iz Drugog svjetskog rata, donosimo vam priču o Drugom svjetskom ratu kakvu dosad još niste vidjeli. Tijekom snimanja serije, sve vojne i civilne boje pažljivo su provjerene zbog povijesne vjerodostojnosti te su u potpunosti obnovljene prije kolorizacije.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Kurdi – Pleme protiv države

Četverodijelna dokumentarno-povijesna serija daje nam uvid u višeslojni politički, ekonomski i kulturni razvoj identiteta naroda rastrganog među postojećim državama Bliskog istoka. Uvodna epizoda govori o razvoju kurdskog identiteta, društva i političkih pokreta, od Osmanskog i Kadžarskog Carstva, do kratkotrajne Mahabadske Republike u Iranu 1946. godine. Otkrivamo zašto krajem Prvog svjetskog rata nije stvoren nezavisni Kurdistan i kako su zapadne sile zavađena kurdska plemena podijelile između četiri države – Turske, Irana, Iraka i Sirije. Kako su novi bliskoistočni režimi od Europe preuzeli ideju da je modernizacija moguća jedino uz stvaranje homogene nacionalne države? Manjine – među njima i Kurdi – izvrgnute su stalnoj represiji, što dovodi do otpora, a od raznolikih i međusobno zavađenih plemena počela se rađati kurdska nacija.

VIASAT HISTORY, 20.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Ratna mašinerija

Od početka dvadesetog stoljeća do danas, ratovanje se radikalno mijenjalo kroz mehanizaciju i industrijalizaciju. Zahvaljujući metodama kojima su se rješavali sukobi, umjetnost ratovanja tehnološki je naprednija, skuplja i razornija nego ikad prije. Ratna mehanizacija zahtijevala je brz rast tvornica koje su se natjecale u izradi većeg, boljeg, bržeg i ubojitijeg oružja.

HRT2, 21.00, KRIMI DRAMA, Tajne i laži savršenog zločina

Film prikazuje život bogatog sina njujorškog magnata koji se bavi nekretninama, niz ubojstava koja mu pripisuju te njegovu prevrtljivu vezu sa suprugom i njezin nikada rasvijetljeni nestanak.

HRT1, 21.05, DRAMSKA SERIJA, Crno-bijeli svijet

Ljeto donosi brojna uzbuđenja i neke nove susrete. Žac doznaje da je Lada dobila mononukleozu, a planovi za zajedničko ljetovanje padaju u vodu. Marina vodi Kipa na “zagrebačko more”, gdje Kipo shvaća da ona ima ozbiljne životne planove i da neće dugo čekati da on odraste. Una preko ljeta pokušava odraditi satove autoškole u društvu živopisnog instruktora Marijana, dok Jagoda susreće staru prijateljicu Esteru, sada vlasnicu butika. Staro će se prijateljstvo ponovno razviti, a Jagoda shvatiti da je posao s butikom kao stvoren za nju.

RTL2, 21.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Raj radi na zadatku za NASA-u, mora osmisliti poruku koja će biti odaslana u svemir s ciljem uspostave kontakta s izvanzemaljcima. Iako Raj traži od društva samo savjet, Sheldon i Howard pokušavaju mu nametnuti svoje ideje pa ovaj poziva Leonarda da radi s njim. U međuvremenu, Penny razmišlja treba li riskirati svoju novu karijeru i vratiti se glumi.

HRT3, 22.50, HOROR, Ligejin grob

Priča o čovjeku kojega progoni duh njegove pokojne supruge te o tome kako ona djeluje na njegov drugi brak… Ovo je posljednji u nizu od osam filmova Rogera Cormana koji su labavo utemeljeni na djelima E. A. Poea. Ovaj je nastao prema kratkoj priči “Ligeia”.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Brave

Briljantna serija o vojnim specijalcima obavještajne službe, koji po svijetu spašavaju američke građane najnovijeg je datuma, odnosno iz 2017., kada je prikazana na NBC-ju, a već je sam pilot u Americi pogledalo gotovo 10 milijuna gledatelja. Posve očekivano, završetkom sezone ta je vojna akcijska drama stvorila mnogo obožavatelja, fasciniranih ratnim misijama elitnog tima tajnih operacija, hrabrih američkih vojnika, koje pratimo prilikom izvršavanja najizazovnijih zadataka iza neprijateljskih linija, ali i kroz njihove osobne borbe i drame kada se suočavaju s raznim privatnim izazovima i odricanjima u najopasnijoj službi na svijetu. Ovim američkim herojima svaki uspješno ispunjen zadatak najveća je nagrada, u današnjem svijetu nemilosrdnog terorizma, koji svakodnevno uzima živote i ostavlja snažan i neizbrisiv trag i na američkim obavještajcima, bez obzira na iskustvo i profesionalnu obuku.

HRT2, 23.20, TRILER DRAMA, Izvan kontrole

Prije 30 godina američki liječnik dolazi u afričko selo čiji su stanovnici desetkovani bolešću koju uzrokuje smrtonosni virus. Premda obećavaju pomoć, selo je bombom zbrisano s lica zemlje. Današnje doba. Radnik u carinskoj zoni odluči ukrasti majmuna koji je stigao iz Afrike, ne znajući da je životinja zaražena. Ne uspije ga prodati i pusti ga na slobodu, ali je već inficiran. Zaraza se počinje širiti. Slučaj dolazi ispitati vojni stučnjak za viruse, dr. Sam Daniels (D. Hoffman), koji otkriva da virus ubija u roku od 24 sata razarajući unutrašnje organe. Uskoro doznajemo kako je i vojska umiješana u postojanje virusa.

HRT1, 23.30, TALK SHOW, Romano Bolković – 1 na 1: dr. Josip Grbac

Gost je dr. Josip Grbac, izvanredni profesor moralne teologije na Riječkoj teologiji i na postdiplomskom studiju u Zagrebu. Ušao je u Biskupsko sjemenište u Pazinu, gdje je 1974. maturirao. Studirao je u Rimu na Papinskom sveučilištu Gregoriana. Nakon dvije godine filozofije i tri godine teologije, 1981. upisao je specijalizaciju iz moralne teologije te 1983. položio licencijat. Doktorsku radnju obranio je 1987. Sljedeće godine postao je predavač moralne teologije na Visokoj bogoslovskoj školi u Rijeci. Tijekom tih godina bio je član nekoliko vijeća i urednik biskupijskog glasila Ladonja. Aktivno je surađivao na osnivanju prve privatne biskupijske klasične gimnazije Pazinski kolegij. U rujnu 1999. postao je docent moralne teologije na Teologiji u Rijeci. Od 1994. do 2000. u dva mandata obnašao je dužnost rektora Teologije. Član je upravnog odbora Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve, a obnašao je i dužnost tajnika Komisije Iustitia et pax HBK-a. Sudjeluje na brojnim međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima te je suradnik na raznim projektima. Autor je tri knjige te više od 60 znanstvenih i stručnih radova/članaka.

NOVA TV, 23.40, TRILER, Kurir

Markantni Dostavljač (J. D. Morgan) odlučan je profesionalac specijaliziran za dostavu svih vrsta pošiljki. On je najpouzdanija osoba za taj posao, jer ih bez pitanja isporučuje i na nemoguća mjesta. Dostavljač je usamljenik koji živi u trošnom stanu, u kojem mu je jedino društvo miš kojeg tretira poput kućnog ljubimca. Kad mu jednog dana pristupi zagonetni Lispy (T. Schweiger), Dostavljač pristane kovčeg nepoznatog sadržaja isporučiti Evilu Sevileu. On ne zna da je Lispy agent FBI-ja koji preko njega želi doći do Sevilea, opasnog kriminalca koji je navodno ubijen još prije deset godina. Čini se da je Sevile živ i da priprema osvetu onima koji su ga prevarili, a u tome mu pomaže njegov nekadašnji partner Maxwell (M. Rourke). Kad nasluti u što se upleo, Dostavljač će se morati osloniti na pomoć svoje kćeri Anne (J. Ho) i starog prijatelja Stitcha (M. Margolis). No sve možda i nije onakvo kakvim se čini.