TV PREPORUKA DANA: Komedija snimljena prema predlošku iz 1967. o preprekama u vezi afroameričkog para (Pogodi tko dolazi na večeru)

HRT2, 13.40, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Nisam spremna za blagdane

Holly (A. Witt) laže i kad treba i kad ne treba. Kad se sudari s momkom koji čeka taksi kao i ona, izmisli da juri u rodilište jer joj je sestra upravo rodila, djevojčicu Annu, a muž joj nije živ. Od toga je istina samo da ima sestru i da joj se nećakinja zove Anna (M. Bagley), ali Anna ima već devet godina. Na poslu, uz pomoć prijateljice koja ju naziva u dogovorenom trenutku, odglumi da ju je privatno nazvao najpoželjniji klijent oko kojega bi se morala nadmetati s kolegom koji je uspješan kao i ona. Ovako, šef procjenjuje da ona ima prednost. Ne stigne nećakinji i sestri na kićenje bora, pa izmisli da se nije mogla izvući s posla. No, želja koju će Anna uputiti Djedu Božićnjaku (D. Lauria) pomoći će Holly da pronađe onu nekadašnju sebe.

HRT1, 15.55, KRIMI SERIJA, Detektiv Murdoch

Istraga smrti koturaljkaške prvakinje vodi Murdocha u svijet agresivnog i nemilosrdnog natjecanja među mladim ženama.

HRT3, 16.45, HUMORISTIČNA SERIJA, Jeste li posluženi?

Rođendan je g. Graingera, no umjesto da slavi, on strahuje da će ga Grace Brothers otjerati u mirovinu. Uprava robne kuće spremna je prihvatiti vladine mjere za štednju goriva, no osoblje baš i nije oduševljeno njezinim odlukama. Stvari ne stoje baš najbolje na odjelima ženske i muške odjeće, stoga g. Rumbold okuplja ljude kako bi zajedno smislili kako popraviti stanje. Zbog sve učestalijih krađa uprava u trgovini postavlja sustav video nadzora, no osoblje se boji da će kamere snimiti i nešto više od samih lopova. Osoblje je ogorčeno kada ih pošalju na prisilni godišnji odmor kako bi se trgovina zatvorila zbog preuređenja.

RTL2, 20.00, KRIMI SERIJA, Zločinački umovi

U San Franciscu su nađene mrtve dvije mlade žene s odstranjenim očnim kapcima pa agenti kreći u potragu za suludim ubojicom. U međuvremenu, Reid još uvijek tuguje za svojom tajanstvenom ženom.

HRT1, 20.05, TALK SHOW, U svom filmu: Igor Štimac

Krenuo je s 15 godina iz malog Metkovića da bi postao jedini strani kapetan u engleskoj Premier ligi. Igor Štimac, lider i buntovnik, prvi se usudio suprotstaviti jednoumlju u hrvatskom nogometu. Član reprezentacije koja je 1998. u Francuskoj osvojila broncu večeras u emisiji govori o svom viđenju najuspješnije godine u povijesti hrvatskog nogometa.

HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Milijarde

Axe je aktivan u novom području filantropije i želi neutralizirati stare suučesnike. Connerty istražuje Chucka sve intenzivnije. Chuck se pokušava pomiriti s ocem. Wags se intenzivno bavi kupnjom nekretnine.

DOMA TV, 20.55, KRIMI SERIJA, Tragovi zločina

Slučaj ubojstva opet će spojiti bivšu detektivku Carrie Wells s bivšim kolegom i dečkom, te će ona morati koristiti svoju rijetku sposobnost kako bi pretražila svaki trenutak pamćenja i uhvatila ubojicu. Kada dječak postane svjedokom ubojstva, Carrie mora zaboraviti sjećanja na sestrino ubojstvo i pomoći mu dovesti policiju do ubojice.

HRT2, 21.00, KOMEDIJA, Pogodi tko dolazi na večeru

Percy i Marilyn Jones spremaju veliku zabavu za 25. godišnjicu svog vjenčanja a njihova kći Theresa dovodi kući svog dečka Simona da se upoznaju. Jonesovi su Afroamerikanci i ne znaju da je dečko njihove kćeri bijelac jer im je Theresa to tajila. Također, Theresa i Simon planiraju objaviti zaruke o čemu roditelji ništa ne znaju. Percy je vrlo kritičan prema Simonu dok ga Marilyn puno bolje prihvaća. Percy, koji je i inače nepovjerljiv prema bilo kojem kćerinom eventualnom dečku, počinje istraživati Simona i sazna da je mladić nedavno ostao bez posla, a da to nije rekao Theresi.

HRT1, 21.05, DOKUMENTARNI FILM, Ekspedicija na novu Zemlju: Potraga za novom Zemljom

Vremena je sve manje. Udari asteroida, epidemije i katastrofalne klimatske promjene prijetnje su koje se brzo približavaju našem prelijepom plavom domu. Stephen Hawking smatra kako ljudska rasa ima samo stotinu godina da nađe novo mjesto u kozmosu. Vrijeme je da nadiđemo svoju stvarnost. Pridružite se najgenijalnijim umovima u Sunčevu sustavu da biste otkrili kako ova nemoguća fikcija postaje znanstvena činjenica. Pionirski mislioci Nase, opservatorija Paranal, Europske svemirske agencije i Ad Astre brzinom svjetlosti dolaze do novih pomaka. A pionirski istraživači svaki dan otkrivaju nove planete. Lov je počeo. Kakve će psihološke karakteristike biti potrebne za to putovanje? Možemo li preživjeti opasno zračenje svemira? Koliko nas treba otputovati u najvećem egzodusu s kojim smo se suočili? Od raketa na plazma-pogon do minijaturne letjelice koju pokreću golemi laseri, ova inovativna serija pronalazi odgovore koji će odrediti našu sudbinu.

DOMA TV, 22.20, KRIMI SERIJA, Zaboravljeni slučaj

U šestoj sezoni snalažljiva detektika Lilly Rush nastavlja se baviti slučajevima neriješenih ubojstava koja su se zbila godinama ranije. Njezin je posao ispitivanje svjedoka davno zaboravljenih slučajeva, a u ovoj sezoni suočava se s novim izazovima. Prethodno se Rush koristila svojim instinktom u razumijevanju zločinačkih umova, a sada, uz pomoć znanosti i suvremene tehnologije, radi na slučajevima koji su se nekada smatrali nerješivima. Dok Rush vodi računa o tome da ni jedan zločin ne ostane nerješen, u pomoć joj uskaču poručnik John Stillman i detektiv Nick Vera.

HRT3, 22.50, ROMANTIČNA DRAMA, 2 noći do jutra

Francuska arhitektica Caroline (M.-J. Croze) i finski glazbenik Jaakko (M. Nousiainen) upoznaju se u hotelskom baru u litvanskom glavnom gradu Vilniusu i sutradan se probude zajedno u krevetu, bez briga i obveza. Ali kad oblak vulkanskog pepela s Islanda do daljnjega odgodi Carolinein let kući, par je prisiljen ponovno procijeniti svoj odnos. Je li to samo seks za jednu noć ili nešto manje prolazno?

HRT2, 23.25, ROMANTIČNA DRAMA, Svila

Oženjen trgovac i krijumčar dudovih svilaca Hervé (M. Pitt) iz Francuske putuje u Japan da svoj grad opskrbi zdravim svilenim bubama nakon što je njihove uništila bolest. Tijekom učestalih putovanja i boravaka u Japanu postao je opsjednut konkubinom (S. Ashina) lokalnog plemića, a svoje osjećaje skrivao je od žene (K. Knightley) u Francuskoj… Snimljeno prema istoimenom romanu talijanskog književnika Alessandra Baricca.

NOVA TV, 23.55, KOMEDIJA, Policijska akademija

Nakon što gradonačelnica odluči kako se na policijsku akademiju mogu upisati baš svi profili ljudi nastane prava zbrka. Sada instruktori te zapovjednik Lassard (G. Gaynes) su na sto muka. U stroju pred Lassardovim zamjenikom, poručnikom Thadeusom Harrisom (G. W. Bailey), nalaze se uistinu zanimljivi likovi. Među njima su Carey Mahoney (Steve Guttenberg) koji je umjesto odlaska u zatvor radije odabrao ‘preodgoj’ na akademiji, zatim nespretni Leslie Barbara (Donovan Scott), šutljivi i izuzetno snažan crnac Moses Hightower (Bubba Smith), bojažljiva Laverne Hooks (Marion Ramsey), ljubitelj oružja Eugene Tackleberry (David Graf) te Larvell Jones (M. Winslow) koji je izuzetno vješt u izvođenju raznih zvučnih efekata.