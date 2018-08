TV PREPORUKA DANA: Komedija o uspješnom i imućnom holivudskom scenaristu koji želi postati ozbiljan pisac (Ponoć u Parizu)

HRT2, 11.55, ROMANTIČNA DRAMA, Nagovor

Anne Elliot ima 27 godina i osuđena je na to da ostane usidjelica jer se prije osam godina beznadno zaljubila u Fredericka Wentwortha, za kojega joj obitelj nije dopustila da se uda jer nije imao niti titulu niti bogatstvo. Kada se Wentworth vratio s mora kao ugledni kapetan, Anne je mogla samo gledati kako mu se druge djevojke bacaju pod noge. Ona ga nikada nije prestala voljeti, a on nju? Kako će si Anne ikada moći oprostiti za to što je slušala svoju obitelj, a ne svoje srce?…

Adaptacija romana Jane Austen.Na Međunarodnom televizijskom festivalu u Monte Carlu 2007. Sally Hawkins je dobila nagradu za najbolju glumicu u TV filmu.

HRT2, 13.35, KRIMI FILM, Šest dana straha

Dr. Katja Schilling (K. Böhm), državna tužiteljica, više je puta gangsterskog šefa Mankoffa (D. Martens) gotovo imala u šaci, no izmaknuo joj je zbog nedostatka dokaza. Ovaj put uhićen je zbog ubojstva Igora Šapošnikova. Vjeruje da će se lako izvući, no ne zna da je ubojstvu svjedočila Igorova sestra Nadja (N. Rudziewicz) te da je dr. Schilling (T. Sarbacher) drži na tajnom mjestu do suđenja. Katjin bivši muž Thomas, iskusan policajac, pokušava pomoći u istrazi, no brzo postaje očito da u policijskim redovima postoji krtica koja upozorava Mankoffa o svakom novom dokazu.

HRT3, 19.00, DRAMA, Tisuću puta laku noć

Rebecca (J. Binoche) je fotoreporterka koja opsesivno obilazi ratne zone i neumorno bilježi sve što se događa, čak i samoubilačke akcije. Kad se jednom u Kabulu previše približi bombašima samoubojicama, dođe do prerane detonacije pa je i ona ozbiljno ranjena. Oporavlja se u svom domu u Irskoj, a njezin muž Marcus (N. Coster-Waldau) i kći Steph (L. Canny) insistiraju da izabere između povratka starom poslu i obitelji…

Filmu je žiri na festivalu u Montrealu 2013. dodijelio specijalni Grand Prix; osvojio je nagradu Amanda u nekoliko kategorija itd.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Carstvo poroka

Sarah ima težak porođaj i dijete se bori da preživi. Jack se muči da spasi Sarino dijete i kontrolira pacijenticu. Sarah je još više uznemirena kad Elizabeth prekrši obećanje. George pogrešno izabere trenutak i to naruši njegov odnos sa Sarom. Roy pokušava u kaosu malo utješiti Saru. Regina nastavlja vezu s narednikom Taylorom. James podupire Oliviju kad se ona suoči s tragičnom istinom. Henry pokušava zaustaviti Reginine ucjene. Rose se sve više divi Regini. Douglas šarmira Elizabeth divnim iznenađenjem.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Irska sa Simonom Reevom

Stigavši u grofoviju Wexford, Simon proučava početke dugog i turbulentnog odnosa između Britanije i Irske. Motornim paraglidingom leti uz obalu, a potom kreće u Cork i na svetu planinu Croagh Patrick. Druge lokacije uključuju surferski grad Lahinch, grad Londonderry i grofoviju Donegal, a putovanje završava na Malin Headu, najsjevernijoj točki otoka.

RTL TV, 20.45, DRAMSKA SERIJA, Horvatovi

Eva se pijana vraća kući, a Borna joj pomaže da neprimjetno provuče pokraj roditelja. Stjepan nije zadovoljan kućnim gostom kojeg je Lila pozvala da ostane kod njih za vrijeme boravka u Hrvatskoj, sve dok ne sazna njegove preferencije koje ga umire. Dok ne sazna nove detalje Lilina boravka u Americi.

HRT2, 21.00, FANTASTIČNA KOMEDIJA, Ponoć u Parizu

Gil (O. Wilson) i Inez (R. McAdams) doputovali su u Pariz zajedno s njezinim roditeljima. Iako njegova odluka o braku s Inez ne dolazi u pitanje, sve češće počinje primjećivati kako on i njegova zaručnica imaju različit ukus u mnogim stvarima. Dok on voli šetati po kiši, ona trči u prvi taksi, a dok on želi istraživati Pariz na svoju ruku, ona vrijeme radije provodi u društvu prijatelja iz Amerike, savršenog i uobraženog Paula (M. Sheen). Jedne večeri točno u ponoć Gilu će se dogoditi nešto što se ne može objasniti: naći će se u baru, među ljudima koji se predstavljaju kao Fitzgerald (T. Hiddleston), Man Ray (T. Cordier), Hemingway (C. Stoll), Picasso (M. di Fonzo Bo). Isprva će se smijati, misleći da se našao u skupini maskiranih šaljivaca, no uskoro će njegovi ponoćni izleti u dvadesete godine postati najvažniji dio njegovih pariških dana. Možda i zato što je među slavnim umjetnicima i njihova muza, Pablova velika ljubav Adriana (M. Cottilard), u koju se zaljubljuje preko svih granica, pa i vremenskih.

RTL2, 21.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Sheldon upoznaje sredovječnog doktora Lorvisa (Billy Bob Thornton), koji je u potrazi za Penny, uvjeren da ga je Penny, koja je sada prodavačica farmaceutskih proizvoda, zavodila. No nakon što rastuži Lorvisa rekavši mu da je Penny zaručena, Sheldon se sažali i pozove ga u stan na tradicionalni topli napitak. Uskoro Sheldon i društvo doznaju da doktor u svom podrumu drži nevjerojatnu kolekciju memorabilije te krenu kod njega se zabaviti.

HRT1, 21.50, KRIMI SERIJA, Počivali u miru

Lucija i Romano sve bliskije surađuju u istrazi preminulih globinskih radnika. Pregovori između Zdeslava i Maura su tvrdi, no uzavrele strasti smiruje Zoltanov zamjenik Emil Jadrešić. Lucija, u želji da pronikne dublje u događaje koji su prethodili globinskim tragedijama, posjećuje Danicu Hreljak i njezinu kćer Lorenu. Lorena je upoznaje i s mističnom stranom globinskih legendi i mitova čiji utjecaji snažno pogađaju Luciju otkad je prvi put došla u Istru i ulaze joj u snove. Zdeslav priprema Katu Barath, Daničinu sestru, za dogovoreni intervju. Marija se pak sprema za završni napad na krivce za smrt Antonija i ostalih radnika, direktorski dvojac Zoltan – Bruno, te traži podršku među Globinjanima. Mauro, pritisnut teškom situacijom u kojoj se nalazi dio radnika, pristaje na nastavak pregovora ali dolazak neočekivanih gostiju u Globin iznenada potpuno mijenja njegov stav.

FOX LIFE, 22.00, TRILER SERIJA, Sanjarenje

Mara Kint živjela je sasvim ‘običnim’ životom. Međutim, nakon nezamislive tragedije koja joj se dogodila u privatnom životu, postaje profesorica na fakultetu. Iako još uvijek shrvana, Mara odlučuje okrenuti novu stranicu u životu. No to neće dugo trajati jer će njezin šef Charlie Ventana zatražiti njezinu pomoć u naizgled nemogućem zadatku – spašavanju ljudi koji su se izgubili u naprednom programu virtualne stvarnost. Neodoljiva privlačnost programa leži upravo u tome što sudionici sami kreiraju san koji žele proživjeti. Oni tako mijenjaju svoju okrutnu realnost u novu, prekrasnu egzistenciju. Potencijal ovog nevjerojatnog programa je beskonačan – može ostvariti najdublje i najnevjerojatnije snove, odvesti sudionika na magična mjesta, vratiti ljude koji više nisu prisutni u njihovim životima… Upravo zbog toga mnogi ne žele napustiti program i vratiti se dosadnoj stvarnosti. Međutim, cijena uživanja u snu na javi je jednostavno previsoka i lako se pretvara u noćnu moru. Naime, predugo boravljenje u programu može zbilja ugroziti živote sudionika. Oni postaju taoci vlastite mašte unutar virtualne realnosti.

HRT2, 22.35, TRILER, Crveni ugao

Američki pravnik Jack Moore (R. Gere) stigao je u Kinu kako bi Kinezima prodao prava za prikazivanje američkih kablovskih i satelitskih televizijskih programa. U pekinškom noćnom lokalu upozna lijepu Kineskinju koja pokuša nacrtati njegov portret. Odu u hotel gdje provedu noć. U rano jutro u sobu upadne policija i vrlo grubo probudi Moorea. On je sav krvav, a Kineskinja je umorena ubodima noža. Odmah ga uhite i optuže za umorstvo. Kazna je za takav zločin – smrt. Po kineskim zakonima ne može ga braniti američki odvjetnik nego samo kineski kojeg odredi nadležno ministarstvo. Kolega Bob Ghery (B. Whitford) obrati se odmah američkom veleposlanstvu, no konzul Ed Pratt (R. Stanton) kaže da mu ne mogu mnogo pomoći. Ipak, nabave mu engleski prijevod kineskog zakona. Kineske vlasti odrede da ga brani mlada i lijepa odvjetnica Shen Yuelin (B. Ling). Moore najprije mora nju uvjeriti da je nevin. Kad to postigne, ona će mu pomoći da to dokaže i na sudu.

HRT1, 23.20, DRAMSKA SERIJA, Carstvo poroka

Bijelko se vraća u Atlantic City i kuje osvetu. Nucky je zabrinut jer mu Luciano i dalje prijeti pa dogovara sastanak s Maranzanom u New Yorku. U Chicagu će Eliev sastanak s June dobiti neočekivan obrat nakon večere kod Van Aldena i Sigrid. Capone razmišlja o preseljenju. Margaret sklapa nagodbu s Carolyn Rothstein. Nuckyju stižu loše vijesti s Kube. 1897. mladi Nucky nastoji pridobiti Mabelina oca pa kao pomoćnik šerifa traži dodatne dužnosti.

NOVA TV, 23.55, AKCIJSKI TRILER, Opasan čovjek

Nakon odsluženih šest godina za zločin koji nije počinio, Shane Daniels izlazi iz zatvora s isprikom države Arizone. Unutar nekoliko sati otkako je slobodan, spletom okolnosti postaje svjedokom ubojstva policajca, koje je počinila kineska mafija, otevši pritom djevojčicu i torbu punu novca od droge. U ovoj uzbudljivoj akciji, Shane odluči pomoći djevojčici, u čemu mu pomaže i ruska, čiji mu šef duguje uslugu, jer je Shane spasio njegovog sina od kineske mafije.