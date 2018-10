TV PREPORUKA DANA: Komedija o magičaru i njegovom susretu s djevojkom koja navodno ima paranormalne sposobnosti (Čarolija na mjesečini)

HRT2, 13.45, AKCIJSKA DRAMA, Požar

Michael Holander (S. Bogaert) nije dobar šef, prema osoblju se ponaša s prezirom i tiranski, a za njihove poslove sam ubire priznanja. Svjestan je da ga ljudi ne vole, no to mu i nije cilj, cilj mu je da ga slušaju. Za razliku od njega, njegov izvršni direktor Colin (D. Sutcliffe) zaslužan je što ekipa timski radi, jer je sposoban, efikasan i pun razumijevanja. Pripremajući prezentaciju za važnog poslovnog partnera, nije stigao na vrijeme čestitati kćeri šesnaesti rođendan, što mu ona ne želi oprostiti jer se previše puna ponovilo. Kad Hollander kaže da će on sam održati prezentaciju koju su pripremili Colin, Claire (J. Dowdall) i Reese, Colin je ogorčen, ne zbog sebe, nego zbog cijelog tima, a i zbog svoje zanemarene kćeri. Da stvar bude gora, Michael traži da se u zgradi isključi dovod vode dok je u zgradi važan poslovni partner, jer zbog renoviranja curi sa stropa. I Colin i majstor zadužen za održavanje upozore ga na opasnost, no Michael insistira da se učini kako on traži. Međutim, zbog nezgodnog slučaja odvojila se cijev za plin i bilo je dovoljno da majstor zapali cigaretu pa da bukne požar. Vatra se širi brzo jer plin i dalje curi, a vatrogasci otkrivaju da je voda zatvorena.

HRT1, 15.55, KRIMI SERIJA, Velečasni Brown

Velečasni Brown i gđa McCarthy u potrazi za gljivama nalete na prometnu nesreću u kojoj je motociklist Alexander ostao bez glave. Velečasni se pokuša pomoliti za pokojnika, no dr. Harris ga prekori, a pogrebnici brže-bolje ukrcaju tijelo u vozilo. Alexanderova majka Ruth drži govor na sprovodu, no razljuti se kad vidi starog neprijatelja Petera i glasno traži da ode. Catherine se srdi na Petera i optužuje ga da je namjerno izazvao Ruth. Ruthin sin Iain te noći ugleda nešto kroz prozor. Na licu mu vidimo nevjericu. Daje se u mahnitu potragu i sudari s nekim koga ne vidimo. Sutradan gđa McCarthy zove velečasnoga da mu pokaže da je netko otkopao Alexanderov grob – lijes je otvoren, a tijelo je nestalo.

HRT1, 20.05, TALK SHOW, U svom filmu: Dubravka Vrgoč

Dubravka Vrgoč je najuspješnija menadžerica u hrvatskoj kulturi! Predstave Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, koje vodi, prošle godine pogledalo je više od 200.000 ljudi! Zašto su sve predstave danima unaprijed rasprodane? Gošća emisije je intendantica središnje nacionalne kazališne kuće.

HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Milijarde

Axe pregovara s čovjekom koji ne želi prodati, a ključan je za uspjeh njegovog poteza s obveznicama u Sandicotu. Wendy donosi poslovnu odluku zbog koje se još više sukobljava s Chuckom. Chuckov ured ne uspije dogovoriti nagodbu s optuženikom, istaknutom osobom u društvu, te se suočavaju s mogućim problemima s odabirom porote. Napetost između Lare i Axea eskalira na večeri.

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Čarolija na mjesečini

Stanley (C. Firth) je slavni magičar. Nastupa pod imenom Wei Ling, maskiran kao Kinez. Njegove predstave pune dvorane. Kad nastupa, ali i u privatnom životu, Stanley je bahat, umišljen i tvrdoglav. Jedno od njegovih najčvršćih, dapače, nepokolebljivih uvjerenja jest da ne postoji metafizičko ni nadnaravno, da postoji samo ono što vidimo. Stoga, kad mu prijatelj i kolega Howard (S. McBurney) predloži da zajedno posjete njegove prijatelje, koji ljetuju na jugu Francuske, samo kako bi razotkrio izvjesnu Sophie Baker (E. Stone), djevojku koja tvrdi da je vidovita, Stanley pristaje. Ujedno će posjetiti svoju tetu Vanessu (E. Atkins ), koja ga je praktički odgojila, i koja ima ljetnikovac u Provansi.

HRT1, 21.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Putovanje prostor-vremenom: Putovanje u crnu rupu – na tragu mita

Okruženi smo neopipljivim beskrajem, svemirom, u kojem je Zemlja samo zrnce pijeska na obali mora. Ali otkrivamo sve više tajni o svemiru koji nas okružuje. A on uključuje crne rupe, jame bez dna, nalik na ralje pakla koje proždiru sve što im se previše približi. Čak im ni svjetlost ne može umaknuti. Ali kako nastaju crne rupe? Jesu li blizu nas? Mogu li i nama biti prijetnja? Gledajući u svemir, otkrivamo fascinantne i neobično lijepe prizore: krajolike svjetlosti, plinova i zvjezdane prašine koje su oblikovali kozmički vjetrovi i zračenje. Naši teleskopi otkrivaju sve više čuda u svemiru. Gledaju daleko u svemir, a time i u našu davnu prošlost. U središtu naše galaktike supermasivna je crna rupa, astronomski objekt s nezamislivim gravitacijskim privlačenjem. Ništa joj ne može pobjeći. Crna rupa u središtu naše galaktike poznata je kao Strijelac A*. Golema je i sve proždire premda je potpuno nevidljiva.

RTL2, 21.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Amy zamoli Penny da se pridruži njoj i prijateljima na konferenciji u kalifornijskom Big Suru, jer vjeruje da su joj to najbolji prijatelji. Na početku Panny odbija ponudu, ali se predomisli kada otkrije da tamo ima besplatni spa tretman. Prije odlaska na put, „nadglednik putovanja“ Sheldon svima objasni raspored sjedenja i redoslijed puta, no Amy ga uvjeri da bi Penny trebala voziti prvi auto, jer bi njene ‘vještine iz zabačene Nebraske’ mogle pomoći ako se auto pokvari. Penny su na kraju ipak smjestili u drugi auto, jer se Sheldon pobunio.

DOMA TV, 21.50, KRIMI SERIJA, Zaboravljeni slučaj

Zajedno s timom istražitelja Lily Rush ponovno otvara 13 godina star slučaj dvoje imigranata iz Kambodže, brutalno ubijenih u svom domu. Iako je prvobitna istraga zaključila da je par ubijen pri pokušaju pljačke, novi dokazi otkrivaju da su žrtve prikrivale svoj pravi identitet kako bi izbjegle deportaciju. U pokušaju hvatanja ubojice, detektivka Rush mora sastaviti dijelove mozaika i utvrditi identitet nesretnog para.

HRT3, 23.10, GLAZBENO-DOKUMENTARNA DRAMA, 20.000 dana na Zemlji

Priča o Nicku Caveu i jednom od njegovih 20.000 dana na planetu Zemlji. Film prikazuje izmišljena 24 sata u životu australskog glazbenika, tekstopisca, scenarista, skladatelja i glumca Nicka Cavea prije snimanja albuma ‘Push the Sky Away’ i tijekom njega. Na Sundance Film Festivalu film je osvojio nagrade u dvije dokumentarne kategorije, te na međunarodnom festivalima u Istanbulu, Québecu, Ateni itd.

RTL TV, 23.25, PUSTOLOVNI SF FILM, Jurski park

U Jurskom parku na otoku Nublaru ubijen je zaposlenik InGen korporacije, koja se bavi genetskim inžinjeringom. Incident se dogodio dok je djelatnik stavljao Velociraptore u kavez te njegova obitelj diže parnicu protiv kompanije. Glavni izvršni direktor, John Hammond (Richard Attenborough) poziva paleontologa Alana Granta (Sam Neill), paleobotaničarku Ellie Sattler (Laura Dern) i Iana Malcolma (Jeff Goldblum), kao i odvjetnika investitora Donalda Gennaroa (Martin Ferrero) da izvrše inspekciju. Kada stignu u park, oni se začude što su glavna atrakcija otočkog parka zapravo živući dinosaur, kojeg je InGen stvorio kloniranjem genetskog materijala dinosaura. Kada glavni tehničar parka Dennis Nerdy (Wayne Knight) isključi struju u parku kako bi ukrao embrije dinosaura i prodao ih korporativnom suparniku, dinosauri uspiju pobjeći iz svojih kaveza te nastane kaos.

HRT2, 23.40, KOMEDIJA, Džeparac

Nespojivi par, naivac (P. Newman) i teški alkoholičar (L. Marvin), treba za primamljivu svotu novca goniti goveda iz Meksika u Sjedinjene Države… Film je snimljen prema knjizi “Jim Kane” J. P. S. Browna, a kritika ističe izvanredan scenaristički rad Terrencea Malicka na studiji karaktera likova u filmu.

NOVA TV, 23.45, DRAMA, Čokoladni grad

U ‘Čokoladnom gradu’ atmosfera je čarobna, glazba primamljiva, a egzotični muški plesači mame osmjehe na ženska lica. Student Michael (Robert Ri’chard) želi financijski pomoći svojoj majci te se upušta u ludu avanturu koju drži u tajnosti: pleše u noćnom klubu te ubrzo postaje miljenik ženske klijentele. Zarada je sve veća, popularnost mu raste, a on ne zna kako će svoj posao sakriti od majke i djevojke.