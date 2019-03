TV PREPORUKA DANA: Komedija o dvojici prijatelja i poslovnih partnera te jednom bračnom preljubu (Šutnja ni(je) zlato)

HRT2, 13.30, DRAMA, Skrbništvo

Nicole Alpern (J. Finnigan) nije bila previše samosvjesna djevojka. U vezama s mladićima tragala je za osjećajem da je nekome važna. U stvarnosti, često se sve završavalo na površnim vezama ili samo na seksu za jednu noć. Kad je upoznala poznatog košarkaša Tya Riversa (R. Cross), vjerovala je da je to napokon ono pravo: Ty je bio zaljubljen, dobar prema njoj, poznat u društvu kao čovjek koji pomaže onima kojima je potrebno, osobito djeci. Postojao je samo jedan problem: bio je oženjen i imao dvoje djece. Obitelj mu je bila važnija od svega i Nicole je toga bila svjesna. No, kad je ostala u drugom stanju, nije očekivala da će je on posve odbaciti, pa čak i posumnjati da je dijete njegovo. Tek nakon DNK analize priznao je malog Nou. Prvi put ga je vidio kad je Noah imao četiri mjeseca. Nedugo nakon toga zatražio je da on i njegova supruga Beverly (E. Okuma) s Nicole preuzmu skrbništvo nad Noom.

HRT1, 15.40, KRIMI SERIJA, Don Matteo

Na početku sedme sezone Don Matteo i biskup susretnu se u Aeronautičkom klubu Gubbio kako bi zajedno skočili padobranom, u sjećanje na dobre stare dane. No nakon njihova skoka iz helikoptera nešto pođe po zlu i biskup Benelli nestane. Kapetan Tommasi u postaji naleti na Patriziju Cecchini (Pamela Saino). Narednikova kći se upravo vratila nakon što je godinu dana studirala u inozemstvu, u Barceloni i sad je spremna slijediti svoje nove planove i snove. U međuvremenu u župnom dvoru pripremaju doček svoga novog mladog ukućana, Agostina.

DOMA TV, 20.00, KRIMI SERIJA, Laži mi

Zoe se obraća Calu zbog svog novog klijenta, Cabea McNeila, zvijezde sveučilišnog nogometa optužene za silovanje maloljetnice. Žrtva je 16-godišnja Susan Reed koja je imala lažnu osobnu iskaznicu i pila alkohol na zabavi bratstva na koledžu. Zoe također dodaje da Susan izgleda starije od svoje dobi. Dok Cal pregledava dosje, primjećuje da Susan ide u istu školu kao njegova kći Emily. To ga pogodi zbog čega kaže Zoe da to nije slučaj za njega. Zoe inzistira govoreći da misli da tužiteljstvo uopće ne bi podiglo optužnicu da Susan nije bijela (a počinitelj je crn). Da ga pridobije, Zoe kaže Calu da okrug Virginia o kojem je riječ podiže dvostruko više optužnica protiv crnaca nego protiv bijelaca. Cal se brine da ona slučaj shvaća osobno jer je osoba miješane rase, ali prihvaća slučaj. Cal bi trebao otići na tjedan dana odmora sa svojom kćeri Emily, ali izbjegava to. Gillian ga još jedanput uvjerava da može voditi ured dok njega nema. On tvrdi da joj u potpunosti vjeruje, ali ona nije uvjerena.

HRT3, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Kontesa Dora – Kontesa incognito

Lude dvadesete u Zagrebu. Veliko austrijsko carstvo je uminulo, iz ništavila se rađa nova civilizacija. Tijekom lude kišne noći Karlo Armano, kabaretist i filmski amater, upoznaje Doru, “nepoznatu provincijalku”. Noć nježnosti i čarolija. Sutradan, djevojka nestaje. Žaleći gubitak svoje Pepeljuge, Armano doznaje pravu istinu: Pepeljuga je u stvari Princeza – grofica Pejačević. Od tada, Dora postaje dvostruka opsesija njegova života: njegova srca, koliko i karijere. Novac Dorina oca, naime, bio bi moćna podrška Karlovim filmskim planovima. Pripremajući se za pokušaj novog susreta s Dorom, Armano ispituje neke znance i rođake obitelji Pejačević. Burna priča Dorina nespokojnog života iskrsava pred Armanovim očima.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Nesreća: Mirogojski tramvaj

Tramvaja broj 13 prevrnuo se na mirogojskoj nizbrdici 1954. godine pri čemu je život izgubilo devetnaestero putnika. Zbog ove nesreće odustalo se od prometovanja tramvaja na padini, a pruga je demontirana. Prvi istražitelj govori o prizoru koji je zatekao, a potresne priče saznajemo, među ostalim, od sina ozlijeđene putnice, sudskog vještaka i sina vozača koji je slučaj preživio, ali nakon toga više nije bio isti čovjek.

CINESTAR PREMIERE, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Peaky Blinders

Serijal pripovijeda priču o Thomasu Shelbyju i njegovoj obitelji koji predvode moćnu bandu. Ime su dobili po običaju ušivanja britvica u rubove svojih kapa, a novac zarađuju od ilegalnog klađenja, pružanja zaštite i crnoga tržišta. Radnja serije je smještena u neizvjesno razdoblje u britanskoj povijesti, kada su zemlju još potresale posljedice Prvoga svjetskoga rata. Peaky Blinders ima zavidnu glumačku ekipu koja ubraja Sama Neilla i Cilliana Murphyja, dok se u drugoj sezoni pridružuju Tom Hardy i mnoge druge holivudske zvijezde.

HRT2, 21.00, KOMEDIJA, Šutnja ni(je) zlato

Neženja Ronny (V. Vaughn) je poslovni čovjek, a sretno oženjeni Nick (K. James) genijalan inženjer. U tijeku je projekt koji će biti presudan za njihovu zajedničku tvrtku. Ronnyjeva djevojka Beth (J. Connelly) i Nickova žena Geneve (W. Ryder) podržavaju svoje muškarce i u njih vjeruju. Čini se da sve teče u najboljem smjeru, sve dok jednoga dana Ronny ne spazi Nickovu ženu s drugim muškarcem. Otkriti što se zapravo događa, postala je njegova misija.

TV1000, 21.00, ANIMIRANI FILM, Avanture Tintina: Tajna jednoroga

Jednog dana mladi novinar Tintin, u pratnji svog vjernog psa Snowyja, na otvorenoj tržnici kupi maketu starog broda zvanog ‘Jednorog’. Sumnjivi lik po imenu Sakharine i Amerikanac po imenu Barnaby žele maketu otkupiti od Tintina, no on im je ne želi prodati. Mladi novinar otkriva da brod sadržava trag o skrivenom blagu, no prije nego što krene u potragu za njim, Tintina otmu i predaju u ruke pijanom kapetanu Haddocku.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Crno-bijeli svijet

Nakon Marininog odlaska u inozemstvo Kipo se potpuno pogubio i dane provodi u tulumarenju, što mu zamjera čak i Žungul. Unin beogradski udvarač Žile ne može bez nje, pa se prebacuje na zagrebačku Akademiju i podiže šator u Jurinom dvorištu. Približavanje kraja školske godine pokrenut će opsežnu akciju spašavanja Žacovog školovanja dok će Jura uz Ksenijinu pomoć pokušati spasiti Jagodin butik.

RTL2, 21.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Penny se suočava s financijskim poteškoćama koje bi je mogle prisiliti da se preseli na neko jeftinije mjesto. Sheldon joj posudi nešto novca od svoje ušteđevine, na što se ona počne neurotično ponašati i bijesno skakati na svaku riječ koja bi se mogla odnositi na njezine probleme. Nakon što se upoznao s njenim problemima, Leonard joj pokušava pomoći u smanjivanju troškova i pritom saznaje da joj bivši dečko, Kurt, duguje poprilično novca. Leonard i momci se odluče utjerati taj dug od Kurta ali im ne uspijeva, jer je Kurt ipak vratio Penny novac. Na veliko Leonardovo razočaranje, Penny ni ne saznaje da su on i prijatelji išli pomoći djevi u nevolji, a Kurt koristi tu priliku da se ponovno spetlja s njom.

NOVA TV, 22.30, REALITY SERIJA, Ljepotice i genijalci

Sociološki eksperiment pred TV kamerama koji spaja na prvi pogled nespojive karaktere u parove koji zajedničkim radom i zalaganjem trebaju savladati različite zabavne zadatke na putu do glavne nagrade koja iznosi 200.000 kuna.

HRT3, 22.50, FILM NOIR, Tony Arzenta

Kad mafijaški plaćeni ubojica iz Milana Tony Arzenta (A. Delon) zatraži dopuštenje da se prestane baviti tim poslom, šefovi ga odluče ubiti jer zna previše, ali slučajno ubiju njegovu ženu i dijete. On kreće u osvetnički pohod koja ga vodi u Hamburg i Kopenhagen.

HRT1, 23.20, TALK SHOW, Romano Bolković – 1 na 1: Ferdinand Zvonimir Habsburg-Lothringen

Ferdinand Zvonimir Habsburg-Lothringen najstariji je sin nadvojvode Karla Habsburško-Lorenskoga, sadašnjega čelnika kuće Habsburg-Lothringen. Ferdinand Zvonimir praunuk je cara Karla I. Austrijskog i unuk Otona Habsburškoga. Ferdinanda Zvonimira krstio je kardinal Franjo Kuharić u Zagrebu 20. rujna 1997., pridavši mu također hrvatsko kraljevsko ime Zvonimir, po kralju Dmitru Zvonimiru. No iako je Ferdinand Zvonimir praunuk posljednjeg austrijskog cara i ugarsko-hrvatskog kralja Karla I. Austrijskog, za sebe tvrdi da je on prva generacija Habsburga koja je rasla bez ‘utjecaja imperija’. Snove o natjecanju u Formuli 1 pretpostavio je onima o carstvu – odlučio se za karijeru profesionalnog vozača i postojano gradi svoj put prema Formuli 1.

HRT2, 23.40, BIOGRAFSKA DRAMA, Admiral

Sredina je 17. stoljeća. Nizozemska je jedna od najvećih pomorskih sila na svijetu. Nakon smrti legendarnog admirala Maartena Trompa na njegovo je mjesto postavljen Michiel de Ruyter (F. Lammers). De Ruyter se u brojnim pomorskim bitkama dokazuje kao vrstan strateg. Nizozemska toga doba politički je podijeljena. Oranžisti i republikanci bore se za prevlast. Johan de Witt (B. Atsma), izrazito inteligentan visoki dužnosnik, najmoćnija je osoba u Republici Nizozemskoj. No njegovi protivnici žele na čelo zemlje postaviti neodlučnog, ali ambicioznog mladog princa Vilima III. (E-J. Weeber). Republikanci su odlučni u namjeri da dobiju rat protiv Engleza.

NOVA TV, 23.50, AKCIJSKI FILM, Pobuna

Kako bi završio u zatvoru s ozloglašenim vođom podzemlja Balamom, Jack Stone izvede pljačku banke. Balam nadzire policijske snage iz zatvora te živi u zatvoru kako bi prikrio svoju pravu moć, onu Kralja grada. U njegovu ćeliju koja je dizajnirana posebno za njega boji se ući čak i upravitelj zatvora. No, nije ni svjestan kako dolazi Jack, odlučan osvetiti mu se za ubojstvo obitelji.