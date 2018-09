TV PREPORUKA DANA: Komedija Ljubav i prijateljstvo Whitta Stillmana o pronalasku ljubavi, ali i razočaranjima na tom putu

HRT2, 13.25, AKCIJSKA DRAMA, Asteroid: Konačni udar

Astrofizičar Steve Thomas (M. Lutz) konstruirao je satelit za praćenje asteroida. Kad je otkrio da se satelit koristi u vojne svrhe, objavio je svoje otkriće, što je izazvalo skandal u vojnim krugovima i u državnom vrhu. Proglašen je izdajnikom, izgubio je posao, napustili su ga mnogi prijatelji. Zbog svađe sa ženom doselio se svom mlađem bratu Billu (R. Dunne), koji ne dijeli ni Steveovo znanje ni njegovu ozbiljnost. Novinari pokušavaju doprijeti do Stevea, no on odbija davati izjave. Uporna Sandra (A. van Hooft) približi mu se preko brata, koji je slab na privlačne djevojke. Upravo u to vrijeme Steve otkriva kako se Zemlji približava meteorska kiša, ali i nešto mnogo opasnije, asteroid tako velik da bi mogao uništiti polovicu Sjedinjenih Država. Kako ga neprekidno prate agenti FBI-a zato što sumnjaju da bi mogao raditi protiv države, Steve ne može ništa učiniti niti ikoga uvjeriti u ono što vidi, jedini koji mu vjeruju su Sandra, Bill i njegova obitelj.

HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Milijarde

Axe se javno sukobljava s menadžerom konkurentskog hedge fonda. Uz pomoć talentiranog stažista Axe Capa Axe pokreće novu financijsku igru kako bi naudio konkurenciji. Chuck svom zamjeniku nalaže da brzo nađe važan slučaj koji bi spasio njegov narušeni status. Wendy se snalazi u minskom polju pitanja koja bi mogla katastrofalno utjecati na Chucka.

HRT2, 21.00, LJUBAVNA KOMEDIJA Ljubav i prijateljstvo

Film prati ledi Susan (K. Beckinsale) koja je nedavno ostala udovica, ali se neustrašivo i proračunato baca u potragu kako bi kćeri Frederici (M. Clark) i sebi našla muževe s primjereno dubokim džepom…

Film su kritičari ocijenili pozitivno, a nastao je prema epistolarnom romanu Jane Austen Lady Susan. Iako mu je predložak bio to djelo, distribuiran je pod naslovom Love and Friendship, posuđenim od priče koju je Jane Austen napisala u ranoj mladosti.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Putovanje prostor-vremenom: Put na Mars – osvajanje planeta

Cijela ekipa je na sprovodu u L. A.-u, gdje Holt saznaje da je kandidat za ravnatelja njujorške policije – radno mjesto o kojemu oduvijek sniva. Pošto zakasne na avion kući, Jake smišlja plan kako bi Holt na vrijeme stigao na razgovor za posao. I dok ekipa boravi kod Boyleovih otuđenih rođaka, Amy pokušava uvjeriti društvo da se zna opustiti, Terry počne paničari budući da je propustio let u prvoj klasi, a Charles otkriva jednu Rosinu tajnu. 2. kolovoza 2048. svemirska letjelica stigla je na Mars. Posada je sletjela na Crveni planet – to je golem korak za čovječanstvo. 79 godina nakon prvog slijetanja na Mjesec čovjek je stupio na drugi planet. To je fiktivni scenarij. Ali ljudi na Marsu postat će stvarnost. Još od 60-ih godina znamo kako je na Marsu. Deseci sondi posjetili su Crveni planet te nam poslali fotografije i podatke. Dobili smo izvješća o olujama i pustinjama. Naposljetku imamo više pitanja nego odgovora – osobito na goruće pitanje o životu, prošlosti ili sadašnjosti, na susjednom planetu. Samo će ljudska misija na Mars definitivno riješiti tu zagonetku, kad znanstvenici i inženjeri istraže Crveni planet na licu mjesta.

RTL2, 21.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Leonard najavljuje da profesor koji je trebao ići isprobati veliki haronski udarač u švicarskom CERN-u neće moći ići, pa su njega odredili za zamjenu. Sheldon pretpostavlja da će ga Leonard pozvati, jer su se to još kao cimeri bili dogovorili. Suprotno dogovoru, Leonard odluči pozvati Penny, a cijela stvar se poklopila i s činjenicom da put pada točno na Valentinovo, pa će njih dvoje uživati u svojoj vezi. Sheldon se tako naljuti i odluči da je s njihovim prijateljstvom gotovo.

DOMA TV, 22.15, KRIMI SERIJA, Ubojstvo prvog stupnja

U uzbudljivom finalu sezone Terry i Hildy utrkuju se s vremenom da riješe jedan od najsloženijih slučajeva svojih karijera kada dođe do novoga stravičnog ubojstva koje ih osobno pogodi. Siletti otkriva da njegova pobjeda na sudu sa sobom nosi veliku cijenu.

HRT3, 22.50, KRIMI DRAMA, Pakleni Gibraltar

U središtu priče su dvojica mladića koji ulaze u svijet krijumčara droge. Istodobno dvojica policijskih agenata, specijaliziranih za raskrinkavanje narkolanaca, vode istragu upravo o mreži kojoj su se mladići priključili.

HRT1, 23.25, HUMORISTIČNA SERIJA, Brooklyn 99

Cijela ekipa je na sprovodu u L. A.-u, gdje Holt saznaje da je kandidat za ravnatelja njujorške policije – radno mjesto o kojemu oduvijek sniva. Pošto zakasne na avion kući, Jake smišlja plan kako bi Holt na vrijeme stigao na razgovor za posao. I dok ekipa boravi kod Boyleovih otuđenih rođaka, Amy pokušava uvjeriti društvo da se zna opustiti, Terry počne paničari budući da je propustio let u prvoj klasi, a Charles otkriva jednu Rosinu tajnu.

NOVA TV, 23.55, KOMEDIJA, Pušteni s lanca

Rick (Owen Wilson) i Fred (Jason Sudeikis) su dva supruga koji imaju probleme u braku za svojim ženama. Jednog dana njihove žene im odluče dati tjedan dana slobode da čine što god ih je volja.