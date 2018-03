TV PREPORUKA DANA: Komedija Kauboji adaptacija je istoimene kazališne predstave koja je oduševila publiku

HRT2, 13.30, KOMEDIJA, Mama ili robot

Obitelj Screiber, Katrin (V. Niehaus), Jan (O. Mommsen) i njihovo dvoje djece, žive na prilično visokoj nozi, Jan odlično zarađuje, preuredili su veliku kuću s lijepim vrtom koju je Katrina naslijedila i dobro se slažu. Kad Jan objavi da su u stečaju, jer su mu neki poslovi propali, te da im prijeti ovrha, Katrina je šokirana, ali se ne predaje. Ona je dizajnerica i ima ponudu koja bi ih mogla spasiti, naime, za lanac hotela treba dizajnirati ekskluzivne WC školjke.

HRT2, 18.55, NOGOMET, EUROPSKA LIGA: Milan – Arsenal

Večeras se igraju prvi susreti osmine finala nogometne Europske lige. Milan na domaćem terenu dočekuje londonski Arsenal. Momčad Gennara Gattusa igra sve bolje u posljednje vrijeme i očekuje se da će biti tvrd orah za Wengera i njegovu ekipu. Nikola Kalinić će vjerojatno krenuti s klupe za domaću momčad.

HRT3, 20.05, PRIJENOS, Mladi glazbenik za Euroviziju 2018.

Večeras u studiju Anton Marti očekuje nas uzbudljiva glazbena večer, vatromet radosti muziciranja i mladenačke energije. Biramo hrvatskog predstavnika na Euroviziji mladih glazbenika. Sedam finalista nacionalnog izbora: flautistica Franziska Anne Fundelić (17), klarinetist Max Godinić (16), trubač Luka Halužan (17), violončelistice Lana Lucija Horvatić (16) i Tonka Javorić (20), harmonikaš Martin Kutnar (17) i saksofonist Jan Tominić (14) odmjerit će snage uz Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Ivana Josipa Skendera pred publikom u studiju i gledateljima izravnog prijenosa na HTV3. Ocjenjivački sud u čijem su sastavu glazbenici s uspješnim solističkim karijerama aktivni na hrvatskoj, ali i inozemnoj sceni među kojima su i najbolje plasirani hrvatski predstavnici na Euroviziji mladih glazbenika: violončelistica Monika Leskovar i udaraljkaš Filip Merčep te uz njih pijanist Goran Filipec, gitarist Krešimir Bedek i jazz saksofonist Andreas Marinello odlučit će o pobjedniku, odnosno virtuozu koji će 16. kolovoza otputovati u Edinburgh. Voditeljica događaja je Iva Šulentić, a solističke nastupe mladih glazbenih nada komentirat će Jelena Očić, Bruno Philipp i Ivana Kocelj. Producenti završne večeri izbora za Euroviziju su Tihana Čuljak i Jurica Bošković, a redatelj Danko Volarić.

HRT2, 21.00, KOMEDIJA, Kauboji

“Život smije biti dosadan, ali vestern nikada!”. Moto je to skupine autsajdera koji radeći kazališnu predstavu na suptilan način spajaju oporost provincije i univerzalnu poetiku vestern zvuka i ikonografije. Jašući na krilima žanra “Kauboji” su komedija s elementima vesterna. Ili obrnuto.

Saša, relativno uspješan kazališni redatelj vraća se u rodni gradić. Iza sebe ostavlja naizgled uspješnu karijeru, a sa sobom nosi razočaranje, tek zaliječenu bolest i par kofera. Došao je na poziv mjesnog načelnika da ponovno pokrene zamrlo lokalno kazalište, no na audiciju mu se prijavi svega pet kandidata. Iako kandidati nemaju preširoku kulturnu naobrazbu pa ni afinitete, dolaze do jedine ishodišne točke zajedničke svima – vesterna. Ni žanr, ni sva Sašina iskustva, ni njihova volja, ništa toj predstavi ne garantira uspjeh. Upravo suprotno.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Njemačka 83

Na NATO-voj konferenciji u Bruxellesu Moritz se prvi put mora iskazati u ulozi Romea i zavesti tajnicu glavnog sigurnosnog analitičara.

DOMA TV, 21.35, DRAMSKA SERIJA, Laži mi

Dr. Cal Lightman vodeći je svjetski stručnjak za obmane. Proučava izraze lica i nesvjestan govor tijela kako bi otkrio laže li netko i zašto. S partnericom, kliničkom psihologinjom, otvorio je agenciju koja pomaže policiji, vladinim agencijama i pojedincima kada naiđu na zapreke u potrazi za istinom. Jedan od njihovih prvih slučajeva uključuje sina obitelji posvećenih Jehovinih svjedoka. Optužen je za ubojstvo svoje profesorice nakon što je uhvaćen u bijegu s mjesta zločina. Cal Lightman sjedi u prostoriji sa skinheadom u zatvorskom kombinezonu. Odmjeravaju se, a Cal se usredotočuje na detalje na njegovu licu i rukama. Skinheadov odvjetnik govori Calu da njegov klijent neće govoriti. Cal kaže da ga ne zanimaju riječi jer većina ljudi izgovori tri laži svakih deset minuta. Cala, vodećeg svjetskog stručnjaka za obmane, FBI poziva u pomoć jer nisu uspjeli saznati informacije od skinheada nakon nekoliko sati intenzivnog ispitivanja. Cal govori skinheadu da zna da je FBI pretpostavio da bombaši ciljaju dvije najveće crnačke crkve u državi, no da su pogriješili. Cal kaže da ciljaju manju crkvu u jednom od predgrađa. Skinhead odvraća Calu da nema pojma o čemu govori. Cal navede ime grada, no kaže da se samo šali. Odmah spomene drugi grad, a skinheadu zatreperi usna. Cal vikne agentima: “To je mjesto!” Skinhead izgleda potišteno. Iznenada postaje projekcija na velikom ekranu, a Cal hoda ispred njega. Cal drži izlaganje na konferenciji. Pušta snimku jednostranog ispitivanja i objašnjava da su se skinheadove usne u djeliću sekunde podigle kad je spomenuo dvije veće crkve. To je potisnuti izraz sreće ili mikroizraz. Kada skinhead kaže Calu da nema pojma što govori, slegnuo je desnim ramenom. To znači da je laž sve što je rekao. Zatim pokaže što je skinhead učinio kada je spomenuo pravi grad. Pokazao je zube. Cal kaže da je to skriveni prijezir. Cal objašnjava da kada uočite taj mikroizraz na licu supružnika, vaš se brak bliži kraju. Dodajući: “Vjerujte mi.”

RTL2, 22.20, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Alan je zabrinut zbog toga što mora ići kod liječnika pa mu Charlie predlaže putovanje u Las Vegas, da malo zaboravi na brige. Kad je to čula, Berta odluči pozvati prijatelje na tulum. Judith je bijesna što su Alan i Charlie odlučili ostaviti ‘bolesnog’ Jakea i otići na kockanje. To malo pokoleba obojicu i baš kad su se krenuli brinuti o Jakeu, shvate da je Berta organizirala tulum.

NOVA TV, 22.30, INFO MAGAZIN, Provjereno

Zašto je slovački novinar hladnokrvno likvidiran? Ekskluzivno u Provjerenom – priča iz Slovačke. Iako je sve snimljeno – oni su imali svoju verziju priče. Pratili smo suđenje zbog napada na našu ekipu. Te večeri nije bilo važno imaju li višak kromosome, invaliditet ili dijagnozu. Večera zbog kojih su gosti otišli punih srca. Fotografija postala viralan hit. Na vrhu sedmerokatnice – sagradio si kuću!

HRT2, 22.50, HUMORISTIČNA SERIJA, Brooklyn 99

Kako bi saznala više o zločinačkom pothvatu, Amy odlazi na tajni zadatak u ženski zatvor, gdje se sprijatelji s jednom od zatvorenica (Aida Turturro). Holt i ekipa planiraju lažni sprovod ne bi li uhvatili plaćenog ubojicu.

HRT3, 23.00, DRAMA, Sunce i noću

Kad je mladi plemić Sergio Giuramondo (J. Sands) otkrio da je žena s kojom se treba vjenčati bila kraljeva ljubavnica, zgađen je napustio Napulj i postao redovnik. Njegovu potrebu za samoćom u samostanu neprestano prekidaju posjetitelji koji su načuli da Sergio ima čudesne moći, kao i žene koje ga za okladu pokušavaju zavesti…

Film je snimljen prema priči “Otac Sergej” Lava Nikolajeviča Tolstoja, ali su ruske lokacije i likovi prebačeni u južnu Italiju.

HRT1, 23.25, KRIMI SERIJA, Scott i Bailey

U novim nastavcima krimi serije voditelj pivnice prijavio je nestanak svog zaposlenika, mladića s posebnim potrebama. Policija sumnja da je Robin McKendrick ubijen jer se na internetu pojavila slika na kojoj leži u prtljažniku vezan i začepljenih usta. Ali slučaj dobiva neobičan obrat kad u potopljenom kamenolomu nađu mrtvo tijelo žene. Nakon prošlogodišnjeg sukoba Scott i Bailey odlučile su biti iskrene jedna prema drugoj. Obje izađu pred komisiju za promaknuća i prođu u velikom stilu pa Gill mora odlučiti koja će ostati u odjelu kao narednica.

NOVA TV, 23.50, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Kuća na jezeru

Dr. Kate Foster (Sandra Bullock) 2006. godine odlazi u grad i ostavlja poruku za idućeg stanara u poštanskom sandučiću kuće. Moli ga da joj prosljeđuje poštu i kaže da su otisci šapa koje će primijetiti kod ulaznih vrata već bili ondje kad se ona doselila. No idući stanar vidjet će nešto potpuno drukčije kada dođe. Alex Wyler (Keanu Reeves), darovit, ali frustriran arhitekt koji radi na obližnjem gradilištu, nalazi kuću u lošem stanju: prljava je, puna prašine i zarasla u korov. Kuća ima posebno značenje za Alexa. U neko sretnije doba izgradio ju je njegov otuđeni otac (Christopher Plummer), poznati arhitekt koji je dopustio da mu slava raste po cijenu obiteljskog života. Alex u kući osjeća mir i obvezuje se da će vratiti njezinu nekadašnju ljepotu. Ne obraća pozornost na Kateinu poruku sve dok nekoliko dana poslije prilikom ličenja starog mola ne vidi psa lutalicu koji će preko svježe boje otrčati do ulaza u kuću i ostaviti tragove šapa točno ondje gdje je Kate opisala.