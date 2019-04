TV PREPORUKA DANA: Kišnu večer provedite uz filmove Apocalypto, Vrijeme ubijanja, Kako znaš da je ljubav?, Ted i Ledeni

HRT2, 13.30, KOMEDIJA, Strategija dječjih kolica

Parižanin Thomas Platz najedanput postaje staratelj djeteta. Zatim se pretvara da mu je pravi otac kako bi opet osvojio Marie, djevojku koja ga je ostavila godinu prije.

HRT3, 16.40, DOKUMENTARNI FILM, Vrati mi se, draga

Murray je upravo divan čovjek. Privržen muž, marljiv radnik, odan prijatelj i kolega. No kad ženu Bex iznenadi proslavom 40. rođendana, Murray se te večeri iznenadi najviše – žena ga ostavlja. Bex odluku nije donijela preko noći. Murray je tako fokusiran na posao da ne nalazi vremena za nju. No za Murrayja strašna vijest dolazi iz vedra neba. I namučit će se da Bex vrati sebi. Bexini dobronamjerni roditelji na Murrayjevoj su strani, no njihovi nevješti pokušaji da ih pomire još ih više razdvajaju. Bexina kolegica s posla Abby pokušava je okrenuti protiv Murrayja i odvuče je u “čitalački klub”, koji je zapravo forum za jadikovanje ogorčenih rastavljenih žena. I povrh svega, muškarac koji najviše utječe na Murrayja njegov je najbolji prijatelj Grant – čovjek toliko netaktičan da traži povrat svog vjenčanog dara kad čuje za rastavu.

DOMA TV, 19.10, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS New Orleans

U trećoj sezoni, tim NCIS-a udružuje se s nekoliko federalnih agencija kako bi našli snajperista koji napada na posjećenim gradskim događanjima. U grad dolazi specijalna agentica FBI-a Tammy Gregorio da provede istragu o Prideu i njegovu timu. Pridea FBI još više uzima na zub kad ovaj pomogne bivšem mornaričkom obavještajcu Elvisu Bertrandu koji je glavni sumnjivac u slučaju višestrukog ubojstva.

HRT1, 20.05, KRIMI DRAMA, Vrijeme ubijanja

U gradu Cantonu u Mississippiju neustrašivi mladi odvjetnik i njegova pomoćnica brane crnca optuženog da je ubio dvojicu bijelaca koji su silovali njegovu desetogodišnju kćer. To je pak potaknulo nasilnu odmazdu i osvetu Ku Klux Klana… Snimljeno prema istoimenom romanu Johna Grishama iz 1989. Ovo je drugi film koji je Schumacher snimio prema Grishamovu romanu. Dvije godine prije snimio je adaptaciju romana “Klijent”.

RTL TV, 20.00, PUSTOLOVNI AKCIJSKI FILM, Apocalypto

Loveći u džungli Srednje Amerike, Jaguar Paw (Rudy Youngblood) i njegov otac Flint Sky (Morris Birdyellowhead) susretnu izbjeglice koje bježe od rata. Njihov vođa objašnjava da bježe iz svoje uništene zemlje i da su u potrazi za novim domom te zatraži dozvolu da prođu kroz džunglu. U zoru idućeg jutra selo Jaguara Pawa napadne Zero Wolf (Raoul Trujillo). Kolibe su u plamenu, mnogi članovi plemena su ubijeni, a preživjeli su zarobljeni. Jaguar Paw zamalo ubije jednog od napadača, Middlea Eyea (Gerardo Taracena), koji za odmazdu usmrti Flinta Skya. Žena Jauguara Pawa, Seven (Dalia Hernández ) i njihov mladi sin Turtles Run (Carlos Emilio Báez ) pobjegnu i sakriju se u malu špilju, no zaglave u njoj kada Jaguara Pawa s drugim zarobljenicima odvedu u grad Maya kako bi bio žrtvovan na vrhu piramide.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Inspektor Montalbano

Buknuo je požar u antikvarnici i jasno je da je podmetnut. Osim toga, Marcello Di Carlo, vlasnik antikvarnice je nestao. Naočit je to muškarac i pravi ženskar koji voli trošiti više nego što zaradi. I dok Montalbano istražuje ovaj slučaj, netko otima djevojke s pomoću kloroforma pa ih nekoliko dana poslije oslobađa u okolici Vigate. Montalbano će na kraju shvatiti da su ova dva slučaja povezana. No morat će pronaći misterioznu djevojku s kojom je Di Carlo proveo ljetovanje na Kanarskim otocima i koju nije nikomu predstavio, pa ni prijateljima.

NOVA TV, 22.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Kako znaš da je ljubav?

Profesionalna sportašica Lisa (Reese Witherspoon) izbačena je iz reprezentacije, a uglađeni biznismen George (Paul Rudd) dobio je otkaz u očevoj tvrtci. Nakon što su izgubili sve u čemu su se dobro snalazili u životu, njih dvoje pokušavaju pronaći ljubav. Međutim, Lisin potencijalni novi dečko Matty (Owen Wilson) površni je i priglupi ženskaroš, a Georgeova djevojka upravo ga je ostavila. Kad se upoznaju preko zajedničkih prijatelja, između Lise i Georgea možda će se razviti prijateljstvo, ili čak nešto više od toga, što će im pomoći da nadvladaju životne nedaće koje su ih snašle.

HRT1, 22.35, TRILER, Ledeni

Priča o Richardu Kuklinskom, zloglasnom plaćenom ubojici i obiteljskom čovjeku. U 1960-ima Richard Kuklinski (M. Shannon) se oženio Deborom (W. Ryder) i dobili su dvije kćeri. Od obitelji skriva da se bavi sinkronizacijom pornografskih filmova koje šalje organizaciji u vlasništvu mafije. Za obitelj on sinkronizira Disneyeve crtiće. Kuklinski ima i teške psihičke traume. U djetinjstvu ga je njegov otac poljski imigrant zlostavljao zbog čega je Kuklinski postao emocionalno poremećen i vrlo nasilan čovjek. Kad ga nakon partije biljara neki čovjek uvrijedi, Kuklinski ga slijedi i prereže mu grlo.

RTL TV, 22.45, KOMEDIJA, Ted

Usamljeni dječak John Bennett (Mark Wahlberg) za jedan Božić poželio je velikog plišanog medvjeda Teda. Odjednom, Ted je tajanstveno oživio i postao Johnov najbolji prijatelj. Nakon prvotnog šoka i dječakovi roditelji naviknuli su se da je plišanac poput živog bića. No nisu samo oni bili iznenađeni, čitav svijet je uskoro upoznao Teda, koji je postao velika zvijezda. Danas je John odrastao muškarac, pomalo nezreo, koji zajedno s Tedom uživa u raskalašenom životu, mada je u vezi s kolegicom s posla Lori Collins (Mila Kunis).

HRT2, 23.00, DOKUMENTARNI FILM, Posljednje putovanje Romanova

Nakon ruske Februarske revolucije 1917. car Nikola II. je abdicirao. Ovaj film opisuje tragične tjedne koji su završili pogubljenjem carske obitelji u srpnju 1918. To je kronika jedne tragedije koja se odigravala u vrijeme povijesnih prekretnica: Februarske i Oktobarske revolucije, kraja Prvoga svjetskog rata i krvavoga ruskoga građanskog rata. Zašto su tako moćnom monarhu svi okrenuli leđa, pa čak i njegov dragi bratić, engleski kralj? Kakvu je ulogu u svemu tome imao Lenjin? Je li pogubljenje zaista bilo neizbježan ishod? Jedno stoljeće poslije opis posljednjih tjedana obitelji Romanov čini se kao opis svijeta koji nestaje, svijeta velikih europskih monarhija.

NOVA TV, 00.50, PUSTOLOVNI FILM, U ime kralja

Smještena u kraljevstvo Ehb, radnja prati čovjeka zvanog Farmer (Jason Statham). Kad njegova žena Solana (Claire Forlani) i njegov sin odu prodavati povrće u grad Stonebridge, njegovu farmu napadnu ratnici zvani Krugsi. Uz pomoć svojeg prijatelja i susjeda Norricka (Ron Perlman), on odlazi u Stonebridge, no Krugsi su mu ubili sina i oteli ženu. Uz pomoć Norricka i Bastiana (Will Sanderson), inače njegovog šurjaka, on namjerava naći i spasiti svoju ženu.