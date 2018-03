TV PREPORUKA DANA: Kingsman: Tajna služba, Sve je izgubljeno i Moja lažna žena su filmovi u kojima možete uživati ove večeri

HRT2, 13.25, KRIMI FILM, Šest dana straha

Dr. Katja Schilling (K. Böhm), državna tužiteljica, više je puta gangsterskog šefa Mankoffa (D. Martens) gotovo imala u šaci, no izmaknuo joj je zbog nedostatka dokaza. Ovaj put uhićen je zbog ubojstva Igora Šapošnikova. Vjeruje da će se lako izvući, no ne zna da je ubojstvu svjedočila Igorova sestra Nadja (N. Rudziewicz) te da je dr. Schilling (T. Sarbacher) drži na tajnom mjestu do suđenja. Katjin bivši muž Thomas, iskusan policajac, pokušava pomoći u istrazi, no brzo postaje očito da u policijskim redovima postoji krtica koja upozorava Mankoffa o svakom novom dokazu.

RTL TV, 20.00, AKCIJSKA KOMEDIJA, Kingsman: Tajna služba

Tijekom misije na Srednjem istoku, agent Lee Unwin (Jonno Davies) žrtvuje se kako bi zaštitio svog nadređenog, Harryja Harta (Colin Firth). S teretom krivnje Harry se vraća u London kako bi dao Leeovoj udovici i sinu Garryju „Eggsyu“ (Taron Egerton) medalju s ugraviranim telefonskim brojem za hitne situacije. Sedamnaest godina kasnije, Eggsy napušta kraljeve marince, usprkos izraženoj inteligenciji i očiglednim sposobnostima. Kada Eggsy upadne u nepriliku, pozove broj s medalje i Hart stiže u pomoć. Izbavlja ga iz zatvora te mu otkrije da je član privatne tajne službe, koju financiraju bogati Britanci i govori mu da je upravo upražnjeno mjesto agenta, pa Eggsy postane jedan od kandidata.



HRT1, 20.05, DRAMA, Sve je izgubljeno

Priča o čovjeku (R. Redford) koji sam plovi Indijskim oceanom. Probudio ga je sudar s kontejnerskim brodom i spoznaja da njegov brod propušta vodu. K tome su onesposobljeni navigacijski uređaji i radio pa plovi ravno u oluju. Jedva preživi oluju i uz pomoć sekstanta i nautičkih karata pokušava nekako stići do prometnijeg dijela oceana s nadom da će sresti neki brod…

Film u kojem sudjeluje samo jedan glumac, Robert Redford, s vrlo malo izgovorenih riječi, osvojio je mnogobrojne nagrade i nominacije. Kad je prikazan u Cannesu, publika je ovacijama pozdravila izuzetan glumački nastup R. Redforda, a kritičari su ga redom hvalili.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Inspektor George Gently

Newcastle, 1970. Gently se iz policije povlači na najvišem profesionalnom nivou kad mu tajna antikorupcijska policijska jedinica pristupi s primamljivom ponudom za kraj. Neriješeni slučaj mlade djevojke ubijene prije četiri godine u gradu Washingtonu u grofoviji Durham Gentlyja dovodi do Clementsa, karizmatičnog političara koji neustrašivo gura svoj plan za političku reformu na sjeveru sa sve većom povezanošću s Europom, a prognoziraju mu i poziciju budućeg premijera. Kad ih istraga dovede do mutne mreže sindikata i političke intrige, pa se Bacchus i Rachel nađu u opasnosti, hoće li Gently učiniti nezamislivo i zaobići pravdu? Kako Bacchus i Gently mogu popraviti svoj zahlađeni odnos? Suočeni sa smrtnom opasnošću, kako će Gently i njegov tim preživjeti?

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Film noir u Los Angelesu

Nitko ne zna više o mračnoj strani Los Angelesa od Jamesa Ellroya. Los Angeles je nadahnuo velik broj filmova noir pa je svaka priča o tom gradu ujedno i priča o ovom žanru. Alain Silver, autor “LA Noira”, te Eddie Muller, pisac i predsjednik Zaklade za zaštitu i očuvanje noira u Los Angelesu, u emisiji iznose svoja saznanja. Isječci iz klasika ovog žanra upotpunit će sliku o filmu noir i njegovu značaju u sklopu sedme umjetnosti.

HRT1, 21.50,DOKUMENTARNA SERIJA, Velike ljubavi 20. stoljeća: Lude dvadesete

Time kako su se voljeli, kako su živjeli, s kime su se sve družili i što su bili užici poznatih ljubavnih parova serija govori o ludim godinama u Francuskoj. Pričice ovdje postaju povijest s velikim P. Parovi koje upoznajemo u ovoj epizodi jesu: Josephine Baker i Giuseppe Abatino, Scott i Zelda Fitzgerald, Man Ray i Kiki de Montparnasse, Coco Chanel i Igor Stravinski.

NOVA TV, 22.30, KOMEDIJA, Moja lažna žena

Nakon što mu je slomljeno srce, estetski kirurg Danny (Adam Sandler) pretvara se da je oženjen kako bi osigurao bezbrižno viđanje s djevojkama, bez obaveze da se za njih veže. To mu polazi za rukom sve dok ne upozna mladu Palmer (Brooklyn Decker), djevojku svojih snova, s kojom poželi nešto više. Umjesto da joj sve prizna, Danny nagovori svoju asistenticu Katherine (Jennifer Aniston) da se pretvara da mu je žena od koje će se uskoro razvesti. Umjesto da ova nova laž riješi sve probleme, situacija se dodatno zakomplicira.

RTL TV, 00.10, TRILER, U mraku katakombe

Očarana alkemijom, Scarlertt Marlow (Perdita Weeks) u potrazi je za kamenom mudraca, legendarnom materijom koja metal pretvara u zlato i garantira vječni život. Nakon što pronađe tzv. ključ ruže te zamalo završi zatrpana u pećini u Iranu, Scratlett putuje u Pariz, a u potrazi joj se pridružuju bivši dečko George (Ben Feldman) i snimatelj Benji (Edwin Hodge). Koristeći ključ ruže, oni prevode nadgrobni kamen Nicholasa Flamela, koji je proučavao legendu o kamenu mudraca. Spomenik sadrži i zagonetku, koju, kada odgonetne, društvo vjeruje da se kamen mudraca nalazi u katakombama ispod ulica Pariza.

NOVA TV, 00.40, TRILER, Okrutne namjere 3

Cassidy Merteuil (Kristina Anapau), daleka rođakinja Kathryn Merteuil, dolazi u Santa Barbaru u Kaliforniji na koledž. Upoznaje Jasona Argylea (Kerr Smith), starog srednjoškolskog prijatelja, koji također studira na tom koledžu. Jason za cimera dobiva Patricka Balesa (Nathan Wetherington) te njih dvojica skuju opak plan: zavodit će i ostavljati mlade studentice. Nakon svojeg posljednjeg ulova Jason se okladi s Patrickom da će zavesti pridošlicu koja je pod Cassidynom zaštitom. Međutim, ništa nije kako se čini u trokutu Cassidy–Jason–Patrick u kojem svatko pokušava nadmudriti svakoga.