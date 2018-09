TV PREPORUKA DANA: Kapetan podmornice prihvaća ponudu tajanstvenog muškarca (Crno more)

HRT2, 13.25, TRILER, Oproštajno pismo

Kad se Emma posvađa sa svojim dečkom Adamom (S. Colletti), njezine prijateljice Molly (K. B. Blanton) i Irene (L. Giovagnoli) znaju da to nije ništa novo – njih dvoje se neprekidno svađaju i mire. No, sljedeće jutro Emma je nađena mrtva, pokraj nje poruka koja sugerira da je izvršila samoubojstvo. Policija je spremna zaključiti slučaj, jedino Molly ne vjeruje da se Emma ubila, jer ju je dobro poznavala. Nitko joj ne vjeruje, čak ni njezin dečko Brady (B. Daugherty), koji misli da je Molly posebno osjetljiva zato što je i sama jednom pokušala samoubojstvo. Molly sumnja na Adama nakon što je vidjela u Emminom mobitelu kako mu je Emma nakon svađe poslala poruku da se nađu, no kad mobitel želi pokazati policiji, mobitel nestane iz njezine sobe.

RTL2, 14.35, KRIMI SERIJA, CSI: Miami

Zabrinut za sigurnost, Delko se do daljnjega smjesti u DeLuca motelu. Iznenada se čuju pucnjevi, a meci razbiju prozor njegove sobe i okrznu ga. Kada izađe, Delko ugleda Setha Cooplanda mrtvog kako pluta u motelskom bazenu. CSI u Sethovoj sobi pronađe vlakna, koja su prvi trag, baš kao i ispaljeni meci u Delkovoj sobi. CSI tim primijeti da se Delko čudno ponaša te da izmišlja razloge zbog kojih odsjeda u hotelu i izbjegava druženje s kolegama. Nakon autopsije, doktorica Tara Price obavještava Horatia da je Seth bio pijan i mučen prije nego što je ubijen iz vatrenog oružja.

LAUDATO TV, 20.00, DOKUMENTARNI FILM, Pavao VI. – Papa ispred svoga vremena

Papa Pavao VI. našao se na čelu Katoličke crkve u jednoj od najtežih kriza u povijesti. Unatoč tome, uspio je upravljati Crkvenom lađom čvrsto i sigurno, kroz revoluciju koja je potresla moralne osnove civilizacije. Odrekao se tijare, bio je papa putnik: prvi Kristov vikar koji je posjetio sve kontinente: Afriku, Ameriku, Oceaniju i Aziju, te Svetu Zemlju. Prvi je papa koji je govorio u Ujedinjenim narodima, posebno je njegovao dijalog s nesjedinjenim kršćanima, radio je neumorno na dijalogu s pripadnicima nekršćanskih religija, ateistima i suvremenicima.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Obiteljski zločini

Američka dokumentarna serija koja istražuje istinsko zlo koje ljude tjera da prekorače granice zakona i otkriva zločine koji su posljedica temeljnih ljudskih nagona.

U mirnom gradiću Exeteru u New Hampshireu nalazi se prestižna škola i ondje živi mnogo starih bogataša. Nedavno pristigla obitelj strši zbog svoje bezobzirnosti. Ukočene društvene krugove potresu ružna rastava i okrutna borba za skrbništvo i stanovnici misle da su doživjeli najgore – dok se u plitkom grobu ne pojavi truplo i svi u obitelji počnu optuživati jedni druge.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Mijenjamo svijet: Krijumčari ljudi

Posljednjih godina milijuni su ljudi ilegalno prešli granice europskih zemalja. Ali kako se to krijumčarenje ljudi provodi? I koja je cijena – i ekonomska i ljudska? Njemački dokumentarni film razotkriva praksu krijumčarenja tisuća migranata u Europu.

Fotografije migranata u prekrcanim čamcima koji tonu sred Mediterana posljednjih su godina preplavile europsku TV scenu. Oko 90% migranata potraži pomoć krijumčara, najčešće najobičnijih beskrupuloznih kriminalaca koji na ranjivim migrantima samo nastoje zaraditi.

Međutim, krijumčari ljudi sada su odlučili otvoriti vrata svojih tajnih i ilegalnih ”radionica”. Ovaj dokumentarni film govori o djelatnosti krijumčara – rijetko viđenoj strani izbjegličke i migrantske krize zbog koje su se milijuni ljudi od 2015. godine zaputili u Europu.

HRT2, 21.00, TRILER, Crno more

Podmornički kapetan Robinson (J. Law) ostao je bez posla, ali je dobio zanimljivu ponudu da dobro zaradi. Treba istražiti dubine Crnog mora u kojem je navodno potopljena njemačka podmornica u kojoj se nalazi zlato

DOMA TV, 22.15, KRIMI SERIJA, Zaboravljeni slučaj

Uporna i snalažljiva detektivka Lilly Rush radi na zaboravljenim slučajevima za filadelfijsku policiju te ponovno otvara neaktivna, neriješena ubojstva koja su se zbila prije nekoliko godina ili čak desetljeća. Prije je Rush rabila instinktivno razumijevanje zločinačkog uma za rješavanje svježih slučajeva. Sada ovu iskusnu detektivku zaokupljaju novi izazovi: ispitivanje svjedoka starih zločina čije su se životne okolnosti otad promijenile, korištenje suvremene znanosti te pronalaženje svježih tragova u slučajevima koji su se nekoć smatrali nerješivima. Rush katkad traži savjet svog mentora, poručnika Johna Stillmana. Drugi član tima jest detektiv Nick Vera, stručnjak za izvlačenje priznanja.

HRT3, 23.05, DRAMA, Sobarica Lynn

Lynn je najpedantnija sobarica u hotelu u kojem radi. Hendikepirana vlastitom sramežljivošću, ona prekopava po prtljazi gostiju, pa se čak i skriva pod njihovim krevetima te tako iz druge ruke doživljava njihove diskretne interludije.

NOVA TV, 23.55, AKCIJSKI PUSTOLOVNI FILM, Džungla

Izraelski putnik Yossi Ghinsberg susreće se s Australskim geologom u Boliviji. Zaveden njegovim pričama i izgubljenim plemenima i uzbudljivim pustolovinama odluči mu se pridružiti u daljnjem putovanju zajedno sa svojim prijateljima. Duboko u amazonskoj prašumi tim je razdvojen, a Yossi se nalazi zarobljen u okolišu iz noćne more okružen zastrašujućim protivnicima.